Скандалът около посланичката на САЩ в Гърция

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Гърция има дълга и кървава история, свързана с американската дипломация. Много от посланиците на САЩ в Атина, като например Джон Пюрифой или Хенри Таска се държаха не като дипломати, а като същински господари на страната. Те се месеха активно във вътрешната политика и подкопаваха гръцката демокрация. Поради това американският президент Бил Клинтън поднесе извинения при посещението си в Атина през ноември 1999 година.

Би могло да се смята, че през 21 век подобни неща не биха могли да се случват, но по данни на „Wall Street Journal" по време на вечеря през март в Атина американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл е направила точно това. На вечерята, на която присъствал и гръцкият енергиен министър Ставрос Папаставру, тя споменала, че се очаква да падне правителството в Румъния и казала: „Можем да направим това с всяка страна, с която поискаме - включително и тук". Според американското издание Папаставру отвърнал, че САЩ не могат да сменят правителство, избрано от народа, и така се стигнало до остра словесна престрелка.

Странно предсказание

Две седмици след тази вечеря посланичката заминава за Букурещ, а само няколко месеца по-късно управляващата коалиция в Румъния се разпада - тоест, става точно това, което е било споменато от нея на вечерята в Атина - румънското правителство пада от власт. За това, че САЩ са оказали влияние, няма доказателства, но няма доказателства и за обратното. След оповестяването на информацията на „Wall Street Journal" на 25 септември посланичката отхвърли твърденията на изданието чрез своя адвокат.

И гръцкото правителство излезе с опровержение, но едва три дни по-късно. Правителственият говорител Павлос Маринакис изтъкна, че никакви заплахи срещу кабинета не са били отправяни. Но междувременно „Financial Times"потвърди чрез собствен източник, че написаното от „Wall Street Journal" по същество отговаря на истината.

Блясък и политическа агресивност

Още преди споровете около въпросната вечеря в Атина посланик Кимбърли Гилфойл бе обект на много заглавия в медиите. В началото на 2026 година „New York Times" написа, че в Атина постоянно се говорело за посланичката, която активно участвала в нощния живот на гръцката столица. През ноември 2025 г. тя се появи и на корицата на гръцкия „Vogue". Описват я като блестяща, но и политически агресивна.

56-годишната бивша прокурорка, бивша телевизионна водеща и бивша годеница на Доналд Тръмп-младши е смятана за доверено лице на президента Тръмп. Смята се, че тя има преки връзки с много от гръцките министри. Освен това се меси в бизнеса, особено в енергийната сфера, и поддържа очевидно тесни контакти с определени гръцки компании.

Обявяване на война на китайците

Една от темите ѝ е пристанището на Пирея. По време на гръцката финансова криза през 2009 година то бе дадено под наем за 35 години на китайската държавна фирма COSCO. Благодарение на това Китай разполага с контрола над едно от най-важните пристанища в източната част на Средиземно море.

Това не се харесва на САЩ и на тяхната посланичка. През февруари 2026 Гилфойл каза, че трябва да се построи още едно пристанище - като контрапункт на китайските интереси в Пирея. Тя щяла да се бори за това ежедневно. Гилфойл постоянно повтаря, че „денонощно" отстоява американските интереси в региона. Като наред с пристанището, има предвид и т.нар. „вертикален коридор". Чрез него се предвижда транспортирането на американски втечнен газ от Гърция към Европа.

Гръцкото правителство поддържа това намерение. Коридорът е изключително важен проект, който ще укрепи енергийната сигурност и ще повиши ролята на Гърция за енергоснабдяването и на други държави, подчерта наскоро правителственият говорител Павлос Маринакис.

"Никога няма да допуснем подобно нещо"

Когато на 28 септември Маринакис бе помолен да коментира информацията на „Wall Street Journal", той изтъкна, че днес отношенията между Гърция и САЩ са „по-близки и по-стабилни от когато и да било" и говори за стратегическо партньорство, опиращо се на взаимно уважение.

Що се отнася до разговора между посланичката и министъра на енергетиката Папаставру, Маринакис каза, че в нито един момент не е имало заплахи срещу гръцкото правителство. „А и никога не бихме допуснали подобно нещо."

Прекрачване на "червени линии"?

С изказването си Маринакис обаче не успя да убеди възмутените опозиционни партии, които очакваха по-критична позиция от правителството. Социалистическото движение ПАСОК подчерта, че Гърция е „независима и суверенна демокрация" и трябва да се държи по този начин към всички, без изключение. От Лявата коалиция около Алексис Ципрас изтъкнаха, че трябвало да има „червени линии", които не бива да се прекрачват.

Комунистическата партия на Гърция категорично отхвърля плановете за проекта за транспортиране на втечнен газ и обяви, че готви демонстрации по повод предстоящото посещение на американския външен министър Марко Рубио в Атина от шести до осми октомври.

"Една страна не става по-силна в геополитически план, когато увеличава зависимостта си от някоя велика сила, особено ако тази велика сила замества дипломацията с икономически интереси", коментира по този повод независимият депутат Алексис Харицис. Но гръцкото общество засега не е обхванато от прекалено голямо възмущение.

Автор: Каки Бали