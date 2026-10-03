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Хората в Източна Германия имат усещането, че съдбата им е в ръцете на Запада

Хората в Източна Германия имат усещането, че съдбата им е в ръцете на Запада

3 Октомври, 2026 16:10 767 13

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  • фридрих мерц-
  • алис вайдел

Разликите в сериозна степен се дължат на ограниченията, съществували в бившата ГДР, където в продължение на десетилетия хората не са имали възможност да развиват частен бизнес и да си създават собствени финансови резерви

Хората в Източна Германия имат усещането, че съдбата им е в ръцете на Запада - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дори и 36 години след Обединението на Германия разликите между Изтока и Запада не са заличени. Източногерманците имат по-ниски средни доходи, получават по-ниски пенсии, притежават по-малко недвижима собственост. Затова все още има значителни разлики в благосъстоянието.

Разликите в сериозна степен се дължат на ограниченията, съществували в бившата ГДР, където в продължение на десетилетия хората не са имали възможност да развиват частен бизнес и да си създават собствени финансови резерви. Затова семействата не са можели да натрупат и да прехвърлят на децата и внуците си сериозно имущество. Поради същата причина източногерманците днес могат да завещават много по-малко, отколкото западногерманците.

Социалният напредък зависи от богатството и връзките?

Актуалното проучване Deutschlandmonitor, поръчано от пълномощничката на федералното правителство по въпросите на Източна Германия Елизабет Кайзер, дава допълнителни сведения в тази насока. Според анализираните данни близо две трети от анкетираните са убедени, че финансовият и социалният напредък зависят в решаваща степен от богатството, връзките и социалния произход.

Това възприятие се отразява и в цифрите. Според данните, представени от Кайзер, делът на ръководителите от Източна Германия във висшите федерални органи е нараснал от 13,9 процента през 2022 година до настоящите 16,3 процента. Но "колкото по-високо е ръководното ниво, толкова по-малък всъщност е делът на източногерманците", казва тя.

Малко източногерманци на ръководни позиции

Специалната пълномощничка казва в тази връзка, че равният шанс би изисквал хората от Източна Германия да имат еднаква възможност да оказват влияние на важните решения за страната. Тя пледира за това източногерманци да имат достъп до всички ключови места, на които се взимат важните решения за Германия – в министерствата, в икономиката, науката, съдебната сфера, културата и медиите.

Във всички сфери източногерманците са значително по-слабо представени. Кайзер се позовава на статистически данни от "Монитор на елитите" – допитване, което е проведено по поръчка на нейната институция. Според данните от него делът на източногерманците на ръководни позиции както в държавния, така и в частния сектор е нараснал съвсем малко през периода на проучването от 2018 до 2024 година - от 10,9 на 12,1 процента.

"Елитите са почти само западногермански"

По думите на социолога Михаел Хартман, интервюиран от германската обществена телевизия АРД, елитите в Германия на практика са изцяло западногермански. В ръководствата на големите предприятия и концерни почти няма хора, които да са израснали в Източна Германия: сред повече от 250 членове на управителните съвети на компаниите от DAX има само един източногерманец. А сред председателите на управителните и надзорните съвети на 100-те най-големи предприятия няма нито един. Само в съдебната система има половин дузина федерални съдии, които са по произход от Източна Германия. Това обаче е минимален брой, казва социологът пред АРД, който пледира за въвеждането на квоти за източногерманци на ръководните постове.

Според него причината за това ниско представителство на източногерманците се дължи на факта, че след падането на Берлинската стена и Обединението на страната на всички елитни постове са били назначени западногерманци, които на свой ред доведоха собствените си сътрудници от Запада и внесоха собствените си представи кои хора са подходящи за ръководни позиции. Именно тази западногерманска перспектива се е утвърдила в продължение на десетилетия, отбелязва Хартман.

Каква е връзката с успехите на "Алтернатива за Германия"

След като западногерманците доминират толкова категорично в икономиката, политиката, а и в съдебната сфера, много източногерманци се смятат в позиция на подчинени, а това създава отбранителни нагласи. Затова според социолога не е случайно, че "Алтернатива за Германия" е доста по-силна в източните федерални провинция.

Усещането, че съдбата на Източна Германия се определя отвън, без хората да имат възможност да повлияят на това развитие, дава решаващо отражение. Към това се прибавят и съществуващите социални проблеми, коментира експертът пред АРД.

Източник: www.dw.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 6 Отговор
    Източна Германия днес е Запада.

    Коментиран от #7

    16:12 03.10.2026

  • 2 Фен

    20 3 Отговор
    В източна Германия у хората е останало нещо нормално. За това не вярват на Сектата. Но и на запад вече се усещат. Либералите сте чао, свиквайте.

    16:12 03.10.2026

  • 3 Не е само там

    18 1 Отговор
    В целия бивш източен блок е така. Уж сме едно но не съвсем...А някой да ми каже виждал ли е богатия да допусне бедния на една трапеза да се хранят?

    16:14 03.10.2026

  • 4 наследство

    2 13 Отговор
    По-ниските доходи са логично наследство от уравновиловъчния социалистическия период на източно германците.

    16:21 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    10 1 Отговор
    След анексирането на ГДР от ФРГ се случи така,че западняците получиха наготово 12 милиона работливи и начетени източногерманци с 4та икономика в Европа и изградена индустрия.След това започна разграбването на социалистическата държава .Допреди това ФРГ беше на дотации от САЩ и с гастарбайтери от Турция и Югославия,които научиха мързеливите немци на труд и дисциплина на работното място.

    16:47 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дедо

    0 1 Отговор
    Е нали уж източния блок са били супер икономика , супер изучени,сишупер специалисти , супер морални, социалистическия строй въведен от СССР уж най добрия , най съвършения , най богатия ......пък накрая се оказа че всички в източния блок слуги на Москва сме били лъгани и лишавани от всичко.

    17:42 03.10.2026

  • 13 Тервел

    0 0 Отговор
    Колко от западните елити са родени и израснали в социалистическа панелка , с черно-бели телевизори с две държавни програми ,радиоточка на стената ,без автомобил защото чакат ред и без право да излизат свободно в чужбина .......Еми да благодарим на "скъпите" ни руски другари от Азия .

    17:45 03.10.2026