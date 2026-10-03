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Акад. Гюзелев: Костите са на цар Самуил
  Тема: Известни личности

Акад. Гюзелев: Костите са на цар Самуил

3 Октомври, 2026 18:30, обновена 3 Октомври, 2026 18:31 606 7

  • цар самуил-
  • васил гюзелев-
  • николаос муцопулос-
  • преспа-
  • света софия

Историкът свързва откритието в Преспа с данните от археологическите находки и писмените извори. Тленните останки вече са в България и бяха положени в базиликата „Света София“.

Акад. Гюзелев: Костите са на цар Самуил - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няма съмнение, че откритите през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ кости са на цар Самуил, заяви акад. Васил Гюзелев. По думите му научните изследвания датират останките към XI век – времето, в което е живял българският владетел.

„Доказано е категорично, че тези кости принадлежат на личности, които са от XI век“, каза историкът. Той уточни, че връзката с цар Самуил се основава не само на датировката, а и на археологическите артефакти и писмените извори.

Откритието в базиликата „Св. Ахилий“

Костите са намерени в саркофази в базиликата на остров Ахил в Малкото Преспанско езеро. Проучването е извършено от гръцкия архитект и археолог проф. Николаос Муцопулос, който първоначално изследвал храма като архитект, а по-късно продължил работата си като археолог.

Муцопулос е изразил предположението, че саркофазите принадлежат на цар Самуил и на негови родственици – сина му Гаврил Радомир и Иван Владислав, син на Самуиловия брат Аарон.

Според акад. Гюзелев допълнителна опора за това са надписите по стените на базиликата в Преспа. Те посочват основни митрополитски средища на България от периода, чиито имена в голяма степен съвпадат с данните в първата грамота на Василий II Българоубиец, издадена през 1019 г. в полза на Охридската архиепископия.

Историческата връзка със Самуил

Акад. Гюзелев определя цар Самуил като една от най-значимите фигури в средновековната история на България. Управлението му е свързано с борбата за запазване на независимостта на държавата срещу византийската експанзия.

Самуил е син на комит Никола, управител на областта с център Средец, днешна София, и на Рипсимия. Данните за семейството му се свързват с надгробен надпис, открит край село Герман до Преспанското езеро. На него са отбелязани родителите на владетеля и брат му Давид.

„Тук става дума за едно археологическо откритие, което пряко потвърждава писмените свидетелства“, каза акад. Гюзелев.

Останките вече са в България

Изказването на историка прозвуча в деня, в който тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, бяха предадени от Гърция на България. По силата на споразумението между София и Атина България предаде на Гърция 48 църковни реликви.

След държавна церемония в София останките бяха положени в базиликата „Света София“. За акад. Гюзелев връщането им има свещено историческо значение, тъй като те са свързани с владетел и личности, оставили траен отпечатък в българската история.

Източници: БНТ


София / България
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  • 1 Айдее, спец

    1 4 Отговор
    Тоя с поглед прави ДНК анализ. Спец и кури фей.

    Коментиран от #5, #7

    18:39 03.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Щом духът на Самуил се явявал на откривателя значи са истински.

    Коментиран от #6

    18:46 03.10.2026

  • 3 Много компетентно становище !

    1 0 Отговор
    Хвала на такива честни български историци !!!

    18:53 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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