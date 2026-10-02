Любомир Аламанов: За пръв път от много време кампанията за вота има значение

Първо проучване на нагласите на Маркет линкс и бТВ.
Да, разликата между Йотова и Гюров е голяма, но има и някои други тенденции, които трябва да се отбележат:
- ПБ спечелиха последните парламентарни избори с близо 45%. Виждаме спад в подкрепата за лявата партия;
- Гюров взима много повече от демократичните партии, т.е. успява да привлече по-широка периферия;
- никоя от другите кандидатури, които се правят на представители на демократичните сили, нямат никаква възможност за поне почетен резултат, имат само възможност за разделяне на демократичния вот;
- резултатът на Костадинов е по-висок от този на Възраждане на последните избори, явно връща малко избиратели, недоволни от колебливите действия на ПБ;
- нерешилите за кого да гласуват изцяло покриват разликата между първия и втория.
И няколко следствия:
- за пръв път от много време кампанията има значение;
- Йотова трябва да се опита да спре отлива на фенове към Костадинов, защото тези десетина процента, които може да се върнат към него, ще ѝ изиграят лоша шега. Тя няма шанс сред про-европейските избиратели, и ако загуби анти-европейските, ще получи учудващо нисък резултат;
- не знам кой прави кампанията на Йотова, но е добре да спрат с гафовете като заповеди млади хора задължително да присъстват на нейни събития, всеки такъв гаф може да ѝ струва 0.5% от резултата;
- всеки провал или проблем на правителството ще се пише на сметката на Йотова, всеки взет милиард нов заем, всеки нов данък, всяко ново странно назначение, всеки избягал инвеститор - всичко това ще намали резултата й;
- Гюров трябва да продължи спокойната кампания, която припомня управленския му капацитет, както и възможността да бъде истински коректив на тоталната власт на управляващите;
- всички, които уж се правят на про-демократични кандидати, е добре да се оттеглят от кампанията, като призоват да се гласува за Гюров, иначе разпиляват вота и повече никой няма да ги избере за нищо;
- пред демократичните избиратели има огромен шанс да обърнат тенденцията, дано се избегнат вътрешните разправии, и всички заедно работят за привличане на нови фенове чрез позитивна кампания.
За финал:
Един малък математически модел, който направихме с колегите преди години, показва, че ако разликата на първи тур между Йотова и Гюров е под 11.5%, то Гюров има голям шанс да спечели изборите. Значи кампанията трябва да вдигне само 9%
Интересен месец ни очаква
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно
Коментиран от #12
16:03 02.10.2026
2 Последния Софиянец
16:03 02.10.2026
3 Верно
16:05 02.10.2026
4 Да питам
Никакви правомощия но с големи разходи
Коментиран от #5
16:07 02.10.2026
5 Защото
До коментар #4 от "Да питам":трябва с него да празнуваме "Денят на независимостта" !
16:13 02.10.2026
6 Дани
16:13 02.10.2026
7 Вале-каро
16:15 02.10.2026
8 Мишел
Попита го защо за 5 месеца откакто е премиер горива с 27% увеличение, ток,вода ,топлоенергия ,сега цигари ,винетки,застраховки ,данъци и осигуровки.
Няма намаление а драстично увеличение а за олигарсите му е урожай. Радев отговори че не е казвал това и след това на огромен таблет Сабрутев пусна записите с обещанията му. Премиер Радев се олюля и тръгна към изхода на пленарна зала. На вратата квестори са чули като е промълвил - "За нас да са парите и сполуката - за населението е поуката"
Коментиран от #11, #13
16:15 02.10.2026
9 Радев
16:16 02.10.2026
10 Зеления
Аз не съм "демократичен избирател" и няма да гласувам за Гюров !
16:17 02.10.2026
11 Радев
До коментар #8 от "Мишел":Още от същото !
Коментиран от #14
16:19 02.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Математичката
До коментар #8 от "Мишел":Мноо съм зле по математика, имам 3
16:42 02.10.2026
14 Баба Гича
До коментар #11 от "Радев":Кво да прави и тоя,кой левъл взе в масонството😂🤣
16:43 02.10.2026
15 тенденция
16:56 02.10.2026
16 Студопор
17:27 02.10.2026
17 Отличен коментар!
17:30 02.10.2026