Любомир Аламанов: За пръв път от много време кампанията за вота има значение

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първо проучване на нагласите на Маркет линкс и бТВ.

Да, разликата между Йотова и Гюров е голяма, но има и някои други тенденции, които трябва да се отбележат:

- ПБ спечелиха последните парламентарни избори с близо 45%. Виждаме спад в подкрепата за лявата партия;

- Гюров взима много повече от демократичните партии, т.е. успява да привлече по-широка периферия;

- никоя от другите кандидатури, които се правят на представители на демократичните сили, нямат никаква възможност за поне почетен резултат, имат само възможност за разделяне на демократичния вот;

- резултатът на Костадинов е по-висок от този на Възраждане на последните избори, явно връща малко избиратели, недоволни от колебливите действия на ПБ;

- нерешилите за кого да гласуват изцяло покриват разликата между първия и втория.

И няколко следствия:

- за пръв път от много време кампанията има значение;

- Йотова трябва да се опита да спре отлива на фенове към Костадинов, защото тези десетина процента, които може да се върнат към него, ще ѝ изиграят лоша шега. Тя няма шанс сред про-европейските избиратели, и ако загуби анти-европейските, ще получи учудващо нисък резултат;

- не знам кой прави кампанията на Йотова, но е добре да спрат с гафовете като заповеди млади хора задължително да присъстват на нейни събития, всеки такъв гаф може да ѝ струва 0.5% от резултата;

- всеки провал или проблем на правителството ще се пише на сметката на Йотова, всеки взет милиард нов заем, всеки нов данък, всяко ново странно назначение, всеки избягал инвеститор - всичко това ще намали резултата й;

- Гюров трябва да продължи спокойната кампания, която припомня управленския му капацитет, както и възможността да бъде истински коректив на тоталната власт на управляващите;

- всички, които уж се правят на про-демократични кандидати, е добре да се оттеглят от кампанията, като призоват да се гласува за Гюров, иначе разпиляват вота и повече никой няма да ги избере за нищо;

- пред демократичните избиратели има огромен шанс да обърнат тенденцията, дано се избегнат вътрешните разправии, и всички заедно работят за привличане на нови фенове чрез позитивна кампания.

За финал:

Един малък математически модел, който направихме с колегите преди години, показва, че ако разликата на първи тур между Йотова и Гюров е под 11.5%, то Гюров има голям шанс да спечели изборите. Значи кампанията трябва да вдигне само 9%

Интересен месец ни очаква