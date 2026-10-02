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Любомир Аламанов: За пръв път от много време кампанията за вота има значение

Любомир Аламанов: За пръв път от много време кампанията за вота има значение

2 Октомври, 2026 16:01 658 17

  • любомир аламанов-
  • избори-
  • прогнози-
  • президент-
  • избори за президент-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Да, разликата между Йотова и Гюров е голяма, но има и някои други тенденции, които трябва да се отбележат

Любомир Аламанов: За пръв път от много време кампанията за вота има значение - 1
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Любомир Аламанов Любомир Аламанов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първо проучване на нагласите на Маркет линкс и бТВ.

Да, разликата между Йотова и Гюров е голяма, но има и някои други тенденции, които трябва да се отбележат:

- ПБ спечелиха последните парламентарни избори с близо 45%. Виждаме спад в подкрепата за лявата партия;

- Гюров взима много повече от демократичните партии, т.е. успява да привлече по-широка периферия;

- никоя от другите кандидатури, които се правят на представители на демократичните сили, нямат никаква възможност за поне почетен резултат, имат само възможност за разделяне на демократичния вот;

- резултатът на Костадинов е по-висок от този на Възраждане на последните избори, явно връща малко избиратели, недоволни от колебливите действия на ПБ;

- нерешилите за кого да гласуват изцяло покриват разликата между първия и втория.

И няколко следствия:

- за пръв път от много време кампанията има значение;

- Йотова трябва да се опита да спре отлива на фенове към Костадинов, защото тези десетина процента, които може да се върнат към него, ще ѝ изиграят лоша шега. Тя няма шанс сред про-европейските избиратели, и ако загуби анти-европейските, ще получи учудващо нисък резултат;

- не знам кой прави кампанията на Йотова, но е добре да спрат с гафовете като заповеди млади хора задължително да присъстват на нейни събития, всеки такъв гаф може да ѝ струва 0.5% от резултата;

- всеки провал или проблем на правителството ще се пише на сметката на Йотова, всеки взет милиард нов заем, всеки нов данък, всяко ново странно назначение, всеки избягал инвеститор - всичко това ще намали резултата й;

- Гюров трябва да продължи спокойната кампания, която припомня управленския му капацитет, както и възможността да бъде истински коректив на тоталната власт на управляващите;

- всички, които уж се правят на про-демократични кандидати, е добре да се оттеглят от кампанията, като призоват да се гласува за Гюров, иначе разпиляват вота и повече никой няма да ги избере за нищо;

- пред демократичните избиратели има огромен шанс да обърнат тенденцията, дано се избегнат вътрешните разправии, и всички заедно работят за привличане на нови фенове чрез позитивна кампания.

За финал:

Един малък математически модел, който направихме с колегите преди години, показва, че ако разликата на първи тур между Йотова и Гюров е под 11.5%, то Гюров има голям шанс да спечели изборите. Значи кампанията трябва да вдигне само 9%

Интересен месец ни очаква


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно

    8 3 Отговор
    защото е време за "Алтернатива за България" с 11 !

    Коментиран от #12

    16:03 02.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Всички кандидат президенти са на Шипка без Йотова и Гюров.

    16:03 02.10.2026

  • 3 Верно

    9 0 Отговор
    Първо проучване на нагласите на Маркет линкс и БТВ за промиване на мозъци !

    16:05 02.10.2026

  • 4 Да питам

    2 0 Отговор
    Не разбирам защо ни е нужен президент след като от него нищо не зависи
    Никакви правомощия но с големи разходи

    Коментиран от #5

    16:07 02.10.2026

  • 5 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да питам":

    трябва с него да празнуваме "Денят на независимостта" !

    16:13 02.10.2026

  • 6 Дани

    2 1 Отговор
    Моят го Няма!

    16:13 02.10.2026

  • 7 Вале-каро

    3 0 Отговор
    Те на това се вика "пълно пристрастие"

    16:15 02.10.2026

  • 8 Мишел

    3 4 Отговор
    Случи се нещо изумително днес! Народният представител Венко Сабрутев попита премиера Радев защо преди 6 месеца е обещавал в предизборната си срещи - "Стоп на инфлацията- ще намаля цените с 15% когато стана премиер".
    Попита го защо за 5 месеца откакто е премиер горива с 27% увеличение, ток,вода ,топлоенергия ,сега цигари ,винетки,застраховки ,данъци и осигуровки.
    Няма намаление а драстично увеличение а за олигарсите му е урожай. Радев отговори че не е казвал това и след това на огромен таблет Сабрутев пусна записите с обещанията му. Премиер Радев се олюля и тръгна към изхода на пленарна зала. На вратата квестори са чули като е промълвил - "За нас да са парите и сполуката - за населението е поуката"

    Коментиран от #11, #13

    16:15 02.10.2026

  • 9 Радев

    3 2 Отговор
    Да са Ви честити "мощите Самуилови", като няма друго !

    16:16 02.10.2026

  • 10 Зеления

    5 0 Отговор
    "- пред демократичните избиратели има огромен шанс да обърнат тенденцията, дано се избегнат вътрешните разправии, и всички заедно работят за привличане на нови фенове чрез позитивна кампания."

    Аз не съм "демократичен избирател" и няма да гласувам за Гюров !

    16:17 02.10.2026

  • 11 Радев

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Още от същото !

    Коментиран от #14

    16:19 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Математичката

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Мноо съм зле по математика, имам 3

    16:42 02.10.2026

  • 14 Баба Гича

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Радев":

    Кво да прави и тоя,кой левъл взе в масонството😂🤣

    16:43 02.10.2026

  • 15 тенденция

    3 2 Отговор
    Единственото значимо нещо, което ще е промяна в тази кампания, ще е връщането на гласове към Възраждане. Хората очакваха от Радев и Йотова по-умерен курс, а не да бъдат евроатлантически ястреби и да дават нови милиони за Украйна, докато украинците безчинстват в страната. Затова сега тези гласове ще се върнат към Възраждане, дори без перспективата да постигнат нещо. Дали това ще промени нещо или не, е трудно да се каже. Дори да промени, на втори тур никой от Възраждане няма да подкрепи Гюров, така че, пак Йотова ще спечели. Но тенденциите са показателни, защото те ще се задълбочават. Еврото, Урсула и Украйна изядоха главата на ГЕРБ, а сега се върви по същия път. Естествено, резултатите ще са същите.

    16:56 02.10.2026

  • 16 Студопор

    0 0 Отговор
    Ми не... Никакво значение няма. Нито кампанията, нито самите избори.

    17:27 02.10.2026

  • 17 Отличен коментар!

    0 0 Отговор
    Отличен коментар! И много верен, и много истински! Българи! Лъжат ви, българи! Лъжат ви, че фатмашката слугиня Йотова има такава голяма преднина пред Гюров! Лъжат ви! Срещу много пари властта на селяндурина от Савяново е впрегнала цяла дивизия от огладнели, нагли, продажни и слузести коментатори, социолози, политолози,. от съвсем останали без пари дръжки на микрофони, които ежеминутно ни набиват в главите тази отвратителна лъжа! Не, Йотова не води на Гюров! Няма как да е първа! Изключено е! Рейтингът на Зеления чорап се срива неудържимо с всеки изминал ден, а заедно с него - и рейтингът на слугинята му Йотова! Излезте да гласувата, българи, излезте всички, всички до един! Трабва да спасим Бългаиря, трябва да я спасим от грозния фатмак с огромната брадавица на мутрата, със змийските очички и с дългия нос! Абе, да оставим дългия му нос, дето върви два метра пред него, той не е толкова опасен, опасен е унизителният му слугинаж към кремълския злодей! Ниот един глас за слугинята на Фатмаак, българи! Нито един!

    17:30 02.10.2026