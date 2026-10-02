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Как официален Киев и украинските медии приеха последните изявления на Радев
  Тема: Украйна

Как официален Киев и украинските медии приеха последните изявления на Радев

2 Октомври, 2026 20:43, обновена 2 Октомври, 2026 21:01 1 482 56

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  • киев-
  • русия-
  • военна помощ

Докато Киев засега запазва официално мълчание, украинските медии поставиха под остър фокус призивите на българския премиер за дипломация и диалог с Москва

Как официален Киев и украинските медии приеха последните изявления на Радев - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Последните изявления на българския министър-председател Румен Радев за войната в Украйна предизвикаха забележимо внимание в украинските медии. Докато украинските издания широко коментират и критикуват думите на Радев, няма публично разпространена официална позиция на украинското президентство или Министерството на външните работи, адресирана конкретно към последните му изказвания.

Какво каза Радев

В изказването си на форум на Euronews в Брюксел на 30 септември Радев постави под въпрос досегашния европейски подход към войната. Той заяви, че Европа трябва да балансира по-добре военните, икономическите и дипломатическите инструменти и да търси по-бърз път към мир.

Радев настоя и за възстановяване на директния диалог с Москва, като заяви, че Европа трябва да започне да „говори с Русия“, а не само да говори „за Русия“. Той предупреди и за ядрения риск, както и за възможността продължителната война да доведе до допълнително изтощаване на европейските общества и икономики.

Българското правителство представи позицията му като призив за реалистичен подход и по-бързо търсене на мир.

На 1 октомври Радев допълнително отхвърли твърденията, че заема проруска позиция. Пред Euronews той заяви, че определянето му като „проруски“ според него произтича от това, че подходът му към евентуално мирно споразумение не съвпада с политическия мейнстрийм в Европа.

Как реагира официален Киев

Засега няма публично изявление на украинския президент Володимир Зеленски, неговия офис или украинското МВнР, което директно да отговаря на последните думи на Радев от 30 септември–1 октомври.

Последната официално документирана среща между Зеленски и Радев, за която има съобщение от украинското президентство, бе от юни. Тогава двамата обсъдиха двустранното сътрудничество, енергийната сигурност и възможни общи проекти, включително предложението на Зеленски за специална договореност с България във формата „Drone Deal“.

Докато официалните канали на Киев не са обявили нова дипломатическа реакция на изявленията на Радев, украинските медии ги поставиха във фокуса на международната си политика.

„Украинска правда“: Радев се защитава от обвиненията

„Украинска правда“ публикува материал за изявленията на българския премиер, като акцентира върху отхвърлянето от негова страна на определенията за проруска позиция.

Изданието цитира думите му, че Европа трябва да търси реалистичен подход и дипломатически път към прекратяване на войната. В същото време медията поставя изказванията в контекста на предишни позиции на Радев – включително отказа на България от участие в „Коалицията на желаещите“ и призивите му за дипломатически контакти с Русия.

„Европейска правда“: акцентът е върху диалога с Москва

Специализираното украинско издание „Европейска правда“ също поставя акцент върху настояването на Радев за дипломатически контакти с Москва.

В публикацията от 1 октомври се отбелязва, че българският премиер смята, че европейската политика трябва да постигне по-добър баланс между военните, икономическите и дипломатическите средства.

Медията обръща внимание и на твърдението му, че настоящият европейски подход е прекалено концентриран върху оръжията и финансовата подкрепа.

По-остър тон в украинските медии

В други украински издания тонът е по-критичен.

TSN например представя позицията на Радев като критика към европейската стратегия за подкрепа на Киев и подчертава решението България да не участва в „Коалицията на желаещите“. Медията поставя последните му думи в контекста на по-широка промяна в политиката на София спрямо военната и финансовата подкрепа за Украйна.

Украинският сайт OBOZ.UA също отразява думите на Радев за обвиненията в проруска позиция, като поставя в центъра различията между неговия подход към войната и този на преобладаващата част от европейските правителства.

УНИАН пък акцентира върху призива му за възстановяване на директния диалог с Москва и върху предупрежденията му за ядрения риск.

„Телеграф“: най-острата реакция

Особено критичен е материалът на украинското издание „Телеграф“, който определя изказването на Радев като „скандално“.

Медията обръща внимание на оценката му, че европейската стратегия за продължаване на военната подкрепа не е довела до желания резултат, както и на твърдението му, че Украйна изпитва сериозни затруднения при противодействието на руските въздушни атаки.

„Телеграф“ поставя тези твърдения в рамката на спор между два различни подхода към края на войната – продължаване на военната подкрепа от една страна и търсене на дипломатически канал към Москва от друга.

Позицията на Радев не идва изолирано

Последните му изказвания са продължение на вече оформена политическа линия.

През юли Радев обяви, че България няма да участва в „Коалицията на желаещите“, мотивирайки решението с несъгласие с подход, който според него поставя акцент върху продължаването на военната помощ вместо върху дипломатическото уреждане.

В началото на септември Радев заяви и пред българския парламент, че България няма да бъде част от ескалацията на войната в Украйна.

Това обяснява защо последните му думи бяха приети в украинските медии не като отделно изказване, а като част от последователна линия на българското правителство.

Какво означава това за отношенията София–Киев?

На този етап е рано да се говори за нов дипломатически конфликт между София и Киев. Липсата на официална публична реакция от украинското президентство или МВнР означава, че медийната критика не трябва да бъде представяна като официална украинска позиция.

В същото време информационната картина показва ясно различие в интерпретациите.

Радев представя своя подход като опит за реалистичен баланс между военни средства и дипломация и отхвърля определението „проруски“. Част от украинските медии обаче разглеждат същите предложения през призмата на намаляващата европейска военна подкрепа за Киев и необходимостта от натиск върху Русия.

Следователно към 2 октомври най-точното обобщение е: официален Киев не е обявил нова публична ответна позиция към последните изявления на Радев, но украинските медии реагираха активно, като преобладаващият фокус беше върху призива му за диалог с Москва, критиката към европейската стратегия за подкрепа на Украйна и предупрежденията за ядрена ескалация.

Това различие между официалната дипломатическа реакция и медийния отзвук е съществено. То показва, че засега Киев не е превърнал изказванията на Радев в официален дипломатически спор, въпреки че те предизвикаха значителен политически и информационен интерес в Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 7 Отговор
    Какво ни интересува?

    Коментиран от #33

    21:03 02.10.2026

  • 2 Анонимен

    11 56 Отговор
    Това е негова лична позиция а не на европейска България

    Коментиран от #28, #51

    21:06 02.10.2026

  • 3 Ахааа

    34 3 Отговор
    Не е лесно да се поддържа балансирана политика в днешните смутни времена! От една страна ПП, ДБ критикуват Радев, че бил проруски, от друга страна Възраждане критикуват Радев, че бил проукраински и не развалил договорите с Украйна! Нооо, винаги истината е по средата, което се опитва да прави българското правителство!

    21:07 02.10.2026

  • 4 Българин

    9 49 Отговор
    Щом България е на страната на Русия, тя е приключена!

    Коментиран от #27

    21:07 02.10.2026

  • 5 Фен

    37 4 Отговор
    Кииф да си гледат мостовете. И да продължават с ескалацията.

    Коментиран от #30

    21:08 02.10.2026

  • 6 Тиъи

    9 34 Отговор
    Ма кой взима на сериозно конуниста Радев??!

    21:10 02.10.2026

  • 7 орбандево интервю

    4 25 Отговор
    Украинските медии еднозначно критикуват про руската радева позиция и дова е достатъчно като отношение към радевата загриженост за мира в страната им.

    21:10 02.10.2026

  • 8 Гост

    43 9 Отговор
    Нас, българите, мнението на украинците Не Ни Интересува! Те са бита карта вече! Язък че дедите им са част от нашите освободители! Тия днешните са ялово поколение, и НАС не ни интересуват! Йок!!!

    Коментиран от #12, #34

    21:11 02.10.2026

  • 9 Боруна Лом

    25 5 Отговор
    ДА СЕ ИЗГОНИ ОНАЯ..ЧУК..ЧУК! И ВСИЧКО УКРИ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #39

    21:12 02.10.2026

  • 10 Позор

    11 38 Отговор
    Радев е позор! Отстраняване и затвор!

    Коментиран от #38

    21:12 02.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не украинците

    12 29 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Ние сме бита карта с Радев.

    Коментиран от #14, #29

    21:14 02.10.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    31 4 Отговор
    Кво ни дреме на нас квкво реват украинците? Имаме си наши проблеми, няма ги мисля и тях! Те да са мислили преди да назначават клоун! Не са те хората дето ще ни дават наклон!

    Коментиран от #17, #41

    21:17 02.10.2026

  • 14 Гост

    18 3 Отговор

    До коментар #12 от "Не украинците":

    Ти може, като искаш мятай чаршафа! Аз съм жокер, Шпок, и ич ми не е! А за Радев, ви хо 80% от българите мислят същото, тоест, това са думите на България!!! Аре, лека!!!

    21:19 02.10.2026

  • 15 Франкфурт на Майн

    14 3 Отговор
    Кво ни интересува как са го приели

    21:20 02.10.2026

  • 16 Сатана Z

    3 11 Отговор
    Румен ще го сложат на видно място в сайта "Миротворец"

    21:21 02.10.2026

  • 17 Франкфурт на Майн

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Тоя е назначен от финансовия елит,палячото слугата на народа с златните тоалетни

    21:22 02.10.2026

  • 18 Един снайпер

    7 3 Отговор
    Би решил скоростно проблема.

    Коментиран от #45

    21:22 02.10.2026

  • 19 Гучо бухалката

    13 3 Отговор
    Тия колко ни дължат с лихвите?

    21:23 02.10.2026

  • 20 Сатана Z

    14 4 Отговор
    Укърите и тази вечер ще спят в канафките с тенджери на главите.Ич не ме интересува какво пишат Майданутите скакАлци.

    Коментиран от #46

    21:24 02.10.2026

  • 21 Шорт

    14 6 Отговор
    Прав е човека! Иначе няма да остане камък върху камък от киев! Решението на проблема е бялото знаме!

    Коментиран от #48

    21:24 02.10.2026

  • 22 Българин

    13 5 Отговор
    Прав е Радев.Дипломацията е важна в отношенията между двете воюващи страни.Всяка война няма военно решение и винаги е приключвала с преговори.Колкото по рано,толкова по-добре.Ще има по малко жертви.

    21:26 02.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Оффф

    10 5 Отговор
    Я къш бе, затваряйте посолството на тия,нема такива нахалници

    21:26 02.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха ха хаха

    11 5 Отговор
    БАНДЕРОФАШИСТКИЯ РЕЖИМ СЕ УНИЩОЖАВА, А НЕ ПИТА КАКВО КАЗА . ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ У НАС И ЕВРОПА ИДВАТ ОТ ТАМ И ТЕХНИТЕ МЕНТОРИ. БРАВО РАДЕВ!

    21:29 02.10.2026

  • 27 Тя отдавна е приключила

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    На страната на уродливия гейсъюз!

    21:30 02.10.2026

  • 28 1111

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Нещо си се пОбъркал...

    21:31 02.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Фиин

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    да си гледа работата

    21:34 02.10.2026

  • 31 БХ кво мислели

    10 1 Отговор
    Някви жалки усраински мисирки.Я у лево

    21:35 02.10.2026

  • 32 Ами

    11 1 Отговор
    Както си искат така да си го приемат.
    Нас това не ни интересува.
    Човека им е казал какво смята за правилно.
    Каквото са си надробили, да си го сърбат.

    21:36 02.10.2026

  • 33 Видьо Видев

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мунчо и наркобаронесата са срам за европейска България!

    Коментиран от #36, #50

    21:37 02.10.2026

  • 34 Това

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    ЙОК на български ли е

    Коментиран от #49

    21:37 02.10.2026

  • 35 Хохо Бохо

    9 2 Отговор
    Браво на РАдев. ТУК НЕ Е КИИФ!!!! Добре е укронацитата да го знаят

    21:39 02.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахахахаха

    7 2 Отговор
    Слабо ни интересува покрайна и наркиманаЗеленски

    21:40 02.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Президентът Зеленски

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    клоун, смешен си, човече незначително

    Коментиран от #44

    21:43 02.10.2026

  • 42 Гост

    4 1 Отговор
    Им го! На вси! Удри Румба!

    21:44 02.10.2026

  • 43 Митю

    3 0 Отговор
    Щом ни е страх от нечие мнение и оценка ,здраво са ни притиснали.

    21:45 02.10.2026

  • 44 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Президентът Зеленски":

    ОДИ УЗРЕЙ МАЛКО! ПОГУБИ ЕДНА ЦЯЛА ДЪРЖАВА

    Коментиран от #52

    21:46 02.10.2026

  • 45 Е как да реши проблема

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Един снайпер":

    като ботокса не излиза от бункера

    21:46 02.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бг гражданин

    1 1 Отговор
    Господин Радев,оставете ги да ги избият докрай тия фашизирани мозъци,не опитвайте да им помагате.Савият усраински народ,щом не разбира и се инати като мягаре на брег,нява смисъл..Тия са същите измекяри ,като македонците.

    21:50 02.10.2026

  • 48 Шорт

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Шорт":

    развявам бяло-кафявите ми гащи

    Коментиран от #55

    21:51 02.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Аве

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Пони, ако направят едно официално допитване, ще видиш, че сте само шепа жълтопаветниукрофили, а огромното мнозинство в БГ е против укрохунтата и съответно против подкрепата за нея!

    21:58 02.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Не е лош

    2 0 Отговор
    Румбта още е дете,дондуркано от държавата.Да не му обръщат внимание.

    22:01 02.10.2026

  • 54 Дрисула

    1 1 Отговор
    Като са решили да водят битки, да се спрявят сами, а не да просят пари непрекъснато...Ако не, сваляш гаките, навеждаш се и каквото влезе влезе

    22:03 02.10.2026

  • 55 ШОРТ

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Шорт":

    СУ. С БЕ СЕ.РСЕМИ.Н

    22:08 02.10.2026

  • 56 Пишурка

    0 0 Отговор
    На кого му пука,как са реагирали?

    22:09 02.10.2026