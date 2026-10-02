Как официален Киев и украинските медии приеха последните изявления на Радев

Последните изявления на българския министър-председател Румен Радев за войната в Украйна предизвикаха забележимо внимание в украинските медии. Докато украинските издания широко коментират и критикуват думите на Радев, няма публично разпространена официална позиция на украинското президентство или Министерството на външните работи, адресирана конкретно към последните му изказвания.
Какво каза Радев
В изказването си на форум на Euronews в Брюксел на 30 септември Радев постави под въпрос досегашния европейски подход към войната. Той заяви, че Европа трябва да балансира по-добре военните, икономическите и дипломатическите инструменти и да търси по-бърз път към мир.
Радев настоя и за възстановяване на директния диалог с Москва, като заяви, че Европа трябва да започне да „говори с Русия“, а не само да говори „за Русия“. Той предупреди и за ядрения риск, както и за възможността продължителната война да доведе до допълнително изтощаване на европейските общества и икономики.
Българското правителство представи позицията му като призив за реалистичен подход и по-бързо търсене на мир.
На 1 октомври Радев допълнително отхвърли твърденията, че заема проруска позиция. Пред Euronews той заяви, че определянето му като „проруски“ според него произтича от това, че подходът му към евентуално мирно споразумение не съвпада с политическия мейнстрийм в Европа.
Как реагира официален Киев
Засега няма публично изявление на украинския президент Володимир Зеленски, неговия офис или украинското МВнР, което директно да отговаря на последните думи на Радев от 30 септември–1 октомври.
Последната официално документирана среща между Зеленски и Радев, за която има съобщение от украинското президентство, бе от юни. Тогава двамата обсъдиха двустранното сътрудничество, енергийната сигурност и възможни общи проекти, включително предложението на Зеленски за специална договореност с България във формата „Drone Deal“.
Докато официалните канали на Киев не са обявили нова дипломатическа реакция на изявленията на Радев, украинските медии ги поставиха във фокуса на международната си политика.
„Украинска правда“: Радев се защитава от обвиненията
„Украинска правда“ публикува материал за изявленията на българския премиер, като акцентира върху отхвърлянето от негова страна на определенията за проруска позиция.
Изданието цитира думите му, че Европа трябва да търси реалистичен подход и дипломатически път към прекратяване на войната. В същото време медията поставя изказванията в контекста на предишни позиции на Радев – включително отказа на България от участие в „Коалицията на желаещите“ и призивите му за дипломатически контакти с Русия.
„Европейска правда“: акцентът е върху диалога с Москва
Специализираното украинско издание „Европейска правда“ също поставя акцент върху настояването на Радев за дипломатически контакти с Москва.
В публикацията от 1 октомври се отбелязва, че българският премиер смята, че европейската политика трябва да постигне по-добър баланс между военните, икономическите и дипломатическите средства.
Медията обръща внимание и на твърдението му, че настоящият европейски подход е прекалено концентриран върху оръжията и финансовата подкрепа.
По-остър тон в украинските медии
В други украински издания тонът е по-критичен.
TSN например представя позицията на Радев като критика към европейската стратегия за подкрепа на Киев и подчертава решението България да не участва в „Коалицията на желаещите“. Медията поставя последните му думи в контекста на по-широка промяна в политиката на София спрямо военната и финансовата подкрепа за Украйна.
Украинският сайт OBOZ.UA също отразява думите на Радев за обвиненията в проруска позиция, като поставя в центъра различията между неговия подход към войната и този на преобладаващата част от европейските правителства.
УНИАН пък акцентира върху призива му за възстановяване на директния диалог с Москва и върху предупрежденията му за ядрения риск.
„Телеграф“: най-острата реакция
Особено критичен е материалът на украинското издание „Телеграф“, който определя изказването на Радев като „скандално“.
Медията обръща внимание на оценката му, че европейската стратегия за продължаване на военната подкрепа не е довела до желания резултат, както и на твърдението му, че Украйна изпитва сериозни затруднения при противодействието на руските въздушни атаки.
„Телеграф“ поставя тези твърдения в рамката на спор между два различни подхода към края на войната – продължаване на военната подкрепа от една страна и търсене на дипломатически канал към Москва от друга.
Позицията на Радев не идва изолирано
Последните му изказвания са продължение на вече оформена политическа линия.
През юли Радев обяви, че България няма да участва в „Коалицията на желаещите“, мотивирайки решението с несъгласие с подход, който според него поставя акцент върху продължаването на военната помощ вместо върху дипломатическото уреждане.
В началото на септември Радев заяви и пред българския парламент, че България няма да бъде част от ескалацията на войната в Украйна.
Това обяснява защо последните му думи бяха приети в украинските медии не като отделно изказване, а като част от последователна линия на българското правителство.
Какво означава това за отношенията София–Киев?
На този етап е рано да се говори за нов дипломатически конфликт между София и Киев. Липсата на официална публична реакция от украинското президентство или МВнР означава, че медийната критика не трябва да бъде представяна като официална украинска позиция.
В същото време информационната картина показва ясно различие в интерпретациите.
Радев представя своя подход като опит за реалистичен баланс между военни средства и дипломация и отхвърля определението „проруски“. Част от украинските медии обаче разглеждат същите предложения през призмата на намаляващата европейска военна подкрепа за Киев и необходимостта от натиск върху Русия.
Следователно към 2 октомври най-точното обобщение е: официален Киев не е обявил нова публична ответна позиция към последните изявления на Радев, но украинските медии реагираха активно, като преобладаващият фокус беше върху призива му за диалог с Москва, критиката към европейската стратегия за подкрепа на Украйна и предупрежденията за ядрена ескалация.
Това различие между официалната дипломатическа реакция и медийния отзвук е съществено. То показва, че засега Киев не е превърнал изказванията на Радев в официален дипломатически спор, въпреки че те предизвикаха значителен политически и информационен интерес в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #33
21:03 02.10.2026
2 Анонимен
Коментиран от #28, #51
21:06 02.10.2026
3 Ахааа
21:07 02.10.2026
4 Българин
Коментиран от #27
21:07 02.10.2026
5 Фен
Коментиран от #30
21:08 02.10.2026
6 Тиъи
21:10 02.10.2026
7 орбандево интервю
21:10 02.10.2026
8 Гост
Коментиран от #12, #34
21:11 02.10.2026
9 Боруна Лом
Коментиран от #39
21:12 02.10.2026
10 Позор
Коментиран от #38
21:12 02.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не украинците
До коментар #8 от "Гост":Ние сме бита карта с Радев.
Коментиран от #14, #29
21:14 02.10.2026
13 ДрайвингПлежър
Коментиран от #17, #41
21:17 02.10.2026
14 Гост
До коментар #12 от "Не украинците":Ти може, като искаш мятай чаршафа! Аз съм жокер, Шпок, и ич ми не е! А за Радев, ви хо 80% от българите мислят същото, тоест, това са думите на България!!! Аре, лека!!!
21:19 02.10.2026
15 Франкфурт на Майн
21:20 02.10.2026
16 Сатана Z
21:21 02.10.2026
17 Франкфурт на Майн
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Тоя е назначен от финансовия елит,палячото слугата на народа с златните тоалетни
21:22 02.10.2026
18 Един снайпер
Коментиран от #45
21:22 02.10.2026
19 Гучо бухалката
21:23 02.10.2026
20 Сатана Z
Коментиран от #46
21:24 02.10.2026
21 Шорт
Коментиран от #48
21:24 02.10.2026
22 Българин
21:26 02.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Оффф
21:26 02.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ха ха хаха
21:29 02.10.2026
27 Тя отдавна е приключила
До коментар #4 от "Българин":На страната на уродливия гейсъюз!
21:30 02.10.2026
28 1111
До коментар #2 от "Анонимен":Нещо си се пОбъркал...
21:31 02.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Фиин
До коментар #5 от "Фен":да си гледа работата
21:34 02.10.2026
31 БХ кво мислели
21:35 02.10.2026
32 Ами
Нас това не ни интересува.
Човека им е казал какво смята за правилно.
Каквото са си надробили, да си го сърбат.
21:36 02.10.2026
33 Видьо Видев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мунчо и наркобаронесата са срам за европейска България!
Коментиран от #36, #50
21:37 02.10.2026
34 Това
До коментар #8 от "Гост":ЙОК на български ли е
Коментиран от #49
21:37 02.10.2026
35 Хохо Бохо
21:39 02.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хахахахаха
21:40 02.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Президентът Зеленски
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":клоун, смешен си, човече незначително
Коментиран от #44
21:43 02.10.2026
42 Гост
21:44 02.10.2026
43 Митю
21:45 02.10.2026
44 Боруна Лом
До коментар #41 от "Президентът Зеленски":ОДИ УЗРЕЙ МАЛКО! ПОГУБИ ЕДНА ЦЯЛА ДЪРЖАВА
Коментиран от #52
21:46 02.10.2026
45 Е как да реши проблема
До коментар #18 от "Един снайпер":като ботокса не излиза от бункера
21:46 02.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Бг гражданин
21:50 02.10.2026
48 Шорт
До коментар #21 от "Шорт":развявам бяло-кафявите ми гащи
Коментиран от #55
21:51 02.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Аве
До коментар #2 от "Анонимен":Пони, ако направят едно официално допитване, ще видиш, че сте само шепа жълтопаветниукрофили, а огромното мнозинство в БГ е против укрохунтата и съответно против подкрепата за нея!
21:58 02.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Не е лош
22:01 02.10.2026
54 Дрисула
22:03 02.10.2026
55 ШОРТ
До коментар #48 от "Шорт":СУ. С БЕ СЕ.РСЕМИ.Н
22:08 02.10.2026
56 Пишурка
22:09 02.10.2026