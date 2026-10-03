Симеон Сакскобургготски обясни защо не дойде за цар Самуил

Симеон Сакскобургготски е бил лично поканен да присъства на официалната церемония по пренасянето на тленните останки на цар Самуил, но не е успял да се завърне в София. Бившият цар на България и бивш министър-председател се намира в чужбина, а програмата му е натоварена.
Обяснението е дадено от неговия екип заради множеството запитвания за отсъствието му от събитието. „Поради това, че Царят е в чужбина, а и с доста натоварена програма, въпреки своите 89 години, нямаше как да се завърне днес в София“, се посочва в позицията.
От екипа му уточняват, че съобщението за церемонията е дошло едва във вторник привечер. Затова, според тях, не е било възможно Симеон Сакскобургготски да организира връщането си в столицата за официалното посрещане.
Тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати с държавна церемония на площад „Княз Александър I“ в София. След това бе планирано шествие до базиликата „Света София“, където останките да бъдат положени в мраморен саркофаг.
Източници: Фокус, БТА
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лелее
18:38 03.10.2026
2 Цар
при останките на истински български цар.
Коментиран от #10, #29, #38
18:39 03.10.2026
3 Последния Софиянец
18:39 03.10.2026
4 Монарх
18:40 03.10.2026
5 Делю Хайдутин
Коментиран от #12, #14, #19
18:40 03.10.2026
6 Тошев
18:41 03.10.2026
7 Ами щото е германец
18:42 03.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
КОЛКОТО СЮЛЕЙМАН ПАСИ
....
ЕСТЕСТВЕНО Е ДА НЕ УВАЖИ ИСТИНСКИ БЪЛГАРСКИ ЦАР
Коментиран от #16, #35
18:43 03.10.2026
9 ⚒️⚒️⚒️⚒️
18:45 03.10.2026
10 ганди
До коментар #2 от "Цар":Самоил е евреин бе!
18:46 03.10.2026
11 Много добре че така е станал
Чудесно, че не омърси това голямо събитие за България !
Той няма капка българска кръв
Ограби всичките имоти на България и взе милиони със съд в Страсбург.
Има си наследници некадърни да се изхранват и ги издържа с нашите пари.
18:47 03.10.2026
12 Много добре че така е станалглупости на
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":Доведе го и.к. да замаже собственото си престъпление към държавата !
18:49 03.10.2026
13 Тервел
18:49 03.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да живее
18:50 03.10.2026
16 Защо
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":не коронясаха Петко воевода?
18:52 03.10.2026
17 Дедо
Коментиран от #26
18:52 03.10.2026
18 Читател
18:52 03.10.2026
19 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":ООО МИ ЧЕ КОГА
ДОЙДЕ ДР.ЛЕО НИД БРЕЖНЕВ
ВЪЗТОРЖЕНАТО МОРЕ ОТ ХОРА
БЕШЕ ЧАК ДО....ГОРУБЛЯНСКО ХАНЧЕ☝
18:55 03.10.2026
20 Професор
Коментиран от #39
18:55 03.10.2026
21 Обаче
18:58 03.10.2026
22 Като
19:00 03.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бог високо цар далеко
Цар царува века ли царува
Симеон иска да изкара до сто години както английската кралица
Защо не му връщат Враня питайте живия бългсрски цар и комунистите
19:02 03.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Нито са българи, нито свестни
До коментар #17 от "Дедо":Предимно алкохолици и играчи продажници.
Само щяха да възмутяват присъстващите.
19:05 03.10.2026
27 СИМЕОН Е ОТ ПРОПАДНАЛ
19:06 03.10.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВСЕ ОЩЕ УПРАВЛЯВА 20% ОТ
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
.....
ТОЛКОВА ОТКРАДНАХА - БТК , НОВА ТВ И Т. Н. ВИНАРНИ, БАНКА СИ ИМАТ
.... СТАНИШЕВИ , СИК, БОЙКАТА , ПЪРВАНОВИ , ВЕЛЧЕВИ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВИ, ТИЛЕВИ , КИРО ДОБРЕВИ И ТЕ НАМАЗАХА ФИЛИЯТА ПО ТОВА ВРЕМЕ ....
С ЕДИН ПРЪСТ МАСЛО ОТ БЪЛГАРСКИ РОБ
19:06 03.10.2026
29 мелез
До коментар #2 от "Цар":Баща му е германец,майка му италианка.Скоро ще прегърне букета и ще продадат всички имоти които му "върнаха".
Коментиран от #32
19:08 03.10.2026
30 Защо
19:09 03.10.2026
31 Самозабравил се
Продажна руска подлога
19:10 03.10.2026
32 Сигурно
До коментар #29 от "мелез":си прабългарин?
19:11 03.10.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАВИНАГИ ПРОБЛЕМА С РУСКИТЕ САКСКОБУРГОТСКИ
... ПЪРВИ БРАТОВЧЕД НА БРИТАНСКИЯ КРАЛ :)
19:13 03.10.2026
34 Цвете
19:15 03.10.2026
35 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Врaгoвeтe нa Бългaрия мнoгoкрaтнo ca ce oпитвaпи чрез преврати дa прeмaхнaт КOНCТИТУЦИOННAТA МOНAРХИЯ, зaщoтo тя e cимвoл нa нeзaвиcимocттa.
E, нaй-нaкрaя уcпяхa,... прeз ІХ. 1944г.
Важното е да възстановим КОНСТИТУЦИОННАТА МОНАРХИЯ. Да възродим ЦАРСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ! Родословието на Н. В. Цар Симеон ІІ стига до Асеневци, а те се смятат за наследници на по-старите ни царе.
19:15 03.10.2026
36 мултигруп
19:15 03.10.2026
37 .....
19:17 03.10.2026
38 Търновец
До коментар #2 от "Цар":Може би Еврей, случайно ли Паси и Сокола ходиха в Мадрид да говикат
19:19 03.10.2026
39 Салса не българин, чуждоземец е!
До коментар #20 от "Професор":Самуил е кофти цар, слабоват, избягал от бойното поле и оставил над 10000 войници, изоставил ги е да ги пленят и най позорно е избягал от битката. После следва 200 години робство! Какво му е прехваленото на тоя страхливец? Верно е стадото се радва и не мисли какво правят радевите парвенюта на шипка, унищожават и разграбват.
19:19 03.10.2026
40 Сакса е чуждоземец, не е българин!
19:20 03.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Абсурдистан
19:21 03.10.2026
43 Като какъв
19:21 03.10.2026
44 Умен Дипломатичен Ход на Истински Цар
За мен обаче остава много по-важен въпрос: доказано ли е по безспорен научен начин, че пренесените останки действително принадлежат на цар Самуил?
Археологическата хипотеза има своите основания. Но къде са публично достъпните резултати от съвременни независими изследвания, включително датировка, антропологична експертиза и, когато е възможно, сравнителен ДНК анализ?
Не бива да наричаме историческата хипотеза лъжа без доказателства за измама, но не бива и да представяме предположението за окончателно доказана истина.
Симеон II познава политиката от десетилетия. Именно при неговото управление Бойко Борисов става главен секретар на МВР — исторически факт, който обяснява защо понякога Симеон е наричан негов политически наставник.
Уважението към цар Самуил изисква не само тържествени церемонии, а научна прозрачност и проверими доказателства. Историческата памет трябва да се основава на истината.
19:23 03.10.2026