Новини
България »
София »
Симеон Сакскобургготски обясни защо не дойде за цар Самуил
  Тема: Известни личности

Симеон Сакскобургготски обясни защо не дойде за цар Самуил

3 Октомври, 2026 18:34, обновена 3 Октомври, 2026 18:36 1 537 44

  • симеон сакскобургготски-
  • цар самуил-
  • софия-
  • церемония-
  • тленни останки

Той е бил лично поканен, но се намира в чужбина и не е успял да се завърне в София.

Симеон Сакскобургготски обясни защо не дойде за цар Самуил - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Симеон Сакскобургготски е бил лично поканен да присъства на официалната церемония по пренасянето на тленните останки на цар Самуил, но не е успял да се завърне в София. Бившият цар на България и бивш министър-председател се намира в чужбина, а програмата му е натоварена.

Обяснението е дадено от неговия екип заради множеството запитвания за отсъствието му от събитието. „Поради това, че Царят е в чужбина, а и с доста натоварена програма, въпреки своите 89 години, нямаше как да се завърне днес в София“, се посочва в позицията.

От екипа му уточняват, че съобщението за церемонията е дошло едва във вторник привечер. Затова, според тях, не е било възможно Симеон Сакскобургготски да организира връщането си в столицата за официалното посрещане.

Тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати с държавна церемония на площад „Княз Александър I“ в София. След това бе планирано шествие до базиликата „Света София“, където останките да бъдат положени в мраморен саркофаг.

Източници: Фокус, БТА


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лелее

    19 7 Отговор
    Мумията се завръща-3...

    18:38 03.10.2026

  • 2 Цар

    46 6 Отговор
    Ми семката на Симеон не е българска, а немска бе. Затова не присъства
    при останките на истински български цар.

    Коментиран от #10, #29, #38

    18:39 03.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 8 Отговор
    Страх го е от Проклятието на осквернените кости на цар Самуил.Хитрец.

    18:39 03.10.2026

  • 4 Монарх

    28 5 Отговор
    Натоварена програма в казиното, как да смогне човека!

    18:40 03.10.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    6 17 Отговор
    Симеон го посрещнаха повече хора от днес.

    Коментиран от #12, #14, #19

    18:40 03.10.2026

  • 6 Тошев

    14 4 Отговор
    Достатъчно крадци и мошеници имаше . Охранени ,лъскави ,с фамилиите си и всичките далеч , охранявани от досег с народа. Любовта към тях струеше от всички и ще я усетят тази зима.

    18:41 03.10.2026

  • 7 Ами щото е германец

    21 3 Отговор
    Какво да идва?

    18:42 03.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 5 Отговор
    САКСКОБУРГА ИМА ТОЛКОВА БЪЛГАРСКА КРЪВ
    ....
    КОЛКОТО СЮЛЕЙМАН ПАСИ
    ....
    ЕСТЕСТВЕНО Е ДА НЕ УВАЖИ ИСТИНСКИ БЪЛГАРСКИ ЦАР

    Коментиран от #16, #35

    18:43 03.10.2026

  • 9 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    24 5 Отговор
    Ами, да бяхте му казали, че му връщате някоя гора и ще видите колко бързо ще се освободи и ще долети от чужбина!!!!

    18:45 03.10.2026

  • 10 ганди

    1 16 Отговор

    До коментар #2 от "Цар":

    Самоил е евреин бе!

    18:46 03.10.2026

  • 11 Много добре че така е станал

    14 5 Отговор
    Чак пък и натоварено програма за е имал ?
    Чудесно, че не омърси това голямо събитие за България !
    Той няма капка българска кръв
    Ограби всичките имоти на България и взе милиони със съд в Страсбург.
    Има си наследници некадърни да се изхранват и ги издържа с нашите пари.

    18:47 03.10.2026

  • 12 Много добре че така е станалглупости на

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    Доведе го и.к. да замаже собственото си престъпление към държавата !

    18:49 03.10.2026

  • 13 Тервел

    7 7 Отговор
    Горкия Дедо Симеон , дори на тези си 89 години , не може да направи нищо и да вземе някакво решение , без разрешението на прекия си ръководител-офицер от КГБ .

    18:49 03.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да живее

    4 11 Отговор
    Царство България!

    18:50 03.10.2026

  • 16 Защо

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    не коронясаха Петко воевода?

    18:52 03.10.2026

  • 17 Дедо

    15 3 Отговор
    Е дедо Симо има 5 деца и сума ти внуци . Децата му на по 50-60 години принцове и княгини . Е как пък никой не дойде от тая фамилия. Всичките заети и в чужбина,

    Коментиран от #26

    18:52 03.10.2026

  • 18 Читател

    13 2 Отговор
    Дядо Симо е зает да проиграва и последните пари в Монако които има от продажбата на вековна гора за дървесина.

    18:52 03.10.2026

  • 19 НИЩО МУ НЯМА

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    ООО МИ ЧЕ КОГА
    ДОЙДЕ ДР.ЛЕО НИД БРЕЖНЕВ
    ВЪЗТОРЖЕНАТО МОРЕ ОТ ХОРА
    БЕШЕ ЧАК ДО....ГОРУБЛЯНСКО ХАНЧЕ☝

    18:55 03.10.2026

  • 20 Професор

    12 3 Отговор
    Взе си горите имотите. Пука му за България на германеца.

    Коментиран от #39

    18:55 03.10.2026

  • 21 Обаче

    3 9 Отговор
    всички комунисти възторжено посрещат Цар Самуил!

    18:58 03.10.2026

  • 22 Като

    3 6 Отговор
    го изгониха,Димитров защо не стана цар?

    19:00 03.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бог високо цар далеко

    2 4 Отговор
    Бог богува нека си богува
    Цар царува века ли царува
    Симеон иска да изкара до сто години както английската кралица
    Защо не му връщат Враня питайте живия бългсрски цар и комунистите

    19:02 03.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нито са българи, нито свестни

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо":

    Предимно алкохолици и играчи продажници.
    Само щяха да възмутяват присъстващите.

    19:05 03.10.2026

  • 27 СИМЕОН Е ОТ ПРОПАДНАЛ

    4 1 Отговор
    Саксонски род. Няма общо с българските царе.

    19:06 03.10.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    СИНА МУ КИРИЛ САКСКОБУРГГОТСКИ
    ВСЕ ОЩЕ УПРАВЛЯВА 20% ОТ
    БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
    .....
    ТОЛКОВА ОТКРАДНАХА - БТК , НОВА ТВ И Т. Н. ВИНАРНИ, БАНКА СИ ИМАТ
    .... СТАНИШЕВИ , СИК, БОЙКАТА , ПЪРВАНОВИ , ВЕЛЧЕВИ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВИ, ТИЛЕВИ , КИРО ДОБРЕВИ И ТЕ НАМАЗАХА ФИЛИЯТА ПО ТОВА ВРЕМЕ ....
    С ЕДИН ПРЪСТ МАСЛО ОТ БЪЛГАРСКИ РОБ

    19:06 03.10.2026

  • 29 мелез

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Цар":

    Баща му е германец,майка му италианка.Скоро ще прегърне букета и ще продадат всички имоти които му "върнаха".

    Коментиран от #32

    19:08 03.10.2026

  • 30 Защо

    2 1 Отговор
    няма монархия по-зле от нас?

    19:09 03.10.2026

  • 31 Самозабравил се

    2 3 Отговор
    Капут е тоя т.н цар.
    Продажна руска подлога

    19:10 03.10.2026

  • 32 Сигурно

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "мелез":

    си прабългарин?

    19:11 03.10.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    БРАТУШКИТЕ СА РЕШИЛИ
    ЗАВИНАГИ ПРОБЛЕМА С РУСКИТЕ САКСКОБУРГОТСКИ
    ... ПЪРВИ БРАТОВЧЕД НА БРИТАНСКИЯ КРАЛ :)

    19:13 03.10.2026

  • 34 Цвете

    2 1 Отговор
    САМО И ТОЙ ОСТАВАШЕ ДА " ДОЛЕТИ " ОТ НЯКЪДЕ СИ.ДА СИ СТОИ НА ТОПЛО И ПОВЕЧЕ ДА НЕ НИ ЗАНИМАВАТ С ТАЗИ ОСИБА ,КОЯТО УСПЯ ДА СИ ВЪРНЕ ИМОТИТЕ ,А ТЕ НЕГОВИ ЛИ СА ? А НАСЛЕДНИКЪТ МУ БОРИСОВ БЕШЕ ЛИ?

    19:15 03.10.2026

  • 35 ИНТЕРЕСНО?

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Врaгoвeтe нa Бългaрия мнoгoкрaтнo ca ce oпитвaпи чрез преврати дa прeмaхнaт КOНCТИТУЦИOННAТA МOНAРХИЯ, зaщoтo тя e cимвoл нa нeзaвиcимocттa.
    E, нaй-нaкрaя уcпяхa,... прeз ІХ. 1944г.
    Важното е да възстановим КОНСТИТУЦИОННАТА МОНАРХИЯ. Да възродим ЦАРСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ! Родословието на Н. В. Цар Симеон ІІ стига до Асеневци, а те се смятат за наследници на по-старите ни царе.

    19:15 03.10.2026

  • 36 мултигруп

    2 1 Отговор
    един жив цар имаме,платихме му борчовете в казината на монако,върнахме му имотите,но той излезе менте цар!

    19:15 03.10.2026

  • 37 .....

    0 1 Отговор
    Тия немски крадльовци що неща изнесоха от Бг.

    19:17 03.10.2026

  • 38 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Цар":

    Може би Еврей, случайно ли Паси и Сокола ходиха в Мадрид да говикат

    19:19 03.10.2026

  • 39 Салса не българин, чуждоземец е!

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Професор":

    Самуил е кофти цар, слабоват, избягал от бойното поле и оставил над 10000 войници, изоставил ги е да ги пленят и най позорно е избягал от битката. После следва 200 години робство! Какво му е прехваленото на тоя страхливец? Верно е стадото се радва и не мисли какво правят радевите парвенюта на шипка, унищожават и разграбват.

    19:19 03.10.2026

  • 40 Сакса е чуждоземец, не е българин!

    0 1 Отговор
    Самуил е кофти цар, слабоват, избягал от бойното поле и оставил над 10000 войници, изоставил ги е да ги пленят и най позорно е избягал от битката. После следва 200 години робство! Какво му е прехваленото на тоя страхливец? Верно е стадото се радва и не мисли какво правят радевите парвенюта на шипка, унищожават и разграбват.

    19:20 03.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Крадливият Моньо никога не е бил български цар, никога не е бил провъзгласен за цар, никога не е възкачван на трона, не е коронясван и никога няма да бъде цар

    19:21 03.10.2026

  • 43 Като какъв

    0 0 Отговор
    да дойде?

    19:21 03.10.2026

  • 44 Умен Дипломатичен Ход на Истински Цар

    0 0 Отговор
    Симеон Сакскобургготски е човек с дългогодишен държавнически и политически опит. Отсъствието му от церемонията може да породи различни тълкувания, но само той знае всички обстоятелства около решението си.

    За мен обаче остава много по-важен въпрос: доказано ли е по безспорен научен начин, че пренесените останки действително принадлежат на цар Самуил?

    Археологическата хипотеза има своите основания. Но къде са публично достъпните резултати от съвременни независими изследвания, включително датировка, антропологична експертиза и, когато е възможно, сравнителен ДНК анализ?

    Не бива да наричаме историческата хипотеза лъжа без доказателства за измама, но не бива и да представяме предположението за окончателно доказана истина.

    Симеон II познава политиката от десетилетия. Именно при неговото управление Бойко Борисов става главен секретар на МВР — исторически факт, който обяснява защо понякога Симеон е наричан негов политически наставник.

    Уважението към цар Самуил изисква не само тържествени церемонии, а научна прозрачност и проверими доказателства. Историческата памет трябва да се основава на истината.

    19:23 03.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове