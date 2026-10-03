Симеон Сакскобургготски обясни защо не дойде за цар Самуил

Симеон Сакскобургготски е бил лично поканен да присъства на официалната церемония по пренасянето на тленните останки на цар Самуил, но не е успял да се завърне в София. Бившият цар на България и бивш министър-председател се намира в чужбина, а програмата му е натоварена.

Обяснението е дадено от неговия екип заради множеството запитвания за отсъствието му от събитието. „Поради това, че Царят е в чужбина, а и с доста натоварена програма, въпреки своите 89 години, нямаше как да се завърне днес в София“, се посочва в позицията.

От екипа му уточняват, че съобщението за церемонията е дошло едва във вторник привечер. Затова, според тях, не е било възможно Симеон Сакскобургготски да организира връщането си в столицата за официалното посрещане.

Тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати с държавна церемония на площад „Княз Александър I“ в София. След това бе планирано шествие до базиликата „Света София“, където останките да бъдат положени в мраморен саркофаг.

Източници: Фокус, БТА