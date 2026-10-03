Всички имат полза от силна България

Всички имат полза от една силна България и във вътрешен и във външен план.
Във вътрешен план е ясно. Всички имат полза от това държавата да е подредена, гражданите да са достатъчно богати и с необходимото самочувствие, правилата да се спазват, за да не се чувстват едни безнаказани, а други потиснати от закона. Без съмнение ако България е силна, във вътрешнополитически смисъл, всички нейни граждани ще имат полза от това.
Една силна България обаче е от полза за всички и във външнополитически план. Колкото и странно да звучи това за нашите съседи, всеки от които се страхува от историческите и териториални претенции на другия. Затова трябва да кажем следното. Българският народ е мирен и работлив. Това са двете най-важни качества, които ни правят добри съседи, а и партньори, както сега е модерно да се казва. Българите не са инвазивен и агресивен народ. Това е една характеристика на цялото славянство, което в столетията се е разширявало около себе си, когато населението е нараствало, но не е имало никога колонии, отвъдморски или отвъдокеански подчинени територии.
Българите никога не са познавали и робството, дори и в миналото и във времето когато то е съществувало. В исторически план българите не са проявявали и расизъм, не са се отдавали на дискриминация. Което също звучи необичайно, когато българинът е проявявал нихилизъм, той някак си е вътрешно насочен, към самия него, а не навън.
Вярно е, че ако погледнем историята, България е проявявала претенции към външни, за държавата, територии, но това са били земи населени преимуществено с българско население и никога някакви други.
Всяка една държава има полза от богати и силни съседи. Българинът, погледнато във времето, иска само две неща - работа и спокойствие. Когато работата и спокойствието са осигурени, българинът проявява всички останали най-добри качества. Когато обаче няма работа и общественото спокойствие не е осигурено, започват да се проявяват други страни от нашия характер. Започват хитрувания, лъжи, дори кражби и разбойничество, и по-тежки престъпления. Обаче материално осигуреният българин е нещо съвсем различно. Или както казваме ние, човек който си е надвил над масрафа. Та, българинът, който си е надвил над масрафа, е неузнаваем, дори и за най-големите критици на българщината. Той проявява щедрост, разбиране, помага на другите. Става неразличим от общите характеристики на богатия и осигурен човек.
Така че всички имат полза от една богата и силна България и самата държава и нейните съседи. Въпрос остава обаче кой няма полза от това?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #3, #7, #8
13:07 03.10.2026
2 Сър Пичук
13:11 03.10.2026
3 Сила
До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":Само руснаците и българите копнеят за батюшка , камшик и силна ръка поради историческата си неспособност да бъдат свободни хора и да живеят и да се развиват като такива ...
13:14 03.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Артилерист
13:31 03.10.2026
6 Сзо
13:31 03.10.2026
7 Те щото Британия
До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":се е засилила да ни прави силна и независима държава.
Я кажи Сталин или Чърчил искаше да направи от София картофена нива?
Благодаря предварително!
13:37 03.10.2026
8 така е
До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":всички имат палза асваен асвабадителите
13:59 03.10.2026
9 идиоти вън
14:00 03.10.2026