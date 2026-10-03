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Всички имат полза от силна България

Всички имат полза от силна България

3 Октомври, 2026 13:00 592 9

  • андрей киряков-
  • силна-
  • българия

Колкото и странно да звучи това за нашите съседи, всеки от които се страхува от историческите и териториални претенции на другия

Всички имат полза от силна България - 1
Андрей Киряков Андрей Киряков археолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всички имат полза от една силна България и във вътрешен и във външен план.

Във вътрешен план е ясно. Всички имат полза от това държавата да е подредена, гражданите да са достатъчно богати и с необходимото самочувствие, правилата да се спазват, за да не се чувстват едни безнаказани, а други потиснати от закона. Без съмнение ако България е силна, във вътрешнополитически смисъл, всички нейни граждани ще имат полза от това.

Една силна България обаче е от полза за всички и във външнополитически план. Колкото и странно да звучи това за нашите съседи, всеки от които се страхува от историческите и териториални претенции на другия. Затова трябва да кажем следното. Българският народ е мирен и работлив. Това са двете най-важни качества, които ни правят добри съседи, а и партньори, както сега е модерно да се казва. Българите не са инвазивен и агресивен народ. Това е една характеристика на цялото славянство, което в столетията се е разширявало около себе си, когато населението е нараствало, но не е имало никога колонии, отвъдморски или отвъдокеански подчинени територии.

Българите никога не са познавали и робството, дори и в миналото и във времето когато то е съществувало. В исторически план българите не са проявявали и расизъм, не са се отдавали на дискриминация. Което също звучи необичайно, когато българинът е проявявал нихилизъм, той някак си е вътрешно насочен, към самия него, а не навън.

Вярно е, че ако погледнем историята, България е проявявала претенции към външни, за държавата, територии, но това са били земи населени преимуществено с българско население и никога някакви други.

Всяка една държава има полза от богати и силни съседи. Българинът, погледнато във времето, иска само две неща - работа и спокойствие. Когато работата и спокойствието са осигурени, българинът проявява всички останали най-добри качества. Когато обаче няма работа и общественото спокойствие не е осигурено, започват да се проявяват други страни от нашия характер. Започват хитрувания, лъжи, дори кражби и разбойничество, и по-тежки престъпления. Обаче материално осигуреният българин е нещо съвсем различно. Или както казваме ние, човек който си е надвил над масрафа. Та, българинът, който си е надвил над масрафа, е неузнаваем, дори и за най-големите критици на българщината. Той проявява щедрост, разбиране, помага на другите. Става неразличим от общите характеристики на богатия и осигурен човек.

Така че всички имат полза от една богата и силна България и самата държава и нейните съседи. Въпрос остава обаче кой няма полза от това?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възpожденец 🇧🇬

    9 7 Отговор
    Русофилите путинофили, т.е. националните предатели, по всякакъв начин пречат на България да бъде силна, богата и независима.

    Коментиран от #3, #7, #8

    13:07 03.10.2026

  • 2 Сър Пичук

    6 2 Отговор
    Значителна част от русофилите, по незнайно какви причини, отъждествяват Русия с някаква идеализирана визия за връщане на комунизма. По никакъв начин те не искат да възприемат, че нито властващия руски елит, нито опозицията му имат дори и малко сходни с техните визии и че целта им е по-скоро изграждане на модерен вариант на Руската империя, а не на СССР.

    13:11 03.10.2026

  • 3 Сила

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Само руснаците и българите копнеят за батюшка , камшик и силна ръка поради историческата си неспособност да бъдат свободни хора и да живеят и да се развиват като такива ...

    13:14 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Артилерист

    2 1 Отговор
    Този автор дали е в ред да твърди, че българите не познавали робството???

    13:31 03.10.2026

  • 6 Сзо

    5 0 Отговор
    Добре де, ще го кажа така: няма как да има силна България, защото народа е неумен. Неумен народ-неумни управници. Неумни управници, слаба държава.

    13:31 03.10.2026

  • 7 Те щото Британия

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    се е засилила да ни прави силна и независима държава.
    Я кажи Сталин или Чърчил искаше да направи от София картофена нива?
    Благодаря предварително!

    13:37 03.10.2026

  • 8 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    всички имат палза асваен асвабадителите

    13:59 03.10.2026

  • 9 идиоти вън

    1 1 Отговор
    Кога България е била на 28мо място по икономическо развитие според данни на ООН и къде сме сега, какво е демографското ни състояние??? И каква е причината??? Кои предаваха България и вместо да разрушат комунизма разрушиха държавата??? А авторът е прав и дано има повече хора, които мислят така!

    14:00 03.10.2026