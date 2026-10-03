Москва към ВСУ след удара по Киев: Само победата ще ни спре, следва продължение

„Само победата ще ни спре“ – с тези думи руското министерство на отбраната коментира ударите по украинска инфраструктура и по морски съдове, за които твърди, че са били използвани по адрес на украинската армия.

Посланието е публикувано със снимка на безпилотник „Геран“, върху която е изписано: „Следва продължение“. Руското ведомство съобщи и за удар по Северния автотранспортен мост над река Днепър в Киев.

Повредени са пътното платно и тролейбусната мрежа

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че на Северния мост е имало попадение. По думите му са повредени пътното платно и контактната тролейбусна мрежа, а движението от левия към десния бряг е преустановено. На място са изпратени аварийни и комунални служби. Информацията за евентуални пострадали се уточнява.

„Ситуацията е много драматична. Вече няма как да се правим, че можем да живеем като в мирно време“, заяви Виталий Кличко.

Ударът по Северния мост последва серия атаки срещу мостова инфраструктура в украинската столица. Според украински медии на 1 и 2 октомври е имало няколко попадения по Южния мост, след което движението по него е било ограничено. Така транспортната връзка между двата бряга на Киев беше допълнително затруднена.

Ограниченията засягат градския транспорт

Повредата на Северния мост прекъсва един от маршрутите между левия и десния бряг на Киев. Ограниченията за автомобилния трафик са въведени непосредствено след попадението, докато аварийните екипи извършват оглед и оценяват щетите.

Руското министерство на отбраната представи удара като част от действия срещу украинската военна инфраструктура. Киевските власти потвърдиха пораженията по моста, но към момента не са обявили окончателна оценка на щетите по конструкцията.

Мъж загина при атака в Белгородска област

Един човек е загинал, а други двама, включително 2-годишно дете, са пострадали при атаки в Белгородска област, съобщават руските регионални власти.

По информация на оперативния щаб на областта в селището Степное FPV дрон е атакувал автомобил. В резултат на удара мъжът, който се е намирал в колата, е загинал на място.

В Шебекино дрон е ударил товарен автомобил, при което мъж е получил осколъчно нараняване и е бил откаран в болница.

При друга атака в Томаровка е детонирал безпилотен апарат, като е пострадало 2-годишно дете. Детето е получило травма на окото и осколъчни наранявания по лицето.

Руските власти съобщават и за материални щети по автомобили и сгради в засегнатите населени места.

Източници: Газета, Украинска правда, Интерфакс-Украйна