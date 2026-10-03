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Москва към ВСУ след удара по Киев: Само победата ще ни спре, следва продължение
  Тема: Украйна

Москва към ВСУ след удара по Киев: Само победата ще ни спре, следва продължение

3 Октомври, 2026 09:59 2 929 74

  • киев-
  • северен мост-
  • виталий кличко-
  • руско-украинска война

Руското министерство на отбраната заяви, че армията ще продължи действията си. При удар по Северния мост в Киев са повредени пътното платно и тролейбусната мрежа.

Москва към ВСУ след удара по Киев: Само победата ще ни спре, следва продължение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Само победата ще ни спре“ – с тези думи руското министерство на отбраната коментира ударите по украинска инфраструктура и по морски съдове, за които твърди, че са били използвани по адрес на украинската армия.

Посланието е публикувано със снимка на безпилотник „Геран“, върху която е изписано: „Следва продължение“. Руското ведомство съобщи и за удар по Северния автотранспортен мост над река Днепър в Киев.

Повредени са пътното платно и тролейбусната мрежа

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че на Северния мост е имало попадение. По думите му са повредени пътното платно и контактната тролейбусна мрежа, а движението от левия към десния бряг е преустановено. На място са изпратени аварийни и комунални служби. Информацията за евентуални пострадали се уточнява.

„Ситуацията е много драматична. Вече няма как да се правим, че можем да живеем като в мирно време“, заяви Виталий Кличко.

Ударът по Северния мост последва серия атаки срещу мостова инфраструктура в украинската столица. Според украински медии на 1 и 2 октомври е имало няколко попадения по Южния мост, след което движението по него е било ограничено. Така транспортната връзка между двата бряга на Киев беше допълнително затруднена.

Ограниченията засягат градския транспорт

Повредата на Северния мост прекъсва един от маршрутите между левия и десния бряг на Киев. Ограниченията за автомобилния трафик са въведени непосредствено след попадението, докато аварийните екипи извършват оглед и оценяват щетите.

Руското министерство на отбраната представи удара като част от действия срещу украинската военна инфраструктура. Киевските власти потвърдиха пораженията по моста, но към момента не са обявили окончателна оценка на щетите по конструкцията.

Мъж загина при атака в Белгородска област

Един човек е загинал, а други двама, включително 2-годишно дете, са пострадали при атаки в Белгородска област, съобщават руските регионални власти.

По информация на оперативния щаб на областта в селището Степное FPV дрон е атакувал автомобил. В резултат на удара мъжът, който се е намирал в колата, е загинал на място.

В Шебекино дрон е ударил товарен автомобил, при което мъж е получил осколъчно нараняване и е бил откаран в болница.

При друга атака в Томаровка е детонирал безпилотен апарат, като е пострадало 2-годишно дете. Детето е получило травма на окото и осколъчни наранявания по лицето.

Руските власти съобщават и за материални щети по автомобили и сгради в засегнатите населени места.

Източници: Газета, Украинска правда, Интерфакс-Украйна


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    100 19 Отговор
    Края на кървавия киевски престъпен режим наближава! Диктатора сатрап със златните тоалетни, да бяга в Израел или Великобритания.

    Коментиран от #21, #26, #31, #45

    10:08 03.10.2026

  • 2 АБВ

    75 21 Отговор
    Денят започва с хубави новини дори в този сайт.

    Коментиран от #9, #11, #44

    10:09 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хъхъ

    89 20 Отговор
    Украйна приключва. Тя е антируски проект. Никакво примирие и никакво "само Донбас".
    Пълна и безусловна капитулация на Украйна!

    10:09 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Орк на тротинетка

    15 52 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #33, #60

    10:10 03.10.2026

  • 7 Последния Софиянец

    26 17 Отговор
    Ексклузивно!Зеленски е убит тази нощ.

    Коментиран от #27, #30

    10:10 03.10.2026

  • 8 Гюро Михайлов

    56 13 Отговор
    Сега ще видят бандеровците,,кон боб яде ли”

    10:10 03.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Овчар

    68 11 Отговор
    Обикновенно сега е ред на дойче веле да каже че Украина завзема територии...! Жалка картинка..!

    Коментиран от #17, #23

    10:11 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    24 8 Отговор
    ВАЖНА е победата ЦЕНАТА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    10:12 03.10.2026

  • 13 Българският народ е на страната на Русия

    58 16 Отговор
    Разгромът на оста на злото ес - нато - Украйна е неизбежен!

    Коментиран от #20, #28, #48

    10:12 03.10.2026

  • 14 Крокодила Гена

    45 9 Отговор
    Само се молете продължението да е все още с дронове и конвенционални ракети!

    Коментиран от #25, #35

    10:13 03.10.2026

  • 15 Васил

    13 54 Отговор
    След 100 години може рашистите да си изпълнят целите ама не е сигурно!

    10:14 03.10.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    7 28 Отговор
    Нулевият Хаяско осъмна ли?

    10:15 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Урка в метрото

    37 6 Отговор
    Аааа не може да бъде, тая снимка от метрото е стара сега е много по уютно и романтично! Все пак сме на свещи!

    10:16 03.10.2026

  • 19 не може да бъде

    45 7 Отговор
    Путин преди време -5-6-7 месеца!?- беше казал в едно интервю-Ние още не сме започнали!?Трябваше да му повярват!

    Коментиран от #63

    10:17 03.10.2026

  • 20 Антирашист 4380

    11 35 Отговор

    До коментар #13 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Ти не си БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД нямаш никакви основания за това ! Опитваш да манипулираш !

    10:18 03.10.2026

  • 21 Ами ходи по ивей

    12 34 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    В Руский мир да усетиш руска демокрация.И гледай да не мрънкаш срещу вожда ,че ще има Лабут

    Коментиран от #37, #65

    10:18 03.10.2026

  • 22 Маринов

    38 6 Отговор
    По признание на оператор, на тях им плащат за убит руснак. И доказват със снимки. Както едно време, хитлеристите се снимат с руските жени и деца и след това ги разстрелват. Звучи страшно! А в Курск ВСУ ги разстрелваха без снимки. И в мазето.

    10:18 03.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АГАТ а Кристи

    12 43 Отговор
    ПЪРВИ по убити хора - Сталин !
    ВТОРИ - Хитлер !
    ТРЕТИ - нищо.жест.вото Путлер

    Коментиран от #47

    10:20 03.10.2026

  • 25 Антирашист 4381

    8 32 Отговор

    До коментар #14 от "Крокодила Гена":

    Когато просия е заплашина започва да "намеква " за атомни оръжия .

    10:21 03.10.2026

  • 26 Ахахах

    6 31 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Малкия гнм събра смелост да удари мост и да ядоса Сорос, който му забрани още в 2022 г.

    10:22 03.10.2026

  • 27 Антирашист 4382

    4 17 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Тжва е за раздел змии и помии .

    Коментиран от #49, #69

    10:22 03.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Контрареакцията на Украйна ще е жестока!

    41 11 Отговор
    Зеленски ще отговори на подлите ракетни удари на Путин с десетина огнени телевизионни обръщения към целия свят! Нека тиранът да трепери!

    Коментиран от #61

    10:23 03.10.2026

  • 30 Ъхъ

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Свръхдоза!😂😂😂

    10:23 03.10.2026

  • 31 браво

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    само така хлебарките да напускат

    10:25 03.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бъди

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Орк на тротинетка":

    Щом го виждаш всичко е ок. Дано да остане нещо за виждане.

    10:25 03.10.2026

  • 34 Хитлер така бомбеше Лондон

    11 30 Отговор
    От безсилие!

    Коментиран от #40

    10:26 03.10.2026

  • 35 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Крокодила Гена":

    Молитвата е хубаво нещо но трябва да се знае че не зависи от този който иска а ОТ ТОЗИ КОЙТО ДАВА

    10:26 03.10.2026

  • 36 Айляк

    39 7 Отговор
    Трудно се сваля военна хунта от власт, особено ако тя бива подкрепяна всячески от англосаксите.
    Затова и народът на Украйна не трябва да бъде обвиняван.
    Оттук насетне обаче, по всичко изглежда, че няма да има милост за бандерите.
    Отпаднаха някои забрани за атакуващите рашки, след които бандерите просто не искам да ги мисля.

    10:26 03.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Маринов

    31 6 Отговор

    До коментар #5 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Разбира се, Англия, НАТО и ЕС ще държат войната да продължи до последния войник на ВСУ. И тяхната пионка наркомана ще изпълнява. До появата на някои нови обстоятелства, върху които тия от първото ми изречение да не могат да влияят. Това са САЩ с договорености с Русия, драстична политическа промяна в страните на Европа, смяна на либералния подход на руската армия, вътрешно украинско противодействие. То се започна. Ще видим как ще свърши.

    10:31 03.10.2026

  • 40 Лондон

    21 4 Отговор

    До коментар #34 от "Хитлер така бомбеше Лондон":

    Малко го е бомбил. Сега нямашемда има Епщайн и изнасилени бебенца в западния катун.

    Коментиран от #43

    10:34 03.10.2026

  • 41 Мухаа ха!

    24 3 Отговор
    Абе колко пъти трябва да ви напиша,че галенето свърши,започна любенето! Що за народ сте,вие в градовете,и онези- в окопите,да търпите този про да жен клоун,който буквално ви унищожи държавата,Вдигайте се,няма кий да ви спре.Кой- полиция , жандармерия,срещу цял народ подкрепен от онези- от окопите,в чиито ръце е оръжието? Ще ги размажете като хлебарки за броени часове.

    10:36 03.10.2026

  • 42 А може да спре и ако Зелю фата

    21 4 Отговор
    Вокзал, Москва и подпис на капитулацията... и ще мирне света!!!

    Коментиран от #62

    10:37 03.10.2026

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    25 2 Отговор

    До коментар #40 от "Лондон":

    Жителите на Киев не трябва да се притесняват Зимата Днепър ще замръзне и мостовете ще са с отпаднала необходимост

    Коментиран от #55

    10:38 03.10.2026

  • 44 Европеец

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "АБВ":

    А пък гледам гръцкият министър-председател при предаването на костите на Самуил каза ,че преговорите за това са започнали по времето на великия Тодор Живков..... Да , честито на жълтите павета....

    10:45 03.10.2026

  • 45 Ксаниба

    2 18 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Няма нищо на този свят, което да оправдае бруталните, античовешки атаки срещу Украйна. Само Путлер и Хитлер са извършвали такива брутални геноцидни зверства.

    Коментиран от #68

    10:46 03.10.2026

  • 46 УКРАЙНА 🇺🇦

    2 13 Отговор
    А Киев ще ви чете весници

    10:47 03.10.2026

  • 47 Онзи

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "АГАТ а Кристи":

    Пред ИСТИНАТА комунистическите МИНУСИ са като слово на партиен секретар, възхваляваш "др." Тодор Живков 🤣

    10:49 03.10.2026

  • 48 АГАТ а Кристи

    3 11 Отговор

    До коментар #13 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Маскуда не е БЪЛГАРИЯ !!!

    10:51 03.10.2026

  • 49 Оня

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Антирашист 4382":

    Що бе убавец? Страх ли те е че ще останеш без фюрера си?

    10:52 03.10.2026

  • 50 Въпрос към Радев

    1 11 Отговор
    Радев, ти какво каза? Да сме преговаряли с Масква?

    Радев, какво ще преговаряме? Да се предадем без бой и да рубем дърва в Коми, а тебе да те назначат губернатор в Новосибирск? Това ли предлагате, другарю миролюбец?

    10:54 03.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Общото между Хитлер, Путин и Чингиз хан

    2 5 Отговор
    И тримата са разрушили Киев.

    Коментиран от #56

    10:56 03.10.2026

  • 53 Правя си кефа

    7 0 Отговор
    Чакам продължението тази нощ. Довечера си наливам биричка, ще хрускам картофки и ще следя новините.

    10:58 03.10.2026

  • 54 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН

    1 8 Отговор
    СЕГА ПАК ДА ЛЪЖЕ

    НЕ УДРЯМЕ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДОЛНИ РУСКИ ТЕРОРИСТИ.

    10:58 03.10.2026

  • 55 Мислете му

    0 9 Отговор

    До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Войната ще свърши и както Радев каза: русофилите тролове ще сте с отпаднала необходимаст. Няма да има капейками.

    Коментиран от #59

    10:58 03.10.2026

  • 56 име

    12 0 Отговор

    До коментар #52 от "Общото между Хитлер, Путин и Чингиз хан":

    Путин има още доста работа, щото Сталин не си е свършил работата навремето. Докато има живи бандери и децата им, денацификацията няма да спре.

    Коментиран от #58, #66

    10:58 03.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 0 Отговор

    До коментар #56 от "име":

    Мненията ни за Сталин се препокриват на сто процента Сталин направи много грешки за които се плаща сега

    11:07 03.10.2026

  • 59 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор

    До коментар #55 от "Мислете му":

    Аз съм свободомислещ демократично настроен възпитаник на ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Всякакви спекулации по темата определям като грубо посегателство по демократичната система в България Аз съм пътувал в Киев за ТРИ КОПЕЙКИ Сега милион да ми давате няма да стъпя там

    11:11 03.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ииии

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Контрареакцията на Украйна ще е жестока!":

    след контрареакцията сещаш ли се какво ще стане, мм?

    11:21 03.10.2026

  • 62 ииии

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "А може да спре и ако Зелю фата":

    няма да стане

    11:27 03.10.2026

  • 63 истината преди всичко

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "не може да бъде":

    Hа чужд грьб може да започне и след още 5 години в неговото семейство (а и като цяло от черните шапки) загуби няма.Правилно гласи поговорката.......

    11:32 03.10.2026

  • 64 Българин681

    4 0 Отговор
    Започнахте да усещате и в Кyiv вече какво значи война.
    Сами си го търсехте, при това прекалено дълго време, скоро треньорите ви ще хвърлят бялата кърпа.
    В противен случай сте бивша страна и бъдеща федерална провинция.
    Ха познай на коя федерация?!?!?

    11:38 03.10.2026

  • 65 1234567890

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ами ходи по ивей":

    Гла д ен жа ден а ма де мо крат!

    11:43 03.10.2026

  • 66 истината преди всичко

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "име":

    Това което Сталин е свьршил на Путин и 5 живота няма да му стигнат за да го свьрши. Сьдим Сталин за отправените.....в ГУЛаг а в крайна сметка се оказа че половин Украйна е пропуснал а тези след него всичко са проспали та дори са амнистирали голяма част.

    Коментиран от #71

    11:44 03.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 АБВ

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ксаниба":

    "Няма нищо на този свят, което да оправдае бруталните, античовешки атаки срещу Украйна. Само Путлер и Хитлер са извършвали такива брутални геноцидни зверства."

    А НАТО и в частност САЩ никога не са гръмнали и пиратка по някой, който е дръзнал да завладее някой щат или европейска държава. Те са най-хуманните отбранителни образувания, които винаги са защитавали територията се от подлите и агресивни чужди нашественици. Вече сили не им останаха.
    СмЕх, смеХ, сМех !

    11:46 03.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "истината преди всичко":

    За грешките на бащите плащат децата ПИШЕ ГО В СВЕТОТО ПИСАНИЕ Сталин беше притиснат в Потсдам от Труман и направи много грешки По късно стана ясно че щатите са разполагали с материал за само още две бомби Труман блъфира и спечели Сега обаче има ЯДРЕН ПАРИТЕТ И ТРУМАН НЕ ВЪРВИ

    12:14 03.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Соломон Котарака 🐱

    0 0 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    12:32 03.10.2026

  • 74 име

    0 0 Отговор
    Бpaтyшкитe тpябвa дa cлaгaт тeлата на наемниците в Москва, пред съответните посолства. И да ударят някой и друг завод на острова. Никой не го е грижа за ocтpoвните poдоcмecители и никой няма да задейства член пети заради тях. Член пети казва да се реагира кой както може и прецени, а не задължително военна реакция.

    12:33 03.10.2026

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