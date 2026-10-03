Москва към ВСУ след удара по Киев: Само победата ще ни спре, следва продължение

„Само победата ще ни спре“ – с тези думи руското министерство на отбраната коментира ударите по украинска инфраструктура и по морски съдове, за които твърди, че са били използвани по адрес на украинската армия.
Посланието е публикувано със снимка на безпилотник „Геран“, върху която е изписано: „Следва продължение“. Руското ведомство съобщи и за удар по Северния автотранспортен мост над река Днепър в Киев.
Повредени са пътното платно и тролейбусната мрежа
Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че на Северния мост е имало попадение. По думите му са повредени пътното платно и контактната тролейбусна мрежа, а движението от левия към десния бряг е преустановено. На място са изпратени аварийни и комунални служби. Информацията за евентуални пострадали се уточнява.
Ударът по Северния мост последва серия атаки срещу мостова инфраструктура в украинската столица. Според украински медии на 1 и 2 октомври е имало няколко попадения по Южния мост, след което движението по него е било ограничено. Така транспортната връзка между двата бряга на Киев беше допълнително затруднена.
Ограниченията засягат градския транспорт
Повредата на Северния мост прекъсва един от маршрутите между левия и десния бряг на Киев. Ограниченията за автомобилния трафик са въведени непосредствено след попадението, докато аварийните екипи извършват оглед и оценяват щетите.
Руското министерство на отбраната представи удара като част от действия срещу украинската военна инфраструктура. Киевските власти потвърдиха пораженията по моста, но към момента не са обявили окончателна оценка на щетите по конструкцията.Мъж загина при атака в Белгородска област
Един човек е загинал, а други двама, включително 2-годишно дете, са пострадали при атаки в Белгородска област, съобщават руските регионални власти.
По информация на оперативния щаб на областта в селището Степное FPV дрон е атакувал автомобил. В резултат на удара мъжът, който се е намирал в колата, е загинал на място.
В Шебекино дрон е ударил товарен автомобил, при което мъж е получил осколъчно нараняване и е бил откаран в болница.
При друга атака в Томаровка е детонирал безпилотен апарат, като е пострадало 2-годишно дете. Детето е получило травма на окото и осколъчни наранявания по лицето.
Руските власти съобщават и за материални щети по автомобили и сгради в засегнатите населени места.
Източници: Газета, Украинска правда, Интерфакс-Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #21, #26, #31, #45
10:08 03.10.2026
2 АБВ
Коментиран от #9, #11, #44
10:09 03.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хъхъ
Пълна и безусловна капитулация на Украйна!
10:09 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Орк на тротинетка
Коментиран от #33, #60
10:10 03.10.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #27, #30
10:10 03.10.2026
8 Гюро Михайлов
10:10 03.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Овчар
Коментиран от #17, #23
10:11 03.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
10:12 03.10.2026
13 Българският народ е на страната на Русия
Коментиран от #20, #28, #48
10:12 03.10.2026
14 Крокодила Гена
Коментиран от #25, #35
10:13 03.10.2026
15 Васил
10:14 03.10.2026
16 Дон Корлеоне
10:15 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Урка в метрото
10:16 03.10.2026
19 не може да бъде
Коментиран от #63
10:17 03.10.2026
20 Антирашист 4380
До коментар #13 от "Българският народ е на страната на Русия":Ти не си БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД нямаш никакви основания за това ! Опитваш да манипулираш !
10:18 03.10.2026
21 Ами ходи по ивей
До коментар #1 от "Факти":В Руский мир да усетиш руска демокрация.И гледай да не мрънкаш срещу вожда ,че ще има Лабут
Коментиран от #37, #65
10:18 03.10.2026
22 Маринов
10:18 03.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 АГАТ а Кристи
ВТОРИ - Хитлер !
ТРЕТИ - нищо.жест.вото Путлер
Коментиран от #47
10:20 03.10.2026
25 Антирашист 4381
До коментар #14 от "Крокодила Гена":Когато просия е заплашина започва да "намеква " за атомни оръжия .
10:21 03.10.2026
26 Ахахах
До коментар #1 от "Факти":Малкия гнм събра смелост да удари мост и да ядоса Сорос, който му забрани още в 2022 г.
10:22 03.10.2026
27 Антирашист 4382
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Тжва е за раздел змии и помии .
Коментиран от #49, #69
10:22 03.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Контрареакцията на Украйна ще е жестока!
Коментиран от #61
10:23 03.10.2026
30 Ъхъ
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Свръхдоза!😂😂😂
10:23 03.10.2026
31 браво
До коментар #1 от "Факти":само така хлебарките да напускат
10:25 03.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бъди
До коментар #6 от "Орк на тротинетка":Щом го виждаш всичко е ок. Дано да остане нещо за виждане.
10:25 03.10.2026
34 Хитлер така бомбеше Лондон
Коментиран от #40
10:26 03.10.2026
35 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #14 от "Крокодила Гена":Молитвата е хубаво нещо но трябва да се знае че не зависи от този който иска а ОТ ТОЗИ КОЙТО ДАВА
10:26 03.10.2026
36 Айляк
Затова и народът на Украйна не трябва да бъде обвиняван.
Оттук насетне обаче, по всичко изглежда, че няма да има милост за бандерите.
Отпаднаха някои забрани за атакуващите рашки, след които бандерите просто не искам да ги мисля.
10:26 03.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Маринов
До коментар #5 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Разбира се, Англия, НАТО и ЕС ще държат войната да продължи до последния войник на ВСУ. И тяхната пионка наркомана ще изпълнява. До появата на някои нови обстоятелства, върху които тия от първото ми изречение да не могат да влияят. Това са САЩ с договорености с Русия, драстична политическа промяна в страните на Европа, смяна на либералния подход на руската армия, вътрешно украинско противодействие. То се започна. Ще видим как ще свърши.
10:31 03.10.2026
40 Лондон
До коментар #34 от "Хитлер така бомбеше Лондон":Малко го е бомбил. Сега нямашемда има Епщайн и изнасилени бебенца в западния катун.
Коментиран от #43
10:34 03.10.2026
41 Мухаа ха!
10:36 03.10.2026
42 А може да спре и ако Зелю фата
Коментиран от #62
10:37 03.10.2026
43 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #40 от "Лондон":Жителите на Киев не трябва да се притесняват Зимата Днепър ще замръзне и мостовете ще са с отпаднала необходимост
Коментиран от #55
10:38 03.10.2026
44 Европеец
До коментар #2 от "АБВ":А пък гледам гръцкият министър-председател при предаването на костите на Самуил каза ,че преговорите за това са започнали по времето на великия Тодор Живков..... Да , честито на жълтите павета....
10:45 03.10.2026
45 Ксаниба
До коментар #1 от "Факти":Няма нищо на този свят, което да оправдае бруталните, античовешки атаки срещу Украйна. Само Путлер и Хитлер са извършвали такива брутални геноцидни зверства.
Коментиран от #68
10:46 03.10.2026
46 УКРАЙНА 🇺🇦
10:47 03.10.2026
47 Онзи
До коментар #24 от "АГАТ а Кристи":Пред ИСТИНАТА комунистическите МИНУСИ са като слово на партиен секретар, възхваляваш "др." Тодор Живков 🤣
10:49 03.10.2026
48 АГАТ а Кристи
До коментар #13 от "Българският народ е на страната на Русия":Маскуда не е БЪЛГАРИЯ !!!
10:51 03.10.2026
49 Оня
До коментар #27 от "Антирашист 4382":Що бе убавец? Страх ли те е че ще останеш без фюрера си?
10:52 03.10.2026
50 Въпрос към Радев
Радев, какво ще преговаряме? Да се предадем без бой и да рубем дърва в Коми, а тебе да те назначат губернатор в Новосибирск? Това ли предлагате, другарю миролюбец?
10:54 03.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Общото между Хитлер, Путин и Чингиз хан
Коментиран от #56
10:56 03.10.2026
53 Правя си кефа
10:58 03.10.2026
54 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН
НЕ УДРЯМЕ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДОЛНИ РУСКИ ТЕРОРИСТИ.
10:58 03.10.2026
55 Мислете му
До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Войната ще свърши и както Радев каза: русофилите тролове ще сте с отпаднала необходимаст. Няма да има капейками.
Коментиран от #59
10:58 03.10.2026
56 име
До коментар #52 от "Общото между Хитлер, Путин и Чингиз хан":Путин има още доста работа, щото Сталин не си е свършил работата навремето. Докато има живи бандери и децата им, денацификацията няма да спре.
Коментиран от #58, #66
10:58 03.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #56 от "име":Мненията ни за Сталин се препокриват на сто процента Сталин направи много грешки за които се плаща сега
11:07 03.10.2026
59 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #55 от "Мислете му":Аз съм свободомислещ демократично настроен възпитаник на ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Всякакви спекулации по темата определям като грубо посегателство по демократичната система в България Аз съм пътувал в Киев за ТРИ КОПЕЙКИ Сега милион да ми давате няма да стъпя там
11:11 03.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ииии
До коментар #29 от "Контрареакцията на Украйна ще е жестока!":след контрареакцията сещаш ли се какво ще стане, мм?
11:21 03.10.2026
62 ииии
До коментар #42 от "А може да спре и ако Зелю фата":няма да стане
11:27 03.10.2026
63 истината преди всичко
До коментар #19 от "не може да бъде":Hа чужд грьб може да започне и след още 5 години в неговото семейство (а и като цяло от черните шапки) загуби няма.Правилно гласи поговорката.......
11:32 03.10.2026
64 Българин681
Сами си го търсехте, при това прекалено дълго време, скоро треньорите ви ще хвърлят бялата кърпа.
В противен случай сте бивша страна и бъдеща федерална провинция.
Ха познай на коя федерация?!?!?
11:38 03.10.2026
65 1234567890
До коментар #21 от "Ами ходи по ивей":Гла д ен жа ден а ма де мо крат!
11:43 03.10.2026
66 истината преди всичко
До коментар #56 от "име":Това което Сталин е свьршил на Путин и 5 живота няма да му стигнат за да го свьрши. Сьдим Сталин за отправените.....в ГУЛаг а в крайна сметка се оказа че половин Украйна е пропуснал а тези след него всичко са проспали та дори са амнистирали голяма част.
Коментиран от #71
11:44 03.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 АБВ
До коментар #45 от "Ксаниба":"Няма нищо на този свят, което да оправдае бруталните, античовешки атаки срещу Украйна. Само Путлер и Хитлер са извършвали такива брутални геноцидни зверства."
А НАТО и в частност САЩ никога не са гръмнали и пиратка по някой, който е дръзнал да завладее някой щат или европейска държава. Те са най-хуманните отбранителни образувания, които винаги са защитавали територията се от подлите и агресивни чужди нашественици. Вече сили не им останаха.
СмЕх, смеХ, сМех !
11:46 03.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #66 от "истината преди всичко":За грешките на бащите плащат децата ПИШЕ ГО В СВЕТОТО ПИСАНИЕ Сталин беше притиснат в Потсдам от Труман и направи много грешки По късно стана ясно че щатите са разполагали с материал за само още две бомби Труман блъфира и спечели Сега обаче има ЯДРЕН ПАРИТЕТ И ТРУМАН НЕ ВЪРВИ
12:14 03.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Соломон Котарака 🐱
12:32 03.10.2026
74 име
12:33 03.10.2026