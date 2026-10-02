Високо напрежение между Южна Корея и Украйна: Сеул поиска извинение от Зеленски

Южнокорейският президент И Дже-мьон заплаши, че ще предприеме неуточнени наказателни мерки срещу Украйна, ако тя откаже да се извини за това, че разгласи публично, че е прехвърлила тайно двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Сеул и Киев са въвлечени в дипломатически спор, като Южна Корея протестира остро срещу разкритието на украинския президент Володимир Зеленски за прехвърлянето по време на речта му пред Общото събрание на ООН миналата седмица. Южна Корея обвинява Украйна в нарушаване на споразумение за неразкриване на информация относно прехвърлянето, но Киев отрича да се е съгласявал на подобна договорка.
Пристигането на севернокорейските войници миналия месец може да създаде проблеми и за съставеното от либерали правителство на Южна Корея, което се надява да подобри отношенията си с Пхенян. Въпреки ескалацията в реториката му обаче, много експерти твърдят, че Сеул вероятно няма да предприеме драстични мерки, тъй като добрите отношения с Украйна са в негов национален интерес и ще укрепят партньорствата му с другите западни държави, отбелязва АП.
Прехвърлянето на севернокорейските войници може да усложни усилията на Сеул за преговори с Пхенян, тъй като Северна Корея в миналото е реагирала остро на бягствата на свои граждани в Южна Корея и е обвинявала Сеул, че ги отвлича.
"Политиката на нашето правителство е да възстанови прекъснатия диалог със Северна Корея и да смекчи напрежението. Затова то искаше да се справи с въпроса за военнопленниците по дискретен начин", каза анализаторът в сеулския Корейски изследователски институт за национална стратегия Мун Сьон-мук.
Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че правителството му предприема координирани усилия за възобновяване на преговорите между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп, надявайки се, че това ще спомогне за рестартиране на преговорите му със Северна Корея и укрепване на мира на Корейския полуостров, посочва АП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Волен
19:07 02.10.2026
2 Точен
Коментиран от #35
19:07 02.10.2026
3 Овчар
19:08 02.10.2026
4 Αлфа Bълкът
Коментиран от #41
19:08 02.10.2026
5 Швейк
19:11 02.10.2026
6 виктория
19:11 02.10.2026
7 Не забелязвате
19:13 02.10.2026
8 604
19:15 02.10.2026
9 Макето
19:15 02.10.2026
10 Зельо нищо не решава сам
А и къде са ви новините за шокиращия икономически подем на Северна Корея напоследък? Дори ВаПо изплю камъчето за това.
Как това да не създава паника?
19:16 02.10.2026
11 Зельо съм
19:16 02.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Южна Корея
19:18 02.10.2026
14 Сатана Z
19:18 02.10.2026
15 Ванков
19:21 02.10.2026
16 Чин Кем
19:24 02.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мноопрост
19:29 02.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дже мьон
19:31 02.10.2026
21 ВСИЧКИ РАЗБРАХА
Коментиран от #25
19:34 02.10.2026
22 Що просто
19:36 02.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Конспиратор
19:40 02.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ти да видиш
19:46 02.10.2026
29 ВИВАЛДИ
Коментиран от #31
19:50 02.10.2026
30 Ццц
Коментиран от #39
19:54 02.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЗЕЛЕНСКИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА
До коментар #31 от "Ицо":Ех Гьоте, Гьоте! Малка нощна музика.
19:55 02.10.2026
33 Механик
Коментиран от #37
19:55 02.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Розав пудел с бустер
До коментар #2 от "Точен":Те па едни дипломати днешните западнали…
20:07 02.10.2026
36 Лесно
20:08 02.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 НЕМА никво напрежение
20:13 02.10.2026
39 Ха-ха-ха
До коментар #30 от "Ццц":Питаш ли се защо педофила и редовната армия на Ким , 13 год не МОГАТ да превземат НИТО ЕДНА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?
Ха-ха-ха
20:17 02.10.2026
40 Хе хе хе
20:24 02.10.2026
41 Всичко прави за пари, Зеленото
До коментар #4 от "Αлфа Bълкът":Ами, Зеленото ги е продал на Южна Корея. Да не мислиш, че ги е подарил?
20:29 02.10.2026
42 Смешник
20:39 02.10.2026