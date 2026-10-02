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Високо напрежение между Южна Корея и Украйна: Сеул поиска извинение от Зеленски

Високо напрежение между Южна Корея и Украйна: Сеул поиска извинение от Зеленски

2 Октомври, 2026 19:01 2 567 42

  • южна корея-
  • северна корея-
  • украйна-
  • володимир зеленски

Азиатската страна заплаши да предприеме неуточнени наказателни мерки срещу Украйна, ако тя откаже да се извини

Високо напрежение между Южна Корея и Украйна: Сеул поиска извинение от Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Южнокорейският президент И Дже-мьон заплаши, че ще предприеме неуточнени наказателни мерки срещу Украйна, ако тя откаже да се извини за това, че разгласи публично, че е прехвърлила тайно двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Сеул и Киев са въвлечени в дипломатически спор, като Южна Корея протестира остро срещу разкритието на украинския президент Володимир Зеленски за прехвърлянето по време на речта му пред Общото събрание на ООН миналата седмица. Южна Корея обвинява Украйна в нарушаване на споразумение за неразкриване на информация относно прехвърлянето, но Киев отрича да се е съгласявал на подобна договорка.

Пристигането на севернокорейските войници миналия месец може да създаде проблеми и за съставеното от либерали правителство на Южна Корея, което се надява да подобри отношенията си с Пхенян. Въпреки ескалацията в реториката му обаче, много експерти твърдят, че Сеул вероятно няма да предприеме драстични мерки, тъй като добрите отношения с Украйна са в негов национален интерес и ще укрепят партньорствата му с другите западни държави, отбелязва АП.

Прехвърлянето на севернокорейските войници може да усложни усилията на Сеул за преговори с Пхенян, тъй като Северна Корея в миналото е реагирала остро на бягствата на свои граждани в Южна Корея и е обвинявала Сеул, че ги отвлича.

"Политиката на нашето правителство е да възстанови прекъснатия диалог със Северна Корея и да смекчи напрежението. Затова то искаше да се справи с въпроса за военнопленниците по дискретен начин", каза анализаторът в сеулския Корейски изследователски институт за национална стратегия Мун Сьон-мук.

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че правителството му предприема координирани усилия за възобновяване на преговорите между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп, надявайки се, че това ще спомогне за рестартиране на преговорите му със Северна Корея и укрепване на мира на Корейския полуостров, посочва АП.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Волен

    14 2 Отговор
    Извини се

    19:07 02.10.2026

  • 2 Точен

    42 4 Отговор
    Зеленски е доста слаб политик, въпреки че го съветват едни от най-добрите западни дипломати...

    Коментиран от #35

    19:07 02.10.2026

  • 3 Овчар

    46 3 Отговор
    Достойното излизане от тежката украинска криза е зеления гарван да си тегли куршума ..!

    19:08 02.10.2026

  • 4 Αлфа Bълкът

    15 2 Отговор
    Продавай ги бе Зеленски!

    Коментиран от #41

    19:08 02.10.2026

  • 5 Швейк

    17 0 Отговор
    Трета световна ,заради двама корейци!!!

    19:11 02.10.2026

  • 6 виктория

    42 2 Отговор
    зеления голям мръсник!!!

    19:11 02.10.2026

  • 7 Не забелязвате

    26 1 Отговор
    най-главното!От 30 хиляди,само двама предатели!

    19:13 02.10.2026

  • 8 604

    3 7 Отговор
    наркозата на рижко не се извини , че на тия кифли .пхахахахахаахя

    19:15 02.10.2026

  • 9 Макето

    28 1 Отговор
    Укритие са като ганьовците: предатели, нагаждачи и послушници!

    19:15 02.10.2026

  • 10 Зельо нищо не решава сам

    32 1 Отговор
    номера е измислен от западните служби(ми6, мосад) които го контролират и не иска Сеул да е в добри отношения с Пхенян.
    А и къде са ви новините за шокиращия икономически подем на Северна Корея напоследък? Дори ВаПо изплю камъчето за това.
    Как това да не създава паника?

    19:16 02.10.2026

  • 11 Зельо съм

    27 3 Отговор
    Извинете ме, бях нашмъркан.

    19:16 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Южна Корея

    23 3 Отговор
    Да не чака от тази сви. ня Зеленски да се извини!

    19:18 02.10.2026

  • 14 Сатана Z

    23 4 Отговор
    Зеленият плъх ще лази по корем в краката на Самсунгите

    19:18 02.10.2026

  • 15 Ванков

    6 8 Отговор
    Ами те, южнокорейците са корейка, ватници и т.н., щом искат извинение!

    19:21 02.10.2026

  • 16 Чин Кем

    6 1 Отговор
    Харесвам това...

    19:24 02.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мноопрост

    15 1 Отговор
    президент!

    19:29 02.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дже мьон

    3 17 Отговор
    покажи на джуджака-Киев за 3 дни!

    19:31 02.10.2026

  • 21 ВСИЧКИ РАЗБРАХА

    23 2 Отговор
    Що за стока са бандерите. Лъжци и крадци.

    Коментиран от #25

    19:34 02.10.2026

  • 22 Що просто

    4 7 Отговор
    Не са ги урепали?Сега дебелият ще ги утрепе.

    19:36 02.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Конспиратор

    6 8 Отговор
    Лесно е да се репчиш на Украйна, но е унизително да се слагаш ниско и потайно, за да не разгневиш Ким - добрия приятел на Тръмп.

    19:40 02.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ти да видиш

    18 2 Отговор
    зеленияпор е гадняp, но за семтка на това подлец!

    19:46 02.10.2026

  • 29 ВИВАЛДИ

    11 1 Отговор
    Свири фалшиво.

    Коментиран от #31

    19:50 02.10.2026

  • 30 Ццц

    15 1 Отговор
    Наркоманът плямпа постоянно под наркоза, без да се съобразява, че не е в цирка! Миналия месец на погребението на норвежския крал се държеше все едно е аниматор на детски рожден ден! И така се беше и облякъл. Помним още голямата перемога я обяви на цял свят, че започва на Цветница и за това я кръсти "пролетна" 🤣 Чакахме, чакахме, мина се Великден, Гергьовден, Петровден и тъкмо се настроихме вече за Голяма Богородица и оня внезапно обяви пред Ройтерс, че пролетната перемога взела, че изнемогнала от летните жеги и приключва. При това с успех, не току тъй! А ние още я чакахме да започне! 🤣 Не е луд палячото, който се мисли за президент, а тези, дето се правят, че му вярват!

    Коментиран от #39

    19:54 02.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЗЕЛЕНСКИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ицо":

    Ех Гьоте, Гьоте! Малка нощна музика.

    19:55 02.10.2026

  • 33 Механик

    15 1 Отговор
    Зеления палячо е толкова смешен и нелеп, че ако не са медиите и пропагандата да му изграждат имидж, хората по цял свят щяха да го презират. Но то никога не е късно де. Доста хора вече почнаха да виждат колко е неадекватен палячото.

    Коментиран от #37

    19:55 02.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Розав пудел с бустер

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Точен":

    Те па едни дипломати днешните западнали…

    20:07 02.10.2026

  • 36 Лесно

    2 3 Отговор
    Нормални хора са,ще се разберат

    20:08 02.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 НЕМА никво напрежение

    2 6 Отговор
    Тва е случай от преди 3 месеца! Сеул продължава да изпраща тяхно оръжие з Украйна

    20:13 02.10.2026

  • 39 Ха-ха-ха

    1 9 Отговор

    До коментар #30 от "Ццц":

    Питаш ли се защо педофила и редовната армия на Ким , 13 год не МОГАТ да превземат НИТО ЕДНА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?
    Ха-ха-ха

    20:17 02.10.2026

  • 40 Хе хе хе

    8 0 Отговор
    Украйна всички я ритат като улична песюга.

    20:24 02.10.2026

  • 41 Всичко прави за пари, Зеленото

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Αлфа Bълкът":

    Ами, Зеленото ги е продал на Южна Корея. Да не мислиш, че ги е подарил?

    20:29 02.10.2026

  • 42 Смешник

    0 0 Отговор
    Какво извинение търсят от терористи

    20:39 02.10.2026

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