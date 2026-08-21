Икономистът Кольо Парамов с писмо до Тръмп: Влизате в тежък капан, пазете се от съдбата на Кенеди!

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Българският икономист и финансов експерт Кольо Парамов излезе с изключително остро и аналитично отворено писмо до Доналд Тръмп.

В него той отправя директни предупреждения към американския лидер за скрити заплахи, организирани от най-близкото му обкръжение, прави паралел с покушението срещу Джон Ф. Кенеди и разкрива застрашителната скорост, с която расте дългът на САЩ.

Силата и рисковете пред "Нова Америка"

Според Парамов, основната сила на Тръмп се крие в неговото лично повествование за величие, което обаче носи „тежък риск за възприемане“. Финансистът отчита сериозните усилия на Тръмп до момента, но определя неговото навлизане в т.нар. „Нова Америка“ като сериозен и неоценен проблем.

„Помислете за утрешния ден! Той е много сложен, противоречив и обратен на това, което разсъждавате днес. Вашата участ, Вашият мерак, свързан в началото с Нетаняху, е вече на заден план! Сега става въпрос за Вашия живот!“, пише 72-годиният икономист от България.

Аналогията с Джон Кенеди и планът за ликвидиране

В писмото си Парамов прави стряскащо сравнение с 22 ноември 1963 година, когато президентът Джон Кенеди бе убит в Далас заради „допуснат пропуск“. Експертът предупреждава Тръмп, че няма право на грешен ход, тъй като е поставен в капан от хората, които са го довели до този сублимен момент.

„Обкръжението на онези, които Ви докараха до този сублимен момент, ще иска да реализира Вашата ликвидация. Вие ще разрешите ли това?“, пита реторично Парамов и допълва, че замислената схема цели първо да унижи американския президент, а след това и физически да го ликвидира.

Стряскащата аритметика на американския дълг

Като дългогодишен финансист, Кольо Парамов представя подробна и плашеща справка за ескалацията на външния дълг на САЩ през последните десетилетия, изчислявайки ежедневното му натрупване:

Първи мандат на Тръмп (20.01.2017 – 20.01.2021 г.): Дългът нараства от 19,947 трилиона на 27,752 трилиона долара. Това е увеличение от 7,805 трилиона долара, или по 5,340 млрд. долара на ден .

Дългът нараства от 19,947 трилиона на 27,752 трилиона долара. Това е увеличение от 7,805 трилиона долара, или по . Мандатът на Байдън (20.01.2021 – 20.01.2025 г.): Дългът скача до 36,218 трилиона долара. Нарастването е с 8,466 трилиона долара, което прави средно по 5,800 млрд. долара на ден .

Дългът скача до 36,218 трилиона долара. Нарастването е с 8,466 трилиона долара, което прави средно по . Втори мандат на Тръмп (към 17.08.2026 г.): Дългът вече е достигнал космическите 39,935 трилиона долара. В момента темпото на натрупване под настоящото управление се равнява на безпрецедентните 6,530 млрд. долара на ден.

Капанът на дедоларизацията през 2027 г. и грешката с Русия

Парамов подчертава, че след януари 2027 г. САЩ ще влязат в безпрецедентен глобален капан с долара. Според него, въвличането на Вашингтон в конфликта с Русия и евентуална война в Иран е фатална грешка.

„Вие започнахте Вашата изява със стила на ранния Ф. Достоевски — моделът на мечтателя и големия „Аз“ и недоразбирането на Русия. Трябва да осъзнавате, че тази война днес е абсолютен излишък. Тя не помага срещу дедоларизацията, а напротив — ускорява БРИКС и блокира САЩ“, категоричен е икономистът.

Българският анализатор призовава Тръмп незабавно да спре процесите, водещи до дедоларизация, да стабилизира вътрешното производство и оборота на Америка и да търси баланс в международните отношения, за да съхрани живота и политическото си наследство.