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Икономистът Кольо Парамов с писмо до Тръмп: Влизате в тежък капан, пазете се от съдбата на Кенеди!

Икономистът Кольо Парамов с писмо до Тръмп: Влизате в тежък капан, пазете се от съдбата на Кенеди!

21 Август, 2026 08:42, обновена 21 Август, 2026 08:50 2 111 35

  • кольо парамов-
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  • сащ-
  • финанси-
  • проблеми-
  • заплахи

Българският финансист представи стряскащи цифри за дълга на САЩ и предупреди американския лидер за риск от физическо ликвидиране заради долара и Русия

Икономистът Кольо Парамов с писмо до Тръмп: Влизате в тежък капан, пазете се от съдбата на Кенеди! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Българският икономист и финансов експерт Кольо Парамов излезе с изключително остро и аналитично отворено писмо до Доналд Тръмп.

В него той отправя директни предупреждения към американския лидер за скрити заплахи, организирани от най-близкото му обкръжение, прави паралел с покушението срещу Джон Ф. Кенеди и разкрива застрашителната скорост, с която расте дългът на САЩ.

Силата и рисковете пред "Нова Америка"

Според Парамов, основната сила на Тръмп се крие в неговото лично повествование за величие, което обаче носи „тежък риск за възприемане“. Финансистът отчита сериозните усилия на Тръмп до момента, но определя неговото навлизане в т.нар. „Нова Америка“ като сериозен и неоценен проблем.

„Помислете за утрешния ден! Той е много сложен, противоречив и обратен на това, което разсъждавате днес. Вашата участ, Вашият мерак, свързан в началото с Нетаняху, е вече на заден план! Сега става въпрос за Вашия живот!“, пише 72-годиният икономист от България.

Аналогията с Джон Кенеди и планът за ликвидиране

В писмото си Парамов прави стряскащо сравнение с 22 ноември 1963 година, когато президентът Джон Кенеди бе убит в Далас заради „допуснат пропуск“. Експертът предупреждава Тръмп, че няма право на грешен ход, тъй като е поставен в капан от хората, които са го довели до този сублимен момент.
„Обкръжението на онези, които Ви докараха до този сублимен момент, ще иска да реализира Вашата ликвидация. Вие ще разрешите ли това?“, пита реторично Парамов и допълва, че замислената схема цели първо да унижи американския президент, а след това и физически да го ликвидира.

Стряскащата аритметика на американския дълг

Като дългогодишен финансист, Кольо Парамов представя подробна и плашеща справка за ескалацията на външния дълг на САЩ през последните десетилетия, изчислявайки ежедневното му натрупване:

  • Първи мандат на Тръмп (20.01.2017 – 20.01.2021 г.): Дългът нараства от 19,947 трилиона на 27,752 трилиона долара. Това е увеличение от 7,805 трилиона долара, или по 5,340 млрд. долара на ден.
  • Мандатът на Байдън (20.01.2021 – 20.01.2025 г.): Дългът скача до 36,218 трилиона долара. Нарастването е с 8,466 трилиона долара, което прави средно по 5,800 млрд. долара на ден.
  • Втори мандат на Тръмп (към 17.08.2026 г.): Дългът вече е достигнал космическите 39,935 трилиона долара. В момента темпото на натрупване под настоящото управление се равнява на безпрецедентните 6,530 млрд. долара на ден.
Икономистът Кольо Парамов с писмо до Тръмп: Влизате в тежък капан, пазете се от съдбата на Кенеди!

Капанът на дедоларизацията през 2027 г. и грешката с Русия

Парамов подчертава, че след януари 2027 г. САЩ ще влязат в безпрецедентен глобален капан с долара. Според него, въвличането на Вашингтон в конфликта с Русия и евентуална война в Иран е фатална грешка.

„Вие започнахте Вашата изява със стила на ранния Ф. Достоевски — моделът на мечтателя и големия „Аз“ и недоразбирането на Русия. Трябва да осъзнавате, че тази война днес е абсолютен излишък. Тя не помага срещу дедоларизацията, а напротив — ускорява БРИКС и блокира САЩ“, категоричен е икономистът.

Българският анализатор призовава Тръмп незабавно да спре процесите, водещи до дедоларизация, да стабилизира вътрешното производство и оборота на Америка и да търси баланс в международните отношения, за да съхрани живота и политическото си наследство.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 селянина с колелото

    38 17 Отговор
    колю паръмов от село змеево старозагорско писал на тръмп ха ха ха ха

    Коментиран от #27

    08:52 21.08.2026

  • 2 Пич

    14 9 Отговор
    Как беше лафа - Пивниците се надушват.....
    А дали важи и за лудите...?!

    08:52 21.08.2026

  • 3 кадър на бкпто е колю

    17 13 Отговор
    кольо кольо таЕБЕкой та хване кольо

    08:53 21.08.2026

  • 4 Исторически факти

    18 9 Отговор
    В днешно време джендърската чалга е маргинално явление, плод на заблуждения и глупост. Ще се съгласите, дами и господина, че Дарчето има перверзна муцуна и е перфектна за отмора на бригада дървосекачи! Няма как да я виним, че осребри това! А и ако трябва да бъдем честни, не знам дали нейната песен е хубава, но останалите бяха потресаващо неприятни! В царството на слепите и едноокият е цар! Да не говорим, че и спрелия часовник е верен два пъти в денонощието!

    08:53 21.08.2026

  • 5 кольо ясновидеца

    26 3 Отговор
    дончо е еврейски слуга готов да изгори на кладата за талмуда

    08:55 21.08.2026

  • 6 Какъв Кенеди

    27 7 Отговор
    Парамов е подмазвач. Тръмп обеща мир, а провежда тежка война срещу Иран. Маржори Тейлър каза в иинтервю, че сега администрацията на Тръмп обсъждали ползването на ядрено оръжие. Тогава нефта ще стане 1000 долара, а десетки милиони ирански мигранти буквално ще ни стъпчат.

    08:56 21.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кироч

    9 0 Отговор
    къде отиват тези пари бре? затрупахте планетата с долари, я си ги представете по 100 долара колко са?

    Коментиран от #11

    09:01 21.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 6 Отговор
    ТръНп е до.вел до ф.алит собс.твено к.азино,
    какв.о ост.ава да дов.еде до фал.ит ед.на реа.лно ФАЛИ.РАЛА ве.че дър.жава 🤔❗
    Да.ли Д.Д не го изб.ра точ.но зар.ади то.ва🤔❗

    09:02 21.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Кироч":

    Дългът на ШАШт превишава сумата от всичките зелени хартийки напечатани от ФЕД❗
    А подреден във стълб- би стигнал ....
    ДО ЛУНАТА ❗

    Коментиран от #26

    09:04 21.08.2026

  • 12 В нашата вселена президента ТРЪМП

    9 6 Отговор
    слуша само един индивидиум. И това е лицето Парамов! Заради първите 4 букви от фамилното му име.

    09:05 21.08.2026

  • 13 Счетоводител

    9 5 Отговор
    Много общи приказки.Това за дълга и доларизацията всеки среден икономист ще го каже.Финансовия експерт да не се завира където не му е работата да говори за убийство да не го привикат специалните служби

    09:06 21.08.2026

  • 14 Наблюдател

    8 3 Отговор
    Кольо дали си мисли, че Тръмп чете всичките хиляди обръщения от цял свят, че и неговото? Или това си е за вътрешна употреба, по нашенско? Демек, вижте как го наредих само.

    09:06 21.08.2026

  • 15 Кольо, Кольо,

    13 4 Отговор
    мамин Кольо - гледай си високата пенсия и не се вълнувай за Тръм-Пича. Стой си на Змеюву и слушай как пуцат снарядите, гледай някой да не те удари.

    Коментиран от #32

    09:06 21.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дзак

    1 0 Отговор
    Но кучето е различно!

    09:11 21.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хайо

    6 0 Отговор
    Няма вече спасение за Сащ .Не вземат ли Омурз,нямат петрол,офшорните компания винаги са били на загуба и в началото на 2027 ще фалират до една .Във Венецуела производството не се увеличи ,а е намаляло .Сащ харчат малко над 20 милиона барела ,а инат собственост не повече от 17 милиона .

    09:14 21.08.2026

  • 20 Име

    5 5 Отговор
    Кольо Парамов, този разбира от икономика колкото свиня от кладенчова вода. Пускайте повече такива новини. Добре, че е България да храни такива и измислени и един куп роми, че в нормалните държави биха умрели от глад.

    09:15 21.08.2026

  • 21 Спиро

    4 7 Отговор
    Има и българки, които предлагат брак на Путин, тоя е от същия ранг..

    09:15 21.08.2026

  • 22 Аква

    5 3 Отговор
    Добре е, Колю да ти каже, друго си е, звучи международно. Не че тръмполино не го знае.

    09:16 21.08.2026

  • 23 Кракра

    9 4 Отговор
    Има нещо сбъркано в този човек К. Парамов.

    09:16 21.08.2026

  • 24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 2 Отговор
    Бай Кольо, остави Рижото ПСЕ да завърши започнатото - изчезването на ФАЩ...

    09:16 21.08.2026

  • 25 Размисли

    6 1 Отговор
    И господ да му напише писмо няма да се спре!Явно повечето хора не проумяват че световните елити няма да спрат с опитите си да подчинят цялото човечество.Изходите са два или ще бъдат спрени или робство.

    09:19 21.08.2026

  • 26 Не е толкова страшно,

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    това е 133% от техния БВП. Страните от ЕС са с 80-120% дълг, а Япония с 250%.

    09:19 21.08.2026

  • 27 Големи сме

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "селянина с колелото":

    Почти като запорожци, които пишат на султана..

    09:19 21.08.2026

  • 28 Ачо

    3 3 Отговор
    Дано нарциса Тръмп му изплати хонорара!Кольо,Кольо,лакей долен!Не се спасява туй що не може.

    09:20 21.08.2026

  • 29 Коментари

    6 2 Отговор
    Ясно е че Тръмп няма чете това.Читателите на сайта са единствените

    09:23 21.08.2026

  • 30 кольо е умна глава . но към бегейски

    1 0 Отговор
    президент или фирмаджия не се е обръщал с писма никога . за 40 г кенеди варианта го имаха около 2500 бизнесмени , полицаи , политици , кметове , доктори , охранители . Явно с прикриването на харви като финансист на професионално убийство , стратегически планиращ единствен и извършител се създава изкуствен вакум на судена вълна от страх и безпорядък .

    09:30 21.08.2026

  • 31 И този любител на източните прелести

    5 2 Отговор
    изтрещя окончателно. Пазете се другари, да не слънчасате и вие !

    09:32 21.08.2026

  • 32 ас го знам къде живее колю паръма

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Кольо, Кольо,":

    колю се крие в село змеево до бившето ТКЗС втората къща по-нагоре

    често се черпеме с колю като се завърне у селото

    доста ракия смуче комуниста, хубаво вино прави

    09:44 21.08.2026

  • 33 Парамов е прав

    3 0 Отговор
    Който е застанал на пътя на Русия не е видял победа. То и Рейгън си помисли, че е победил, че и паметник в София му направиха. САЩ с печатницата на пари а армията им не издържа в директен сблъсък. САЩ и Англия са най-голямото зло. Трябва да бъдат парализирани до собствените си територии, а бившите им колонии да ги завладеят.

    09:46 21.08.2026

  • 34 статистически погледнато кенедииския

    1 0 Отговор
    случай е единствен в света . осуалд е единствен в света думнал кенеди пред сикрет сървис 3 пъти в главата и гърба . на практика не е възможно да се повтори . а и тръмпи едва ли чете всякакви писма . докат пристигне , докат го отворят да го проверят за бомба, докат го преведат ще мине доста време . но както е кольо решил . то и в тик ток на живо можеше да му пусне коментар - тръмпи аз съм паръмав , пази се от кенедииския вариант . но както е решил .

    09:50 21.08.2026

  • 35 Левски

    2 0 Отговор
    Парамов, как може да сравняваш Рижия с най-добрия за всички времена президент на САЩ. Кенеди беше справедлив президент, лошото е, че тези, които дърпат конците на света, го убиха.

    09:51 21.08.2026