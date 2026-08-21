Икономистът Кольо Парамов с писмо до Тръмп: Влизате в тежък капан, пазете се от съдбата на Кенеди!

Българският икономист и финансов експерт Кольо Парамов излезе с изключително остро и аналитично отворено писмо до Доналд Тръмп.
В него той отправя директни предупреждения към американския лидер за скрити заплахи, организирани от най-близкото му обкръжение, прави паралел с покушението срещу Джон Ф. Кенеди и разкрива застрашителната скорост, с която расте дългът на САЩ.
Силата и рисковете пред "Нова Америка"
Според Парамов, основната сила на Тръмп се крие в неговото лично повествование за величие, което обаче носи „тежък риск за възприемане“. Финансистът отчита сериозните усилия на Тръмп до момента, но определя неговото навлизане в т.нар. „Нова Америка“ като сериозен и неоценен проблем.
„Помислете за утрешния ден! Той е много сложен, противоречив и обратен на това, което разсъждавате днес. Вашата участ, Вашият мерак, свързан в началото с Нетаняху, е вече на заден план! Сега става въпрос за Вашия живот!“, пише 72-годиният икономист от България.
Аналогията с Джон Кенеди и планът за ликвидиране
В писмото си Парамов прави стряскащо сравнение с 22 ноември 1963 година, когато президентът Джон Кенеди бе убит в Далас заради „допуснат пропуск“. Експертът предупреждава Тръмп, че няма право на грешен ход, тъй като е поставен в капан от хората, които са го довели до този сублимен момент.
„Обкръжението на онези, които Ви докараха до този сублимен момент, ще иска да реализира Вашата ликвидация. Вие ще разрешите ли това?“, пита реторично Парамов и допълва, че замислената схема цели първо да унижи американския президент, а след това и физически да го ликвидира.
Стряскащата аритметика на американския дълг
Като дългогодишен финансист, Кольо Парамов представя подробна и плашеща справка за ескалацията на външния дълг на САЩ през последните десетилетия, изчислявайки ежедневното му натрупване:
- Първи мандат на Тръмп (20.01.2017 – 20.01.2021 г.): Дългът нараства от 19,947 трилиона на 27,752 трилиона долара. Това е увеличение от 7,805 трилиона долара, или по 5,340 млрд. долара на ден.
- Мандатът на Байдън (20.01.2021 – 20.01.2025 г.): Дългът скача до 36,218 трилиона долара. Нарастването е с 8,466 трилиона долара, което прави средно по 5,800 млрд. долара на ден.
- Втори мандат на Тръмп (към 17.08.2026 г.): Дългът вече е достигнал космическите 39,935 трилиона долара. В момента темпото на натрупване под настоящото управление се равнява на безпрецедентните 6,530 млрд. долара на ден.
Капанът на дедоларизацията през 2027 г. и грешката с Русия
Парамов подчертава, че след януари 2027 г. САЩ ще влязат в безпрецедентен глобален капан с долара. Според него, въвличането на Вашингтон в конфликта с Русия и евентуална война в Иран е фатална грешка.
„Вие започнахте Вашата изява със стила на ранния Ф. Достоевски — моделът на мечтателя и големия „Аз“ и недоразбирането на Русия. Трябва да осъзнавате, че тази война днес е абсолютен излишък. Тя не помага срещу дедоларизацията, а напротив — ускорява БРИКС и блокира САЩ“, категоричен е икономистът.
Българският анализатор призовава Тръмп незабавно да спре процесите, водещи до дедоларизация, да стабилизира вътрешното производство и оборота на Америка и да търси баланс в международните отношения, за да съхрани живота и политическото си наследство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 селянина с колелото
Коментиран от #27
08:52 21.08.2026
2 Пич
А дали важи и за лудите...?!
08:52 21.08.2026
3 кадър на бкпто е колю
08:53 21.08.2026
4 Исторически факти
08:53 21.08.2026
5 кольо ясновидеца
08:55 21.08.2026
6 Какъв Кенеди
08:56 21.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кироч
Коментиран от #11
09:01 21.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
какв.о ост.ава да дов.еде до фал.ит ед.на реа.лно ФАЛИ.РАЛА ве.че дър.жава 🤔❗
Да.ли Д.Д не го изб.ра точ.но зар.ади то.ва🤔❗
09:02 21.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Кироч":Дългът на ШАШт превишава сумата от всичките зелени хартийки напечатани от ФЕД❗
А подреден във стълб- би стигнал ....
ДО ЛУНАТА ❗
Коментиран от #26
09:04 21.08.2026
12 В нашата вселена президента ТРЪМП
09:05 21.08.2026
13 Счетоводител
09:06 21.08.2026
14 Наблюдател
09:06 21.08.2026
15 Кольо, Кольо,
Коментиран от #32
09:06 21.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дзак
09:11 21.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хайо
09:14 21.08.2026
20 Име
09:15 21.08.2026
21 Спиро
09:15 21.08.2026
22 Аква
09:16 21.08.2026
23 Кракра
09:16 21.08.2026
24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:16 21.08.2026
25 Размисли
09:19 21.08.2026
26 Не е толкова страшно,
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":това е 133% от техния БВП. Страните от ЕС са с 80-120% дълг, а Япония с 250%.
09:19 21.08.2026
27 Големи сме
До коментар #1 от "селянина с колелото":Почти като запорожци, които пишат на султана..
09:19 21.08.2026
28 Ачо
09:20 21.08.2026
29 Коментари
09:23 21.08.2026
30 кольо е умна глава . но към бегейски
09:30 21.08.2026
31 И този любител на източните прелести
09:32 21.08.2026
32 ас го знам къде живее колю паръма
До коментар #15 от "Кольо, Кольо,":колю се крие в село змеево до бившето ТКЗС втората къща по-нагоре
често се черпеме с колю като се завърне у селото
доста ракия смуче комуниста, хубаво вино прави
09:44 21.08.2026
33 Парамов е прав
09:46 21.08.2026
34 статистически погледнато кенедииския
09:50 21.08.2026
35 Левски
09:51 21.08.2026