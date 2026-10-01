Природният газ поскъпва с близо шест процента през октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец октомври в размер на 44,09 евро за мегаватчас, съобщават от БГНЕС.

Отхвърлено допълнително увеличение

Въпреки че енергийният регулатор не прие исканото допълнително увеличение от страна на „Булгаргаз“ с 0,33 евро, окончателната стойност е с 5,99 процента по-висока спрямо септември. На тази тарифа общественият доставчик ще продава синьото гориво на крайните снабдители и на топлофикационните дружества в страната. Посочената цена не включва разходите за достъп, пренос, акциз и данък върху добавената стойност.

Предупреждение за зимния период

Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски категорично отхвърли възможността за допълнително оскъпяване през този месец.

„Енергийният регулатор няма да допусне допълнително увеличение на цената на природния газ за месец октомври, тъй като това е неприемливо“, заяви той по време на днешното заседание.

Младеновски предупреди за неблагоприятни пазарни тенденции при синьото гориво през предстоящия зимен сезон. По думите му това налага максимално ограничаване на ръста още отсега, тъй като газът формира над 70 процента от крайната сметка за битово отопление и всяко рязко колебание се отразява пряко на крайните потребители.

Компоненти на ценовия микс

В утвърдения енергиен микс за октомври са включени гарантираните количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и доставки на втечнен природен газ, осигурени чрез търгове. За обезпечаване на нуждите е предвиден и минимален добив от подземното газохранилище „Чирен“.

В крайната сума са калкулирани компонентите за вход на газопреносните мрежи, за дейността по обществена доставка, както и разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на резервите в изпълнение на плана за действие при извънредни ситуации.