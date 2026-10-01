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Природният газ поскъпва с близо шест процента през октомври

Природният газ поскъпва с близо шест процента през октомври

1 Октомври, 2026 16:52 435 5

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  • природен газ-
  • поскъпване-
  • цена

КЕВР утвърди цена от 44,09 евро

Природният газ поскъпва с близо шест процента през октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец октомври в размер на 44,09 евро за мегаватчас, съобщават от БГНЕС.

Отхвърлено допълнително увеличение

Въпреки че енергийният регулатор не прие исканото допълнително увеличение от страна на „Булгаргаз“ с 0,33 евро, окончателната стойност е с 5,99 процента по-висока спрямо септември. На тази тарифа общественият доставчик ще продава синьото гориво на крайните снабдители и на топлофикационните дружества в страната. Посочената цена не включва разходите за достъп, пренос, акциз и данък върху добавената стойност.

Предупреждение за зимния период

Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски категорично отхвърли възможността за допълнително оскъпяване през този месец.

„Енергийният регулатор няма да допусне допълнително увеличение на цената на природния газ за месец октомври, тъй като това е неприемливо“, заяви той по време на днешното заседание.

Младеновски предупреди за неблагоприятни пазарни тенденции при синьото гориво през предстоящия зимен сезон. По думите му това налага максимално ограничаване на ръста още отсега, тъй като газът формира над 70 процента от крайната сметка за битово отопление и всяко рязко колебание се отразява пряко на крайните потребители.

Компоненти на ценовия микс

В утвърдения енергиен микс за октомври са включени гарантираните количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и доставки на втечнен природен газ, осигурени чрез търгове. За обезпечаване на нуждите е предвиден и минимален добив от подземното газохранилище „Чирен“.

В крайната сума са калкулирани компонентите за вход на газопреносните мрежи, за дейността по обществена доставка, както и разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на резервите в изпълнение на плана за действие при извънредни ситуации.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    7 1 Отговор
    До кога? И КОЙ ще плаща сметките с тези мизерни доходи на населението и пенсионерите? Спрете се вече, иначе народът ще ви спре! Върнете парите от тези, които ограбиха държавата, а не да дерете хората! Нали това обещахте, или бързо, бързо се прегрупирахте и сега вече сте с тях? Махаме акциза но ви вдигаме цената..хъ хъ хъ хъ Всички са доволни от реформата и пак е същото скубане на народа.

    16:55 01.10.2026

  • 2 Овчар

    2 1 Отговор
    В черно море от българска територия чужди компании скоро започват добив..! Български газ има , тиквата е подписал неизгодни разрешителни..! Това е достъпна и официална информация..!

    17:02 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    1 1 Отговор
    стига сте ревали, които няма пари да се изнася, границите са отворени

    Коментиран от #5

    17:24 01.10.2026

  • 5 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Когато се решава съдбата ви чрез избори ви мързи на 50 метра да отидете. Или ако се решите, то си продавате гласа за 2 кебачета и една бира. Сърбайте си супата сега и не се оплаквайте.

    17:31 01.10.2026

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