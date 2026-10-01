Германия: Черна гора може да напредне бързо към членство в ЕС

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Черна гора има реална възможност да ускори пътя си към членство в Европейския съюз, ако продължи да прилага реформите с досегашното темпо, предава БТА.

По време на среща в Будва с черногорския си колега Ервин Ибрахимович и еврокомисаря по разширяването Марта Кос Вадефул заяви, че стремежът на Подгорица към ЕС е „чут в Брюксел и всички европейски столици“.

„Тези, които имат желание и готовност да се присъединят към ЕС и които изпълнят критериите, може да успеят в предстоящите години“, каза германският министър.

Черна гора е най-напредналата страна сред кандидатите от Западните Балкани. Преговорите ѝ за членство започнаха през 2012 г., а според последните оценки на Европейската комисия страната може да приключи преговорния процес до края на 2026 г., ако запази темпото на реформите.

Вадефул призова за допълнително ускоряване на преговорите и определи разширяването на ЕС в Западните Балкани като важно за сигурността и бъдещето на Съюза. Според него по-близката интеграция на региона би увеличила дългосрочно геополитическото влияние на ЕС на фона на опитите на Русия и Китай да засилят присъствието си там.

Страните от Западните Балкани имат различен напредък по пътя към ЕС. Албания и Северна Македония започнаха преговори през 2022 г., Сърбия води преговори от 2014 г., а Босна и Херцеговина има статут на кандидат, но все още не е започнала преговори. Косово остава потенциален кандидат.

Черногорският външен министър Ервин Ибрахимович заяви, че страните от региона вече допринасят за европейската сигурност чрез съгласуването на външната си политика и политиката за сигурност с ЕС и участието си в европейски и евроатлантически инициативи.

Изявленията бяха направени в рамките на срещата на външните министри на страните от „Берлинския процес“, която се провежда в Будва с участието на държавите от Западните Балкани, представители на ЕС и европейски институции.