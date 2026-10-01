Германия: Черна гора може да напредне бързо към членство в ЕС

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Черна гора има реална възможност да ускори пътя си към членство в Европейския съюз, ако продължи да прилага реформите с досегашното темпо, предава БТА.
По време на среща в Будва с черногорския си колега Ервин Ибрахимович и еврокомисаря по разширяването Марта Кос Вадефул заяви, че стремежът на Подгорица към ЕС е „чут в Брюксел и всички европейски столици“.
„Тези, които имат желание и готовност да се присъединят към ЕС и които изпълнят критериите, може да успеят в предстоящите години“, каза германският министър.
Черна гора е най-напредналата страна сред кандидатите от Западните Балкани. Преговорите ѝ за членство започнаха през 2012 г., а според последните оценки на Европейската комисия страната може да приключи преговорния процес до края на 2026 г., ако запази темпото на реформите.
Вадефул призова за допълнително ускоряване на преговорите и определи разширяването на ЕС в Западните Балкани като важно за сигурността и бъдещето на Съюза. Според него по-близката интеграция на региона би увеличила дългосрочно геополитическото влияние на ЕС на фона на опитите на Русия и Китай да засилят присъствието си там.
Страните от Западните Балкани имат различен напредък по пътя към ЕС. Албания и Северна Македония започнаха преговори през 2022 г., Сърбия води преговори от 2014 г., а Босна и Херцеговина има статут на кандидат, но все още не е започнала преговори. Косово остава потенциален кандидат.
Черногорският външен министър Ервин Ибрахимович заяви, че страните от региона вече допринасят за европейската сигурност чрез съгласуването на външната си политика и политиката за сигурност с ЕС и участието си в европейски и евроатлантически инициативи.
Изявленията бяха направени в рамките на срещата на външните министри на страните от „Берлинския процес“, която се провежда в Будва с участието на държавите от Западните Балкани, представители на ЕС и европейски институции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Германците ли?
ЕС не е само Германия.
Коментиран от #10
16:59 01.10.2026
2 Kaлпазанин
16:59 01.10.2026
3 асенчо
17:07 01.10.2026
4 пешо
17:08 01.10.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:11 01.10.2026
6 Повторение
Сега с пари и зависимости и пак продажни управляващи.... е същото !
17:13 01.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И Киев е Руски
17:19 01.10.2026
9 Може, ама за
Само най-големите безумци искат да се самоубият, когато точно и ясно се знае, че "великият Титаник вече се е ударил в айсберга" и е въпрос само на време до окончателното му изчезване под водата...
Ние влезнахме " в каютата" и усетихме вече "студеният полъх на океанските глъбини" - яката инфлация.. Скоро българите ще усетят и дъното на океана. И ще поискат да си печатят пак ледовете, без урсула и без ЕЦБ...
Ще видите всичкото това!
17:22 01.10.2026
10 Да, не е само
До коментар #1 от "Германците ли?":Германия! НО, нейният успех и нейните пари обединиха всичките евро страни, независимо западни или източни. Днес, даже един Люксембург е по-добре от Германия! Понеже германските пари са "храната " за целия смотан съюз. Искат така всичките да вкарат в "цифровата кошара" и да заколят всичките уФце, тихо и кротко, без те да са разбрали и без да има вой до небето..... Тихичко и сигурно унищожение на народите на Европа.
17:27 01.10.2026
11 селяк
17:32 01.10.2026
12 Да припомним че
17:41 01.10.2026