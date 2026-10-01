Новини
Свят »
Черна Гора »
Германия: Черна гора може да напредне бързо към членство в ЕС

Германия: Черна гора може да напредне бързо към членство в ЕС

1 Октомври, 2026 16:56 457 12

  • черна гора-
  • членство-
  • ес-
  • европейски съюз

Берлин очаква Подгорица да запази темпото на реформите, а Брюксел отчита страната като най-напредналия кандидат от Западните Балкани

Германия: Черна гора може да напредне бързо към членство в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Черна гора има реална възможност да ускори пътя си към членство в Европейския съюз, ако продължи да прилага реформите с досегашното темпо, предава БТА.

По време на среща в Будва с черногорския си колега Ервин Ибрахимович и еврокомисаря по разширяването Марта Кос Вадефул заяви, че стремежът на Подгорица към ЕС е „чут в Брюксел и всички европейски столици“.

„Тези, които имат желание и готовност да се присъединят към ЕС и които изпълнят критериите, може да успеят в предстоящите години“, каза германският министър.

Черна гора е най-напредналата страна сред кандидатите от Западните Балкани. Преговорите ѝ за членство започнаха през 2012 г., а според последните оценки на Европейската комисия страната може да приключи преговорния процес до края на 2026 г., ако запази темпото на реформите.

Вадефул призова за допълнително ускоряване на преговорите и определи разширяването на ЕС в Западните Балкани като важно за сигурността и бъдещето на Съюза. Според него по-близката интеграция на региона би увеличила дългосрочно геополитическото влияние на ЕС на фона на опитите на Русия и Китай да засилят присъствието си там.

Страните от Западните Балкани имат различен напредък по пътя към ЕС. Албания и Северна Македония започнаха преговори през 2022 г., Сърбия води преговори от 2014 г., а Босна и Херцеговина има статут на кандидат, но все още не е започнала преговори. Косово остава потенциален кандидат.

Черногорският външен министър Ервин Ибрахимович заяви, че страните от региона вече допринасят за европейската сигурност чрез съгласуването на външната си политика и политиката за сигурност с ЕС и участието си в европейски и евроатлантически инициативи.

Изявленията бяха направени в рамките на срещата на външните министри на страните от „Берлинския процес“, която се провежда в Будва с участието на държавите от Западните Балкани, представители на ЕС и европейски институции.


Черна Гора
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германците ли?

    7 2 Отговор
    Защо точно те ще коментират.
    ЕС не е само Германия.

    Коментиран от #10

    16:59 01.10.2026

  • 2 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Защо под статиите за евреина Вигенин ,не може да се коментира ,трябва да приемаме всичко казано от него за чиста монета ли ?????

    16:59 01.10.2026

  • 3 асенчо

    3 0 Отговор
    Особено в тренда на еврофобията.

    17:07 01.10.2026

  • 4 пешо

    6 1 Отговор
    търсят поредната жертва да и пият кръвчицата

    17:08 01.10.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор
    Свазиленд е отворила преговорният процес за членство в ЕС Вдругиден приемат ОСТРОВЪТ НА СКЕЛЕТИТЕ и Мадагаскар

    17:11 01.10.2026

  • 6 Повторение

    4 0 Отговор
    Така Хитлер е завземал Европа- бавно и методично, но с оръжие.
    Сега с пари и зависимости и пак продажни управляващи.... е същото !

    17:13 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Даже и за по кратко време черна гора може да стане по черна и от Германия

    17:19 01.10.2026

  • 9 Може, ама за

    1 1 Отговор
    Какво им е да се качват на Титаник? Даже и без билет, излиза много тъпо, като идея!
    Само най-големите безумци искат да се самоубият, когато точно и ясно се знае, че "великият Титаник вече се е ударил в айсберга" и е въпрос само на време до окончателното му изчезване под водата...
    Ние влезнахме " в каютата" и усетихме вече "студеният полъх на океанските глъбини" - яката инфлация.. Скоро българите ще усетят и дъното на океана. И ще поискат да си печатят пак ледовете, без урсула и без ЕЦБ...
    Ще видите всичкото това!

    17:22 01.10.2026

  • 10 Да, не е само

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Германците ли?":

    Германия! НО, нейният успех и нейните пари обединиха всичките евро страни, независимо западни или източни. Днес, даже един Люксембург е по-добре от Германия! Понеже германските пари са "храната " за целия смотан съюз. Искат така всичките да вкарат в "цифровата кошара" и да заколят всичките уФце, тихо и кротко, без те да са разбрали и без да има вой до небето..... Тихичко и сигурно унищожение на народите на Европа.

    17:27 01.10.2026

  • 11 селяк

    0 1 Отговор
    де бе суяци не съсипвайте и тая държава убава си е и без вас

    17:32 01.10.2026

  • 12 Да припомним че

    1 0 Отговор
    След провеждането на референдум на 21 май 2006 г., страната официално обяви своята независимост от държавния съюз със Сърбия на 3 юни 2006 г.. референдум !

    17:41 01.10.2026