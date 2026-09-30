BIRD: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е от обкръжението на Таки

Славчо Благоев Мегеров е задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. За 51-годишния мъж се твърди, че е свързан с грабежи и е бил от близкото обкръжение на Христофорос Аманатидис - Таки. Според разследващия сайт BIRD.BG, същият се е укривал в Дубай по подобие на популярната фигура от подземния свят.

Арест в София и предистория

Собственикът на голямата транспортна компания ПИМК, оперираща с хиляди ТИР-ове, както и на футболния клуб „Ботев“ - Пловдив, бе застрелян с два куршума около 01:00 часа на 30 септември 2026 година. Извършителят бе задържан няколко часа по-късно край столичен хотел след мащабна специализирана акция. Според информация от разследването, заподозреният е бивш служител в една от фирмите на убития предприемач. Бързата координация между МВР - Пловдив и столичните полицейски екипи доведе до ареста на Мегеров, който има богато криминално минало, включващо присъда за убийство през 90-те години и въоръжен обир.

Мрежа от корпоративни участия

Според документа на BIRD, Мегеров има регистрирани участия в редица търговски дружества. Системата за гражданско разузнаване проследява връзките му с няколко компании. Той фигурира в собствеността или управлението на фирмата "МЕТАЛ - 2006" ЕООД. Освен това, данните го свързват с дружеството "ВВ ГРИЙН ПРОПЪРТИ" ЕООД.

Справките в базата показват още негови преки или косвени участия в компанията "ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС", както и в "Драгалевци План Инвест". Финансовите и бизнес контакти на задържания тепърва ще бъдат обстойно анализирани от разследващите органи в рамките на образуваното досъдебно производство за умишлено убийство.