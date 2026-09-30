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BIRD: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е от обкръжението на Таки

BIRD: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е от обкръжението на Таки

30 Септември, 2026 21:13 2 524 34

  • илиян филипов-
  • убийство-
  • таки-
  • задържан

Заподозреният е бивш служител на жертвата и е свързан с множество фирми

BIRD: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е от обкръжението на Таки - 1
BIRD BIRD сайт за разследваща журналистика

Славчо Благоев Мегеров е задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. За 51-годишния мъж се твърди, че е свързан с грабежи и е бил от близкото обкръжение на Христофорос Аманатидис - Таки. Според разследващия сайт BIRD.BG, същият се е укривал в Дубай по подобие на популярната фигура от подземния свят.

Арест в София и предистория

Собственикът на голямата транспортна компания ПИМК, оперираща с хиляди ТИР-ове, както и на футболния клуб „Ботев“ - Пловдив, бе застрелян с два куршума около 01:00 часа на 30 септември 2026 година. Извършителят бе задържан няколко часа по-късно край столичен хотел след мащабна специализирана акция. Според информация от разследването, заподозреният е бивш служител в една от фирмите на убития предприемач. Бързата координация между МВР - Пловдив и столичните полицейски екипи доведе до ареста на Мегеров, който има богато криминално минало, включващо присъда за убийство през 90-те години и въоръжен обир.

Мрежа от корпоративни участия

Според документа на BIRD, Мегеров има регистрирани участия в редица търговски дружества. Системата за гражданско разузнаване проследява връзките му с няколко компании. Той фигурира в собствеността или управлението на фирмата "МЕТАЛ - 2006" ЕООД. Освен това, данните го свързват с дружеството "ВВ ГРИЙН ПРОПЪРТИ" ЕООД.

Справките в базата показват още негови преки или косвени участия в компанията "ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС", както и в "Драгалевци План Инвест". Финансовите и бизнес контакти на задържания тепърва ще бъдат обстойно анализирани от разследващите органи в рамките на образуваното досъдебно производство за умишлено убийство.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оп оп по полека

    36 3 Отговор
    Филипов е бил свързан с ГЕРБ и ДПС, включително с Делян Пеевски, а впоследствие и с представители на сегашната власт.

    Коментиран от #21

    21:14 30.09.2026

  • 2 Сатана Z

    34 3 Отговор
    А Таки е свързан с Борисов от Гирена в Подуяне

    21:15 30.09.2026

  • 3 киро Брейков

    22 6 Отговор
    Задържания ще бъде разпитан и освободен ..! Убиецът вече си харчи хонорара на някой остров далеч от България..!

    Коментиран от #32

    21:15 30.09.2026

  • 4 историк

    33 4 Отговор
    Докато боко и шиши са на свобода , тази територия никога няма да стане бяла страна , и всичко друго е лъжа !

    Коментиран от #8, #25

    21:18 30.09.2026

  • 5 Шменти капели

    27 4 Отговор
    Добре, че е Таки,да му преписват всяко престъпление. Направо са го абонирали

    21:18 30.09.2026

  • 6 Трактора 2

    21 5 Отговор
    Убития от обкръжението на Пеевски преминава в обкръжението на Румен Радев. Той е най големия спонсор на партията на Румен Радев. Нема случайни неща. Много мирише на политическо убийство или мафиотско!

    21:18 30.09.2026

  • 7 ...???

    21 1 Отговор
    Имал присъда за убийство и колко е лежал за това престъпление и дали изобщо е лежал? България е пародия на държава, чудно е как такова нещо още съществува?

    Коментиран от #12, #27

    21:19 30.09.2026

  • 8 Зайо Байо

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "историк":

    Точно така !

    21:23 30.09.2026

  • 9 Значи започва с царевични пръчици

    8 0 Отговор
    впоследствие се развива и се превръща в най-големия в транспорта и строителството в България. И накрая се оказва, че предполагаемото убийство от ревност е мутрешка саморазправа. А, между другото. След две седмици започва излъчването ба “Под прикритие”, шести сезон.

    21:24 30.09.2026

  • 10 Иван

    9 0 Отговор
    Много рано почна 6 сезон Под Прекритие.
    Приятно гледане

    21:24 30.09.2026

  • 11 Горски

    13 2 Отговор
    Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР - Нали ти му беше адвокат за 150 - те кила кокаин, бе министъре? В България, за да ти върви бизнеса, трябва да си плащаш такса спокойктвия и такса рекет на тези, които са на власт... Искал е да разкаже как Боко Тиквата и Шиши са го рекетирали... Ами, след като открито започна да говори срещу Шиши и Боко. А до съвсем скоро беше много приближен до двамата убавци! И май се готвеше да разкрие доста неща за корумпирания модел Пеевски- Борисов. Търгувал е с наша стока без разрешение. Елементарно бе Уотсън, става въпрос за пари,там където има големи пари (и ако са съмнителни) винаги има тежки последствия! Така е по света, така е и у нас.

    21:25 30.09.2026

  • 12 Математика първи клас

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "...???":

    1990-2026=?????

    21:25 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пийпинг ТОМ

    10 0 Отговор
    ВЪПР0СЪТ е .....Кой е следващия ?

    Коментиран от #17

    21:27 30.09.2026

  • 15 Николова , София

    4 0 Отговор
    ...Ами съдружия участия ..на другата земля и в зандана ...мафията продължава да убива в България ..лятото гледах и кмет от голям областен североизточен град бит и видимо наранен ...Демерджиев ! Питай го ..казват че е кмета на Русе

    21:27 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дядото

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пийпинг ТОМ":

    Най вероятно който трябва знае.
    А ние ще чакаме резултата

    Коментиран от #34

    21:28 30.09.2026

  • 18 Смешник

    6 3 Отговор
    Абе ясно се вижда че това е мутринска история Проблема е че такива хора спонсорират футбола в България и за това сме на това дередже

    Коментиран от #23

    21:29 30.09.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    СЛАВЧО МАГЕРОВ ТОП ОБИРДЖИЯ ...Е БИЛ СЪДРУЖНИК 50% ВЪВ ФИРМАТА ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС ООД ПИК 207027030
    И МУТРАТА Е КУПИЛА ДЯЛА МУ ОКТОМВРИ 2025 ... ЯВНО СА ГО ПРИНУДИЛИ И ПРЕЦАКАЛИ ...
    ...
    СЕГА ДА УПРАВЛЯВА МУТРАТА ФИРМАТА ОТ ГРОБИЩАТА :)
    ....
    БРАВО НА ПИЧА

    21:30 30.09.2026

  • 20 Руци громи олигархията

    5 0 Отговор
    Снощи разгроми един. Тази вечер ще има ли друг или правим почивка?

    Коментиран от #33

    21:30 30.09.2026

  • 21 Пища ХУФнагел

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оп оп по полека":

    След над 20 години властване над българските земи , всички мощни и едри бизнесмени са били подчинени и отчитащи се на ДВЕТЕ ТУЛОВИЩА ББ и ДП !

    21:30 30.09.2026

  • 22 Имаш право

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ма много си приличат":

    Но обяснения за това колкото щеш. От полицейски номер за заблуда на извършителя, до отбиване на номера. А може и наистина да е убиецът.

    21:33 30.09.2026

  • 23 Що бе,

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Смешник":

    Не паднахме последния мач. Е, и не бихме.

    21:34 30.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ко Не

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "...???":

    12 години в Кремиковци

    21:44 30.09.2026

  • 28 пропаднали комунисти правят прехода

    0 2 Отговор
    ние сме така пропаднали, че нито ЕС, нито еврозона може да прикрие къшмера на пропадналите комунисти.

    21:44 30.09.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ТИРОВЕТЕ СА ЛЮБИМИЯ ПРЕВОЗ НА
    НАРКОТРАФИКАНТИТЕ , ТРАФИКАНТИТЕ НА ЦИГАРИ , ТЪРГОВЦИТЕ НА ОРЪЖИЯ
    ..... А ТОЯ ДАЖЕ Е ОБРАБОТВАЛ КОНТЕЙНЕРИ ПРИСТИГАЩИ НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС С
    ДЕСТИНАЦИЯ ТЕРМИНАЛ ПЛОВДИВ
    ... И Е ИМАЛ И ВЛАКОВЕ :)
    .... РИСКОВЕ НА ЗАНАЯТА :) ЗА ДА ХОДИШ БЕЗ ОХРАНА ЗНАЧИ СЪВСЕМ СЕ Е БИЛ РАЗПИЩОВИЛ И САМОЗАБРАВИЛ

    21:44 30.09.2026

  • 30 Четох някъде

    3 2 Отговор
    Поръчител на потърпевшия бил румчо-пъпеша.

    21:48 30.09.2026

  • 31 От Куба

    0 0 Отговор
    Ако 6 000 000 мил. Българи ми съберете по 1€ само, ще цъкосам Бокича и за бонус ще му пратя и прасето да му прави компания в дървеният костюм.СТИСКА ЛИ ВИ А?

    21:51 30.09.2026

  • 32 Квадрат 13

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "киро Брейков":

    Може и така да е но обикновенно за преките чистачи си има чистач.

    21:52 30.09.2026

  • 33 Четох някъде, да ама Не!

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Руци громи олигархията":

    Руци избърза, като каза, че бил сложил ред и вече всичко е под контрол. Той беше обещал преди 2г., ако поеме управлението, всичко у нас да е тип-топ.

    21:57 30.09.2026

  • 34 Очаква се

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дядото":

    Хората на румбата-пъпеша да оневинят арестувания.... Нали сложи свои хора навсякъде.

    22:02 30.09.2026

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