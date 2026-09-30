BIRD: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е от обкръжението на Таки

Славчо Благоев Мегеров е задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. За 51-годишния мъж се твърди, че е свързан с грабежи и е бил от близкото обкръжение на Христофорос Аманатидис - Таки. Според разследващия сайт BIRD.BG, същият се е укривал в Дубай по подобие на популярната фигура от подземния свят.
Арест в София и предистория
Собственикът на голямата транспортна компания ПИМК, оперираща с хиляди ТИР-ове, както и на футболния клуб „Ботев“ - Пловдив, бе застрелян с два куршума около 01:00 часа на 30 септември 2026 година. Извършителят бе задържан няколко часа по-късно край столичен хотел след мащабна специализирана акция. Според информация от разследването, заподозреният е бивш служител в една от фирмите на убития предприемач. Бързата координация между МВР - Пловдив и столичните полицейски екипи доведе до ареста на Мегеров, който има богато криминално минало, включващо присъда за убийство през 90-те години и въоръжен обир.
Мрежа от корпоративни участия
Според документа на BIRD, Мегеров има регистрирани участия в редица търговски дружества. Системата за гражданско разузнаване проследява връзките му с няколко компании. Той фигурира в собствеността или управлението на фирмата "МЕТАЛ - 2006" ЕООД. Освен това, данните го свързват с дружеството "ВВ ГРИЙН ПРОПЪРТИ" ЕООД.
Справките в базата показват още негови преки или косвени участия в компанията "ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС", както и в "Драгалевци План Инвест". Финансовите и бизнес контакти на задържания тепърва ще бъдат обстойно анализирани от разследващите органи в рамките на образуваното досъдебно производство за умишлено убийство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оп оп по полека
Коментиран от #21
21:14 30.09.2026
2 Сатана Z
21:15 30.09.2026
3 киро Брейков
Коментиран от #32
21:15 30.09.2026
4 историк
Коментиран от #8, #25
21:18 30.09.2026
5 Шменти капели
21:18 30.09.2026
6 Трактора 2
21:18 30.09.2026
7 ...???
Коментиран от #12, #27
21:19 30.09.2026
8 Зайо Байо
До коментар #4 от "историк":Точно така !
21:23 30.09.2026
9 Значи започва с царевични пръчици
21:24 30.09.2026
10 Иван
Приятно гледане
21:24 30.09.2026
11 Горски
21:25 30.09.2026
12 Математика първи клас
До коментар #7 от "...???":1990-2026=?????
21:25 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пийпинг ТОМ
Коментиран от #17
21:27 30.09.2026
15 Николова , София
21:27 30.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дядото
До коментар #14 от "Пийпинг ТОМ":Най вероятно който трябва знае.
А ние ще чакаме резултата
Коментиран от #34
21:28 30.09.2026
18 Смешник
Коментиран от #23
21:29 30.09.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И МУТРАТА Е КУПИЛА ДЯЛА МУ ОКТОМВРИ 2025 ... ЯВНО СА ГО ПРИНУДИЛИ И ПРЕЦАКАЛИ ...
...
СЕГА ДА УПРАВЛЯВА МУТРАТА ФИРМАТА ОТ ГРОБИЩАТА :)
....
БРАВО НА ПИЧА
21:30 30.09.2026
20 Руци громи олигархията
Коментиран от #33
21:30 30.09.2026
21 Пища ХУФнагел
До коментар #1 от "Оп оп по полека":След над 20 години властване над българските земи , всички мощни и едри бизнесмени са били подчинени и отчитащи се на ДВЕТЕ ТУЛОВИЩА ББ и ДП !
21:30 30.09.2026
22 Имаш право
До коментар #16 от "Ма много си приличат":Но обяснения за това колкото щеш. От полицейски номер за заблуда на извършителя, до отбиване на номера. А може и наистина да е убиецът.
21:33 30.09.2026
23 Що бе,
До коментар #18 от "Смешник":Не паднахме последния мач. Е, и не бихме.
21:34 30.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ко Не
До коментар #7 от "...???":12 години в Кремиковци
21:44 30.09.2026
28 пропаднали комунисти правят прехода
21:44 30.09.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАРКОТРАФИКАНТИТЕ , ТРАФИКАНТИТЕ НА ЦИГАРИ , ТЪРГОВЦИТЕ НА ОРЪЖИЯ
..... А ТОЯ ДАЖЕ Е ОБРАБОТВАЛ КОНТЕЙНЕРИ ПРИСТИГАЩИ НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС С
ДЕСТИНАЦИЯ ТЕРМИНАЛ ПЛОВДИВ
... И Е ИМАЛ И ВЛАКОВЕ :)
.... РИСКОВЕ НА ЗАНАЯТА :) ЗА ДА ХОДИШ БЕЗ ОХРАНА ЗНАЧИ СЪВСЕМ СЕ Е БИЛ РАЗПИЩОВИЛ И САМОЗАБРАВИЛ
21:44 30.09.2026
30 Четох някъде
21:48 30.09.2026
31 От Куба
21:51 30.09.2026
32 Квадрат 13
До коментар #3 от "киро Брейков":Може и така да е но обикновенно за преките чистачи си има чистач.
21:52 30.09.2026
33 Четох някъде, да ама Не!
До коментар #20 от "Руци громи олигархията":Руци избърза, като каза, че бил сложил ред и вече всичко е под контрол. Той беше обещал преди 2г., ако поеме управлението, всичко у нас да е тип-топ.
21:57 30.09.2026
34 Очаква се
До коментар #17 от "Дядото":Хората на румбата-пъпеша да оневинят арестувания.... Нали сложи свои хора навсякъде.
22:02 30.09.2026