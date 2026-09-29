Бенямин Нетаняху се бори за нов мандат, но никой няма сигурно мнозинство в Израел

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Израел се насочва към парламентарните избори на 27 октомври без ясен фаворит за съставяне на следващото правителство, като премиерът Бенямин Нетаняху ще се опита да спечели нов мандат след един от най-драматичните периоди в историята на страната, става от обширно социологическо проучване и анализ на "Ройтетс".

Последните социологически проучвания показват отслабване на управляващия "Ликуд", но засега не очертават сигурен път към властта и за противниците на Нетаняху.

Според обобщените данни от проучванията новата центристка партия "Яшар" на бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот води с около два процентни пункта пред "Ликуд".

Партиите, определящи се като противници на ново управление на Нетаняху, биха получили общо около 64 места в 120-членния Кнесет срещу 49 за формациите, които са готови да го подкрепят.

Това обаче не означава автоматично мнозинство за алтернативно правителство.

Анти-Нетаняху лагерът включва политически сили със значителни идеологически различия - от десницата на бившия премиер Нафтали Бенет и "Нашият дом Израел" на Авигдор Либерман през центристите около Айзенкот до левите "Демократи" на Яир Голан и арабските партии.

Част от тези формации трудно биха участвали заедно в една управляваща коалиция. Така дори при числено мнозинство на партиите, които се противопоставят на Нетаняху, сформирането на правителство може да се окаже сложно.

Първите избори след 7 октомври

Вотът на 27 октомври ще бъде първите национални избори в Израел след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., последвано от войната в Газа и разрастването на регионалния конфликт, обхванал Ливан и Иран.

Избирателите ще трябва да оценят управлението на Нетаняху в период, през който Израел преживя най-тежкото нападение в историята си, води няколко войни и значително промени стратегическата обстановка в Близкия изток.

Нетаняху остава най-опитният действащ политик в страната. Той е водил "Ликуд" на 11 парламентарни избора от 1996 г. и шест пъти е успявал да се върне на премиерския пост.

Най-дълго управлявалият министър-председател в историята на Израел е почти непрекъснато начело на правителството от 2009 г., с изключение на периода 2021-2022 г., когато беше лидер на опозицията.

След изборите през 2022 г. той се върна на власт с коалиция от 64 депутати, включваща "Ликуд", ултраортодоксални и националистически партии.

Сегашните проучвания показват, че тази конфигурация вече не разполага със същата подкрепа.

Айзенкот и Бенет оспорват центъра

Един от основните нови фактори е Гади Айзенкот - бивш началник на Генералния щаб на израелската армия и бивш член на военния кабинет след нападението от 7 октомври.

Неговата "Яшар" в момента изпреварва "Ликуд" в средните стойности на проучванията.

Друг сериозен съперник е бившият премиер Нафтали Бенет и неговата партия "Заедно". Бенет произлиза от израелската десница, но вече веднъж - през 2021 г. - успя да оглави необичайно широка коалиция, създадена основно около целта Нетаняху да бъде отстранен от властта.

Това прави предстоящия вот различен от традиционно противопоставяне между ляво и дясно. Един от основните въпроси отново ще бъде отношението към самия Нетаняху и възможността различни партии да участват в коалиция с него.

Съдебният процес продължава

Над предизборната кампания остава и продължаващият наказателен процес срещу премиера.

Нетаняху е подсъдим по три отделни дела, известни като случаи 1000, 2000 и 4000. Обвиненията включват измама и злоупотреба с доверие, а по най-тежкото дело - случай 4000 - и подкуп.

Премиерът отхвърля всички обвинения и определя процеса като политически мотивиран.

Процесът продължава и Нетаняху лично даде показания пред съда. Самото наличие на обвинения обаче не му забранява да участва в изборите или да бъде кандидат за министър-председател.

Израелското законодателство прави важно разграничение между министър и премиер. Докато обикновен министър може да бъде принуден да напусне при определени наказателни обстоятелства, за действащ министър-председател правилата са различни и въпросът за отстраняването му възниква при окончателна присъда и след предвидените в закона процедури.

Затова съдебният процес е сериозен политически фактор в кампанията, но не представлява автоматична юридическа пречка Нетаняху отново да оглави правителство след изборите.

Всичко ще зависи от 61-ия депутат

Израел, както много демокрации няма пряк избор на министър-председател. След изборите президентът провежда консултации с парламентарно представените партии и възлага мандат на депутата, който според него има най-голяма възможност да състави правителство.

Необходима е подкрепата на поне 61 от общо 120 депутати.

Именно затова сегашната преднина на противниците на Нетаняху не дава еднозначен отговор кой ще управлява след 27 октомври.

Ако партиите от този широк лагер не успеят да се договорят помежду си, коалиционният опит на Нетаняху отново може да се окаже съществен фактор. Ако обаче традиционните му съюзници останат значително под 61 депутати и противниците му постигнат споразумение за общ кабинет, Израел може да получи ново управление.

Месец преди изборите социологическите данни показват преди всичко едно - борбата за следващия премиер на Израел остава отворена, а резултатът ще зависи не само от това коя партия ще получи най-много гласове, а от способността на лидерите да изградят мнозинство в силно фрагментирания Кнесет.