Рафаел Леао поема №7 на Португалия след Роналдо

Рафаел Леао ще носи номер 7 в националния отбор на Португалия за предстоящите мачове срещу Дания и Норвегия от Лигата на нациите. Крилото на Галатасарай заема номера, който дълги години беше свързван с капитана Кристиано Роналдо.

УЕФА вече посочва Леао като номер 7 в състава на Португалия. Тимът гостува на Дания на 1 октомври, а на 4 октомври приема Норвегия. В първите два мача от турнира португалците победиха Уелс с 1:0 и Норвегия с 2:1.

От номер 17 до емблематичната седмица

Досега Леао играеше за Португалия с номер 17, а преди това е използвал и 15. На клубно ниво той е носил седмицата само в Лил през сезон 2018/19. В Галатасарай португалецът е с номер 27.

Роналдо получава номер 7 в националния отбор през сезон 2007/08 и го носи през почти цялата си кариера. Преди това нападателят също е играл за Португалия с номер 17. Спортал съобщава, че капитанът е напуснал лагера на тима без разрешение.

Аржентина оставя №10 на Меси свободен

„Рафаел Леао е новият номер 7 на Португалия“, се посочва в публикация на 433, цитирана от Спортал.

Аржентина е избрала различен подход с фланелката на своя капитан Лионел Меси. Номер 10 няма да бъде носен в контролите срещу Боливия и Буркина Фасо, въпреки че нападателят ще участва само в мача с Бенин.

По програмата на Аржентина срещата с Боливия е на 30 септември, двубоят с Буркина Фасо е на 3 октомври, а контролата с Бенин е на 6 октомври. Мачът с Бенин е определен като бенефис на Меси за националния отбор.

Източници: Спортал