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Рафаел Леао поема №7 на Португалия след Роналдо
  Тема: Известни личности

Рафаел Леао поема №7 на Португалия след Роналдо

1 Октомври, 2026 16:49 482 1

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  • португалия-
  • лига на нациите-
  • номер 7

Крилото ще носи номера в мачовете срещу Дания и Норвегия от Лигата на нациите. УЕФА вече посочва Леао като седмицата на португалския състав.

Рафаел Леао поема №7 на Португалия след Роналдо - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рафаел Леао ще носи номер 7 в националния отбор на Португалия за предстоящите мачове срещу Дания и Норвегия от Лигата на нациите. Крилото на Галатасарай заема номера, който дълги години беше свързван с капитана Кристиано Роналдо.

УЕФА вече посочва Леао като номер 7 в състава на Португалия. Тимът гостува на Дания на 1 октомври, а на 4 октомври приема Норвегия. В първите два мача от турнира португалците победиха Уелс с 1:0 и Норвегия с 2:1.

От номер 17 до емблематичната седмица

Досега Леао играеше за Португалия с номер 17, а преди това е използвал и 15. На клубно ниво той е носил седмицата само в Лил през сезон 2018/19. В Галатасарай португалецът е с номер 27.

Роналдо получава номер 7 в националния отбор през сезон 2007/08 и го носи през почти цялата си кариера. Преди това нападателят също е играл за Португалия с номер 17. Спортал съобщава, че капитанът е напуснал лагера на тима без разрешение.

„Рафаел Леао е новият номер 7 на Португалия“, се посочва в публикация на 433, цитирана от Спортал.

Аржентина оставя №10 на Меси свободен

Аржентина е избрала различен подход с фланелката на своя капитан Лионел Меси. Номер 10 няма да бъде носен в контролите срещу Боливия и Буркина Фасо, въпреки че нападателят ще участва само в мача с Бенин.

По програмата на Аржентина срещата с Боливия е на 30 септември, двубоят с Буркина Фасо е на 3 октомври, а контролата с Бенин е на 6 октомври. Мачът с Бенин е определен като бенефис на Меси за националния отбор.

Източници: Спортал


Португалия
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  • 1 ритни топка

    0 0 Отговор
    Аре стига вече с тия простотии бе.Само си пълните страницата.Не ни интересува кой коя фланелка щял даноси.Въобще!Най-после изгониха португарския ром с огромното самочувствие от отбора им.Парите не правят човека.

    17:35 01.10.2026

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