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Сидни Суини стана "спасителка на плажа" в култовия червен бански (СНИМКИ)

Сидни Суини стана "спасителка на плажа" в култовия червен бански (СНИМКИ)

1 Октомври, 2026 16:58 852 1

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  • червен бански-
  • почивка

Актрисата сподели летни снимки от почивка с гаджето си Скутър Браун

Сидни Суини стана "спасителка на плажа" в култовия червен бански (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Русата актриса Сидни Суини прикова погледите с червен бански, който бе като изваден директно от емблематичния сериал „Спасители на плажа“, по време на почивка с партньора си Скутър Браун и техни приятели.

29-годишната звезда от „Еуфория“ и „Белият лотос“ публикува в Инстаграм серия от снимки от пътуването им до езерото Пауъл в Юта. На част от кадрите Сидни Суини позира на лодка с яркочервен цял бански с високо изрязване и дълбоко деколте.

Визията веднага предизвика сравнения с Памела Андерсън и прочутия червен бански на актрисата от „Спасители на плажа“. Суини обаче използва банския не само за снимки, а и по време на уейкборд сесия във водите на езерото.

В публикацията си актрисата показа още кадри от разходки с лодка, водни ски и преходи сред характерните червени скали в района на Glen Canyon.

„Когато твоят мъж те заведе на Луната“, написа Сидни Суини към снимките, очевидно препращайки към необичайния пейзаж около езерото.

Почивката в Юта е поредното приключенско пътуване на актрисата и Скутър Браун. През лятото двамата се отдадоха на други високоадреналинови занимания - караха джетове в Средиземно море, а няколко седмици по-рано опитаха бънджи скок по време на пътуване до Нова Зеландия.

Сидни Суини демонстрира отношенията си с бившия музикален мениджър и чрез бижутата си. На няколко публични появи актрисата беше забелязана с колие с инициалите „SB“, които съвпадат с името на Скутър Браун.


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