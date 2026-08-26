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АЕК и Левски ще решат кой ще се изкачи до League Phase на Шампионската лига след 0:0 в София, а около този мач постепенно се оформя любопитен парадокс: гръцкият шампион има по-големия бюджет, по-скъпите футболисти и домакинството, но българският отбор влиза в реванша без страх и с усещането, че е успял да свали фаворита от неговата привидно недостижима височина.

И това не е само българско усещане.

Гръцките анализатори след първата среща признаха, че АЕК е имал своите възможности, но същевременно обърнаха внимание на организираната игра на Левски. В анализа на SDNA например АЕК е определен като тактически много силен в София, но с проблеми при индивидуалните решения, които трябва да бъдат изчистени преди и в реванша. Друг гръцки материал, публикуван в AEK Hub, дори описва предстоящото гостуване на Левски в Атина като пътуване към „ада“, но с ясното уточнение, че българите ще се опитат да накарат този ад да замръзне.

Така започва истинската история на този мач.

Левски няма нужда да бъде по-богатият отбор, за да бъде опасен. Не е необходимо да има футболисти за по 10-15 милиона евро, за да постави АЕК в ситуация, в която напрежението постепенно започва да работи срещу домакините. Достатъчно е да направи онова, което направи в София – да остане компактен, дисциплиниран и търпелив.

А след 0:0 това вече има съвсем друга цена.

АЕК ще излезе пред собствената си публика с усещането, че е длъжен да атакува. Гръцкият шампион има домакинството, има атмосферата на „АЕК Арена“ и има самочувствието на отбор, който според очакванията трябва да стигне до следващата фаза. Гръцките медии също гледат на реванша като на мач, в който АЕК трябва да използва домакинското си предимство. Но именно това „трябва“ може да се окаже най-голямата слабост на домакините.

Левски вече показа, че не се разпада, когато срещу него има по-скъп съперник. Международните анализи също отбелязват стабилността на българите. В прогнозата на Football Whispers дори се стига до извода, че Левски може да се класира, като изданието акцентира върху факта, че „сините“ са непобедени в седем квалификационни мача за Шампионската лига и в 15 поредни срещи във всички турнири.

Това вече не е случайност.

Левски измина дълъг квалификационен път, докато АЕК се включи директно в плейофите. „Сините“ имат повече игрова практика, повече мачове под напрежение и минаха през няколко ситуации, в които един момент може да реши… целия сезон.

Има и още нещо – резултатът от първия мач.

На пръв поглед 0:0 е по-добър резултат за домакина на реванша. Но във футболна елиминация без гол на чужд терен това означава и нещо друго: първият гол в Атина може да промени абсолютно всичко.

Ако АЕК го отбележи рано, Левски ще трябва да излезе от зоната си на комфорт и да поеме рискове.

Но ако Левски издържи първите 20-25 минути, без да допусне гол, картината може да се обърне. Тогава всеки следващ пропуснат шанс на АЕК ще увеличава нервността. Всеки успешен шпагат ще бъде посрещан с още по-силен натиск от трибуните. Всяка контраатака на „сините“ ще започва да изглежда като предупреждение.

И точно това е голямата психологическа битка.

АЕК вече получи неприятен сигнал в София. След 0:0 гръцките медии подчертаха, че домакините са имали възможности, но не са успели да намерят гола. Sport FM например отбеляза, че АЕК е бил по-добрият отбор и е създал по-добрите положения, но не е намерил попадението, което е заслужавал.

В същото време статистическият прочит на първия мач не рисува картина на пропаст между двата отбора. Forebet отчита 52% притежание за Левски, 15 удара срещу 12 за АЕК и само три точни удара на „сините“ срещу един на гръцкия шампион.

Тоест АЕК има предимство в класата, но Левски има нещо друго – доказателство, че може да неутрализира тази разлика.

И тук идва Атина.

Градът, който векове наред е бил символ на култура, война, политика и амбиция, знае добре, че фаворитът невинаги печели. Самата древна история на Атина има своята голяма футболна метафора – Сицилианската експедиция от 415–413 г. пр.н.е., когато атиняните предприемат огромна военна кампания срещу Сиракуза с увереността на сила, която трудно може да бъде спряна. Кампанията завършва катастрофално за Атина и се превръща в един от най-тежките ѝ военни провали.

Разбира се, футболът не е война и подобни исторически сравнения трябва да останат само метафора. Но метафората е твърде добра, за да бъде пропусната.

Защото Левски влиза в Атина не като армия, която трябва да превзема град. Влиза като малка група, която трябва да издържи натиска на по-голяма сила.

И ако Атина трябва да бъде покорена, няма да бъде покорена с численост. Ще бъде покорена с търпение. Левски няма бюджета на АЕК. Няма футболисти, купувани за десетки милиони. Но има отбор, който вече е научил как се оцелява в квалификационен футбол.

АЕК пък има друга задача – да докаже, че големият фаворит може да играе като фаворит, когато няма право на грешка.

Това е особено важно след последния мач на гърците. АЕК победи „Ираклис“ с 4:0 в първия кръг на гръцкото първенство, като вкара два гола още през първите 20 минути, а Лука Йович се разписа два пъти. Това даде на отбора самочувствие непосредствено преди реванша.

Но един мач с „Ираклис“ не е мач с Левски. В София АЕК имаше моменти, в които можеше да реши срещата. Не го направи. Сега ще има още по-голяма публика, но и още по-голяма отговорност.

И това поставя най-важния въпрос: кой ще издържи по-дълго на напрежението?

За Левски първите минути вероятно ще бъдат критични. За АЕК може би последните. Ако домакините вкарат рано, целият сценарий ще се промени. Ако обаче „сините“ запазят нулата, мачът постепенно може да се превърне в психологическа игра, в която всяка следваща минута без гол ще бъде в полза на българския шампион. И точно затова Левски няма нужда да играе красив футбол в Атина. Нуждае се от умен футбол.

Отборът на Хулио Веласкес трябва да приеме, че АЕК ще има периоди на натиск. Да ги преживее. Да не се поддаде на емоцията. Да не се опита да спечели мача през първите 15 минути. Ако „сините“ стигнат до момент, в който започнат да контраатакуват срещу изнервен домакин, тогава вече няма да говорим за бюджет. Ще говорим за футбол. И за шанс.

Има и още един фактор, който не бива да бъде пренебрегван – цената на този мач. Класиране в League Phase на Шампионската лига би донесло на Левски приходи, които могат да променят финансовата реалност на клуба. Именно затова двубоят е определян в българските медии като един от най-скъпите, ако не и най-скъпият мач в историята на клуба и българския футбол – битка за около 20 млн. евро. А това са много пари. Реваншът не е само мач за престиж - той е за бъдеще.

За АЕК това е шансът да се върне на голямата европейска сцена. За Левски – възможността да се върне там, където беше преди две десетилетия.

И затова утрешната вечер в Атина ще бъде много повече от спор между два футболни бюджета. Ще бъде сблъсък между фаворита и отбора, който отказва да се държи като аутсайдер.

Понякога историята не се пише от най-богатия. Понякога се пише от този, който първи повярва, че планината може да бъде изкачена. И Левски просто ще разбере дали неговият път към върха минава през покоряването на Атина.