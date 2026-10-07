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Лионел Меси пренаписа историята на Аржентина: рекордите преди него вече са далечен спомен

Лионел Меси пренаписа историята на Аржентина: рекордите преди него вече са далечен спомен

7 Октомври, 2026 10:30 439 0

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Меси не просто подобри рекордите на Аржентина, той буквално пренаписа дефиницията за успех на „албиселесте“

Лионел Меси пренаписа историята на Аржентина: рекордите преди него вече са далечен спомен - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сбогуването на Лионел Меси с националния отбор на Аржентина бележи края на най-величествената ера в историята на южноамериканския футбол. Статистиката от изминалите две десетилетия показва нещо смайващо - Меси не просто подобри рекордите на Аржентина, той буквално пренаписа дефиницията за успех на „албиселесте“.

Преди появата на Лео, рекордите на Аржентина бяха притежание на някои от най-великите играчи в историята на футбола. Меси обаче остави всички тях далеч зад гърба си:

Най-добър голмайстор: предишният рекорд се държеше от легендарния Габриел Батистута с 56 гола. Меси вдигна летвата до космическите 126 попадения.

Най-много мачове: Хавиер Санети предвождаше класацията със 145 мача. Меси си тръгва като абсолютен рекордьор с 207 срещи с националната фланелка.

Най-много асистенции: покойният Диего Марадона беше лидер по този показател с 26 асистенции. Меси завършва международния си път с близо три пъти повече - рекордните 70 асистенции.

Най-много победи: предишният лидер Хавиер Масчерано имаше 84 победи с тима. С Меси в състава си Аржентина е спечелила общо 149 мача.

Най-голямото наследство на Лео Меси са купищата витрини, които той напълни със злато. Преди неговата ера Аржентина имаше общо 19 официални титли. Меси оставя нацията с 23 официални трофея, добавяйки точно 4 нови купи в историята на страната.

Световни първенства: Аржентина имаше 2 титли (1978 и 1986 г.). С Меси те вече са 3.

Копа Америка: страната имаше 14 титли в турнира. Благодарение на златната генерация, водена от Лео, те вече са 16.


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