Кристиян Шкварек: Цяла общност от комплексари

Имате ли познат, който на всяка тема задължително трябва да се направи на интересен, на критик, на различен? Всички познаваме поне един такъв човек и ни е до болка ясно, че това е просто комплексар и го прави за внимание. У нас има и цяла общност на този принцип.
Не си историк от „демократичната общност“, ако не се правиш на интересен на гърба на всяка консенсусна тема за нацията: от национални празници, през исторически личности, та до връщане костите на Самуил....
Всъщност, не си никакъв от „демократичната общност“: било то историк, активист, политик, журналист, ако не вдигаш пръстче при всеки общонароден повод за капчица гордост и радост, за да кажеш: „амиии, то всъщност, еди кое си не е точно така; ма то костите такова; ма той дали е роден тогава; ма за тва сигурни ли сме; ма що го правим по тоя начин; ма то знаете ли, че всъщност...“
Да, глупако, знаем. Знаем ги всичките тия работи, съображения и детайли. Не си особено оригинален. Просто не търсим причина да се правим на интересни, като вгорчаваме всеки рядък момент на мъничка радост в тая страна.
И задължително трябва да изпитваш някаква страшна гордост, че си казал нещо наопаки, намерил си от 10 кладенеца кусур, че си уточнил работата, с лека ехидна усмивчица, щото ги разбираш нещата, не си като масата.
Страшно жалки комплексари сте и затова целият народ ви се подиграва, като ви лепи саркастичното прозвище „умнокрасиви“. А вие не пропускате повод, за да го заслужите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 голям смях
най вече троловете
по всеки въпрос, вижте само коментарите
10:04 07.10.2026
3 Такъв стана и Крум Савов,
10:09 07.10.2026
4 Хххххххххххх
10:10 07.10.2026
5 Че е прокАза
10:11 07.10.2026
6 Еха
Коментиран от #11
10:15 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Казуар
Коментиран от #16
10:18 07.10.2026
9 АБСОЛЮТНО ТОЧЕН КОМЕНТАР
ПОДПРАВЕНИ С ПРЕБОЯДИСАНИ БИВШИ АГЕНТИ И ЛИЗАЧИ ОЩЕ ОТ СОЦИАЛИЗМА
ДА ИЗБРОЯВАМ ЛИ
ТАГАРЕВ ДАЙНОВ ЛОЗАНОВ НОЙЗИ КИРЧО КОКОРЧО ЛОРЕЛ ГУГЛЕНА
МОРЕПЛАВАТЕЛЯ
АДЕ СТИГА ЧА ША ПОВЪРНА
10:18 07.10.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИ ТАТУИРАЛ ПУТИН :)
.....
ЛЕКА ПОЛЕКА СТАВАМЕ НОРМАЛНИ :)
10:29 07.10.2026
11 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #6 от "Еха":МАНИ ГО ШКВАРЕК
АМА ОТ ДЕ СЕ СЪБРА ТОЛКОЗ МНОГО БОКЛУК В ЕДИН ТОЛКОЗ МАЛЪК ПРОВИНЦИАЛЕН ГРАД КАТО СОФИЯ
ЯВНО ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
СИГУРНО МИРИЗМАТА НА ГНИЛО ГО ПРИВЛИЧА
10:30 07.10.2026
12 Този път добре
10:30 07.10.2026
13 Браво
10:34 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ОСВЕН ТОВА
До коментар #14 от "Сила":Е И НЕОСЪЗНАТ МАРСИАНЕЦ
10:42 07.10.2026
16 КАКВИ КОМПЛЕКСИ БЕ
До коментар #8 от "Казуар":КАТО УКРОКОМПЛЕКСА БАБААЛИНО ЛИ
КО СТААА ША СЪБАРЯМЕ ЛИ ИЛИ ША СА ДУ....ПИМ
10:54 07.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.