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Кристиян Шкварек: Цяла общност от комплексари

Кристиян Шкварек: Цяла общност от комплексари

7 Октомври, 2026 10:00 1 014 17

  • кристиян шкварек-
  • политика-
  • умнокрасиви

Целият народ ви се подиграва, като ви лепи саркастичното прозвище „умнокрасиви“

Кристиян Шкварек: Цяла общност от комплексари - 1
Снимка: БГНЕС
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Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Имате ли познат, който на всяка тема задължително трябва да се направи на интересен, на критик, на различен? Всички познаваме поне един такъв човек и ни е до болка ясно, че това е просто комплексар и го прави за внимание. У нас има и цяла общност на този принцип.

Не си историк от „демократичната общност“, ако не се правиш на интересен на гърба на всяка консенсусна тема за нацията: от национални празници, през исторически личности, та до връщане костите на Самуил....

Всъщност, не си никакъв от „демократичната общност“: било то историк, активист, политик, журналист, ако не вдигаш пръстче при всеки общонароден повод за капчица гордост и радост, за да кажеш: „амиии, то всъщност, еди кое си не е точно така; ма то костите такова; ма той дали е роден тогава; ма за тва сигурни ли сме; ма що го правим по тоя начин; ма то знаете ли, че всъщност...“

Да, глупако, знаем. Знаем ги всичките тия работи, съображения и детайли. Не си особено оригинален. Просто не търсим причина да се правим на интересни, като вгорчаваме всеки рядък момент на мъничка радост в тая страна.

И задължително трябва да изпитваш някаква страшна гордост, че си казал нещо наопаки, намерил си от 10 кладенеца кусур, че си уточнил работата, с лека ехидна усмивчица, щото ги разбираш нещата, не си като масата.

Страшно жалки комплексари сте и затова целият народ ви се подиграва, като ви лепи саркастичното прозвище „умнокрасиви“. А вие не пропускате повод, за да го заслужите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 голям смях

    12 1 Отговор
    българия е пълна със експерти по всичко

    най вече троловете

    по всеки въпрос, вижте само коментарите

    10:04 07.10.2026

  • 3 Такъв стана и Крум Савов,

    12 0 Отговор
    от принципен и честен журналист, вече се превърнал в лизач. Хвали се, че щял да бъде коректив на всяка власт, а докато ИТН бяха във ластта, дума не обели за тях, как подгласяха на Боко, защо бе Круме? Снощи в предаването си, без да се усети си призна, че е от тези за които говори Шкварек, каза -ние които подкрепяме Украйна, а защо не прати сина си да се бие за Украйна, а само разлайва кучетата?

    10:09 07.10.2026

  • 4 Хххххххххххх

    10 1 Отговор
    Зятова ще продължа да съм горд с България - напук на умнокрасивите понита.

    10:10 07.10.2026

  • 5 Че е прокАза

    13 1 Отговор
    УмнокрасивитЕтът до скоро ме разсмиваше, но след ПеДрохан осъзнах,че това е прокАза.

    10:11 07.10.2026

  • 6 Еха

    5 6 Отговор
    Този Шкварек не си поплюва. Говори от името на народа, нарича опонентите си глупаци и използва несъществуващи изрази като "намерил си от 10 кладенеца кусур". WTF??

    Коментиран от #11

    10:15 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Казуар

    4 13 Отговор
    Дрънкало Шкварек, защо имаш комплекси към ПП-ДБ.

    Коментиран от #16

    10:18 07.10.2026

  • 9 АБСОЛЮТНО ТОЧЕН КОМЕНТАР

    11 0 Отговор
    НИЩОПРАВЕЩИ КОМПЛЕКСАРИ
    ПОДПРАВЕНИ С ПРЕБОЯДИСАНИ БИВШИ АГЕНТИ И ЛИЗАЧИ ОЩЕ ОТ СОЦИАЛИЗМА
    ДА ИЗБРОЯВАМ ЛИ
    ТАГАРЕВ ДАЙНОВ ЛОЗАНОВ НОЙЗИ КИРЧО КОКОРЧО ЛОРЕЛ ГУГЛЕНА
    МОРЕПЛАВАТЕЛЯ
    АДЕ СТИГА ЧА ША ПОВЪРНА

    10:18 07.10.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    И ДАМАДЖАНАТА ЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ
    СИ ТАТУИРАЛ ПУТИН :)
    .....
    ЛЕКА ПОЛЕКА СТАВАМЕ НОРМАЛНИ :)

    10:29 07.10.2026

  • 11 ГЛЕЙ СИГА

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Еха":

    МАНИ ГО ШКВАРЕК
    АМА ОТ ДЕ СЕ СЪБРА ТОЛКОЗ МНОГО БОКЛУК В ЕДИН ТОЛКОЗ МАЛЪК ПРОВИНЦИАЛЕН ГРАД КАТО СОФИЯ
    ЯВНО ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
    СИГУРНО МИРИЗМАТА НА ГНИЛО ГО ПРИВЛИЧА

    10:30 07.10.2026

  • 12 Този път добре

    6 2 Отговор
    Давай все така

    10:30 07.10.2026

  • 13 Браво

    6 1 Отговор
    Напълно е прав човека колкото и да не им се харесва на някои

    10:34 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ОСВЕН ТОВА

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    Е И НЕОСЪЗНАТ МАРСИАНЕЦ

    10:42 07.10.2026

  • 16 КАКВИ КОМПЛЕКСИ БЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Казуар":

    КАТО УКРОКОМПЛЕКСА БАБААЛИНО ЛИ
    КО СТААА ША СЪБАРЯМЕ ЛИ ИЛИ ША СА ДУ....ПИМ

    10:54 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.