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За мира с цинизъм

За мира с цинизъм

6 Октомври, 2026 19:04 1 087 21

  • николай николов-
  • мир-
  • цинизъм-
  • война

Всичко може да стане по големия свят, а ние сме длъжни да си отговорим на друг важен въпрос... Да изчакаме подписването на бумагите, или отсега да се готвим за мира? Понеже заеманото в момента жалко и пределно неудобно положение ни заставя да бъдем циници, а не тъпаци. И какви са отправните точки?

За мира с цинизъм - 1
Снимка: Shutterstock
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Войната няма да приключи, каквито и споразумения да подписват. Тя създаде много богаташи.. Легиони слаби и малоумни индивиди във властта разчитат на нея, за да стряскат своите народи. Пък и кризата и увредените гени не дават мира, все подтикват кръстоносците към авантюри за заграбването на богатствата на Изтока. Затова дори милионерските пачаври – политиците, да съгласуват някакво примирие, то ще бъде за пред камерите – в нашата действителност обстрелите и диверсиите в Русия и Новорусия ще продължат. Това не е конфликт, който може да бъде потушен с хартия и мастило. За да има мир, е нужно доверие... И ужас, и умора от загубите... Тези условия не съществуват в настоящето доходоносно кръвопролитие с объркани цели. Та тук дори след пет години не стана ясно кой е врагът!
Краят ще настъпи, щом някой победи безусловно... Или ако темата не бъде сменена тихомълком. Понеже, както вече стана дума, Странната операция, подобно на Ковидната афера, е инструмент за умиротворяване и стригане на стадата по целия континент. Дали новият моден плакат няма да е с изображение на счупена епруветка от тайна лаборатория, изучаваща чумата?
Всичко може да стане по големия свят, а ние сме длъжни да си отговорим на друг важен въпрос... Да изчакаме подписването на бумагите, или отсега да се готвим за мира? Понеже заеманото в момента жалко и пределно неудобно положение ни заставя да бъдем циници, а не тъпаци. И какви са отправните точки?
Това не е нашата война, а следствие от поражението, понесено в битката за родната република.
Русия е богата. А ние сме обрани до шушка.
С братушките ни свързва много. Онези хора ни разбират. И ние тях.
Хич не е важно чий старчески задник търка креслото в Кремъл, или за какви ценности бърбори Брюкселската вещица. На първо място трябва да стоят сигурността и развитието на България. Може да живнем само с евтините ресурси на Изтока. И с мира с него.
...С мира, който ще върне равновесието и мъничко от морала и усещането за справедливост. Това изобщо не е малко!


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е.

    17 10 Отговор
    Коментар от "Анонимен":

    Цялата публикация е класика в пропагандата. Важното е да втълпят в главите на считаните от тях не много умни читатели усещане за тревожност и заплаха. След това, горкия невеж читател следва да "провиди", че цялата му тревожност се дължи на един единствен проблем, наречен Путин. После, ма разбира се и още 90 милиарда да усвоят и приберат, давайки ги за ужким в борбата срещу Путин, читателя ще е доволен - неговото правителство мисли за него и се старае да го освободи от Путин, да премахне тая тревожност и живота ще стане рай.
    Разбирате ли за какво ни мислят?Разбирате ли защо не се пуска някакъв обективен анализ на ситуацията, а основно публикации с обяснения колко "лош" и "зъл" е Путин, и как ако не победи Украйна,то Путин ще ни нападне. И това във всяка втора публикация във всяка медия.
    Това е класически метод да създаваш обстоятелствата за контрол на масите. Просто масите трябва да са леко тревожни и наплашени.
    Днес е Путин, утре някакъв вирус, вдруги ден ядрената бомба на Иран или Китай, после ще намерят друг наратив. Важното е да ни въртят на шиша, а ние да ги следваме и сляпо да им вярваме. Четете подобни публикации и се наслаждавайте на качеството им и подхода за създаване на психоза. Не забравяйте - те не са обективни, а целеви. До следващите 90 милиарда.

    Коментиран от #6, #8

    19:11 06.10.2026

  • 2 Милен

    23 5 Отговор
    Ами прав е човека, хората трябва да живеят под постоянен страх от някаква чужда заплаха, щото ако я няма чуждата заплаха почват да мислят за вътрешната такава, а това доста често води до революции.

    19:12 06.10.2026

  • 3 ........–

    24 5 Отговор
    Пари за оръжие от фонда за мир.

    ВЪРХА НА ЕВРО(ЕЙСКОТО ЛИЦЕМЕРИЕ.

    19:15 06.10.2026

  • 4 Овчар

    15 10 Отговор
    Русия ще освободи ЕС от туморите които го ръководят , то вече е очевадно..Нато ще избягат първи...!

    Коментиран от #12

    19:15 06.10.2026

  • 5 идиоти вън

    21 5 Отговор
    Яаа, как са публикували такава статия?!?!?!? Явно нещо се променя и някои усещат на къде духа вятъра!!!!

    Коментиран от #11

    19:16 06.10.2026

  • 6 Уточнение към ком.1

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Така е.":

    Този коментар е по повод друга публикация, но мисля, че е подходящ и за тази...

    19:19 06.10.2026

  • 7 Дзак

    6 4 Отговор
    Ами разбиране се, така е!

    19:19 06.10.2026

  • 8 Да ама не.

    9 17 Отговор

    До коментар #1 от "Така е.":

    Путин е много добър стига да му се подчиняваш без да мислиш. Мечтата му е масите независимо от тяхната националност да са като крепостните селяни.

    Коментиран от #17

    19:21 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пътем

    2 2 Отговор
    До тук добре, казал си майстора на покриви, прелитайки покрай шестия етаж...

    19:41 06.10.2026

  • 11 вътри

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "идиоти вън":

    в теби

    19:41 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Едвам 4

    5 4 Отговор
    По география имам едвам 4 защото.казах на учителката по география ,че Европа е просто един полуостров на Азия ,като Индокитай и Индустан , но за разлика от тях си е изхарчила природните ресурси ,а населението и също за разлика от двата полуострова е застаряло и/или с епилИрани крачета и лакирани ноктЕта.

    19:54 06.10.2026

  • 16 Никой

    7 4 Отговор
    Каква мозъчна дрипа трябва да си, за да публикуваш руска статия от свое име и от долу да драснеш, русия .

    Коментиран от #21

    19:59 06.10.2026

  • 17 Българските турци

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да ама не.":

    Ти знаеш ли какво е крепостен селянин?...Във феодална България имало ли е крепостни селяни ?...

    20:05 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Псиоп

    2 2 Отговор
    Сценарият на всяка психическа епидемия се състои от следните три елемента: 1) Разпространяване на страх и паника към предполагаема заплаха за националната сигурност или общественото здраве; 2)Представяне на безмислено решение, чието прилагане се представя като свещена мисия; 3)Опонентите се анатемосват, като вещици и дезинформатори. Свещените мисии се провалят и задълбочават проблема за да продължи повече, например намаляването СО2 емисиите или ваксинирането на цялото човечество с мРНК на Ковид 19.

    20:33 06.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мутрофановна

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Никой":

    Плащам им ,а те преписват от Руская Правда

    21:08 06.10.2026