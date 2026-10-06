За мира с цинизъм

Войната няма да приключи, каквито и споразумения да подписват. Тя създаде много богаташи.. Легиони слаби и малоумни индивиди във властта разчитат на нея, за да стряскат своите народи. Пък и кризата и увредените гени не дават мира, все подтикват кръстоносците към авантюри за заграбването на богатствата на Изтока. Затова дори милионерските пачаври – политиците, да съгласуват някакво примирие, то ще бъде за пред камерите – в нашата действителност обстрелите и диверсиите в Русия и Новорусия ще продължат. Това не е конфликт, който може да бъде потушен с хартия и мастило. За да има мир, е нужно доверие... И ужас, и умора от загубите... Тези условия не съществуват в настоящето доходоносно кръвопролитие с объркани цели. Та тук дори след пет години не стана ясно кой е врагът!
Краят ще настъпи, щом някой победи безусловно... Или ако темата не бъде сменена тихомълком. Понеже, както вече стана дума, Странната операция, подобно на Ковидната афера, е инструмент за умиротворяване и стригане на стадата по целия континент. Дали новият моден плакат няма да е с изображение на счупена епруветка от тайна лаборатория, изучаваща чумата?
Всичко може да стане по големия свят, а ние сме длъжни да си отговорим на друг важен въпрос... Да изчакаме подписването на бумагите, или отсега да се готвим за мира? Понеже заеманото в момента жалко и пределно неудобно положение ни заставя да бъдем циници, а не тъпаци. И какви са отправните точки?
Това не е нашата война, а следствие от поражението, понесено в битката за родната република.
Русия е богата. А ние сме обрани до шушка.
С братушките ни свързва много. Онези хора ни разбират. И ние тях.
Хич не е важно чий старчески задник търка креслото в Кремъл, или за какви ценности бърбори Брюкселската вещица. На първо място трябва да стоят сигурността и развитието на България. Може да живнем само с евтините ресурси на Изтока. И с мира с него.
...С мира, който ще върне равновесието и мъничко от морала и усещането за справедливост. Това изобщо не е малко!
За мира с цинизъм
6 Октомври, 2026 19:04 1 087 21
Всичко може да стане по големия свят, а ние сме длъжни да си отговорим на друг важен въпрос... Да изчакаме подписването на бумагите, или отсега да се готвим за мира? Понеже заеманото в момента жалко и пределно неудобно положение ни заставя да бъдем циници, а не тъпаци. И какви са отправните точки?
Войната няма да приключи, каквито и споразумения да подписват. Тя създаде много богаташи.. Легиони слаби и малоумни индивиди във властта разчитат на нея, за да стряскат своите народи. Пък и кризата и увредените гени не дават мира, все подтикват кръстоносците към авантюри за заграбването на богатствата на Изтока. Затова дори милионерските пачаври – политиците, да съгласуват някакво примирие, то ще бъде за пред камерите – в нашата действителност обстрелите и диверсиите в Русия и Новорусия ще продължат. Това не е конфликт, който може да бъде потушен с хартия и мастило. За да има мир, е нужно доверие... И ужас, и умора от загубите... Тези условия не съществуват в настоящето доходоносно кръвопролитие с объркани цели. Та тук дори след пет години не стана ясно кой е врагът!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е.
Цялата публикация е класика в пропагандата. Важното е да втълпят в главите на считаните от тях не много умни читатели усещане за тревожност и заплаха. След това, горкия невеж читател следва да "провиди", че цялата му тревожност се дължи на един единствен проблем, наречен Путин. После, ма разбира се и още 90 милиарда да усвоят и приберат, давайки ги за ужким в борбата срещу Путин, читателя ще е доволен - неговото правителство мисли за него и се старае да го освободи от Путин, да премахне тая тревожност и живота ще стане рай.
Разбирате ли за какво ни мислят?Разбирате ли защо не се пуска някакъв обективен анализ на ситуацията, а основно публикации с обяснения колко "лош" и "зъл" е Путин, и как ако не победи Украйна,то Путин ще ни нападне. И това във всяка втора публикация във всяка медия.
Това е класически метод да създаваш обстоятелствата за контрол на масите. Просто масите трябва да са леко тревожни и наплашени.
Днес е Путин, утре някакъв вирус, вдруги ден ядрената бомба на Иран или Китай, после ще намерят друг наратив. Важното е да ни въртят на шиша, а ние да ги следваме и сляпо да им вярваме. Четете подобни публикации и се наслаждавайте на качеството им и подхода за създаване на психоза. Не забравяйте - те не са обективни, а целеви. До следващите 90 милиарда.
Коментиран от #6, #8
19:11 06.10.2026
2 Милен
19:12 06.10.2026
3 ........–
ВЪРХА НА ЕВРО(ЕЙСКОТО ЛИЦЕМЕРИЕ.
19:15 06.10.2026
4 Овчар
Коментиран от #12
19:15 06.10.2026
5 идиоти вън
Коментиран от #11
19:16 06.10.2026
6 Уточнение към ком.1
До коментар #1 от "Така е.":Този коментар е по повод друга публикация, но мисля, че е подходящ и за тази...
19:19 06.10.2026
7 Дзак
19:19 06.10.2026
8 Да ама не.
До коментар #1 от "Така е.":Путин е много добър стига да му се подчиняваш без да мислиш. Мечтата му е масите независимо от тяхната националност да са като крепостните селяни.
Коментиран от #17
19:21 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пътем
19:41 06.10.2026
11 вътри
До коментар #5 от "идиоти вън":в теби
19:41 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Едвам 4
19:54 06.10.2026
16 Никой
Коментиран от #21
19:59 06.10.2026
17 Българските турци
До коментар #8 от "Да ама не.":Ти знаеш ли какво е крепостен селянин?...Във феодална България имало ли е крепостни селяни ?...
20:05 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Псиоп
20:33 06.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мутрофановна
До коментар #16 от "Никой":Плащам им ,а те преписват от Руская Правда
21:08 06.10.2026