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Хари Кейн: Можем да се гордеем с този фантастичен футбол, който показахме

Хари Кейн: Можем да се гордеем с този фантастичен футбол, който показахме

7 Октомври, 2026 10:24 397 0

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  • лига на нациите

Получи се перфектна вечер – както в личен план за мен, така и за целия колектив

Хари Кейн: Можем да се гордеем с този фантастичен футбол, който показахме - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн изрази задоволството си след категоричния успех с 3:0 над Чехия в двубой от четвъртия кръг на Лигата на нациите. Нападателят се превърна в герой за „трите лъва“ на стадион „Уембли“, реализирайки две от попаденията за домакините.

„Получи се перфектна вечер – както в личен план за мен, така и за целия колектив. Лагерът беше доста натоварен и бе страхотно, че успяхме да го завършим подобаващо пред нашата публика на „Уембли“. Определено можем да се гордеем с такова представяне. Англия демонстрира фантастичен футбол, а за един нападател е истинско удоволствие да разполага с подобни шансове", заяви Кейн.

Нападателят направи равносметка и за представянето на състава в последните четири мача, отчитайки преодоляването на трудното начало след загубата с 2:3 от Испания.

„Всичко тръгна от онзи първи двубой. Въпреки че резултатът срещу испанците не бе такъв, какъвто се надявахме, след това във всеки следващ мач показвахме израстване. Никога не е лесно да се пренастроиш и да влезеш в ритъм непосредствено след голям международен форум, но най-важното е, че намерихме правилния си облик", подчерта лидерът на Англия.

В заключение Кейн коментира и силната вътрешна конкуренция за местата сред титулярите.

„Това е Англия и борбата за място в състава винаги ще бъде ожесточена. Ключовото е да се възползваш максимално от открилите се възможности. Всеки иска да бъде част от тима, а това единствено ни прави по-силни като отбор", подчерта капитанът.


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