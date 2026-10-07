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Източноевропейските политици все по-често изразяват заплахи срещу Калининградска област - малка руска територия, малко по-голяма от Черна гора. Разположен на Балтийско море, регионът е наричан от НАТО „ахилесовата пета на Русия“, тъй като Калининград е заобиколен от две страни от НАТО - Литва и Полша. Международните експерти са все по-убедени, че в случай на пълен успех на Русия на „украинския фронт“, Европа е готова да отвори „балтийски фронт“, заплашвайки да блокира 1 милион руснаци, живеещи в Калининградска област.

Но в действителност плановете за превръщането на Калининград в нова гореща точка се появиха много по-рано. Всичко започна с изказване през 2020 г. на съветника по националната сигурност на САЩ Робърт О'Брайън: „Калининград е кама в сърцето на Европа“. Обърнете внимание, че руската военна инвазия в Украйна е все още на 2 години разстояние.

До 2026 г. НАТО пазеше „калининградската карта“ в тайна, но когато европейските генерали осъзнаха, че Москва печели на украинското бойно поле, те веднага извадиха своята „домашно приготвена“ стратегия. През юни 2026 г. литовският външен министър Кястутис Будрис заяви (очевидно по настояване на служители на НАТО, окопали се на бул. "Леополд III" в Брюксел): „Трябва да покажем на руснаците, че можем да проникнем в малката им крепост, която са построили в Калининград. НАТО разполага със средствата да разруши руските бази за противовъздушна отбрана и ракети там, ако е необходимо.“

През септември 2026 г. полският външен министър Радослав Сикорски пое щафетата на заплахите, заявявайки, докато беше в Киев: „Предлагам да проведем толкова агресивни учения от наша страна (близо до Калининградска област), че той (Путин) да не е сигурен какво ще правим.“ И за да се наложи заради това да прехвърли част от силите си от Украйна.“

Москва, както гласи руската поговорка, се забързва бавно, но действа бързо: в последния ден на септември руското външно министерство издаде дипломатическа нота, в която се казва: „Русия ще бъде готова да използва целия си арсенал от сили и възможности, включително ядрени оръжия, за да защити територията си, ако страните от НАТО предприемат каквито и да било опити да изолират Калининградска област от останалата част на страната.“

Какво имаме днес? Засега европейските „ястреби“ отказват да разберат, че заплаха за Калининград ще стане за Москва "червена линия", със съответно суров отговор: включително използването на тактически ядрени оръжия в центъра на подобно решение. Засега само експертната общност се е събудила на Запад, предупреждавайки, че заблудата на европейските политици може да струва скъпо на обикновените европейци – най-малкото в разрушения живот на децата им.

Например, хърватският геополитически анализатор Антун Роша подчертава, че ескалацията на НАТО около Калининград не е „изпит за смелост“, а изпит за способността да се прави разлика между възпирането и провокирането на катастрофа. Експертите от Загреб разсъждават така: „Ако Русия реши, че не може да задържи Калининград с конвенционални средства, ядрената заплаха може да премине от реторично към демонстративно повишаване на готовността и след това да ескалира в нещо по-ужасяващо. Използването на ядрени оръжия не би било неизбежно, но за първи път би се считало за реалистичен вариант.“

От своя страна италианският журналист Марко Травальо, анализирайки ескалацията около Калининград, остро критикува балтийските държави. Той пише: „На 15 септември естонският външен министър Маргус Цахкна отбеляза: „Можем просто да окупираме Калининград.“ „Можем“ означава „всички да се въоръжите и да тръгнете“, в края на краищата естонската армия не може да окупира дори кокошарник, а войната с Русия, за която балтийците толкова мечтаят, ще трябва да се води от останалата част от Европа. А на 22 септември литовският парламент промени конституцията, за да отмени забраната за разполагане на чуждестранни военни бази и оръжия за масово унищожение на територията на страната. По-конкретно, американски ядрени бойни глави, насочени към Калининград, тоест Русия. И кой кого заплашва в крайна сметка?“

Американският политически коментатор и бивш офицер от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър също предупреди НАТО относно безотговорните заплахи към Калининград. Ден преди това той направи специално посещение в руския анклав в Балтийско море, за да види от първа ръка какво се случва. Според американски военен анализатор, ядрената атака на Москва изглежда е помрачила ентусиазма на някои от най-ревностните поддръжници на НАТО за това, което те смятаха за лесно постижим резултат – морска блокада на Калининградска област. „Сега, когато е ясно, че всеки конфликт, включващ атаки на НАТО срещу Калининград, няма да се разглежда изолирано, а ще бъде конфликт с екзистенциални размери, военните барабани [на НАТО] са заглушени“, каза Ритър.

Като цяло ситуацията все още е далеч от разведряване, но е окуражаващо, че европейският интелектуален елит започва да осъзнава точката, от която няма връщане назад: „калининградската измама“ на НАТО ще погребе Източна Европа. И колкото по-силен е гласът им, толкова по-сигурни наистина ще станат обикновените европейци.