Петър Петров: Мнозинството отказа отчет за доплащането за лечение

Мнозинството в Народното събрание е отхвърлило предложение за съвместно изслушване на министъра на здравеопазването, управителя на НЗОК и председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Това заяви във Facebook народният представител и заместник-председател на „Възраждане“ Петър Петров.

По думите му предложението е било насочено към доплащането за прегледи, изследвания, медицински услуги и лекарства. Петров твърди, че парламентарната група на „Прогресивна България“ е гласувала „против“.

„Гражданите плащат сметката. Управляващите им дължат отговори“, написа Петър Петров.

Депутатът посочи, че е поискал информация за причините за поскъпването на медицинските услуги и лекарствата, размера на плащанията от джоба на пациентите и мерките за ограничаване на тази тежест. Той настоял и за отчет дали лечебни заведения събират средства за дейности, които НЗОК вече заплаща, както и как се защитават пациентите при нарушения.

Проучване отчита широко разпространено доплащане

Темата за доплащането е поставена и в национално проучване на „Тренд“, поръчано от Българския лекарски съюз. Според публикуваните резултати 53% от анкетираните са доплащали за здравни услуги през последната година, а 39% определят високото доплащане като сериозен проблем. Седемдесет и шест процента подкрепят по-широк пакет от услуги, покривани от НЗОК.

Петров свърза искането за изслушване и с разследването в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. На 6 октомври прокуратурата и полицията съобщиха за досъдебно производство, при което се проверяват отчетени хоспитализации и дейности в клиниката по ревматология.

По данни, представени на брифинг, за три години през клиниката са отчетени 24 000 клинични пътеки при 49 легла, а НЗОК е изплатила 12 милиона евро. Според разследването 3 милиона евро са били изплатени неправомерно. Десет души са задържани, а шестима са привлечени като обвиняеми. Тези твърдения са част от досъдебното производство и не представляват установена с влязла в сила присъда вина.

„Възраждане“ настоява за публична отчетност

Петър Петров заяви, че това е четвърти отказ на предложение на „Възраждане“ за парламентарно изслушване. Според него предишните предложения са били свързани с цените на основни храни и стоки.

„Изслушването само по себе си няма да свали цените. Но то задължава отговорните институции да представят публично действията си, резултатите и сроковете за мерки“, написа депутатът.

Източници: dariknews.bg, bntnews.bg, plovdiv24.bg