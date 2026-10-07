Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Петър Петров: Мнозинството отказа отчет за доплащането за лечение

Петър Петров: Мнозинството отказа отчет за доплащането за лечение

7 Октомври, 2026 10:19 394 3

  • петър петров-
  • възраждане-
  • доплащане за лечение-
  • нзок-
  • здравеопазване

Депутатът от „Възраждане“ настоява за публични отговори от здравния министър, НЗОК и лекарствения регулатор

Петър Петров: Мнозинството отказа отчет за доплащането за лечение - 1
Снимка: БГНЕС
Facebook Facebook социална мрежа

Мнозинството в Народното събрание е отхвърлило предложение за съвместно изслушване на министъра на здравеопазването, управителя на НЗОК и председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Това заяви във Facebook народният представител и заместник-председател на „Възраждане“ Петър Петров.

По думите му предложението е било насочено към доплащането за прегледи, изследвания, медицински услуги и лекарства. Петров твърди, че парламентарната група на „Прогресивна България“ е гласувала „против“.

„Гражданите плащат сметката. Управляващите им дължат отговори“, написа Петър Петров.

Депутатът посочи, че е поискал информация за причините за поскъпването на медицинските услуги и лекарствата, размера на плащанията от джоба на пациентите и мерките за ограничаване на тази тежест. Той настоял и за отчет дали лечебни заведения събират средства за дейности, които НЗОК вече заплаща, както и как се защитават пациентите при нарушения.

Проучване отчита широко разпространено доплащане

Темата за доплащането е поставена и в национално проучване на „Тренд“, поръчано от Българския лекарски съюз. Според публикуваните резултати 53% от анкетираните са доплащали за здравни услуги през последната година, а 39% определят високото доплащане като сериозен проблем. Седемдесет и шест процента подкрепят по-широк пакет от услуги, покривани от НЗОК.

Петров свърза искането за изслушване и с разследването в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. На 6 октомври прокуратурата и полицията съобщиха за досъдебно производство, при което се проверяват отчетени хоспитализации и дейности в клиниката по ревматология.

По данни, представени на брифинг, за три години през клиниката са отчетени 24 000 клинични пътеки при 49 легла, а НЗОК е изплатила 12 милиона евро. Според разследването 3 милиона евро са били изплатени неправомерно. Десет души са задържани, а шестима са привлечени като обвиняеми. Тези твърдения са част от досъдебното производство и не представляват установена с влязла в сила присъда вина.

„Възраждане“ настоява за публична отчетност

Петър Петров заяви, че това е четвърти отказ на предложение на „Възраждане“ за парламентарно изслушване. Според него предишните предложения са били свързани с цените на основни храни и стоки.

„Изслушването само по себе си няма да свали цените. Но то задължава отговорните институции да представят публично действията си, резултатите и сроковете за мерки“, написа депутатът.

Източници: dariknews.bg, bntnews.bg, plovdiv24.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лекар и кокошка

    2 0 Отговор
    нямат наяване.

    10:22 07.10.2026

  • 2 Истинско лице

    1 0 Отговор
    ПБ е мафията! ПБ е ПолитБюро на БСП. Точно практика на мафията е да се пази тишина и тъмнина, където далаверите да могат да се случват спокойно.

    Коментиран от #3

    10:41 07.10.2026

  • 3 Истинското лице

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Истинско лице":

    ПБ е ПолитБюро на БСП и на ГЕРБ, на всичката обединила се мафия. Адвокати, политолози, счетоводители на мафията.

    10:43 07.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове