Протестът в Берлин: Западното безсилие пред вота

Германия осъмна в състояние на дълбок политически шок, след като крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) постигна историческа победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, завоювайки внушителните 43.8% от гласовете. Реакцията на либералния елит в Берлин не закъсня – около 5000 демонстранти бързо изпълниха площада пред Бранденбургската врата в знак на протест срещу вота. Този акт обаче разкрива дълбока концептуална и логическа глупост, която за съжаление вече изобщо не изненадва трезвомислещите анализатори.
Да протестираш в германската столица Берлин срещу легитимния избор на хората в Саксония е абсолютно същата проява на безсилие и абсурд, каквато би била, ако жълтите павета в София се напълнят с протестиращи, възмутени от победа на партия „Възраждане“ в Ямбол. Това е класическа проява на провинциалното и столично разминаване, при което затворените в своя балон градски либерали се опитват да накажат реалността, вместо да разберат причините за нея. Изборният резултат е факт, а неговото отричане по столичните площади показва пълна неспособност за реално политическо действие.
Тази наивна и откровено глуповата реакция на Запада е добре познат рефлекс от близкото минало. Спомняте ли си грандиозното шествие срещу тероризма, което се проведе в Париж след кървавата касапница в редакцията на „Шарли Ебдо“? Тогава милиони европейци и световни лидери маршируваха хванати за ръце, вярвайки, че със слогани и размахване на моливи ще уплашат радикалния ислямизъм. Резултатът от това показно шествие беше кръгла нула, защото символичните жестове никога не решават дълбоките структурни и икономически проблеми на обществата.
Днес Берлин повтаря същата грешка. Вместо управляващата коалиция да анализира защо близо половината от избирателите в една източна провинция са гласували за АзГ, тя подкрепя уличен активизъм под лозунги за „борба с фашизма“, без да си дават сметка, че този възход е директен продукт на техните собствени провали и арогантност към проблемите на хората извън столицата. Докато Западна Европа продължава да заменя реалните политически решения с празни демонстрации и морализаторство, вълната на недоволство само ще се засилва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
13:00 08.09.2026
2 Ти да видиш
13:01 08.09.2026
3 Политкоректен
13:03 08.09.2026
4 Констатация
Коментиран от #68
13:03 08.09.2026
5 Без майтап
Коментиран от #19, #24, #49
13:04 08.09.2026
6 Хмм
13:05 08.09.2026
7 Реалист
AfD ще отрезви всички, които са загубили връзката си с реалността, и ще ги принуди да осъзнаят, че нелегалната имиграция, която е оставена на издръжка от данъците на обществата в Европа, не може да продължава вечно.
Легалната имиграция със сигурност ще продължи. Нелегалната обаче ще среща все повече трудности, защото хората в Европа започват да губят търпение към политическата слепота на този проблем. Победата на AfD ще бъде нещо като стрес тест за всички в ЕС. Или ще се предприемат мерки, или след 10 години "крайнодесните" ще започнат да печелят навсякъде!
Испанците са следващите след германците, които ще го научат по трудния начин!
Сега "крайнодесните" рашисти от АДФ ще покажат какви са некадърници и ще докажат за пореден път., че само с популизъм и говорене не става, и до година-две са аут
Коментиран от #33
13:07 08.09.2026
8 Баце ЕООД
Коментиран от #65
13:08 08.09.2026
9 Механик
13:08 08.09.2026
10 Браво!
13:08 08.09.2026
11 Хасковски каунь
Украина ще изведе войската си от Донбас. Това е за последно.
Коментиран от #15
13:08 08.09.2026
12 ДрайвингПлежър
Протестират срещу демокрацията ли кво ли?! Изборите им са били купени и нечестни?
Всъщност е тва стадо на площада е причина за всичко случващо се!
13:09 08.09.2026
13 Kaлпазанин
13:10 08.09.2026
14 Последния Софиянец
13:11 08.09.2026
15 Хасковски каунь
До коментар #11 от "Хасковски каунь":Иначе ще следват други по-интересни за евролибералите условия. Пък може и Одеса да изгубят. Усетиха се укрите , ама геч.
Великобритания така хубаво им го нах +ендри....
13:12 08.09.2026
16 Мунчо
Коментиран от #34, #46, #51
13:12 08.09.2026
17 Зеления
Браво Милене !
Браво Милене !
Абсолютно точен журналистически коментар и анализ !
Само не мога да разбера, защо след като си добър журналист не действаш на същия принцип и като главен редактор - има твои подчинени - автори в сайта и модератори, които имат видими пристрастия, отразяват само една гледна точка в темите си, а тези които трият го правят пак на този принцип или когато има критика към сайта.
Ето аз сега едновременно хваля и критикувам и както ти пишеш в статията - либералния елит да извлече поуки, така правете и вие - не трийте критиките, а извиличайте поуки от тях, защото когато го правите ще дойдат и похвалите.
13:13 08.09.2026
18 Госあ
13:13 08.09.2026
19 Изписвам хапчета
До коментар #5 от "Без майтап":Хей Сульо, я кажи как определи, че партията е фашистка. На снимките не виждам на челата на лидерите им да пише това. Кажи на читателите да ти видим доводите.
Коментиран от #28, #36
13:18 08.09.2026
20 Зеления
Коментиран от #23
13:19 08.09.2026
21 Пиянката
Някой пак е злоупотребил със субстанцията.
13:19 08.09.2026
22 Мунчо
13:20 08.09.2026
23 Ха ха
До коментар #20 от "Зеления":Това ли е смислено?
Да ти припомня ли, че така се кълнеше и в Тръмп и с надежда го чакаше да победи. Я кажи, каквопмислиш сега за него? Пак го плюете, като разбрахте, че Тръмп няма да ви играе по свирката.
Коментиран от #31
13:21 08.09.2026
24 Вале-каро
До коментар #5 от "Без майтап":Само питам.Кой определи ,че това е фашистка партия?Кой определи ,че е крайно дясна?А защо печели в част от бившето ГДР?Някой замисля ли се?
13:23 08.09.2026
25 Симпатичен
Пълен смех
Коментиран от #29
13:24 08.09.2026
26 Край
13:24 08.09.2026
27 Фактически умерено лявата
За съжаление "Възраждане" се съгласи на мушенгията да няма нормално гласуване с хартиени бюлетини, за да може измамата с машинките от Smartmatic (USA) да бъде скрита и безнаказана.
За съжаление от "Възраждане" не са смели и честни като АзГ и няма да постигнат успеха на АзГ.
Коментиран от #37, #40
13:24 08.09.2026
28 Хи хи
До коментар #19 от "Изписвам хапчета":И на Путин не пише, че е фашист, нито на челото на Хитлер пише, че е нацист. Но на твоетопможе да се прочете IQто.
13:26 08.09.2026
29 Пълен смех
До коментар #25 от "Симпатичен":Личи си, че си пълен невежа.
13:26 08.09.2026
30 Години
13:27 08.09.2026
31 Зеления
До коментар #23 от "Ха ха":Не помня Милен да се е кълнял в Тръмп, но ако е вярно това, което казваш, всеки човек прави грешки, всеки таи някакви надежди и дава предварителен картбланш на някой друг. Важното е, ако му е дал доверие и не се оправдае това доверие, да не си кон с капаци и да разбереш, че си сгрешил.
Коментиран от #47
13:27 08.09.2026
32 Ццц
13:27 08.09.2026
33 Ха ха ха. А
До коментар #7 от "Реалист":Хайде, хайде хич не ви пука за емиграциято, а си мислите, че АзГто ще предаде Източна Европа на СССР и ще вдигне берлинската стена.
13:28 08.09.2026
34 Гунчо
До коментар #16 от "Мунчо":Тая статия е за рудките шарани, а не за теб. Виж как се възпалиха като гнойни пъпки.
13:30 08.09.2026
35 Ктр
Коментиран от #83
13:30 08.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Госあ
До коментар #27 от "Фактически умерено лявата":Слушах една лява канадка, която точно това говори, че левите идеи са в устата на т. нар. крайно десни, докато левите агонизират в някакво равенство между половете и джендър простотии... напълнило се е със спам
Коментиран от #39, #87
13:31 08.09.2026
38 мдааааа
13:35 08.09.2026
39 Чапаев
До коментар #37 от "Госあ":Фашистите имат същите идеи като социалистите, с разликата е че първите са про-националисти, а вторите са глобалисти-ръководени исторически от Москва.
Днешният режим в Кремъл залага на десните, за да създаде гражданска война между десни и леви.
Коментиран от #48, #61, #72
13:35 08.09.2026
40 Ктр
До коментар #27 от "Фактически умерено лявата":Ти багерист които училище ли Завърши? Или и него не можа
Коментиран от #77, #85
13:35 08.09.2026
41 Възpожденец 🇧🇬
Лидерката на "Алтернатива за Германия" Алиса Вайдел е:
Патриотка на Германия, но живее и плаща данъци в Швейцария.
Против ЛГБТ, но живее в гражданско партньорство с жена.
Против мигрантите, но партньорката й е родена в Шри Ланка.
Против осиновяване от ЛГБТ двойки, но е осиновила две деца.
Познато ли ви е:
Ваксинирани антиваксъри
Спестовници в € срещу €-то.
Разведени, с 5 любовници - борци за традиционното семейство.
.....
Коментиран от #42
13:36 08.09.2026
42 Кучето
До коментар #41 от "Възpожденец 🇧🇬":Парите не миришат, особено ако са от Москва.
Коментиран от #53
13:37 08.09.2026
43 Добре
13:39 08.09.2026
44 Софиянец
ес-то бързо се разцепва 🙌
13:40 08.09.2026
45 Ха ха ха
Коментиран от #60
13:42 08.09.2026
46 Питащ
До коментар #16 от "Мунчо":Що, кое по-точно не е вярно? Ти като виден анализатор на Германия може да ни обясниш.
Да организираш протест срещу вота на хората (които е категоричен) в държава определяща се за демокрация и учеща другите на демокрация е меко казано малоумно. Срещу какво протестират? Не е ли една от основите на демокрацията правото на мнение и избор ?
В добавка, критиките на Кая Калас, Урсула и други видни от Брюксел са мека казано скандални! Не можеш да критикуваш избирателите, те са тези който решават! Но един от големите проблеми на Европа е че управляващите чиновници не се избират а назначават, съответно тези са загубили връзка с устойте на демокрацията -СУВЕРЕНА (НАРОДА) РЕШАВА
Коментиран от #52
13:42 08.09.2026
47 Ха ха
До коментар #31 от "Зеления":Имаш дименция, деде, или?
Коментиран от #86
13:42 08.09.2026
48 Госあ
До коментар #39 от "Чапаев":Чапаев, социалистическата идея е голема идея, да знаеш! Обхваща теченията от социалдемокрацията, анархията и марксизма, до националсоциализма. Не случайно повечето поети я възпяват и не един и двама философи като Русо и Прудон я разискват. не се намираш на пазара, ве Чапаев! при плодзеленчукарите 😄
Коментиран от #58, #79
13:43 08.09.2026
49 Чезни ве
До коментар #5 от "Без майтап":Пръдльо
13:44 08.09.2026
50 Според
13:44 08.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Гунчо
До коментар #46 от "Питащ":Впедна свободна страна всеки може да протестира срещу всичко.
Ха ха ха
Фашистите много ви е страх от протести. Направо се изприщвате като гнойни пъпки.
Коментиран от #59
13:45 08.09.2026
53 Магарето
До коментар #42 от "Кучето":Не от Лондон са парите
13:46 08.09.2026
54 Василеску
13:46 08.09.2026
55 Георги
13:46 08.09.2026
56 стоян георгиев
Шорош ,Урсула и световния жид чрез НПОтата и платени провокатори се опитаха да организират майдан в Тбилиси,но след като управляващите приеха закона за чуждите агенти и започнаха да разсекретяват сметките на неправитвлствените организации протестите изведнъж секнаха и шорошките.либерални 💩 се изпокриха в Грузия като напикани 🐁
13:46 08.09.2026
57 нннн
13:47 08.09.2026
58 Чапаев
До коментар #48 от "Госあ":Намирам се в сайт сред изкуэили старчоци.
Коментиран от #66
13:47 08.09.2026
59 Георги
До коментар #52 от "Гунчо":естествено, че може да се протестира срещу всичко. Да протестираш обаче, че 43% от населението, не подкрепя твоя избор е най-малкото малко-умно.
Коментиран от #64
13:49 08.09.2026
60 Хи хи
До коментар #45 от "Ха ха ха":Коце Цигането не докара ли три автобуса варненски цигани да протестират на жълтите павета?
Радев и то не открадна ли едни протести?
Коментиран от #75
13:49 08.09.2026
61 Госあ
До коментар #39 от "Чапаев":когато е слязъл от клона, Чапаев, човек започнал да говори членоразделно за да гради социалистическата идея! Иначе, би било достатъчно само да ръмжи 😄
Коментиран от #67, #69
13:50 08.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Германците
13:51 08.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Трябваше да отбележите
До коментар #8 от "Баце ЕООД":че......
По-голямата част от протестиращите са мигранти или деца на мигранти които по трудният начин ще разберат че трябва да се работи а не да се получават помощи. И фактът че раждат по 4-5 човека които ние трябва да изхранваме и по този начин се превръщат в социално слаби не е вариант за търговия на гърба на да не го плаците. А неолибералната демокрация трябва да се сети че по този начин няма как да продължава.
Между другото защо няма допитване за рейтингът на европейската комисия и ръководството на Европейския съюз както има такива във всички от отделни страни от съюза.
Защото управляващата върхушка ще остане много неприятно изненадана и това не е в тяхна полза.
13:52 08.09.2026
66 Госあ
До коментар #58 от "Чапаев":мъдростта не идва непременно с възрастта. Японците казват, че какъвто си на 33, такъв ще бъдеш и на 99.
13:53 08.09.2026
67 Чапаев
До коментар #61 от "Госあ":Досега всички опити за соц са напълно провалени. А Маркс е най-леко казяно нелеп - дървен философ.
Коментиран от #78, #89
13:53 08.09.2026
68 не може да бъде
До коментар #4 от "Констатация":Може би наистина трябва да се каже ясно за кого е този шок ...ако изобщо има такъв....искам да обърна внимание че всъщност АфД не е постигнал толкова голяма победа че да се налага противниците да реват толкова силно -АфД постигна много сериозен блестящ резултат но няма абсолютно мнозинство ...но погромът над ХДС/ХСС наистина е страшен... 17,2 % -това просто се считаше за невъзможно ---вижте предварителните прогнози!?!
Коментиран от #70
13:54 08.09.2026
69 Чапаев
До коментар #61 от "Госあ":Ако на 25 не си социалист - нямаш сърце.
Ако на 45 си все още социалист - нямаш мозък.
Коментиран от #71
13:55 08.09.2026
70 Хи хи
До коментар #68 от "не може да бъде":ХДС е западногерманска партия. АзГ източно-германска фашистка партия като спечели в Бавария или в Баден-Вюртемберг ми се обадете.
13:57 08.09.2026
71 Госあ
До коментар #69 от "Чапаев":Всъщност е точно обратното. Децата и юношите са доста по егоистични и това е нормално предвид хормоните и амбициите.
13:58 08.09.2026
72 Кой те излъга?
До коментар #39 от "Чапаев":Няма нищо общо между фашистите и социалистите.
Фашизмът е побойникът, който пази капитализма. Открита диктатура на капитала, за разлика от скритата диктатура на капитала, която днес се нарича "демокрация".
Социализмът е този, който заменя частната собственост при капитализма с общонародна собственост върху средствата за производство. А средствата за производство са оръдията на труда + предметите на труда.
Има, все още, учебници по политикономия на капитализма. Чети, за да не пишеш глупости!
13:58 08.09.2026
73 Имам една мечта
13:59 08.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Абе баш
До коментар #60 от "Хи хи":пРедаЛев докарА сите от маалите и 100-ци автобуси от турркия да гласуват за него!!!
14:02 08.09.2026
76 ДругарОт
Милене, ти не се тревожи за Запада, слаб ли е силен ли е, историята ще покаже. Мисли си за собствената кочина и какъв ще е резултатът за нас при възход на крайната десница в ЕС..
14:03 08.09.2026
77 Защо си неграмотен?
До коментар #40 от "Ктр":Кога ще завършиш втори клас?
14:04 08.09.2026
78 Госあ
До коментар #67 от "Чапаев":ако националсоциализма е ляв, както казваш, то именно колосалния сблъсък между двете течения марксизъм и националсоциализъм нанесоха голяма щета, но и същевременно научно технически прогрес за времето си и това позволи капитализма да избуее за момент след ограбването на Германия и разпада на СССР като свръх сила, но отново виждаме подема на социалистически Китай. Проблемът е, че наистина болшевизма и фашизма са опасни. Китайският социализъм ми се струва най-подходящ приемлив в момента.
14:07 08.09.2026
79 Така е
До коментар #48 от "Госあ":Хитлер е националсоциалист ...
Коментиран от #81
14:07 08.09.2026
80 Георги
14:13 08.09.2026
81 Точно така е
До коментар #79 от "Така е":Хитлер е национал-социаллист, но никога не е бил социалист.
Опортюнистите и ревизионистите от Втория социалистически интернационал, които подкрепиха своите правителства по време на Първата световна война, също не са социалисти.
БСП също не е социалистическа партия.
Социалисти са тези, които са за мир, за общонародна собственост върху средствата за производство, банките, всички финансови и застрахователни институции, всички средства за информация, всички роботи и ИИ, и са готови да вземат властта чрез социална революция, вкл. и с общонародно въстание.
Коментиран от #91
14:18 08.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Само питам
До коментар #35 от "Ктр":Можеш ли да си прочетеш предпоследното изречение? А да обясниш какво си искал да кажеш? Неграмотникът си ти,мила КаТеРино.
14:21 08.09.2026
84 123
14:22 08.09.2026
85 Ха ха
До коментар #40 от "Ктр":Ти и основно не си завършил,нали?
14:22 08.09.2026
86 Само питам
До коментар #47 от "Ха ха":Не зная какво е това дИменция.Ти помниш ли какво означава или в основното още не сте учили за това?
14:27 08.09.2026
87 Орк
До коментар #37 от "Госあ":Вичко това се пише по телата на окраинци
14:27 08.09.2026
88 Ти да видиш
14:28 08.09.2026
89 Другарят Си
До коментар #67 от "Чапаев":Великият скок на Мао не успя,но с уверена крачка Китай върви по социалистически начертания път.
14:32 08.09.2026
90 Те и в Русия протестираха против Путин
14:35 08.09.2026
91 Госあ
До коментар #81 от "Точно така е":Ако оставим настрана изродения нацизъм, фашизма е една организирана социална система, в която функционалната единица е корпорацията, контролирана пряко от държавата. Такава система предполага силно развита средна класа и липса на свръхбогати и свръхбедни прослойки. Въпреки това, имам своите резерви и точно затова написах първия коментар, че простолюдието в Брюксел ще докара пак крайни течения, които не са добри. болшевизма с премахването на всякаква йерархия също е вреден.
14:36 08.09.2026