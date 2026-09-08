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Протестът в Берлин: Западното безсилие пред вота

Протестът в Берлин: Западното безсилие пред вота

8 Септември, 2026 12:51, обновена 8 Септември, 2026 12:57 1 925 91

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • избори-
  • протест

Политическото късогледство на европейските елити отново лъсна пред Бранденбургската врата, където хиляди демонстрираха срещу вота в Саксония

Протестът в Берлин: Западното безсилие пред вота - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Германия осъмна в състояние на дълбок политически шок, след като крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) постигна историческа победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, завоювайки внушителните 43.8% от гласовете. Реакцията на либералния елит в Берлин не закъсня – около 5000 демонстранти бързо изпълниха площада пред Бранденбургската врата в знак на протест срещу вота. Този акт обаче разкрива дълбока концептуална и логическа глупост, която за съжаление вече изобщо не изненадва трезвомислещите анализатори.

Да протестираш в германската столица Берлин срещу легитимния избор на хората в Саксония е абсолютно същата проява на безсилие и абсурд, каквато би била, ако жълтите павета в София се напълнят с протестиращи, възмутени от победа на партия „Възраждане“ в Ямбол. Това е класическа проява на провинциалното и столично разминаване, при което затворените в своя балон градски либерали се опитват да накажат реалността, вместо да разберат причините за нея. Изборният резултат е факт, а неговото отричане по столичните площади показва пълна неспособност за реално политическо действие.

Тази наивна и откровено глуповата реакция на Запада е добре познат рефлекс от близкото минало. Спомняте ли си грандиозното шествие срещу тероризма, което се проведе в Париж след кървавата касапница в редакцията на „Шарли Ебдо“? Тогава милиони европейци и световни лидери маршируваха хванати за ръце, вярвайки, че със слогани и размахване на моливи ще уплашат радикалния ислямизъм. Резултатът от това показно шествие беше кръгла нула, защото символичните жестове никога не решават дълбоките структурни и икономически проблеми на обществата.

Днес Берлин повтаря същата грешка. Вместо управляващата коалиция да анализира защо близо половината от избирателите в една източна провинция са гласували за АзГ, тя подкрепя уличен активизъм под лозунги за „борба с фашизма“, без да си дават сметка, че този възход е директен продукт на техните собствени провали и арогантност към проблемите на хората извън столицата. Докато Западна Европа продължава да заменя реалните политически решения с празни демонстрации и морализаторство, вълната на недоволство само ще се засилва.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    76 0 Отговор
    СЕГА БОРСУЛА ДА ОТМЕНИ ВОТА, КАКТО В РУМЪНИЯ

    13:00 08.09.2026

  • 2 Ти да видиш

    80 2 Отговор
    Хитлеистката Урсула няма да е доволна от тази статия!

    13:01 08.09.2026

  • 3 Политкоректен

    69 3 Отговор
    Добра статия. Браво на автора.

    13:03 08.09.2026

  • 4 Констатация

    72 2 Отговор
    Това е шок единственно за европейските Неолиберали и чиновници от Брюксел!!!

    Коментиран от #68

    13:03 08.09.2026

  • 5 Без майтап

    7 69 Отговор
    Путин пропагандира в Русия че се бори и воюва срещу фашизма. В същото време подкрепя фашистка партия в Германия. Това е по извратено и от най пищният гейпарад.

    Коментиран от #19, #24, #49

    13:04 08.09.2026

  • 6 Хмм

    38 1 Отговор
    статията ми хареса, точно в Берлин да протестират дето са застроили целия централен площад Александер платц, който е символ на протестите, оставили само едно малко пространство около едно шадраванче

    13:05 08.09.2026

  • 7 Реалист

    15 47 Отговор
    Всеки, който иска да живее в Европа, ще трябва да положи усилие. Животът в Европа не е даденост, а привилегия.
    AfD ще отрезви всички, които са загубили връзката си с реалността, и ще ги принуди да осъзнаят, че нелегалната имиграция, която е оставена на издръжка от данъците на обществата в Европа, не може да продължава вечно.
    Легалната имиграция със сигурност ще продължи. Нелегалната обаче ще среща все повече трудности, защото хората в Европа започват да губят търпение към политическата слепота на този проблем. Победата на AfD ще бъде нещо като стрес тест за всички в ЕС. Или ще се предприемат мерки, или след 10 години "крайнодесните" ще започнат да печелят навсякъде!
    Испанците са следващите след германците, които ще го научат по трудния начин!
    Сега "крайнодесните" рашисти от АДФ ще покажат какви са некадърници и ще докажат за пореден път., че само с популизъм и говорене не става, и до година-две са аут

    Коментиран от #33

    13:07 08.09.2026

  • 8 Баце ЕООД

    43 0 Отговор
    5000 човека не е ли под 0.1%от населението на градът?

    Коментиран от #65

    13:08 08.09.2026

  • 9 Механик

    45 3 Отговор
    Сорос не знае други варианти освен платени майдани. И в случая е същата работа. Набързо организирани и леко платени излизат да крякат, понеже ги е страх, че новата власт може да забрани онождането на мъже от мъже. Или недайбоже да спре карането на тротинетки и посещението на геникологични прегледи от мъжове.

    13:08 08.09.2026

  • 10 Браво!

    41 0 Отговор
    Много хубава статия. Показва проблемът такъв, какъвто е.

    13:08 08.09.2026

  • 11 Хасковски каунь

    34 2 Отговор
    Западът клекна и за Украйна!
    Украина ще изведе войската си от Донбас. Това е за последно.

    Коментиран от #15

    13:08 08.09.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    47 0 Отговор
    Дали има нещо по-глупаво от либерал?!!!

    Протестират срещу демокрацията ли кво ли?! Изборите им са били купени и нечестни?
    Всъщност е тва стадо на площада е причина за всичко случващо се!

    13:09 08.09.2026

  • 13 Kaлпазанин

    18 0 Отговор
    Очаквам още много п@@@@ от медиите ,неслучайно алтернативата започва от там ,с промиването на мозъците ,а след това с купените политици

    13:10 08.09.2026

  • 14 Последния Софиянец

    24 4 Отговор
    85 процента от германците взимат 1000 евро пенсия и 2000 евро заплата.Живеят в мизерия.

    13:11 08.09.2026

  • 15 Хасковски каунь

    29 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хасковски каунь":

    Иначе ще следват други по-интересни за евролибералите условия. Пък може и Одеса да изгубят. Усетиха се укрите , ама геч.
    Великобритания така хубаво им го нах +ендри....

    13:12 08.09.2026

  • 16 Мунчо

    4 28 Отговор
    Господин Ганев, тази ваша статия блестящо демонстрира, че бих казал както винаги, българските анализатори не разбират какво се случва в Германия. По-добре си коментирайте надупчените пътища или великите си курорти по българското море.

    Коментиран от #34, #46, #51

    13:12 08.09.2026

  • 17 Зеления

    28 0 Отговор
    Браво Милене !
    Браво Милене !
    Браво Милене !
    Абсолютно точен журналистически коментар и анализ !

    Само не мога да разбера, защо след като си добър журналист не действаш на същия принцип и като главен редактор - има твои подчинени - автори в сайта и модератори, които имат видими пристрастия, отразяват само една гледна точка в темите си, а тези които трият го правят пак на този принцип или когато има критика към сайта.
    Ето аз сега едновременно хваля и критикувам и както ти пишеш в статията - либералния елит да извлече поуки, така правете и вие - не трийте критиките, а извиличайте поуки от тях, защото когато го правите ще дойдат и похвалите.

    13:13 08.09.2026

  • 18 Госあ

    16 0 Отговор
    богатото простолюдие наречено буржоа във Франция, отново ще докара крайно десни или крайно леви течения като болшевики или фашисти заради своята алчност, простотия и некадърност... тя историята верно колело... или цикъл, както му викаме

    13:13 08.09.2026

  • 19 Изписвам хапчета

    24 1 Отговор

    До коментар #5 от "Без майтап":

    Хей Сульо, я кажи как определи, че партията е фашистка. На снимките не виждам на челата на лидерите им да пише това. Кажи на читателите да ти видим доводите.

    Коментиран от #28, #36

    13:18 08.09.2026

  • 20 Зеления

    14 2 Отговор
    Г-н главен редактор, моля закачете тази статия за по-дълго време най-отгоре в сайта в "Новина на часа", струва си хората да прочетат най-накрая нещо смислено, а не само манипулации.

    Коментиран от #23

    13:19 08.09.2026

  • 21 Пиянката

    2 12 Отговор
    Каква е тая глупост, бе? Къв Запад? Кви шишета?
    Някой пак е злоупотребил със субстанцията.

    13:19 08.09.2026

  • 22 Мунчо

    0 17 Отговор
    В днешно време България да коментира Германия е все едно гаргата кацнала на един клон да коментира слона, който се разхожда около нея.9943

    13:20 08.09.2026

  • 23 Ха ха

    0 12 Отговор

    До коментар #20 от "Зеления":

    Това ли е смислено?

    Да ти припомня ли, че така се кълнеше и в Тръмп и с надежда го чакаше да победи. Я кажи, каквопмислиш сега за него? Пак го плюете, като разбрахте, че Тръмп няма да ви играе по свирката.

    Коментиран от #31

    13:21 08.09.2026

  • 24 Вале-каро

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "Без майтап":

    Само питам.Кой определи ,че това е фашистка партия?Кой определи ,че е крайно дясна?А защо печели в част от бившето ГДР?Някой замисля ли се?

    13:23 08.09.2026

  • 25 Симпатичен

    4 26 Отговор
    Някаква аутсайдерска партийка тип Атака, германски Волен Сидеров спечелила в най-изостаналата германска провинция от 16 и я изкарвате, все едно Путин е станал президент на Европа.

    Пълен смех

    Коментиран от #29

    13:24 08.09.2026

  • 26 Край

    7 1 Отговор
    За това трябват МАЖОРИТАРНИ ИЗБОРИ в 2 тура. Никой софиянец не може да изгони депутат избран от избирателен район Мездра или Димитровград или варненски или който и да било друг депутат освен избрания от неговия район и то ако има право на отзоваване.

    13:24 08.09.2026

  • 27 Фактически умерено лявата

    11 8 Отговор
    "крайнодясна" партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) обръща евроатлантическите розови понита по гръб и ги прави смешни навсякъде в ЕС.

    За съжаление "Възраждане" се съгласи на мушенгията да няма нормално гласуване с хартиени бюлетини, за да може измамата с машинките от Smartmatic (USA) да бъде скрита и безнаказана.

    За съжаление от "Възраждане" не са смели и честни като АзГ и няма да постигнат успеха на АзГ.

    Коментиран от #37, #40

    13:24 08.09.2026

  • 28 Хи хи

    4 14 Отговор

    До коментар #19 от "Изписвам хапчета":

    И на Путин не пише, че е фашист, нито на челото на Хитлер пише, че е нацист. Но на твоетопможе да се прочете IQто.

    13:26 08.09.2026

  • 29 Пълен смех

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Симпатичен":

    Личи си, че си пълен невежа.

    13:26 08.09.2026

  • 30 Години

    15 0 Отговор
    наред западните "лидери" са пионки на глобалистите настанили се удобно в сянката на собствените си мрежи и дърпащи конците им! "Лидери" които не служат на народите а на сивите кардинали!

    13:27 08.09.2026

  • 31 Зеления

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха":

    Не помня Милен да се е кълнял в Тръмп, но ако е вярно това, което казваш, всеки човек прави грешки, всеки таи някакви надежди и дава предварителен картбланш на някой друг. Важното е, ако му е дал доверие и не се оправдае това доверие, да не си кон с капаци и да разбереш, че си сгрешил.

    Коментиран от #47

    13:27 08.09.2026

  • 32 Ццц

    9 4 Отговор
    От цирк "Желание" само Макрон остана от първоначалната трупа клоуни. Не за друго, а защото просто още не са минали избори и във Франция. След него киевската гнида ще трябва да зарибява други главатари със салфетката, но ще види зор. Новите до един го мразят, както си му е реда!

    13:27 08.09.2026

  • 33 Ха ха ха. А

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Реалист":

    Хайде, хайде хич не ви пука за емиграциято, а си мислите, че АзГто ще предаде Източна Европа на СССР и ще вдигне берлинската стена.

    13:28 08.09.2026

  • 34 Гунчо

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Мунчо":

    Тая статия е за рудките шарани, а не за теб. Виж как се възпалиха като гнойни пъпки.

    13:30 08.09.2026

  • 35 Ктр

    2 16 Отговор
    Глупава статия. Глупави коментари. Вечното въстание на робите неграмотници. Пребройте им правописните грешки в коментарите и не питайте повече. На простия човек му сурата му тря еа да е в калта. Никъде другаде.

    Коментиран от #83

    13:30 08.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Госあ

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Фактически умерено лявата":

    Слушах една лява канадка, която точно това говори, че левите идеи са в устата на т. нар. крайно десни, докато левите агонизират в някакво равенство между половете и джендър простотии... напълнило се е със спам

    Коментиран от #39, #87

    13:31 08.09.2026

  • 38 мдааааа

    3 11 Отговор
    Аз пък виждам Петгодишно руzzко безсилие в Украйна ...

    13:35 08.09.2026

  • 39 Чапаев

    1 10 Отговор

    До коментар #37 от "Госあ":

    Фашистите имат същите идеи като социалистите, с разликата е че първите са про-националисти, а вторите са глобалисти-ръководени исторически от Москва.

    Днешният режим в Кремъл залага на десните, за да създаде гражданска война между десни и леви.

    Коментиран от #48, #61, #72

    13:35 08.09.2026

  • 40 Ктр

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Фактически умерено лявата":

    Ти багерист които училище ли Завърши? Или и него не можа

    Коментиран от #77, #85

    13:35 08.09.2026

  • 41 Възpожденец 🇧🇬

    3 7 Отговор
    И германските проруски "нацита" като останалите.
    Лидерката на "Алтернатива за Германия" Алиса Вайдел е:
    Патриотка на Германия, но живее и плаща данъци в Швейцария.
    Против ЛГБТ, но живее в гражданско партньорство с жена.
    Против мигрантите, но партньорката й е родена в Шри Ланка.
    Против осиновяване от ЛГБТ двойки, но е осиновила две деца.

    Познато ли ви е:
    Ваксинирани антиваксъри
    Спестовници в € срещу €-то.
    Разведени, с 5 любовници - борци за традиционното семейство.
    .....

    Коментиран от #42

    13:36 08.09.2026

  • 42 Кучето

    1 10 Отговор

    До коментар #41 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Парите не миришат, особено ако са от Москва.

    Коментиран от #53

    13:37 08.09.2026

  • 43 Добре

    11 0 Отговор
    казано. Обаче АФД ще спечели народната подкрепа в още много провинции в Германия. Тя е втората по големина партия във федерална Германия, с голяма обществена подкрепа.

    13:39 08.09.2026

  • 44 Софиянец

    8 1 Отговор
    Хихихи, шепа подлоги срещу половин Германия, която гласува за АзГ !!! 😂 да видим дали фашистите на мерц ще сътворят някоя ескалация само и само да не сдадат властта!

    ес-то бързо се разцепва 🙌

    13:40 08.09.2026

  • 45 Ха ха ха

    10 1 Отговор
    Само велики демократ като нашите жълтопаветници могат да протестират срещу резултатите от демократично проведени избори Страшно излагация и позорище!

    Коментиран от #60

    13:42 08.09.2026

  • 46 Питащ

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мунчо":

    Що, кое по-точно не е вярно? Ти като виден анализатор на Германия може да ни обясниш.
    Да организираш протест срещу вота на хората (които е категоричен) в държава определяща се за демокрация и учеща другите на демокрация е меко казано малоумно. Срещу какво протестират? Не е ли една от основите на демокрацията правото на мнение и избор ?
    В добавка, критиките на Кая Калас, Урсула и други видни от Брюксел са мека казано скандални! Не можеш да критикуваш избирателите, те са тези който решават! Но един от големите проблеми на Европа е че управляващите чиновници не се избират а назначават, съответно тези са загубили връзка с устойте на демокрацията -СУВЕРЕНА (НАРОДА) РЕШАВА

    Коментиран от #52

    13:42 08.09.2026

  • 47 Ха ха

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Зеления":

    Имаш дименция, деде, или?

    Коментиран от #86

    13:42 08.09.2026

  • 48 Госあ

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Чапаев":

    Чапаев, социалистическата идея е голема идея, да знаеш! Обхваща теченията от социалдемокрацията, анархията и марксизма, до националсоциализма. Не случайно повечето поети я възпяват и не един и двама философи като Русо и Прудон я разискват. не се намираш на пазара, ве Чапаев! при плодзеленчукарите 😄

    Коментиран от #58, #79

    13:43 08.09.2026

  • 49 Чезни ве

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Без майтап":

    Пръдльо

    13:44 08.09.2026

  • 50 Според

    6 0 Отговор
    проучваниятс, вече са партията с най голяма електорална подкрепа на федерално ниво. Не е само в тази провинция подкрепата за АФД

    13:44 08.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Гунчо

    1 6 Отговор

    До коментар #46 от "Питащ":

    Впедна свободна страна всеки може да протестира срещу всичко.

    Ха ха ха

    Фашистите много ви е страх от протести. Направо се изприщвате като гнойни пъпки.

    Коментиран от #59

    13:45 08.09.2026

  • 53 Магарето

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Кучето":

    Не от Лондон са парите

    13:46 08.09.2026

  • 54 Василеску

    7 0 Отговор
    Този път този Милен Ганев е прав.

    13:46 08.09.2026

  • 55 Георги

    0 8 Отговор
    Милене, ти да нямаш температура? Каква е тая статия?

    13:46 08.09.2026

  • 56 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Същия сценарий като в Грузия след последните избори при които спечели Грузинска мечта която е анти глобалистка и анти либерастка и затова веднага
    Шорош ,Урсула и световния жид чрез НПОтата и платени провокатори се опитаха да организират майдан в Тбилиси,но след като управляващите приеха закона за чуждите агенти и започнаха да разсекретяват сметките на неправитвлствените организации протестите изведнъж секнаха и шорошките.либерални 💩 се изпокриха в Грузия като напикани 🐁

    13:46 08.09.2026

  • 57 нннн

    5 1 Отговор
    Протестът на нeoлибepaлните oтpeпки не е грешка. Фaшизъм е.

    13:47 08.09.2026

  • 58 Чапаев

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Госあ":

    Намирам се в сайт сред изкуэили старчоци.

    Коментиран от #66

    13:47 08.09.2026

  • 59 Георги

    7 0 Отговор

    До коментар #52 от "Гунчо":

    естествено, че може да се протестира срещу всичко. Да протестираш обаче, че 43% от населението, не подкрепя твоя избор е най-малкото малко-умно.

    Коментиран от #64

    13:49 08.09.2026

  • 60 Хи хи

    0 6 Отговор

    До коментар #45 от "Ха ха ха":

    Коце Цигането не докара ли три автобуса варненски цигани да протестират на жълтите павета?

    Радев и то не открадна ли едни протести?

    Коментиран от #75

    13:49 08.09.2026

  • 61 Госあ

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Чапаев":

    когато е слязъл от клона, Чапаев, човек започнал да говори членоразделно за да гради социалистическата идея! Иначе, би било достатъчно само да ръмжи 😄

    Коментиран от #67, #69

    13:50 08.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Германците

    4 1 Отговор
    вече нямат полза от проваления политически проект ЕС. Германците, които подкрепят АФД желаят връщането на националните държави на континента. Те считат, че суверенни, национално отговорни правителства, които си сътрудничат, но са отговорни пред своите избиратели ще върне демокрацията в региона и ще допринесе за преодоляване на десетилетията икономическа стагнация в Европа.

    13:51 08.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Трябваше да отбележите

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Баце ЕООД":

    че......
    По-голямата част от протестиращите са мигранти или деца на мигранти които по трудният начин ще разберат че трябва да се работи а не да се получават помощи. И фактът че раждат по 4-5 човека които ние трябва да изхранваме и по този начин се превръщат в социално слаби не е вариант за търговия на гърба на да не го плаците. А неолибералната демокрация трябва да се сети че по този начин няма как да продължава.
    Между другото защо няма допитване за рейтингът на европейската комисия и ръководството на Европейския съюз както има такива във всички от отделни страни от съюза.
    Защото управляващата върхушка ще остане много неприятно изненадана и това не е в тяхна полза.

    13:52 08.09.2026

  • 66 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Чапаев":

    мъдростта не идва непременно с възрастта. Японците казват, че какъвто си на 33, такъв ще бъдеш и на 99.

    13:53 08.09.2026

  • 67 Чапаев

    0 7 Отговор

    До коментар #61 от "Госあ":

    Досега всички опити за соц са напълно провалени. А Маркс е най-леко казяно нелеп - дървен философ.

    Коментиран от #78, #89

    13:53 08.09.2026

  • 68 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Констатация":

    Може би наистина трябва да се каже ясно за кого е този шок ...ако изобщо има такъв....искам да обърна внимание че всъщност АфД не е постигнал толкова голяма победа че да се налага противниците да реват толкова силно -АфД постигна много сериозен блестящ резултат но няма абсолютно мнозинство ...но погромът над ХДС/ХСС наистина е страшен... 17,2 % -това просто се считаше за невъзможно ---вижте предварителните прогнози!?!

    Коментиран от #70

    13:54 08.09.2026

  • 69 Чапаев

    1 6 Отговор

    До коментар #61 от "Госあ":

    Ако на 25 не си социалист - нямаш сърце.
    Ако на 45 си все още социалист - нямаш мозък.

    Коментиран от #71

    13:55 08.09.2026

  • 70 Хи хи

    0 5 Отговор

    До коментар #68 от "не може да бъде":

    ХДС е западногерманска партия. АзГ източно-германска фашистка партия като спечели в Бавария или в Баден-Вюртемберг ми се обадете.

    13:57 08.09.2026

  • 71 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Чапаев":

    Всъщност е точно обратното. Децата и юношите са доста по егоистични и това е нормално предвид хормоните и амбициите.

    13:58 08.09.2026

  • 72 Кой те излъга?

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Чапаев":

    Няма нищо общо между фашистите и социалистите.

    Фашизмът е побойникът, който пази капитализма. Открита диктатура на капитала, за разлика от скритата диктатура на капитала, която днес се нарича "демокрация".

    Социализмът е този, който заменя частната собственост при капитализма с общонародна собственост върху средствата за производство. А средствата за производство са оръдията на труда + предметите на труда.

    Има, все още, учебници по политикономия на капитализма. Чети, за да не пишеш глупости!

    13:58 08.09.2026

  • 73 Имам една мечта

    0 1 Отговор
    АзГ да върне всички турци и цигани от Германия и тогава България директно преминава към Османска Турция

    13:59 08.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Абе баш

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Хи хи":

    пРедаЛев докарА сите от маалите и 100-ци автобуси от турркия да гласуват за него!!!

    14:02 08.09.2026

  • 76 ДругарОт

    0 4 Отговор
    В едни други, любими на Булгар Булгар държави опозицията скача през балконите редовно, ама не виждаме статийки от този господин по въпроса.
    Милене, ти не се тревожи за Запада, слаб ли е силен ли е, историята ще покаже. Мисли си за собствената кочина и какъв ще е резултатът за нас при възход на крайната десница в ЕС..

    14:03 08.09.2026

  • 77 Защо си неграмотен?

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ктр":

    Кога ще завършиш втори клас?

    14:04 08.09.2026

  • 78 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Чапаев":

    ако националсоциализма е ляв, както казваш, то именно колосалния сблъсък между двете течения марксизъм и националсоциализъм нанесоха голяма щета, но и същевременно научно технически прогрес за времето си и това позволи капитализма да избуее за момент след ограбването на Германия и разпада на СССР като свръх сила, но отново виждаме подема на социалистически Китай. Проблемът е, че наистина болшевизма и фашизма са опасни. Китайският социализъм ми се струва най-подходящ приемлив в момента.

    14:07 08.09.2026

  • 79 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Госあ":

    Хитлер е националсоциалист ...

    Коментиран от #81

    14:07 08.09.2026

  • 80 Георги

    3 0 Отговор
    Автора е прав, тук в Берлин мислят по либерално. Но недоволството си проправя път и тук. Немалко ще гласуват за крайнодесните, ще има и в Берлин изненади.

    14:13 08.09.2026

  • 81 Точно така е

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Така е":

    Хитлер е национал-социаллист, но никога не е бил социалист.

    Опортюнистите и ревизионистите от Втория социалистически интернационал, които подкрепиха своите правителства по време на Първата световна война, също не са социалисти.

    БСП също не е социалистическа партия.

    Социалисти са тези, които са за мир, за общонародна собственост върху средствата за производство, банките, всички финансови и застрахователни институции, всички средства за информация, всички роботи и ИИ, и са готови да вземат властта чрез социална революция, вкл. и с общонародно въстание.

    Коментиран от #91

    14:18 08.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ктр":

    Можеш ли да си прочетеш предпоследното изречение? А да обясниш какво си искал да кажеш? Неграмотникът си ти,мила КаТеРино.

    14:21 08.09.2026

  • 84 123

    3 0 Отговор
    Не може така. Едно управление да налага интереса на една грепа хора , а другата група да не бъде зачитана. Или за всички или за никой ! Накрая само в Берлин , ще останат привърженици на модерното общество подкрепящо всякакви модерни ценности

    14:22 08.09.2026

  • 85 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ктр":

    Ти и основно не си завършил,нали?

    14:22 08.09.2026

  • 86 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ха ха":

    Не зная какво е това дИменция.Ти помниш ли какво означава или в основното още не сте учили за това?

    14:27 08.09.2026

  • 87 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Госあ":

    Вичко това се пише по телата на окраинци

    14:27 08.09.2026

  • 88 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Ами какво да ви кажа - явно "умните и красивите" в цяла Европа се мислят за безпогрешни. За тях негативният резултат (в случая на избори) не е следствие на техни провали. ;) Те просто са.... "безгрешни", както писах по - горе, но само в тяхното съзнание. Явно смятат, че светът им е длъжен, само защото са умнокрасивитет, да ги търпи да са начело, въпреки глупостите и политиките, които вършат.

    14:28 08.09.2026

  • 89 Другарят Си

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Чапаев":

    Великият скок на Мао не успя,но с уверена крачка Китай върви по социалистически начертания път.

    14:32 08.09.2026

  • 90 Те и в Русия протестираха против Путин

    0 0 Отговор
    Като светеха с фенерчета, докато не подвиха опашки, че ще ги осъдят за тероризъм.

    14:35 08.09.2026

  • 91 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Точно така е":

    Ако оставим настрана изродения нацизъм, фашизма е една организирана социална система, в която функционалната единица е корпорацията, контролирана пряко от държавата. Такава система предполага силно развита средна класа и липса на свръхбогати и свръхбедни прослойки. Въпреки това, имам своите резерви и точно затова написах първия коментар, че простолюдието в Брюксел ще докара пак крайни течения, които не са добри. болшевизма с премахването на всякаква йерархия също е вреден.

    14:36 08.09.2026