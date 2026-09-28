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Победи, но не и кметове! Крайнодясната "Алтернатива за Германия" не успя да материализира успеха на балотажите в Долна Саксония

Победи, но не и кметове! Крайнодясната "Алтернатива за Германия" не успя да материализира успеха на балотажите в Долна Саксония

28 Септември, 2026 11:35 1 160 18

  • германия-
  • долна саксония-
  • алтернатива за германия-
  • алис вайдел-
  • фридрих мерц

Общо 123 балотажа се проведоха за избор на кметове и ръководители на райони, след като на първия тур преди две седмици нито един от кандидатите не получи необходимите над 50% от гласовете

Победи, но не и кметове! Крайнодясната "Алтернатива за Германия" не успя да материализира успеха на балотажите в Долна Саксония - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) не успя да спечели кметски постове на балотажите, които бяха произведени в неделя в северозападната германска провинция Долна Саксония, предаде ДПА, цитирана от бТА.

Общо 123 балотажа се проведоха за избор на кметове и ръководители на райони, след като на първия тур преди две седмици нито един от кандидатите не получи необходимите над 50% от гласовете.

Германската антиимиграционна партия имаше възможност да спечели за първи път ръководен пост в местната власт в Долна Саксония, като трима нейни кандидати участваха в балотажите. И тримата обаче бяха победени от кандидатите от основните политически партии.

В град Залцгитер кметът Франк Клингебил от консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц бе преизбран с 74,7% от гласовете срещу кандидата на АзГ Патрисия Майр, която получи 25,3%.

На първия тур преди две седмици Клингебил също бе начело с 45,6% от гласовете, а Майр получи 25,7%.

В Мюнстер, в окръг Хайдекрайс, независимият кандидат Анна Адамчак бе избрана за кмет с 80,5% от гласовете. Кандидатът на АзГ Кристоф Вайнад получи 19,5%.

В Бокенем край Хилдесхайм независимият кандидат Йенс Люер спечели с 69,6% срещу кандидата на АзГ Феликс Мул, който получи 30,4%.

В Хановер, столицата на провинцията Долна Саксония, кметът Белит Онай от Зелените спечели балотажа с 61,5% от гласовете, побеждавайки Аксел фон дер Ое от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), който получи 38,5%.

Регион Хановер ще бъде ръководен от Ева Бендер от ГСДП, която спечели 69,4% от гласовете срещу Оливер Юнк от ХДС, получил 30,6%.

Всички резултати засега са предварителни.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерц фалшифицира изборите

    26 13 Отговор
    Ей това е истината ! В изборните секции бяха единствено атлантически нацисти и липсваха представители на АзГ ! Позорна история ей...

    11:40 28.09.2026

  • 2 Тези

    5 25 Отговор
    Тези ще управляват когато прьдне гущер.🤡

    Коментиран от #9

    11:40 28.09.2026

  • 3 Може ли ми кажете

    17 3 Отговор
    Аксел фон дер Ое от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) да е ляв човек и да е наследствен ФОН ? А? ...Пълна порнография. Както и в България крупни работодатели и олигарси уж ми били леви ...

    11:43 28.09.2026

  • 4 Аз отдавна разправям, че АзГ

    8 15 Отговор
    ще спечели изборите в няколко бивши ГДР провинции, но дори не с пълно мнозинство, но никога няма да управлява във федерален ли местен вариант.

    Причината е много проста- срещу тях германците от всички останали партии издигат санитарна ограда!

    Това последното много трудно го разбират както обикновените копейки, така и журналистите!

    11:46 28.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 По 250 евро на глас

    15 7 Отговор
    Плащат хората на Урсула ! И още толкова в хранителни пакети откраднати вероятно от БЧК

    11:49 28.09.2026

  • 7 Сравнението между Германия

    7 9 Отговор
    и България се набива с просто око- у нас, вместо да образуват санитарен кордон около Радко, Йотова- Гундяева, Малкото Мразче , Копринката, Демерджиев и другите знайни и явни путинофили, нашите уж европейски партии просто абдикираха от изборите.

    11:52 28.09.2026

  • 8 Яко корпоративен вот пичове !

    14 7 Отговор
    Заплашват хората със закриване на заводи и съкращаване на работни места. Впрочем и синдикатите в Германия са подкупени от нацистите на Мерц и Урсула ! Не се шегувам въобще, и ще потърся да ви копирам едни текстове от немски медии ...

    11:53 28.09.2026

  • 9 сравнението подхожда

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тези":

    на немската демокрация. ..

    11:54 28.09.2026

  • 10 Точно така по същият начин

    5 7 Отговор
    И Радев ще го прецакат на местните избори. Няма право на членове в комисии ако не промени закона. Атлантиците са много подла сган

    11:58 28.09.2026

  • 11 Бъдещето е суверенно ясно

    5 5 Отговор
    Хората искат АзГ направо на федерално ниво да управлява, а не на местно...кметчетата да си ги държат урсулянките..

    12:00 28.09.2026

  • 12 хейтаците алтернативни

    3 2 Отговор
    студа таратора

    12:01 28.09.2026

  • 13 ИНТЕРЕСНО

    3 5 Отговор
    НАШИТЕ ПУТЕРСТИ
    КАК СЕ РАДВАТ НА
    ФАШИСТКАТА ПАРТИЯ ...

    А ВСЕ ПОВТАРЯТ
    ЧЕ РУСИЯ СЕ БОРИЛА СЪС ФАШИЗМА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДАЖЕ И КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ
    ПОДЪРЖАТ ВРЪЗКА
    С ФАШИСТКАТА ПАРТИЯ

    ЗАЩО ЛИ ?

    Коментиран от #14

    12:05 28.09.2026

  • 14 безинтересно

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "ИНТЕРЕСНО":

    тиа са русифилстази г@йтаци.мина ли са покрай фашизма ама на другия бряг

    12:13 28.09.2026

  • 15 Точен

    3 2 Отговор
    Те и за хората на Льо Пен във Франция говореха, че няма да спечели кметове, но Националният сбор вече има доста градоначалници... В Германия предстои, а вече в Източна Германия има поне 20 кмета от Алтернативе.

    12:13 28.09.2026

  • 16 Традиционно

    3 1 Отговор
    Германецът е тъпо добиче и това е доказано. Самостоятелна мисъл трудно се появява в китарата му. Източните провинции имат славянска кръв и това дава определени успехи, но немското е като цимент отгоре.

    12:17 28.09.2026

  • 17 !!!?

    2 2 Отговор
    Половината комунисти от ГДР гласува АзГ, а другата половина гласува за "Левицата"...и другото общо в тях е, че и двете ОПГ са прокремълски проксита !!!?

    12:24 28.09.2026

  • 18 Някой

    0 0 Отговор
    Реално общинските "съветници" са по-важни, защото представляват парламентите на общините, където се взимат решения.

    12:27 28.09.2026

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