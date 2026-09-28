Победи, но не и кметове! Крайнодясната "Алтернатива за Германия" не успя да материализира успеха на балотажите в Долна Саксония

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) не успя да спечели кметски постове на балотажите, които бяха произведени в неделя в северозападната германска провинция Долна Саксония, предаде ДПА, цитирана от бТА.
Общо 123 балотажа се проведоха за избор на кметове и ръководители на райони, след като на първия тур преди две седмици нито един от кандидатите не получи необходимите над 50% от гласовете.
Германската антиимиграционна партия имаше възможност да спечели за първи път ръководен пост в местната власт в Долна Саксония, като трима нейни кандидати участваха в балотажите. И тримата обаче бяха победени от кандидатите от основните политически партии.
В град Залцгитер кметът Франк Клингебил от консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц бе преизбран с 74,7% от гласовете срещу кандидата на АзГ Патрисия Майр, която получи 25,3%.
На първия тур преди две седмици Клингебил също бе начело с 45,6% от гласовете, а Майр получи 25,7%.
В Мюнстер, в окръг Хайдекрайс, независимият кандидат Анна Адамчак бе избрана за кмет с 80,5% от гласовете. Кандидатът на АзГ Кристоф Вайнад получи 19,5%.
В Бокенем край Хилдесхайм независимият кандидат Йенс Люер спечели с 69,6% срещу кандидата на АзГ Феликс Мул, който получи 30,4%.
В Хановер, столицата на провинцията Долна Саксония, кметът Белит Онай от Зелените спечели балотажа с 61,5% от гласовете, побеждавайки Аксел фон дер Ое от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), който получи 38,5%.
Регион Хановер ще бъде ръководен от Ева Бендер от ГСДП, която спечели 69,4% от гласовете срещу Оливер Юнк от ХДС, получил 30,6%.
Всички резултати засега са предварителни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мерц фалшифицира изборите
11:40 28.09.2026
2 Тези
Коментиран от #9
11:40 28.09.2026
3 Може ли ми кажете
11:43 28.09.2026
4 Аз отдавна разправям, че АзГ
Причината е много проста- срещу тях германците от всички останали партии издигат санитарна ограда!
Това последното много трудно го разбират както обикновените копейки, така и журналистите!
11:46 28.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 По 250 евро на глас
11:49 28.09.2026
7 Сравнението между Германия
11:52 28.09.2026
8 Яко корпоративен вот пичове !
11:53 28.09.2026
9 сравнението подхожда
До коментар #2 от "Тези":на немската демокрация. ..
11:54 28.09.2026
10 Точно така по същият начин
11:58 28.09.2026
11 Бъдещето е суверенно ясно
12:00 28.09.2026
12 хейтаците алтернативни
12:01 28.09.2026
13 ИНТЕРЕСНО
КАК СЕ РАДВАТ НА
ФАШИСТКАТА ПАРТИЯ ...
А ВСЕ ПОВТАРЯТ
ЧЕ РУСИЯ СЕ БОРИЛА СЪС ФАШИЗМА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДАЖЕ И КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ
ПОДЪРЖАТ ВРЪЗКА
С ФАШИСТКАТА ПАРТИЯ
ЗАЩО ЛИ ?
Коментиран от #14
12:05 28.09.2026
14 безинтересно
До коментар #13 от "ИНТЕРЕСНО":тиа са русифилстази г@йтаци.мина ли са покрай фашизма ама на другия бряг
12:13 28.09.2026
15 Точен
12:13 28.09.2026
16 Традиционно
12:17 28.09.2026
17 !!!?
12:24 28.09.2026
18 Някой
12:27 28.09.2026