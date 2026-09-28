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Проф. Румен Драганов пред ФАКТИ: Очаквам Евровизия да даде огромен тласък на Черноморието

Проф. Румен Драганов пред ФАКТИ: Очаквам Евровизия да даде огромен тласък на Черноморието

28 Септември, 2026 13:02 1 396 40

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  • българия-
  • гърция-
  • турция

България остава една изключително приятна в ценово отношение туристическа дестинация, казва той

Проф. Румен Драганов пред ФАКТИ: Очаквам Евровизия да даде огромен тласък на Черноморието - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България изпраща летния туристически сезон с ръст на чуждестранните посетители, но зад общите цифри стоят сериозни промени – както на туристическите пазари, така и в структурата на туристическия продукт. Септември се очертава като особено силен месец, а все повече туристи от ЕС избират България и извън традиционните пикови месеци. В същото време недостигът на кадри продължава да променя лицето на българския туризъм, като хотелите все по-често разчитат на работници от трети страни. Как се променя туристическият поток, защо нискотарифните авиокомпании са толкова важни за пазари като Полша, Италия и Испания, остава ли България ценово конкурентна на Гърция и Турция и може ли Евровизия в Бургас да помогне за удължаването на сезона? Пред ФАКТИ говори проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма.

– Професор Драганов, вече можем да направим равносметка на летния сезон. До края на август в България са посрещнати около 9,7 милиона чуждестранни туристи, което е ръст спрямо миналата година. Това означава ли, че можем да определим сезона като успешен, или за общия ръст има отделни разлики между отделните региони и туристическите пазари?
– Вече можем да прибавим към тази статистика и месец септември, с който влезлите в страната чужденци прехвърлят 9,825 млн. души. Движим се някъде с около 125 хиляди, което е около 1,25% повече туристи в сравнение с 2025 година. Като цяло смятам, че България показва една стабилност в своя туризъм.
Разбира се, това беше и една от най-тежките години, които аз си спомням, по отношение на една безпрецедентна отрицателна рекламна акция, главно в социалните мрежи, и тя беше базирана на въвеждането на еврото и очакването за поскъпване на цени в цялата страна, включително и на туристическите услуги.
Но смея да твърдя, че ние видяхме един доста спокоен туристически сезон, който се развиваше плавно, както винаги. Месеците извън сезона – май и юни, общо взето много слаби като туризъм, но това е било и предходните години, защото от 1 юли в страната вече могат да пътуват над 740 хиляди ученици, които са във ваканция, техните родители, които са около милион и половина, и техните баби и дядовци, които са малко над 2 милиона.

Тоест, ние имаме над 4,5 милиона хора, които могат да се движат свободно след 1 юли не само у нас, но и в чужбина.

И това го наблюдаваме съвсем ясно по запълнеността на хотелите, защото виждаме, че натовареността на хотелите започва от 15 юли и е много силна до 12-13 септември, преди началото на учебната година, което е абсолютно логично.
Но тази година наблюдаваме един феномен – един много силен месец септември. Много туристи, които се възползваха от доброто време, и най-вече те са чужденци от страните от Европейския съюз. И в момента се намирам в Албена и виждам хотели, пълни с чуждестранни посетители.

– Само хубавото време и многото слънчеви дни ли ни помогнаха да говорим за такъв сезон?
– Не бих казал, защото тези, които сега са на почивка тук, са организирали своята почивка дори в някои случаи и година по-рано. Тоест добрата реклама от уста на уста. Хората си предават колко изгодно е да бъдеш в България през есента. Това, което наблюдавам сега в България, е, че става въпрос за семейства с малки деца, с детски колички, но и за хора в тази възраст, така наречените „млади в сърцата“, над 55 години.

– Често правим сравнение с годините преди COVID. Успяхме ли да си върнем този туристически поток, който е посещавал България, примерно през 2019 година? Връщаме ли се на същите нива?
– Ние отдавна надхвърлихме тези нива, които бяха годината преди и по време на COVID. През 2019 година в страната са влезли 12 милиона 255 хиляди чуждестранни посетители, а миналата година влязоха 13 милиона 608 хиляди. Ние сме над милион и кусур от това, което сме през 2019 година.
Но това не се отнася за всеки хотел в страната, защото виждаме, че има хотели, които по някаква причина не могат да представят качествена услуга, качествен туристически продукт и съответно те не са търсени.
В същото време виждаме силно увеличение на туристи от Полша, от Италия, от Испания. Това пък се дължи на това, че нискотарифните компании просто отвориха нови дестинации. Общо взето туризмът изключително много зависи от свързаността, от самолетните полети и виждаме, че тези летища, на които има базирани самолети на нискотарифни авиокомпании, имат търсене, което не е по-малко от 5%, а пък летище София ще натрупа с около 9% своя ръст в годишен план.

– Цените на българското Черноморие, които вече споменахте, бяха една от основните теми, но остава ли България конкурентна като цена спрямо Гърция и Турция – страни, които имат много силен туризъм и са наши конкуренти?
– Абсолютно оставаме една изключително приятна в ценово отношение туристическа дестинация. Чухме коментари колко скъпа е станала България, но световните класации ни слагат на последно или на предпоследно място по цени. Ние се движим между първо и шесто място в различни видове туристически класации – дали ще е на курорт, дали ще е на град или на държавата, която предлага туристически продукт като цяло.

Към момента по-евтино от нас се оказват единствено Португалия и Босна и Херцеговина. Ние сме на нивото на Румъния и Албания като цени.

И веднага ще дам един пример. Англичаните, когато дават цена за вечеря за двама, с бутилка домашно вино, в България това струва около 85 евро, в Гърция е 104 евро. Ако говорим за Швейцария, Испания или Норвегия, която е на върха, там става въпрос за 234 евро.
Ние няма как да изпреварим света, тъй като и той не се бави, а се движи. Ако някой си мисли, че цените в света стоят на едно място, се лъже. Навсякъде има поскъпване, а то е и на база на качеството, а качеството се определя от публиката и от интереса. Този, който е сложил по-висока цена, това не е защото иска да си изгони клиентелата, а защото иска да предоставя условия и да създава доволни клиенти. Ако цената ви е ниска и се чака на опашка, хората се разочароват. Цената е един инструмент, през който може да се регулира натискът върху това, което произвеждате. И с цената вие намалявате опашката и създавате доволни туристи.
Няма смисъл да поддържате ниска цена, а хората да са недоволни от това, че чакат на опашка или не могат да се възползват от вашия продукт.

– В много хотели по морето вече виждаме персонал, който е от трети страни извън Европейския съюз. Нямаме много българи. Това ли е тенденцията, която се забелязва? И съответно тези хора, които идват от трети страни, осигуряват ли нужното качество, което предлага въпросният хотел, който ги е наел?
– Като цяло мога да кажа, че това е изключително добро решение, защото дава съвсем ясна представа, че имаме един качествен туристически продукт.
Аз посетих няколко хотела това лято, в които видях, че се обслужват от чуждестранен персонал – както на рецепцията, така и в ресторанта, така и като камериери в стаите. И мога да кажа, че се чувствам като навсякъде по света. Защото, когато отидете някъде в чужбина, в който и да е хотел, като се настаните, ще видите същата картинка и същите такива хора, които са от страни от третия свят. И те са точно в тази част – обслужващ персонал. Разбира се, има и такива, които са в топ мениджмънта. Но ние имаме недостиг на персонал в частта обслужване.

– А успяваме ли да ги задържим, така че да не са в България само за един сезон?
– В няколко хотела съм говорил с такива хора и те ми споделят, че са за трета-четвърта година. Сега в момента тече договорният процес с такива страни като Индонезия. Скоро се срещнах с техен представител. Много е голям интересът от тези страни към България. Както от наша страна, от ресторантьорите, които гледат натам, така и техни кадри, които гледат възможността да дойдат да работят в България. Най-често индонезийците се доставят от румънски фирми в България.

– Често говорите за културния туризъм като начин и възможност да се запълнят месеците май и юни, а догодина сме домакини на Евровизия в Бургас. Какво очаквате?
– Очаквам Евровизия да даде един значителен тласък на развитието на българското Черноморие като цяло. Това беше причината да коментирам преди месеци необходимостта именно Бургас да спечели Евровизия. И аз съм изключително доволен, че това се случи, защото това ще даде огромен тласък на Черноморието.
Ние винаги говорим за разширяване на сезона, но не си даваме сметка каква отговорност означава това да започнеш и да отвориш хотела през май, ресторанти, чадъри, да създадете услуги, да създадете атмосфера на туристите, така че те да бъдат доволни.
А сега с домакинството на Евровизия ни се отваря точно тази възможност, защото през май трябва да заработи една много значителна част от хотелите и ресторантите и плажните ивици на българското Черноморие около Бургас. Много е хубаво това, че Министерството на туризма и в лицето на Илин Димитров се ангажираха с една голяма подготовка и кампания за нещата, които ще започнем веднага след Евровизия. Ще участва и немската фирма ТУИ и в тази връзка очаквам месец май да бъде изключително силен по отношение на пристигането на туристи от Германия.

И всичко това ще бъде един пример за това как трябва да разширяваме сезона – с какви продукти, с какви туристи да очакваме.

Очаквам да имаме и много силно развитие по отношение на анимацията, защото хората очакват да се забавляват в България. За мен наличието на културен туризъм по Черноморието, което е изостанало изключително много, ще е нещо много позитивно. В последно време се мъча да се сетя за хорови и танцови състави, не само от градовете и селата в близост до морето, да са изнасяли спектакли по курортите през лятото. И с един приятел се шегувахме, че по морето не се чува гайда, защото, ако някой надуе гайда на лодката, ще избяга рибата, а хората не ръкопляскат, пак за да не изгонят рибата. Липсва култура на Черноморието. Но тук трябва да вметна, че може би едно изключение прави курортен комплекс "Албена", защото там наистина има една такава традиция, която се поддържа и която много се харесва на всички, които посещават курорта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То хубу евровизия

    38 0 Отговор
    да даде тласък, но това е все едно да буташ жигула без бензин и без акумулатор...

    13:04 28.09.2026

  • 2 Щом Сам !

    21 0 Отговор
    Не Можеш Да Го Направиш !

    Значи !

    Че си Нищо !

    13:05 28.09.2026

  • 3 бушприт

    18 1 Отговор
    Очаквам конкурсът "Евровизия" да даде огромен тласък на представата,на бъдещите ни гости за нашето Черноморие.

    13:05 28.09.2026

  • 4 мдааааа

    26 0 Отговор
    И аз имам очаквания с най- новата песен - " ТУТУРУТУ "

    13:05 28.09.2026

  • 5 Исторически факти

    28 0 Отговор
    Пръдлю

    13:06 28.09.2026

  • 6 Оня с рикията

    28 0 Отговор
    Абе аз се си мисля, че докато не посинее/позеленее водата и не се поразбута бетона на черноморието, едва ли този тласък ще помогне... Па и с тия обявени цени на нощувките хептен...

    13:06 28.09.2026

  • 7 огромен тласък на Черноморието

    18 0 Отговор
    С други думи още нови хотели.

    13:07 28.09.2026

  • 8 Робот

    26 1 Отговор
    В България има 3.139. професора , по голямата част от тях са с купени или откраднати титли.Една част от тях преподават МЕДИЦИНА и създават убийци, друга част от тях искат пари от евровизия .... В момента тече разследване на неправителствена организация за доценти и професори..Резултати след месец максимум два.
    !

    13:08 28.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хоминид

    12 1 Отговор
    Ойровижън ще избута черноморието ни много на изток,водата натам ще се изпличка.

    13:09 28.09.2026

  • 11 Толкова

    20 0 Отговор
    ти е акъла , ДС агенте , граблив ! Милионен крадец , а и повече !

    13:10 28.09.2026

  • 12 българина

    25 0 Отговор
    да не забравяме, че Драганов всяка година напомпва летния сезон че бил по добре от предния, пък накрая вжегодно с 5 пр надолу. Вече цели хотели не отварят изобшо..... Като дойдат от 30 държави хора, ше видят в цялата й прелест бг пътна инфраструктура. Сега ще пооправят малко Бургас, останлите в калта и мизерията.. Бг туризъм е пълен булшед

    13:11 28.09.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    18 0 Отговор
    ДВЕ СЕДМИЦИ 😂😂😂
    А после - по старо му... 😭😭😭
    Тука - НЕ.!
    Гърция и Турция - където се чувстваш човек, а не да те мечкат тукашните мутри

    13:12 28.09.2026

  • 14 Пътешественик

    17 0 Отговор
    България не е предпочитана да живее и работи човек тука, камоли да развива туризъм и да привлича туристи. По малките населени места е страшно и няма живот за много хора.

    13:15 28.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Име

    16 0 Отговор
    Професоре, професоре, излагаш се и плюеш върху труда си! Ако разбира се, професорската ти титла не е купена, и не ти дреме много!

    13:16 28.09.2026

  • 18 Евровизия може да му

    21 0 Отговор
    даде "огромен тласък" само в задното полушарие на тоя пуяк . Същото го слушахме и за Джирото нали?

    13:18 28.09.2026

  • 19 Катил

    15 0 Отговор
    Особено около Влас,Елени,Слънчев бряг ще е тотал щета

    13:20 28.09.2026

  • 20 Мунчовци с Шлемофони

    13 0 Отговор
    Ако “Лукойл” все още работи и има гориво по бензиностанциите и гориво за самолетите по летищата, иначе ще е Химера БГ Евровизията, а в това отношение Тръмп може много да осоли Европейската “манджа”, до седмици спира Американският износ на горива към Европа.
    Заложете на изцяло Чалгарска Евровизия, с турски контрабанден петрол и много турски гости.

    13:21 28.09.2026

  • 21 Фикрет

    10 0 Отговор
    Особено около Влас,Елени,Слънчев бряг ще е тотал щета

    13:22 28.09.2026

  • 22 По скоро

    14 0 Отговор
    когато се приберат да кажат на другите да не са стъпали тук! С какво ще ги привличеш...с чистота, хотел и квартира по високи от Гърция и Италия? Курортните градчета, ако всички хора се изпокрият, ще прилича като след апокалипсис минал преди 200 години...или таратор за 4-5 евро? Само едни глупости дрънкате всички политици...

    13:23 28.09.2026

  • 23 българина

    10 0 Отговор
    когато една кола е със счупен двигател, тласъците с добавки са ефективни еднократно..... всеки шофьор знае това. Само специалиста всяка година залага на ръст, пък то все минус. Хайде малко в реалността на мъртвеца

    13:23 28.09.2026

  • 24 ?????

    19 0 Отговор
    Уф.
    Кво стана с тласъка от приемането на еврото?

    Коментиран от #28, #29

    13:27 28.09.2026

  • 25 хотелите и хотелиерите

    16 0 Отговор
    на българското Черноморие и особенно тези около Бургас трябва да бъдат съдени поголовно за кражби за милиарди евро на питейна вода с която все още си пълнят басеините чрез незаконни байпаси! .. ПУП-а пък на Чингене Скеле е в пъти по престъпен от този на Баба Алино ! Кмета на Бургас Николов отдавна трябваше да е в затвора а не да краде и сега терени в Мадика с подставени лица и държавата да му плаща за водопровод и канализация на личните му 8 строежа 20 милиона евро ... Самата спортна зала в Бургас е пример за еманацията на корупцията и кражбите на ГЕРБ и бургаската олигархия в частност...

    13:27 28.09.2026

  • 26 Въобще не бъдете сигурни

    17 0 Отговор
    Че домакинство на Евровизия ще има в България и въобще Евровизия ! Държавите се отказват от участие една след друга. На края ще останат само България и нацисткият коптор Израел

    13:31 28.09.2026

  • 27 как трябва да разширяваме сезона

    14 0 Отговор
    Оди у Бургас да видиш пуяк колко е разширен сезона. Жив човек тази събота вече нямаше и цигания до шия ...

    13:35 28.09.2026

  • 28 Има

    16 0 Отговор

    До коментар #24 от "?????":

    тласък но в обратна посока и той е доста силен.

    13:35 28.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Европрайд

    13 0 Отговор
    "голям тласък" ще даде? Без икономически растеж нищо няма да даде тласък, нито голям, нито малък!

    13:41 28.09.2026

  • 31 Глупендър ?

    9 0 Отговор
    4 круйзни кораба наети от самите организатори на Евровизия на бургаска морска гара и един турски лагер с 600- 800 фургона в района на пристанището какъв точно огромен тласък на Черноморието ще даде ? А? Едно кафе даже с ДДС няма да изпият в Бургас ! Единствено може туристическа такса от по 10 евро на ден да им се сложи за вход в града ама и това не ми се вярва родните ни недоразумения да направят. И това мурджо е все пак май месец. Сезона на дъждовете и абитюрентските балове нали?

    13:44 28.09.2026

  • 32 Очилата

    10 0 Отговор
    мазна питка

    13:44 28.09.2026

  • 33 Моля!

    2 6 Отговор
    Простолюдието да си гледа телевизия Планета без да коментира Евровизия 🤫

    13:48 28.09.2026

  • 34 Перо

    9 0 Отговор
    Джендърията е дантел марка и тук ще дойдат изпаднали лица със скъсан джоб и няма да стоят повече от 2 дни, в най-евтините хотели! Барба Ганьос ще ги уплаши с цени от Монако и никой няма да си помисли за тая държава с жилищните комплекси зад плажовете!

    14:14 28.09.2026

  • 35 ПЪЛНИ ГЛУ ПОСТИ

    7 0 Отговор
    Така в началото на сезона се мислеше, че колоездачите ще съживят нещо, ама доколкото знам нищо умряло не може да се съживи! Що се касае до цените…те единствено следва да се оценяват в комплект с качеството на услугата. Драго ми е да съобщя на Драганов, че по този показтел сме след Албания дори!!!

    14:16 28.09.2026

  • 36 СЗО

    5 0 Отговор
    Все чакате някой друг да ви да де тласък. Вис само да деретв кожи от туристите...

    14:42 28.09.2026

  • 37 Ненормалник

    6 0 Отговор
    Какъв тласък, бре? Вие унищожихте Черноморието! Какво ще тласкаш напред? "Елените", "Свети Влас", които отново реват за пречиствателни станции? Тласък на бетона - строеж на нови 20 етажни чудовища край Варна? При това почти незаконни. Вие сте некадърни и алчни кьопелета!

    14:43 28.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Трипадвизор

    4 0 Отговор
    Аве очилат дъртефел професоп
    Евровизия НЯМА да има
    Урсула и Клаус Шваб готвят от февруари 2027 год нова КОВИДа затваряне на граници qr кодове и ваксини
    Ма ти си мухъл и НЕ ги знаеш тия работи

    15:04 28.09.2026

  • 40 оХОУ

    4 0 Отговор
    То да не е едн0р0г,че да му даде тласък,напъвайки го и30т3ад3е...Не че Бургас нема се напълни с neHdex0cu де и всякакви евр0ейски 0т па дъ ци./

    15:13 28.09.2026