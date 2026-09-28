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Боян Рашев: Европа пак открива топлата вода, тоест въглищата

Боян Рашев: Европа пак открива топлата вода, тоест въглищата

28 Септември, 2026 10:00 651 15

  • германия-
  • тец-
  • въглища-
  • енергетика

Това не е аргумент срещу ВЕИ. Точно обратното. ВЕИ и батериите са великолепни технологии и Европа безспорно трябва да инвестира в тях

Боян Рашев: Европа пак открива топлата вода, тоест въглищата - 1
Снимка: Profimedia.bg
Боян Рашев Боян Рашев анализатор
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Европейският енергиен преход върви толкова успешно, че тази зима континентът отново ще разчита повече на… въглища.

Причината е досадно прозаична – газът пак е скъп. Войната с Иран ограничи доставките на втечнен газ през Ормузкия проток, европейската цена на газа през септември мина 80 евро/MWh – най-високото ниво от три години – а газовите хранилища са необичайно празни. Резултатът според анализ на Reuters (първата новина): Производството на електроенергия от въглища в Европа може да скочи с около 25% през следващите шест месеца. Чудя се само защо колегите използват бъдеще време, защото това вече се случва още през септември.

Тук започва забавната част. Европа закрива въглищни централи от години.

Германия дори изпреварва собствените си законови цели – изведените мощности вече надхвърлят планираното за 2029 г. Сега обаче газът поскъпва и електроенергийната система прави нещо крайно неуважително към политическите стратегии – подчинява се на физиката и икономиката. Малкото останали въглищни централи отново стават изгодни и критично важни. Германия ги натоварва толкова, че според анализа на Reuters, те се приближават до физическия си производствен максимум.

Бърза проверка показва верността на това твърдение – в 20:30 ч. на 22.09 например абсолютно всички налични блокове на лигнитни ТЕЦ в Германия са работели, осигурявайки обща мощност от 13 GW (от 14.8 GW теоретичен капацитет; втората графика). Същевременно – въпреки екстремните цени и празните хранилища – се налага да работят и над 15 GW газови ТЕЦ, тъй като немската икономика иска електричество, дори когато няма вятър и слънце.

Боян Рашев: Европа пак открива топлата вода, тоест въглищата
Снимка: Фейсбук

Ако Германия не беше затворила голям брой въглищни ТЕЦ, днес те щяха да работят и цените нямаше да надхвърлят 700 евро/MWh в тъмните часове на безветрие.

Оказва се обаче, че електроцентрала, която си затворил на база сметки в Excel, не може да бъде включена с клик в програмата.

Междувременно Брюксел е разтревожен, че скъпата енергия подхранва общественото недоволство и подкрепата за крайната десница.

Проблемът обаче е по-сериозен от поредната скъпа зима. Европа постепенно се отказва не просто от въглищата, а от самата идея, че една индустриална цивилизация трябва да може да произвежда значителна част от собствената си енергия. Добивът на нефт в ЕС клони към пренебрежими количества. Собственият газ намалява. Въглищата се закриват. Германия затвори и последните си атомни реактори. Рафинерии също изчезват.

После внасяме същите „лоши“ молекули от другаде. Само през първите осем месеца на 2026 г. Европейският съюз е платил около 7,3 млрд. евро за руски LNG от проекта „Ямал“.

След политическия завой към САЩ американският петрол и втечнен газ правят все по-голяма дупка в европейските бюджети. Днес същото се отнася и за американския дизел.

И тъй като текущият американски президент не ни харесва, изведнъж започваме да мечтаем за нефта, газа и горивата на Канада. Нищо, че до вчера обяснявахме колко „мръсен“ е точно техният добив от нефтени пясъци и шисти.

Тук мога да формулирам любопитна нова дефиниция за чиста енергия:

Изкопаемото гориво става по-чисто, когато е добито достатъчно далеч от очите на европейския избирател. Същото се отнася и за китайските панели, батерии и електромобили, за чиято верига за доставки не желаем да знаем ненужни подробности.

Не знам вече от колко години го повтарям. Европа намалява местния добив и енергоемкото производство, но продължава да потребява техните продукти.

Емисиите, мините и комините просто се преместват на друга географска дължина и ширина.

А после готовите метали, батерии, фотоволтаици, химикали и електроника пристигат обратно с кораб.

Китай е световният шампион по ВЕИ. Но явно никой не му е обяснил, че за да строиш солари, трябва първо да затвориш въглищните си централи. Само през първата половина на 2026 г. Китай е въвел 30 GW нови въглищни мощности и е започнал строителството на още 25.4 GW. Едновременно с това страната изгражда много ядрени, водни, слънчеви и вятърни мощности. Китай не избира между индустрия и електрификация, а използва първото, за да постигне второто.

През 2000 г. Китай произвежда 1355 TWh електроенергия, а през 2025 г. – вече над 10 000 TWh. За четвърт век страната увеличава производството на електричество над седем пъти, докато в ЕС то намалява. Центровете за данни, електромобилите, железниците, металургията, химията, батериите и фотоволтаиците не се появяват от климатична стратегия. Те се появяват, когато имаш огромно количество надеждна енергия.

Това не е аргумент срещу ВЕИ. Точно обратното. ВЕИ и батериите са великолепни технологии и Европа безспорно трябва да инвестира в тях.

Електрификацията е огромна възможност. Но колкото повече електрифицираме транспорта, отоплението, индустрията и центровете за данни, толкова повече електричество ще ни трябва – не само в слънчевия майски следобед, когато цената е отрицателна, а в 19:00 часа на студена безветрена януарска вечер.

Силна Европа и енергийно зависима Европа трудно могат да бъдат едно и също нещо. Аргументите „ЗА“ европейски собствен добив и производство на изкопаеми горива и „ЗА“ ВЕИ и електрификацията не са алтернативи.

Първият е материалната основа, върху която реално може да се развива вторият – както показва китайският модел.

Към днешна дата обаче ЕС следва друг модел: Затваряме мините, кладенците, централите и заводите, купуваме всякаква енергия и технологии отвън, плащаме все повече, молим се за топла зима, треперим при всяка новина за атакуван от туземци кораб насред световните морета и накрая пак откриваме спасение във въглищата още при първия епизод на септемврийско безветрие.

Колко дълго ще изкараме така?


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 6 Отговор
    Мошко Радев трябва да даде въглищата на България на концесия, ако иска още заеми.

    Коментиран от #4

    10:02 28.09.2026

  • 2 Кжцфф

    6 1 Отговор
    Току виж открила и огъня с кремък

    10:04 28.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    И точно за да не може Европа да пуска въглищните централи Урсулите искат специални правомощия за управление на енергетиката при криза и да намаляват потреблението и производството по това, което те решат

    когато и драгия евроатлантик започне да мръзне като куче щото Урсулите са му резнали тока ще започне и да проумява, че от Урсулите освен фашизъм друго не може да дойде!

    Коментиран от #5

    10:04 28.09.2026

  • 4 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не иска

    10:05 28.09.2026

  • 5 Зелената сделка

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Ми тва е, фотосинтеза бате.

    10:06 28.09.2026

  • 6 !!!?

    3 3 Отговор
    Рашев да се моли да падне дъжд за да охлажда ЯЕЦа, че и той ще мине на кюмюр...!

    10:08 28.09.2026

  • 7 Много хубава статия.

    10 0 Отговор
    Балансирана, компетентно написана, така, че дори и лаиците като мен да могат да разберат как стоят нещата в Европа и света. Леко критична, с известно чувство за хумор, но и доста интересна.

    10:09 28.09.2026

  • 8 Мяркел

    5 1 Отговор
    Ама как така, нали Меркел е пионерче от ГДР? Как така губи на своя територия? Да не би да е ИМЕННО заради това, защото сред номенклатурчиците се срещат най-големите НАГАЖДАЧИ, което залюханите ФРГ-ци не са усетили, но на ГДР отдалеч им мирише на глупости?

    10:13 28.09.2026

  • 9 Нека сме наясно

    0 5 Отговор
    Причината за връщането на въглищата е извън Европа. Като отпадне причината пак ще ги спрат и никой няма да е изненадан.

    10:16 28.09.2026

  • 10 купон да става

    4 1 Отговор
    Днес така ,утре онака ,после ей така.....

    10:18 28.09.2026

  • 11 Еко вятърна перка темерутка

    5 0 Отговор
    Вместо да направят всички танкове ,кораби ,самолети в НАТО да бъдат еко само на зелена енергия те пак въглища та въглища....И да има въглища останалите ресурси откъде?

    10:21 28.09.2026

  • 12 временното си го знаем

    1 0 Отговор
    „Никоя индустрия, организация или кауза, натоварена с решаването на даден проблем, всъщност няма да го реши, защото изчезването на проблема ще спре икономическата или политическата им власт.“ Толкова много примери в толкова различни сфери, че тази динамика е най-характерната черта на обществото: „Нищо не е толкова трайно, колкото временна правителствена програма“ — Милтън Фридман

    10:31 28.09.2026

  • 13 ЕС 25% през 1990 г. до 14% сега

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    10:36 28.09.2026

  • 14 Грета Тумберг

    3 0 Отговор
    Ако трябва - цяла Европа нека измре от студ , НО - въглища и петрол - ЙОК ! Аз хазах , хау !!!

    10:39 28.09.2026

  • 15 БАНко

    2 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , ДОБАВЯМ КЪМ ПОСЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ : ТРЕПЕРИМ ПРИ ВСЯКА НОВИНА ЗА АТАКУВАН ОТ ТУЗЕМЦИ .....И УКРАИНЦИ .....КОРАБ НАСРЕД СВЕТОВНИТЕ МОРЕТА

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