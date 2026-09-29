Новини
Мнения »
Родени престъпници

Родени престъпници

29 Септември, 2026 11:00 1 578 21

  • емил йотовски-
  • домашна ракия-
  • наказание

Всъщност, целта е или да се отвлече вниманието от нещо друго, или да си постоянно виновен

Родени престъпници - 1
Снимка: БГНЕС
Емил Йотовски Емил Йотовски
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Някой да знае схема за изпиране на незаконна домашна ракия?“

„Продавам празни шишета за ракия с бандерол!“

„Ти изпи ли си запасите от ракия, или вече си престъпник?“

Шеги, шеги, шеги…

Всъщност, целта е или да се отвлече вниманието от нещо друго, или да си постоянно виновен. Виновен по рождение, ако може. Достатъчно е да се създадат достатъчно глупави и манипулативни закони и вече си сварен. Съществуваш с постоянна презумпция за виновност и знаеш, че единствено заради благосклонността на държавата и онзи тесен луфт, който тя ти отпуска, не си санкциониран и арестуван. Това те прави примирим към всички останали нарушения на законите в държавата, независимо от формата и мащаба, защото — забрави ли? — и ти си престъпник.

Другото нещо, което вече е смазано и работи добре, е да си длъжник. Няма нищо по-удобно за контрол от общество, съставено от виновници и длъжници.

Достатъчно е да се забрани дишането през устата, защото това — да кажем, според някаква европейска директива — вреди на климата, и ти, въпреки цялото си старание, което ще положиш, да си законосъобразен, все някога ще поемеш въздух през устата или — по-лошо — ще издишаш. Добре дошъл в света на престъпниците. Сега ще правиш ли каквото трябва, или ще се санкционираме?

Подобно нещо е и това тъпотворство с домашната ракия. Под предлог, че нещо не е здравословно, еко, био, медицински, научно и не знам какво си, домашната ракия излиза извън закона. Добре, само проба е. Но дори и това дразни. Като казах закон, има ли закон този, който къса пластмасовите капачки от бутилките, да бъде санкциониран? Ако няма, не е зле да се помисли и в тази посока.

Всякакви глупотевини от сорта, че в Брюксел никой не вари ракия и въпреки това всичко им е наред, са нерелевантни. Брюксел е друга планета и по последни данни не комуникира с този свят. И с „тук не е Москва“ пак не става.

Тук обаче е България и ние така правим. Играем хоро и обичаме домашна ракия. Варим я, хвалим се с нея, черпим приятели и врагове и си я пазим за сватби и погребения. С такива закони нито ще станем по-добри, нито по-трезви, нито по-умни. Ще станем по-обидени и по-бедни.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    28 13 Отговор
    Тиквата и Простокирчовците фалираха държавата със стотици милиарди заеми ,като повечето пари откраднаха в чекмеджета и офшорни сметки в Кипър и сега Пилота се чуди какви данъци да измисли да напълни пробитата и разграбена хазна

    Коментиран от #6

    11:04 29.09.2026

  • 2 Мафията търси нови начини да ни обира

    22 5 Отговор
    Кражбата е водеща при тези

    11:04 29.09.2026

  • 3 Сусу Манарата

    29 0 Отговор
    Всеки, който се е хванал с ракията, се е провалил. Знаят го и децата.

    11:05 29.09.2026

  • 4 Сила

    10 16 Отговор
    "Имилл Гьотефф не е Волгин или Карбовски "...
    и няма да получи нито цент ( копейка ) хонорар !!!
    И да , "Тук не е Москва " и " Бяла роза " не е българско хоро а е ориенталски кючек !!!

    11:07 29.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 13 Отговор
    Радев и ДПС унищожават Шипка а народа спи.

    11:10 29.09.2026

  • 6 Прогресивни съветски шарлатани !

    16 10 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Мунчо Боташа изтегли два пъти по голям дълг, от колкото бюджетите на Асен Василев за 3 години взети заедно.
    Къде ги слагаш тия комунистически кРадеви мyмии при Киро и Асен ?

    11:11 29.09.2026

  • 7 Попов

    8 16 Отговор
    А, пияндето се е събудили, мама му е направила мекички и сега ще изкара някой цент за биричка. Емко, какво общо има гълъбарските "умнотии" с Брюксел ?
    На тебе Брюксел ти е виновен, че живееш още при майка си, която на преклонна възраст още те пере и храни.

    11:13 29.09.2026

  • 8 Домашна

    14 10 Отговор
    По примера на неговият господар Путин, Радев ще преследва и глобява всички, които
    пият домашна ракия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него. Сега гласувайте
    и за Йотова.

    11:16 29.09.2026

  • 9 Сър Пичук

    15 3 Отговор
    Подозирам, че това, с ракията, няма да мине в този си вид. Ако вкараш пръч в затворена стая, след няколко минути започва да смърди, та се не трае. Извеждаш пръчът и дишането става по-леко. Баща ми казваше, че при народната власт било същото. Първо пускат слух, че цената на хляба ще се покачи двойно. После излизат едни хора и обясняват, че това са слухове и манипулации от врагове на народа. В крайна сметка вдигат цената с няколко стотинки за да не остане разочаровано народонаселението.

    11:17 29.09.2026

  • 10 Пърцуц Пърцуцов

    17 2 Отговор
    Както обикновено ,коментарът на г-н Йотовски е хем злободневен ,хем право в целта.Не забравяйте ,че той пише за ракията чисто символично ,защото не Законът за ракията е проблемът (или - не е смо той). ПП. Само ще добавя ,че никой (ама - никой ,вкл. Йосиф Сталин с репресиите си) не е могъл да спре варенето на "домашнярка" (самогон) .

    11:18 29.09.2026

  • 11 Жмръц

    10 3 Отговор
    Когато си подчинен,наведен и отдаден на евр0ейската директива,се получават точно такива "тъп0тв0рнци,с тъп0тв0рни закони...Ако могат да ти вземат и на(раните га6ти,ще го направят.Там ценности,традиции и обичаи не се зачитат.Важно е да си модерен и нещо си с тран(...Да,ама не.Ние в България точно тези не ги зачитаме.Имаме си традиции и обичаи.ЕСъ да го вее!

    11:18 29.09.2026

  • 12 Ха ха ха

    6 9 Отговор
    Не се трае вече! На изборите всички за Възраждане!

    11:19 29.09.2026

  • 13 Даа!

    13 0 Отговор
    Не виждате втория пласт,за съжаление.Чист лобистки проектозакон,на големите винарски изби.Затова се пръкна това" недоносче" За фиска,това реално е с нищожен ефект.Но ако се узакони и приложи,избите стават тотални монополи на пазара.А "домашната" им пречи,бърка в приходите.Защото почти няма селско дом,без домашно производство.От джанки,сливи, плодове, гроздово джибре.А това сумарно са десетки хиляди домакинства - деца,роднини,приятели) който вместо да отидат в магазина,си пият домашна.Има и вторичен замисъл.Ракия се пече в по малки количества.Но домашно вино,се слага със стотици литра навсякъде.Да,но догодина, джибрето и останало вино,се превръща в ракия.Спре ли ракията,народа какво ще праеи с джибрето? Ще го изхвърля,но къде? Тоест: ще ни принудят да слагаме по малко домашно вино.Ето допълнителен пазар и за вино от избите.

    11:23 29.09.2026

  • 14 Да, да

    5 4 Отговор
    Почти си прав, но почти! Има една част "производители за собствени нужди", които не копаят лозе, а изкупуват грозде в големи количества. После като алхимици правят неща, наричани от тях вино и ракия, които продават на който се сетиш, включително и на "ресторантьори".
    От чисто химична гледна точка, това е опасен процес и трябва да се забрани.
    Изобщо не обръщам внимание на икономическата страна и политиката на държавата.

    11:23 29.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Отвратен

    9 2 Отговор
    Това няма нищо общо с Брюксел Това е партенка на Радев да се забрави гафа с Йотова в ООН !

    Коментиран от #18

    11:28 29.09.2026

  • 17 Омалумчването продължава с пълна сила

    3 0 Отговор
    Малумизацията на българския народ продължава с пълна сила и никой и не се опитва да го спре - тъп народ е лесен за управление, независимо дали е от Изток или от Запад..

    11:28 29.09.2026

  • 18 Пепа

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Отвратен":

    Аз не виждам никакъв гаф на Йотова , напротив позицията и беше много правилна !

    11:48 29.09.2026

  • 19 Браво

    3 1 Отговор
    Единствените статии, които чета в този сайт са на този човек, иначе под другите... само коментарите за забавление.

    Коментиран от #20

    11:51 29.09.2026

  • 20 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Браво":

    Браво Имиле , браво Гьотефф ....продължавай да си се четеш само ти !!!
    Единствен си , неповторим !!!

    11:59 29.09.2026

  • 21 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    0 0 Отговор
    За две шишета ракия – 1000 евро глоба.
    За 5 кг. кокаин – помилване.
    И както се вижда, е само началото!

    Това казва всичко за Радевата партия на натовският генерал и кандидата им за президент тамплиерката Йотова.

    12:35 29.09.2026