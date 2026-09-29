Родени престъпници

„Някой да знае схема за изпиране на незаконна домашна ракия?“
„Продавам празни шишета за ракия с бандерол!“
„Ти изпи ли си запасите от ракия, или вече си престъпник?“
Шеги, шеги, шеги…
Всъщност, целта е или да се отвлече вниманието от нещо друго, или да си постоянно виновен. Виновен по рождение, ако може. Достатъчно е да се създадат достатъчно глупави и манипулативни закони и вече си сварен. Съществуваш с постоянна презумпция за виновност и знаеш, че единствено заради благосклонността на държавата и онзи тесен луфт, който тя ти отпуска, не си санкциониран и арестуван. Това те прави примирим към всички останали нарушения на законите в държавата, независимо от формата и мащаба, защото — забрави ли? — и ти си престъпник.
Другото нещо, което вече е смазано и работи добре, е да си длъжник. Няма нищо по-удобно за контрол от общество, съставено от виновници и длъжници.
Достатъчно е да се забрани дишането през устата, защото това — да кажем, според някаква европейска директива — вреди на климата, и ти, въпреки цялото си старание, което ще положиш, да си законосъобразен, все някога ще поемеш въздух през устата или — по-лошо — ще издишаш. Добре дошъл в света на престъпниците. Сега ще правиш ли каквото трябва, или ще се санкционираме?
Подобно нещо е и това тъпотворство с домашната ракия. Под предлог, че нещо не е здравословно, еко, био, медицински, научно и не знам какво си, домашната ракия излиза извън закона. Добре, само проба е. Но дори и това дразни. Като казах закон, има ли закон този, който къса пластмасовите капачки от бутилките, да бъде санкциониран? Ако няма, не е зле да се помисли и в тази посока.
Всякакви глупотевини от сорта, че в Брюксел никой не вари ракия и въпреки това всичко им е наред, са нерелевантни. Брюксел е друга планета и по последни данни не комуникира с този свят. И с „тук не е Москва“ пак не става.
Тук обаче е България и ние така правим. Играем хоро и обичаме домашна ракия. Варим я, хвалим се с нея, черпим приятели и врагове и си я пазим за сватби и погребения. С такива закони нито ще станем по-добри, нито по-трезви, нито по-умни. Ще станем по-обидени и по-бедни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #6
11:04 29.09.2026
2 Мафията търси нови начини да ни обира
11:04 29.09.2026
3 Сусу Манарата
11:05 29.09.2026
4 Сила
и няма да получи нито цент ( копейка ) хонорар !!!
И да , "Тук не е Москва " и " Бяла роза " не е българско хоро а е ориенталски кючек !!!
11:07 29.09.2026
5 Последния Софиянец
11:10 29.09.2026
6 Прогресивни съветски шарлатани !
До коментар #1 от "Тик-Ток":Мунчо Боташа изтегли два пъти по голям дълг, от колкото бюджетите на Асен Василев за 3 години взети заедно.
Къде ги слагаш тия комунистически кРадеви мyмии при Киро и Асен ?
11:11 29.09.2026
7 Попов
На тебе Брюксел ти е виновен, че живееш още при майка си, която на преклонна възраст още те пере и храни.
11:13 29.09.2026
8 Домашна
пият домашна ракия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него. Сега гласувайте
и за Йотова.
11:16 29.09.2026
9 Сър Пичук
11:17 29.09.2026
10 Пърцуц Пърцуцов
11:18 29.09.2026
11 Жмръц
11:18 29.09.2026
12 Ха ха ха
11:19 29.09.2026
13 Даа!
11:23 29.09.2026
14 Да, да
От чисто химична гледна точка, това е опасен процес и трябва да се забрани.
Изобщо не обръщам внимание на икономическата страна и политиката на държавата.
11:23 29.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Отвратен
Коментиран от #18
11:28 29.09.2026
17 Омалумчването продължава с пълна сила
11:28 29.09.2026
18 Пепа
До коментар #16 от "Отвратен":Аз не виждам никакъв гаф на Йотова , напротив позицията и беше много правилна !
11:48 29.09.2026
19 Браво
Коментиран от #20
11:51 29.09.2026
20 Сила
До коментар #19 от "Браво":Браво Имиле , браво Гьотефф ....продължавай да си се четеш само ти !!!
Единствен си , неповторим !!!
11:59 29.09.2026
21 Добре дошли в еврозоната глупаци!
За 5 кг. кокаин – помилване.
И както се вижда, е само началото!
Това казва всичко за Радевата партия на натовският генерал и кандидата им за президент тамплиерката Йотова.
12:35 29.09.2026