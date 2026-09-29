Родени престъпници

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„Някой да знае схема за изпиране на незаконна домашна ракия?“

„Продавам празни шишета за ракия с бандерол!“

„Ти изпи ли си запасите от ракия, или вече си престъпник?“

Шеги, шеги, шеги…

Всъщност, целта е или да се отвлече вниманието от нещо друго, или да си постоянно виновен. Виновен по рождение, ако може. Достатъчно е да се създадат достатъчно глупави и манипулативни закони и вече си сварен. Съществуваш с постоянна презумпция за виновност и знаеш, че единствено заради благосклонността на държавата и онзи тесен луфт, който тя ти отпуска, не си санкциониран и арестуван. Това те прави примирим към всички останали нарушения на законите в държавата, независимо от формата и мащаба, защото — забрави ли? — и ти си престъпник.

Другото нещо, което вече е смазано и работи добре, е да си длъжник. Няма нищо по-удобно за контрол от общество, съставено от виновници и длъжници.

Достатъчно е да се забрани дишането през устата, защото това — да кажем, според някаква европейска директива — вреди на климата, и ти, въпреки цялото си старание, което ще положиш, да си законосъобразен, все някога ще поемеш въздух през устата или — по-лошо — ще издишаш. Добре дошъл в света на престъпниците. Сега ще правиш ли каквото трябва, или ще се санкционираме?

Подобно нещо е и това тъпотворство с домашната ракия. Под предлог, че нещо не е здравословно, еко, био, медицински, научно и не знам какво си, домашната ракия излиза извън закона. Добре, само проба е. Но дори и това дразни. Като казах закон, има ли закон този, който къса пластмасовите капачки от бутилките, да бъде санкциониран? Ако няма, не е зле да се помисли и в тази посока.

Всякакви глупотевини от сорта, че в Брюксел никой не вари ракия и въпреки това всичко им е наред, са нерелевантни. Брюксел е друга планета и по последни данни не комуникира с този свят. И с „тук не е Москва“ пак не става.

Тук обаче е България и ние така правим. Играем хоро и обичаме домашна ракия. Варим я, хвалим се с нея, черпим приятели и врагове и си я пазим за сватби и погребения. С такива закони нито ще станем по-добри, нито по-трезви, нито по-умни. Ще станем по-обидени и по-бедни.