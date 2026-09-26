Диана Дамянова: На кампания като на кампания

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тази кампания вече започва и официално, макар че черната част от нея някак си се изниза преждевременно.

Цялата политологична, социологична /там вярвам доста повече/ и анализаторска гилдия се съгласи, че интригата е между кандидатурите на Йотова и Гюров и че тази интрига ще се изяви на балотажа.

Сега, аз, понеже не съм от нито една от тези гилдии, пък и съм малко по-така с мисленето, съвсем не отписвам възможността да има трети дует, именно Костадинов-Волгин, дори обратното – Волгин-Костадинов на балотажа.

Защото част от „публиката“ на Радев, която е доста по-къмто Русия в своите убеждения, няма как да е щастлива от умерената евроскептична позиция на Радев. И там няма как да не текат някакви процеси на разочарование, дори и неодобрение.

Но това трябва да каже социологията, дето аз ѝ вярвам по принцип /освен на партийната, дето не ѝ вярвам по принцип/.

Та мисля си, че таз работа със сигурните участници на балотаж не е съвсем гарантирана и сигурна.

И сега идва въпросът.

Какво, ако до балотаж достигнат „сигурните“ Йотова и Гюров, в своите тандеми?

Къде тук е интригата, която вещаят всичките анализатори, близки до ППДБ и често "напълно независими" членове на демократичния форум, дето трябваше да подбере кандидат за президент на добрите, а то стана обратното. Но това е подробност, произтичаща от, меко казано, странните политически процедури в „демократичния спектър“.

Та отиват тези два предопределени тандема на балотаж и там какво настъпва?

Ами едно просто нещо. Извън очакваното преливане на гласове настъпва туй, дето Борисов и Пеевски излизат на сцената.

Ще вземе да се окаже, че решението на Борисов да „не им участва“ всъщност има някакъв заряд.

Такъв хленч ще настане по геополитически мотиви, че ще ни писнат ушите.

Всеки /от многобройните лидери/ на добрите ще призове с добро или със зло /по-скоро второто/ Борисов веднага, ама веднага да подкрепи голямото добро.

Впрочем, така стана и на изборите за кмет на София и в свой стил Борисов го полунаправи, леко в разрез с намеренията на своите гласоподаватели.

Сега, нека да бъдем откровени, то балотажът в София не беше спечелен от Терзиев /да се свети велосипеда му/, нито дори от полуподкрепата на Борисов, а беше спечелен от изборната полусоциологимеска манипулация на Борис Бонев.

Той, Бонев, тогава не знаеше, че Терзиев е по-скоро само красив, беше се договорил с него за нещо, дето Терзиев не можа да изпълни, но тогава Бонев организира /това за първи път го видях/ опашки с хора, които стояха в секциите, където имаше екзитпол, и заявявах че са гласували за Терзиев.

Фина и ненаказуема манипулация, която доведе до това цял ден екзитполовете на различните агенции да сочат огромно предимство за Терзиев /на балотажа/, което не беше вярно и което в голяма степен демотивира антитерзиевия вот.

Но, могъл, направил.

Сега Бонев го няма, а страната е доста по-голяма от една община и таз манипулация не може да сработи.

Та остава въпросът дали Борисов иска, може и знае как да прелее гласовете си на Гюров.

Ами не! Не иска, не може и не знае как.

А ако все пак реши да го направи, то той ще остане съвсем без електорат.

Колкото до Пеевски, там нещата са повече от ясни. Групата на гюровото МВР оказа такъв огромен натиск върху избирателите в етническите региони, като буквално ги спря да гласуват,че идеята там да е останал избирател на Гюров ми изглежда леко надценена.

Та резервоарът на Гюрова са гласоподавателите на Чикагото, Христанов /дали/ и там всякакви герои, ама надали.

А резервоарът на Йотова са всички останали.

Та къде тук е интригата, туй не мога да разбера.

PP. Вън от тази тема! И аз бях със Слави и аз, като него, нося персонална отговорност за разрушаването на паметника на Калушев… и съм готова да си я поема.