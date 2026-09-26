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Диана Дамянова: На кампания като на кампания

Диана Дамянова: На кампания като на кампания

26 Септември, 2026 16:00 897 21

  • диана дамянова-
  • избори-
  • парламент-
  • кандидати-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Ще вземе да се окаже, че решението на Борисов да „не им участва“ всъщност има някакъв заряд

Диана Дамянова: На кампания като на кампания - 1
Снимка: БНТ
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Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тази кампания вече започва и официално, макар че черната част от нея някак си се изниза преждевременно.

Цялата политологична, социологична /там вярвам доста повече/ и анализаторска гилдия се съгласи, че интригата е между кандидатурите на Йотова и Гюров и че тази интрига ще се изяви на балотажа.

Сега, аз, понеже не съм от нито една от тези гилдии, пък и съм малко по-така с мисленето, съвсем не отписвам възможността да има трети дует, именно Костадинов-Волгин, дори обратното – Волгин-Костадинов на балотажа.

Защото част от „публиката“ на Радев, която е доста по-къмто Русия в своите убеждения, няма как да е щастлива от умерената евроскептична позиция на Радев. И там няма как да не текат някакви процеси на разочарование, дори и неодобрение.

Но това трябва да каже социологията, дето аз ѝ вярвам по принцип /освен на партийната, дето не ѝ вярвам по принцип/.

Та мисля си, че таз работа със сигурните участници на балотаж не е съвсем гарантирана и сигурна.

И сега идва въпросът.

Какво, ако до балотаж достигнат „сигурните“ Йотова и Гюров, в своите тандеми?

Къде тук е интригата, която вещаят всичките анализатори, близки до ППДБ и често "напълно независими" членове на демократичния форум, дето трябваше да подбере кандидат за президент на добрите, а то стана обратното. Но това е подробност, произтичаща от, меко казано, странните политически процедури в „демократичния спектър“.

Та отиват тези два предопределени тандема на балотаж и там какво настъпва?

Ами едно просто нещо. Извън очакваното преливане на гласове настъпва туй, дето Борисов и Пеевски излизат на сцената.

Ще вземе да се окаже, че решението на Борисов да „не им участва“ всъщност има някакъв заряд.

Такъв хленч ще настане по геополитически мотиви, че ще ни писнат ушите.

Всеки /от многобройните лидери/ на добрите ще призове с добро или със зло /по-скоро второто/ Борисов веднага, ама веднага да подкрепи голямото добро.

Впрочем, така стана и на изборите за кмет на София и в свой стил Борисов го полунаправи, леко в разрез с намеренията на своите гласоподаватели.

Сега, нека да бъдем откровени, то балотажът в София не беше спечелен от Терзиев /да се свети велосипеда му/, нито дори от полуподкрепата на Борисов, а беше спечелен от изборната полусоциологимеска манипулация на Борис Бонев.

Той, Бонев, тогава не знаеше, че Терзиев е по-скоро само красив, беше се договорил с него за нещо, дето Терзиев не можа да изпълни, но тогава Бонев организира /това за първи път го видях/ опашки с хора, които стояха в секциите, където имаше екзитпол, и заявявах че са гласували за Терзиев.

Фина и ненаказуема манипулация, която доведе до това цял ден екзитполовете на различните агенции да сочат огромно предимство за Терзиев /на балотажа/, което не беше вярно и което в голяма степен демотивира антитерзиевия вот.

Но, могъл, направил.

Сега Бонев го няма, а страната е доста по-голяма от една община и таз манипулация не може да сработи.

Та остава въпросът дали Борисов иска, може и знае как да прелее гласовете си на Гюров.

Ами не! Не иска, не може и не знае как.

А ако все пак реши да го направи, то той ще остане съвсем без електорат.

Колкото до Пеевски, там нещата са повече от ясни. Групата на гюровото МВР оказа такъв огромен натиск върху избирателите в етническите региони, като буквално ги спря да гласуват,че идеята там да е останал избирател на Гюров ми изглежда леко надценена.

Та резервоарът на Гюрова са гласоподавателите на Чикагото, Христанов /дали/ и там всякакви герои, ама надали.

А резервоарът на Йотова са всички останали.

Та къде тук е интригата, туй не мога да разбера.

PP. Вън от тази тема! И аз бях със Слави и аз, като него, нося персонална отговорност за разрушаването на паметника на Калушев… и съм готова да си я поема.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 3 Отговор
    Диди,НАЗДРАВЕ...много късно днес...

    16:02 26.09.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    9 13 Отговор
    Раздвоен съм за балотажа. Йотова и Костадинов ще бъдат и ще хвърлям ези тура. Гяуров ще го върнат на голф игрището да гони топките на параклисите, а Кандев може го направят пазач на някой паркинг, щото за друго не става.

    Коментиран от #11

    16:08 26.09.2026

  • 3 Кампания

    17 8 Отговор
    Долу руските слуги Костадинов, Радев и Йотова !

    16:14 26.09.2026

  • 4 Просто човек

    9 3 Отговор
    Пак ли тая гнусна бабка…

    16:17 26.09.2026

  • 5 Старо куче

    11 2 Отговор
    Госпожата с кавичките продължава да стиска шлифера на Бойко. Голяма любов, голямо нещо.

    16:25 26.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кина

    8 1 Отговор
    Всеки ден най големите утайки дават акъл ..!

    16:30 26.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Питанка

    9 2 Отговор
    И защо така няма социологически проучвания? Да не би да не могат да изкарат президентшата наркоБаронова победител и затова да си траят? 🤧

    16:33 26.09.2026

  • 11 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Кой казааА , "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
    Ч.ебy.рашка и крокодила Гена вице и Президент 🤣🤣🤣

    16:35 26.09.2026

  • 12 Историята помни

    10 7 Отговор
    Минавам само да напомня, че Йотова е помилвала петима наркотрафиканти и още толкова рецидивисти, сред които убийци , а сега се опитва да се скрие зад комисии и да не поеме отговорност за собствените си действия.

    16:36 26.09.2026

  • 13 само питам

    8 1 Отговор
    тая кокошка, някакъв капаците ли го играе? от всичко разбира ама никой не я иска

    16:44 26.09.2026

  • 14 Доста реалистично

    1 10 Отговор
    И да, браво за Паметника, има си Хас от педофилите да правим герои! Иначе и с просто око се вижда, че Йотова е наистина завършен политик, с много знания и опит, и точният човек в тази твърде несигурна политобстановка

    16:48 26.09.2026

  • 15 София

    6 1 Отговор
    Много неприятна бабичка. Ще се изкриви лицето от злоба

    16:56 26.09.2026

  • 16 Дидо

    8 1 Отговор
    Не съм чул досега някой да е бутал надгробна плоча на някой от стотиците загинали около пътищата в България. Само наркомани и пропаднали типове и съм чувал да бутат надгробни плочии по гробищата. Не знам колко трябва да си деградирал ,че и да се хвалиш за това .Но Господ си знае работата за хора като Слави Трифонов, Карбовски,Дачков и тази разбирачка от всичко

    17:03 26.09.2026

  • 17 Диди Уиски

    3 1 Отговор
    Позна от първия път ,както винаги , че едната двойка е Волгин - Костя. Това е в следствие на гледане на утайката в дъното на чашата. Много познава тази баба жаба. Делириум.

    17:19 26.09.2026

  • 18 Дзак

    2 7 Отговор
    Нищо чудно да балотаж да иде Възраждане. Останалото са глупости!

    Коментиран от #20

    17:19 26.09.2026

  • 19 Дзак

    2 7 Отговор
    Нищо чудно да балотаж да иде Възраждане. Останалото са глупости!

    17:20 26.09.2026

  • 20 Сър Пичук

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дзак":

    Няма толкова голяма количество тъпи избиратели, които да добутат Костя Копейкин и Петьо Рашибозука до балотаж. Всичко, което имаше повече от една гънка, гласува за Радев. Но нищо, мечтите все още са безплатни и не са обложени с данък.

    17:28 26.09.2026

  • 21 Цвете

    3 0 Отговор
    КАТО НЕ НИТО ЕДНАТА ОТ ТЕЗИ: ГИЛДИИ " ????? АМИ, КАТО НЕ СИ, ЗАЩО СИ ПЪХАШ НОСА? ИЛИ СИ СЕ ВЪРНАЛА ОТНОВО ПРИ ЧЕРВЕНИТЕ ,КОИТО НЯМА ДА УЧУДИ НИКОЙ. НАЛИ ТАКА СТАРТИРА ПРИ В.ЗЛАТЕВ ? ПОЗНАВАШ ЛИ СЛУЧАЙНО КОПРИНКОВ ? ВИЖДАЛА ЛИ СИ СЕ С ЙОТОВА? ПОЗНАВАШ ЛИ СЛ.ТРИФОНОВ ? ДОСТА СА ТИ ПОЗНАТИ ,НАЛИ? 😂🤫😁

    17:34 26.09.2026