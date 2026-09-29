България срещу Естония в Пловдив – само победа вади "лъвовете" от дъното

България посреща Естония в мач от втория кръг на Лигата на нациите. Двубоят на стадион "Христо Ботев" в Пловдив стартира в 21:45 часа.
Гостите са в серия от три поредни срещи без поражение, като в последния кръг измъкнаха 1:1 в Рейкявик срещу солидния състав на Исландия. Медиите в балтийската държава дори определиха този двубой като "най-добрия мач на националния отбор за последните пет години".
В състава на Естония има добре познати лица за българската публика – двама бивши играчи на Ботев Пловдив – Йонас Там и Матвей Игонен, както и някогашният защитник на ЦСКА Карол Метс.
Нашите, напротив, са в слаба форма – две загуби и едно равенство в последните три мача. Селекционерът Александър Димитров обеща "тотално различно лице и поведение" в сравнение със сблъсъка с Люксембург. Очакванията са за много по-агресивен подход, висок пресинг и търсене на ранен гол. Рокади в стартовия състав със сигурност ще има и те няма да бъдат малко.
Не е изключено Стефан Велков от датския Сьондериске и Андреа Христов от португалския Визела да сформират двойката централни бранители. Под рамката на вратата по всяка вероятност ще се завърне Димитър Митов, а по двата фланга да действат Марин Петков и Кристиан Балов.
Евентуална загуба ще закотви България на последното място в групата, като под нас ще останат единствено традиционните футболни джуджета от ранга на Андора, Сан Марино и Гибралтар.
В исторически план "лъвовете" нямат поражение от Естония. В двете срещи през 2003 година в квалификациите за Евро 2004 записахме равенство и победа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Коментиран от #6
11:15 29.09.2026
2 какви ни са шансовете
11:19 29.09.2026
3 защо
Коментиран от #5
11:20 29.09.2026
4 без ракия и мачове с победа
11:21 29.09.2026
5 яжте и пийте държавата плаща
До коментар #3 от "защо":За да им се даде по някое евро за дискотека и чалга красавици.
11:21 29.09.2026
6 Тотален пресинг
До коментар #1 от "Майна":За да им върви играта, трябва да има чалга на макс и салфетки. Обаче от ФИФА, фафа и УЕФА не дават.
Коментиран от #12
11:22 29.09.2026
7 Ами да
11:25 29.09.2026
8 Някой
И с тази платена телевизия, после да не се чудят защо няма футбол в България. Как от бедни семейства деца ще гледат футбол и ще се запалят, от където е най-вероятно да произлязат добри играчи. Вече поколението е от деца на бивши футболисти.
От А група от водещите отбори без контузеният Чочев, стават Георги Русев (абсолютно нищо не игра предния мач) и Кристиан Димитров (с вина за гол, макар и в инфаркта ситуация). Става и от Арда един бек. Неясно защо пуснат Теодор Иванов дето става за младежкият отбор, но за мъжкият е спорно. От водещите ни отбори не може да събереш играчи на брой пръстите на едната ръка. По-силни са заради чужденци.
11:26 29.09.2026
9 резултат
11:30 29.09.2026
10 Някой
11:40 29.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Майна
До коментар #6 от "Тотален пресинг":Хаха, от стадиона до Бушидо (чалготека) е около 500 метра, така, че може и пеша да отидат сле мача. Сега разбирам нанчалния час
11:51 29.09.2026
13 куциян
12:12 29.09.2026
14 Гост
12:22 29.09.2026
15 ФЕЙК
12:40 29.09.2026