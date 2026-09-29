България срещу Естония в Пловдив – само победа вади "лъвовете" от дъното

България посреща Естония в мач от втория кръг на Лигата на нациите. Двубоят на стадион "Христо Ботев" в Пловдив стартира в 21:45 часа.

Гостите са в серия от три поредни срещи без поражение, като в последния кръг измъкнаха 1:1 в Рейкявик срещу солидния състав на Исландия. Медиите в балтийската държава дори определиха този двубой като "най-добрия мач на националния отбор за последните пет години".

В състава на Естония има добре познати лица за българската публика – двама бивши играчи на Ботев Пловдив – Йонас Там и Матвей Игонен, както и някогашният защитник на ЦСКА Карол Метс.

Нашите, напротив, са в слаба форма – две загуби и едно равенство в последните три мача. Селекционерът Александър Димитров обеща "тотално различно лице и поведение" в сравнение със сблъсъка с Люксембург. Очакванията са за много по-агресивен подход, висок пресинг и търсене на ранен гол. Рокади в стартовия състав със сигурност ще има и те няма да бъдат малко.

Не е изключено Стефан Велков от датския Сьондериске и Андреа Христов от португалския Визела да сформират двойката централни бранители. Под рамката на вратата по всяка вероятност ще се завърне Димитър Митов, а по двата фланга да действат Марин Петков и Кристиан Балов.

Евентуална загуба ще закотви България на последното място в групата, като под нас ще останат единствено традиционните футболни джуджета от ранга на Андора, Сан Марино и Гибралтар.

В исторически план "лъвовете" нямат поражение от Естония. В двете срещи през 2003 година в квалификациите за Евро 2004 записахме равенство и победа.