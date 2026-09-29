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България срещу Естония в Пловдив – само победа вади "лъвовете" от дъното

България срещу Естония в Пловдив – само победа вади "лъвовете" от дъното

29 Септември, 2026 11:06 684 15

  • българия-
  • естония-
  • лига на нациите-
  • христо ботев пловдив-
  • александър димитров-
  • йонас там-
  • матвей игонен-
  • карол метс-
  • стефан велков-
  • андреа христов

Гостите са в серия от три поредни срещи без поражение

България срещу Естония в Пловдив – само победа вади "лъвовете" от дъното - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България посреща Естония в мач от втория кръг на Лигата на нациите. Двубоят на стадион "Христо Ботев" в Пловдив стартира в 21:45 часа.

Гостите са в серия от три поредни срещи без поражение, като в последния кръг измъкнаха 1:1 в Рейкявик срещу солидния състав на Исландия. Медиите в балтийската държава дори определиха този двубой като "най-добрия мач на националния отбор за последните пет години".

В състава на Естония има добре познати лица за българската публика – двама бивши играчи на Ботев Пловдив – Йонас Там и Матвей Игонен, както и някогашният защитник на ЦСКА Карол Метс.

Нашите, напротив, са в слаба форма – две загуби и едно равенство в последните три мача. Селекционерът Александър Димитров обеща "тотално различно лице и поведение" в сравнение със сблъсъка с Люксембург. Очакванията са за много по-агресивен подход, висок пресинг и търсене на ранен гол. Рокади в стартовия състав със сигурност ще има и те няма да бъдат малко.

Не е изключено Стефан Велков от датския Сьондериске и Андреа Христов от португалския Визела да сформират двойката централни бранители. Под рамката на вратата по всяка вероятност ще се завърне Димитър Митов, а по двата фланга да действат Марин Петков и Кристиан Балов.

Евентуална загуба ще закотви България на последното място в групата, като под нас ще останат единствено традиционните футболни джуджета от ранга на Андора, Сан Марино и Гибралтар.

В исторически план "лъвовете" нямат поражение от Естония. В двете срещи през 2003 година в квалификациите за Евро 2004 записахме равенство и победа.

България срещу Естония в Пловдив – само победа вади "лъвовете" от дъното


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    16 0 Отговор
    21.45 начало на мача? абе и без това си е порно направете го след 24 часа направо... обзалагам се, че ще има до 500 човека довечера

    Коментиран от #6

    11:15 29.09.2026

  • 2 какви ни са шансовете

    3 0 Отговор
    Много искам да победим.

    11:19 29.09.2026

  • 3 защо

    9 0 Отговор
    ще има мач въобще.

    Коментиран от #5

    11:20 29.09.2026

  • 4 без ракия и мачове с победа

    9 0 Отговор
    Клуба на богатите се оказа унищожение на народа..

    11:21 29.09.2026

  • 5 яжте и пийте държавата плаща

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "защо":

    За да им се даде по някое евро за дискотека и чалга красавици.

    11:21 29.09.2026

  • 6 Тотален пресинг

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    За да им върви играта, трябва да има чалга на макс и салфетки. Обаче от ФИФА, фафа и УЕФА не дават.

    Коментиран от #12

    11:22 29.09.2026

  • 7 Ами да

    7 0 Отговор
    Не се наядохте бе... поне за националния отбор пуснете безплатни билети за деца до 14 г. А за възрастни 10 евро поне веднъж даса пълни трибуните... хората за сметки пари нямат а вие сте дигнали тези билети златни. Успех на отбора ..

    11:25 29.09.2026

  • 8 Някой

    6 0 Отговор
    Борим се за нови върхове. ;) Естонците ги водеха най-слабият отбор в групата, но поне завършиха наравно в Исландия. Интересно колко човека ще е публиката на мача? На предният нещо над 4 хиляди - 5-и най-слабо посетен мач - само преди държави джуджета.
    И с тази платена телевизия, после да не се чудят защо няма футбол в България. Как от бедни семейства деца ще гледат футбол и ще се запалят, от където е най-вероятно да произлязат добри играчи. Вече поколението е от деца на бивши футболисти.
    От А група от водещите отбори без контузеният Чочев, стават Георги Русев (абсолютно нищо не игра предния мач) и Кристиан Димитров (с вина за гол, макар и в инфаркта ситуация). Става и от Арда един бек. Неясно защо пуснат Теодор Иванов дето става за младежкият отбор, но за мъжкият е спорно. От водещите ни отбори не може да събереш играчи на брой пръстите на едната ръка. По-силни са заради чужденци.

    11:26 29.09.2026

  • 9 резултат

    4 0 Отговор
    Видяхме,че България няма футболен отбор.За да се изградят нови футболисти са нужни десетилетия.Едно време играеха поради две причини :от любов към играта,или да не бачкат всеки ден в завода.Събиране на играчи като през 1994 г.в отбор беше чиста случайност от самото поколение.Съдба.

    11:30 29.09.2026

  • 10 Някой

    2 0 Отговор
    ФИФА имала 211 национални отбора, а УЕФА 55. Това са целите за постигане в ранглистите! ;)

    11:40 29.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майна

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тотален пресинг":

    Хаха, от стадиона до Бушидо (чалготека) е около 500 метра, така, че може и пеша да отидат сле мача. Сега разбирам нанчалния час

    11:51 29.09.2026

  • 13 куциян

    0 0 Отговор
    Населението на Исландия наброява 350х.души?Просто тези момчета в националния да ги разкарат всичките до един и да пуснат един клубен отбор.За да не играят означава едно-имат претенции и искат още пари.Гевезета и лигльовци.Изгонете ги,вкарайте един обигран клубен отбор и нещата ще потръгнат.Че ,един селски отбор играе по-добре.Нужна е и желязна дисциплина.Или играеш,или вън от отбора.На момента.Никаква милост.Така ще има вътрешна конкуренция,а не бетонирани места.Всеки футболист от националния струва на бюджета ужасно много пари.

    12:12 29.09.2026

  • 14 Гост

    1 0 Отговор
    Тия недоразумения нито са лъвове, нито нещо може да ги отлепи от дъното.

    12:22 29.09.2026

  • 15 ФЕЙК

    0 0 Отговор
    НИЩО НЕ МОЖЕ ДА НИ ИЗВАДИ ДОКАТО ФУДБОЛА Е В РЪЦЕТЕ НА МУТРИТЕ.

    12:40 29.09.2026

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