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Ирина Асиова-Диамант: Паметникът на Шипка не се събаря, а се реставрира

Ирина Асиова-Диамант: Паметникът на Шипка не се събаря, а се реставрира

29 Септември, 2026 11:11 981 49

  • шипка-
  • ремонт-
  • реставрация-
  • ирина асиова-диамант

През юли Министерският съвет одобри финансиране от 3 151 475 евро за дейностите по сключения договор

Ирина Асиова-Диамант: Паметникът на Шипка не се събаря, а се реставрира - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

През последните дни получавам все повече въпроси и разтревожени съобщения за съдбата на Паметника на свободата на връх Шипка. Разбирам тази тревога — към място с такова значение за България никой от нас не може да бъде безразличен. Затова събрах актуалната информация.

Най-важното: паметникът не се събаря. Започнала е дългоочаквана реставрация, която трябва да реши сериозни проблеми с влагата, каменния градеж и стълбището към входа.

Това написа във "Фейсбук" депутатът от "Прогресивна България" Ирина Асиова-Диамант.

Нека припомня и историята на тази наша светиня. През 1920 г. на свой конгрес ветераните от Българското опълчение решават да бъде издигнат Паметник на свободата на връх Свети Никола. Средствата се събират с доброволни дарения от целия народ. Основният камък е положен на 24 август 1922 г., строителството започва през 1926 г. и завършва през 1930 г. На 26 август 1934 г. цар Борис III тържествено открива монумента.

Проектът е на арх. Атанас Донков и скулптора Александър Андреев, а в създаването на внушителния лъв участва и Кирил Шиваров. Зад този паметник стоят и майсторите, които обработват камъните на ръка, извозват ги с волски каруци и пренасят пясъка с катъри по планинските пътища. Сред тях е и прочутият Пеню Бомбето. Паметникът е изграден с даренията, труда и признателността на българите. Днес ние носим отговорността да го съхраним.

Какво се прави сега, 100 години след полагането на първия камък?

  • Ремонтира се стълбището към северния, официален вход, където има слягане и разместване на стъпалата.
  • Отстраняват се компрометираните фуги между каменните блокове и се извършва цялостно префугиране на фасадите. Това е бавна, трудоемка работа, голяма част от която се прави ръчно. Предвидени са подмяна на силно увредените каменни блокове и възстановяване на оловните обшивки.
  • Вътре се премахват допълнително полаганите през годините изолационни материали и шпакловки, за да бъде открит автентичният каменен градеж.
  • Възстановява се естествената вентилация чрез отваряне на 21 отвора, предвидени още при изграждането. Влагата е един от основните проблеми, които реставрацията трябва да реши. Предвидени са и дейности по вратите към костницата и северния вход.

През юли Министерският съвет одобри финансиране от 3 151 475 евро за дейностите по сключения договор. Има избран изпълнител. Според официалната позиция на ръководството на музея в обществената поръчка са участвали шестима кандидати, изборът не е обжалван, а извършените проверки от прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция не са установили нарушения в процедурата.

Защо срокът е толкова дълъг? По договор са предвидени 642 календарни дни, разпределени в три строителни сезона — от 1 април до 31 октомври.

На върха условията са сурови и не позволяват целогодишна работа. Обявеният ориентир за приключване е краят на август 2029 г., ако дейностите вървят по план. През това време достъпът до вътрешността е преустановен, но районът около паметника остава достъпен при спазване на мерките за безопасност. Според ръководството на музея традиционните чествания ще продължат.

Въпросите на гражданите са напълно основателни. Осигуреното финансиране и проведената процедура сами по себе си не са гаранция за качествен ремонт — необходими са постоянен професионален контрол и ясна информация за свършеното.

Но нека разграничаваме основателната загриженост от внушенията, които всяват страх. Шипка заслужава отговорност и грижа. Дължим ги и на хората, в чиято памет е издигнат монументът, и на онези, които са го построили, и на децата ни, които един ден ще изкачат стъпалата му.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    38 14 Отговор
    Рушат с багери Шипка и изнасят свещените камъни за Сараите на Олигарсите.Вчера граждани направиха граждански арест на камионите които изнасят камъните за фирма Ники Стоунс в Габрово за облицовки на къщи на Олигархията.

    Коментиран от #24, #42

    11:12 29.09.2026

  • 2 Шишилизация

    26 5 Отговор
    Шишилизатора, ще съсипе и Шипка!

    11:14 29.09.2026

  • 3 честен ционист

    26 5 Отговор
    Г-жа Диамант да не бъде толкова сигурна.

    11:15 29.09.2026

  • 4 Пак лъжи и кражба

    31 6 Отговор
    Никой не ви вярва

    11:15 29.09.2026

  • 5 Реставрация

    6 29 Отговор
    По примера на неговият господар Путин, Радев ще преследва и глобява всички, които
    пият домашна ракия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него. Сега гласувайте
    и за Йотова.

    11:15 29.09.2026

  • 6 Ха ха ха

    8 11 Отговор
    Вместо да закупят техника за гасене на пожари с тези пари се занимават с глупости.

    11:16 29.09.2026

  • 7 Вашето мнение

    30 4 Отговор
    Време е жълтопаветните да правят нова торта. Събарят още един паметник свързан с признателността на българския народ към Русия. Както сега на украйна англосаксонската и...ет е подпомагала османската империя с оръжие и специалисти за да остане България поробена.Няма нищо по-добро за родените слуги от жълтите павета.

    Коментиран от #11, #15

    11:19 29.09.2026

  • 8 Кина

    27 5 Отговор
    Без помощта на Русия този паметник нямаше да съществува..! Заспалия български дух може да бъде събуден но умрелия няма как..! Еничарите в управлението на държавата станаха законни още при Иван Костов..

    Коментиран от #10

    11:19 29.09.2026

  • 9 Дрътия Софеанец ,

    6 4 Отговор
    Дано "ресторантьора " са успокои ...

    11:21 29.09.2026

  • 10 Вашето мнение

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кина":

    А при бойко и синоптичката еничерството достигна своя връх.

    11:21 29.09.2026

  • 11 Възрожденец 🇧🇬

    7 26 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Паметника е в памет на българските опълченци, които заедно с украинските ни братя са спасили от пореден разгром Руската Империя от Османската . Освен в България, войната се води още на два фронта, в които Пусия губи. Паметника е във възхвала на българските герои, поставили началото на освобождението и независимостта, която е настъпила 30 г. по късно.

    Коментиран от #18, #43

    11:23 29.09.2026

  • 12 Чия е

    16 2 Отговор
    фирмата реставратор и какви реставрации е правила до сега ? С кого ще дели милионите възложителя ?

    11:23 29.09.2026

  • 13 визуално как да разберем

    10 0 Отговор
    какво е замислено ?

    11:24 29.09.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 0 Отговор
    Явно вече навлизат нови технологии в реставрирането Багери тежки къртачи Явно следващата реставрация на ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ ще е с моторен трион и дробилка

    11:25 29.09.2026

  • 15 Да бе

    1 23 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Добре, че българите са спрели османските войски, че ако бяха минали, от Русия сега нямаше да има и спомен.

    Коментиран от #20

    11:26 29.09.2026

  • 16 ЖоЖо

    6 0 Отговор
    проблемът е Създаден с избора на фирмата,лапаща кинтите

    11:26 29.09.2026

  • 17 Тъжна Картинка !

    9 0 Отговор
    Въжделенията На Толкова Поколения !

    Провалени !

    11:26 29.09.2026

  • 18 Вашето мнение

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "Възрожденец 🇧🇬":

    Би ли ми превел думата украйна на български, защото не мога сам. Това, че си слуга е ясно вече.

    Коментиран от #21, #23, #26

    11:27 29.09.2026

  • 19 Името

    6 0 Отговор
    Не е българско обаче никой не излиза да каже турско ли е арабско ли е за да имаме доверие. Истината е важна. Как да повярвам ако човека не казва какъв е. Това е пропуск политически.
    А пък и българките бе , мразят българските си имена макар че поне презимето да беше българско да има човек доверие. То ние сме с недоверие от самото начало и до сега.

    11:29 29.09.2026

  • 20 Вашето мнение

    18 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да бе":

    Спрели? Дори не знаеш как завършва стихотворението Опълченците на Шипка. И още миг ще падне заветния хълм, изведнъж Радецки пристигна със гръм

    11:30 29.09.2026

  • 21 да питам

    0 8 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Къде си учил , недоучил ?😁

    Коментиран от #22

    11:31 29.09.2026

  • 22 Вашето мнение

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "да питам":

    Преведи ми украйна на български, а не ми се лигави като прайдаджия.

    11:33 29.09.2026

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Точният превод е ВЪВ КРАЯ Демек далече от центъра ПОКРАЙНИНИТЕ НА НЕЩО С две думи ХЕЙ ТАМ НА КРАЯ

    Коментиран от #25

    11:34 29.09.2026

  • 24 стоян георгиев

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Колко трябва да ти е акъла да ги пишеш тия работи?ха...хах...олигарсите го закъсаха без камък от шипка да знаеш...хах

    11:35 29.09.2026

  • 25 Вашето мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Покрайнина на кого, че не ми става ясно?

    Коментиран от #29, #37

    11:35 29.09.2026

  • 26 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Украйна е била края на света.от.там са почвали блатата.вие с многото ум грешно мислите че това е бил края на русия това е бил края на Европа .

    Коментиран от #32

    11:38 29.09.2026

  • 27 Съмнявам се дали ще останат паметните

    10 0 Отговор
    Плочи на децата на руските дворяни оставили кости за Освобождението на България. Има едни княжески синове на по 20 години офцерчета на негово царско величие руския цар Освободител но ако ги премахнат и край. Паметта ще бъде осквернена. Нямам доверие на политици министри и депутати.

    Коментиран от #30

    11:38 29.09.2026

  • 28 Е.С.

    9 1 Отговор
    Как това се случва точно за 150-годишнината?! Не е случайност, определено!

    11:39 29.09.2026

  • 29 Соня

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Вашето мнение":

    Виждам, че паветниците се гънат като червей на кука от елементарният ти въпрос, затова ще ти отговоря аз. Украйна е територия в края на Руската империя, която слабозаселена. По времето на Екатерина велика, там се заселват германци, поляци, румънци и др., които получават земя и стават руси поданици.

    Коментиран от #34

    11:39 29.09.2026

  • 30 стоян георгиев

    0 8 Отговор

    До коментар #27 от "Съмнявам се дали ще останат паметните":

    Твоето мнение и нивото на река дунав никой не го интерасува.ще останат плочите на украинците чийто кости са прибрани в гробницата.брянския и полтавския полкове които се биха на шипка бяха от украинци.хубаво е да го научите.даже и късно

    Коментиран от #44, #45

    11:40 29.09.2026

  • 31 хихи

    6 0 Отговор
    Диамант е като ДойчеЗеле, каквото каже вярно е обратното...

    11:41 29.09.2026

  • 32 Вашето мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    Бухахахахаха, това ли роди нпо-петрохан като напъни за умствена дейност.

    Коментиран от #35

    11:42 29.09.2026

  • 33 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор
    Гледал съм реставрация на част от фасада във Франция Скелето със мрежа Работниците с бели скафандри и маски на лицето Всичко се документира на видео Вдигнели се температурата работата спира Ако влагомерът започне да звъни работата спира Всяка вечер се консервира сутрин се разконсервира Тука само блъскане и груба сила

    11:42 29.09.2026

  • 34 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #29 от "Соня":

    Украйна не е в края на руската империя а в началото.освен това думата украйна се ползва преди да съществува руската империя.не че те интерасува ама да го знаеш.

    Коментиран от #36

    11:42 29.09.2026

  • 35 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #32 от "Вашето мнение":

    Петроханци са същите като теб.объркани глупави роби.приели да се изтрепат заради болния акъл на един луд.за това си и такъв фен на тях.

    11:44 29.09.2026

  • 36 Соня

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Петроханец, залъгвай малките лами с глупостите си. Тук има мислещи и четящи хора. Територията на днешната покрайна се е казвала Киевска Рус и е нямало дори намек за украйна тогава.

    Коментиран от #39

    11:46 29.09.2026

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Вашето мнение":

    Роденият да пълзи никога няма да лети Този който е НА КРАЯ НЯМА ДА БЪДЕ В ЦЕНТЪРА Грешката ВЪВ КРАЯ ще бъде поправена

    11:46 29.09.2026

  • 38 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Взеха ли кирилицата на Идиьотовна?

    11:49 29.09.2026

  • 39 Дако

    0 4 Отговор

    До коментар #36 от "Соня":

    А москалскоте блато как се е казвало по това време,а?

    11:50 29.09.2026

  • 40 центавос

    3 0 Отговор
    ама как са го пострили за 4г,а вие на сезони си играете и оправдания за некадърност и безхаберия за краденето около "ремонта"

    11:58 29.09.2026

  • 41 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 1 Отговор
    Има стара поговорка ГЕМИЯТА ПОТЪНАЛА БАЙРАКА ДИРИМ Може би някой ден някой ще построи нов паметник На ОРЛОВО ГНЕЗДО целият от стомана и бетон марка хиляда и най високо ще се вее знаме с черен жълт и бял цвят

    11:58 29.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 По време на Руско-Турската

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Възрожденец 🇧🇬":

    Освободителна за нас Война държава Украйна не е съществувала. Така са се наричали покрайнините на Руската империя. Този факт е толкова безспорен, колкото и идола ви стамболов не е бил никакъв опълченец. И по време на Стара загора и по време на шипка, той се е крил като плъх под полата на жена си, а после сляпата му русофобия довежда до гнет над хайдутите и радетелите за с9вобода, както и до двете национални катастрофи за България.

    12:01 29.09.2026

  • 44 Дивуй

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Ти там ли беше ? Защото си доста неграмотен с българския език.

    12:04 29.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ?????

    4 0 Отговор
    Най-важното е след ремонта да не ни изненадат с някаква дигитална дивотия вътре, а да си оставят встичко както си е било от време оно.

    12:05 29.09.2026

  • 47 Стига сте лъгали

    1 0 Отговор
    Хората за 4 г. са го построили вие три години ще го държите затворен точно при важни и кръгли годишнини 😡

    Коментиран от #49

    12:20 29.09.2026

  • 48 бъки булдозера

    0 0 Отговор
    сабаряй !

    12:28 29.09.2026

  • 49 Родоотстъпници

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Стига сте лъгали":

    Безмозъчни са. Умишлено е. Всичко което се прави не е случайно.

    12:32 29.09.2026

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