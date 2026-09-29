Ирина Асиова-Диамант: Паметникът на Шипка не се събаря, а се реставрира

През последните дни получавам все повече въпроси и разтревожени съобщения за съдбата на Паметника на свободата на връх Шипка. Разбирам тази тревога — към място с такова значение за България никой от нас не може да бъде безразличен. Затова събрах актуалната информация.
Най-важното: паметникът не се събаря. Започнала е дългоочаквана реставрация, която трябва да реши сериозни проблеми с влагата, каменния градеж и стълбището към входа.
Това написа във "Фейсбук" депутатът от "Прогресивна България" Ирина Асиова-Диамант.
Нека припомня и историята на тази наша светиня. През 1920 г. на свой конгрес ветераните от Българското опълчение решават да бъде издигнат Паметник на свободата на връх Свети Никола. Средствата се събират с доброволни дарения от целия народ. Основният камък е положен на 24 август 1922 г., строителството започва през 1926 г. и завършва през 1930 г. На 26 август 1934 г. цар Борис III тържествено открива монумента.
Проектът е на арх. Атанас Донков и скулптора Александър Андреев, а в създаването на внушителния лъв участва и Кирил Шиваров. Зад този паметник стоят и майсторите, които обработват камъните на ръка, извозват ги с волски каруци и пренасят пясъка с катъри по планинските пътища. Сред тях е и прочутият Пеню Бомбето. Паметникът е изграден с даренията, труда и признателността на българите. Днес ние носим отговорността да го съхраним.
Какво се прави сега, 100 години след полагането на първия камък?
- Ремонтира се стълбището към северния, официален вход, където има слягане и разместване на стъпалата.
- Отстраняват се компрометираните фуги между каменните блокове и се извършва цялостно префугиране на фасадите. Това е бавна, трудоемка работа, голяма част от която се прави ръчно. Предвидени са подмяна на силно увредените каменни блокове и възстановяване на оловните обшивки.
- Вътре се премахват допълнително полаганите през годините изолационни материали и шпакловки, за да бъде открит автентичният каменен градеж.
- Възстановява се естествената вентилация чрез отваряне на 21 отвора, предвидени още при изграждането. Влагата е един от основните проблеми, които реставрацията трябва да реши. Предвидени са и дейности по вратите към костницата и северния вход.
През юли Министерският съвет одобри финансиране от 3 151 475 евро за дейностите по сключения договор. Има избран изпълнител. Според официалната позиция на ръководството на музея в обществената поръчка са участвали шестима кандидати, изборът не е обжалван, а извършените проверки от прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция не са установили нарушения в процедурата.
Защо срокът е толкова дълъг? По договор са предвидени 642 календарни дни, разпределени в три строителни сезона — от 1 април до 31 октомври.
На върха условията са сурови и не позволяват целогодишна работа. Обявеният ориентир за приключване е краят на август 2029 г., ако дейностите вървят по план. През това време достъпът до вътрешността е преустановен, но районът около паметника остава достъпен при спазване на мерките за безопасност. Според ръководството на музея традиционните чествания ще продължат.
Въпросите на гражданите са напълно основателни. Осигуреното финансиране и проведената процедура сами по себе си не са гаранция за качествен ремонт — необходими са постоянен професионален контрол и ясна информация за свършеното.
Но нека разграничаваме основателната загриженост от внушенията, които всяват страх. Шипка заслужава отговорност и грижа. Дължим ги и на хората, в чиято памет е издигнат монументът, и на онези, които са го построили, и на децата ни, които един ден ще изкачат стъпалата му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #42
11:12 29.09.2026
2 Шишилизация
11:14 29.09.2026
3 честен ционист
11:15 29.09.2026
4 Пак лъжи и кражба
11:15 29.09.2026
5 Реставрация
пият домашна ракия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него. Сега гласувайте
и за Йотова.
11:15 29.09.2026
6 Ха ха ха
11:16 29.09.2026
7 Вашето мнение
Коментиран от #11, #15
11:19 29.09.2026
8 Кина
Коментиран от #10
11:19 29.09.2026
9 Дрътия Софеанец ,
11:21 29.09.2026
10 Вашето мнение
До коментар #8 от "Кина":А при бойко и синоптичката еничерството достигна своя връх.
11:21 29.09.2026
11 Възрожденец 🇧🇬
До коментар #7 от "Вашето мнение":Паметника е в памет на българските опълченци, които заедно с украинските ни братя са спасили от пореден разгром Руската Империя от Османската . Освен в България, войната се води още на два фронта, в които Пусия губи. Паметника е във възхвала на българските герои, поставили началото на освобождението и независимостта, която е настъпила 30 г. по късно.
Коментиран от #18, #43
11:23 29.09.2026
12 Чия е
11:23 29.09.2026
13 визуално как да разберем
11:24 29.09.2026
14 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:25 29.09.2026
15 Да бе
До коментар #7 от "Вашето мнение":Добре, че българите са спрели османските войски, че ако бяха минали, от Русия сега нямаше да има и спомен.
Коментиран от #20
11:26 29.09.2026
16 ЖоЖо
11:26 29.09.2026
17 Тъжна Картинка !
Провалени !
11:26 29.09.2026
18 Вашето мнение
До коментар #11 от "Възрожденец 🇧🇬":Би ли ми превел думата украйна на български, защото не мога сам. Това, че си слуга е ясно вече.
Коментиран от #21, #23, #26
11:27 29.09.2026
19 Името
А пък и българките бе , мразят българските си имена макар че поне презимето да беше българско да има човек доверие. То ние сме с недоверие от самото начало и до сега.
11:29 29.09.2026
20 Вашето мнение
До коментар #15 от "Да бе":Спрели? Дори не знаеш как завършва стихотворението Опълченците на Шипка. И още миг ще падне заветния хълм, изведнъж Радецки пристигна със гръм
11:30 29.09.2026
21 да питам
До коментар #18 от "Вашето мнение":Къде си учил , недоучил ?😁
Коментиран от #22
11:31 29.09.2026
22 Вашето мнение
До коментар #21 от "да питам":Преведи ми украйна на български, а не ми се лигави като прайдаджия.
11:33 29.09.2026
23 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Вашето мнение":Точният превод е ВЪВ КРАЯ Демек далече от центъра ПОКРАЙНИНИТЕ НА НЕЩО С две думи ХЕЙ ТАМ НА КРАЯ
Коментиран от #25
11:34 29.09.2026
24 стоян георгиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Колко трябва да ти е акъла да ги пишеш тия работи?ха...хах...олигарсите го закъсаха без камък от шипка да знаеш...хах
11:35 29.09.2026
25 Вашето мнение
До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Покрайнина на кого, че не ми става ясно?
Коментиран от #29, #37
11:35 29.09.2026
26 стоян георгиев
До коментар #18 от "Вашето мнение":Украйна е била края на света.от.там са почвали блатата.вие с многото ум грешно мислите че това е бил края на русия това е бил края на Европа .
Коментиран от #32
11:38 29.09.2026
27 Съмнявам се дали ще останат паметните
Коментиран от #30
11:38 29.09.2026
28 Е.С.
11:39 29.09.2026
29 Соня
До коментар #25 от "Вашето мнение":Виждам, че паветниците се гънат като червей на кука от елементарният ти въпрос, затова ще ти отговоря аз. Украйна е територия в края на Руската империя, която слабозаселена. По времето на Екатерина велика, там се заселват германци, поляци, румънци и др., които получават земя и стават руси поданици.
Коментиран от #34
11:39 29.09.2026
30 стоян георгиев
До коментар #27 от "Съмнявам се дали ще останат паметните":Твоето мнение и нивото на река дунав никой не го интерасува.ще останат плочите на украинците чийто кости са прибрани в гробницата.брянския и полтавския полкове които се биха на шипка бяха от украинци.хубаво е да го научите.даже и късно
Коментиран от #44, #45
11:40 29.09.2026
31 хихи
11:41 29.09.2026
32 Вашето мнение
До коментар #26 от "стоян георгиев":Бухахахахаха, това ли роди нпо-петрохан като напъни за умствена дейност.
Коментиран от #35
11:42 29.09.2026
33 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:42 29.09.2026
34 стоян георгиев
До коментар #29 от "Соня":Украйна не е в края на руската империя а в началото.освен това думата украйна се ползва преди да съществува руската империя.не че те интерасува ама да го знаеш.
Коментиран от #36
11:42 29.09.2026
35 стоян георгиев
До коментар #32 от "Вашето мнение":Петроханци са същите като теб.объркани глупави роби.приели да се изтрепат заради болния акъл на един луд.за това си и такъв фен на тях.
11:44 29.09.2026
36 Соня
До коментар #34 от "стоян георгиев":Петроханец, залъгвай малките лами с глупостите си. Тук има мислещи и четящи хора. Територията на днешната покрайна се е казвала Киевска Рус и е нямало дори намек за украйна тогава.
Коментиран от #39
11:46 29.09.2026
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #25 от "Вашето мнение":Роденият да пълзи никога няма да лети Този който е НА КРАЯ НЯМА ДА БЪДЕ В ЦЕНТЪРА Грешката ВЪВ КРАЯ ще бъде поправена
11:46 29.09.2026
38 Атина Палада
11:49 29.09.2026
39 Дако
До коментар #36 от "Соня":А москалскоте блато как се е казвало по това време,а?
11:50 29.09.2026
40 центавос
11:58 29.09.2026
41 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:58 29.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 По време на Руско-Турската
До коментар #11 от "Възрожденец 🇧🇬":Освободителна за нас Война държава Украйна не е съществувала. Така са се наричали покрайнините на Руската империя. Този факт е толкова безспорен, колкото и идола ви стамболов не е бил никакъв опълченец. И по време на Стара загора и по време на шипка, той се е крил като плъх под полата на жена си, а после сляпата му русофобия довежда до гнет над хайдутите и радетелите за с9вобода, както и до двете национални катастрофи за България.
12:01 29.09.2026
44 Дивуй
До коментар #30 от "стоян георгиев":Ти там ли беше ? Защото си доста неграмотен с българския език.
12:04 29.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ?????
12:05 29.09.2026
47 Стига сте лъгали
Коментиран от #49
12:20 29.09.2026
48 бъки булдозера
12:28 29.09.2026
49 Родоотстъпници
До коментар #47 от "Стига сте лъгали":Безмозъчни са. Умишлено е. Всичко което се прави не е случайно.
12:32 29.09.2026