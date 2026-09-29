Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит Захара вече официално носи само фамилията Джоли

Захара Джоли официално премахна фамилията „Пит“ от името си. На 28 септември съдия от Висшия съд на окръг Лос Анджелис одобри молбата ѝ и постанови, че тя вече ще се казва Захара Марли Джоли вместо Захара Марли Джоли-Пит. По делото не са постъпили възражения.
В съдебния документ е записано: „При липса на възражения молбата за промяна на името се уважава.“ Впоследствие е отбелязано и че указът е подписан и вписан. Решението е взето след заседание в сградата на съда „Стeнли Моск“ в Лос Анджелис, съобщи Пейдж Сикс, позовавайки се на съдебните документи.
Захара е на 21 години и е дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит. Тя започна процедурата по промяна на името си през 2026 г., след като в продължение на време използваше публично само фамилията Джоли. При дипломирането си в колежа „Спелман“ през май тя беше представена като Захара Марли Джоли. Тя завърши учебното заведение с бакалавърска степен по психология.
Третото дете, което премахва фамилията „Пит“
Захара е третото от шестте деца на бившата холивудска двойка, което официално предприема тази стъпка. Шайло Джоли беше първата, след като законно промени името си през 2024 г. На 14 септември 2026 г. съдия одобри и молбата на Мадокс, който вече официално се казва Мадокс Чиван Джоли.
Молбата на Захара беше публикувана в Los Angeles Daily Journal на 16, 23 и 30 юни, както и на 7 юли. Тази процедура предхожда съдебното решение за промяна на името. Информацията за първоначалното искане и за насроченото заседание беше съобщена от People, която се позова на съдебни документи.
Други деца на Джоли и Пит също са използвали публично само фамилията Джоли, но това не означава непременно, че промяната е официално одобрена от съда. Към момента потвърдените законови промени са тези на Шайло, Мадокс и Захара.
Източници: People
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брад
Като на Анджелина душата е!
11:18 29.09.2026
2 скарлет
11:22 29.09.2026
3 Омразата сее омраза
11:25 29.09.2026
4 Зеления
Айде утре и писане за сина на Анджелина, как си е запазил фамилията на майка си
11:25 29.09.2026
5 хубаво е
11:26 29.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Цвете
11:27 29.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тото 1 и Тото 2
11:29 29.09.2026
10 121212
11:30 29.09.2026
11 Сбъркан свят
11:30 29.09.2026
12 МИНУВАЧ
Коментиран от #13
11:35 29.09.2026
13 бай Данью
До коментар #12 от "МИНУВАЧ":Последвах те, човече.... и аз го местя
11:36 29.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Стига бе
Е, ако се правим на завеяни, не сме чак толкова де
11:37 29.09.2026
16 Филипов
11:39 29.09.2026
17 Факт
11:39 29.09.2026
18 Осиновено
11:42 29.09.2026
19 народна поговорка
11:45 29.09.2026