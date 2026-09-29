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Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит Захара вече официално носи само фамилията Джоли
  Тема: Известни личности

Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит Захара вече официално носи само фамилията Джоли

29 Септември, 2026 11:15 714 19

  • захара джоли-
  • анджелина джоли-
  • брад пит-
  • промяна на име-
  • холивуд

Тя е третото им дете, което премахва „Пит“ от името си

Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит Захара вече официално носи само фамилията Джоли - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Захара Джоли официално премахна фамилията „Пит“ от името си. На 28 септември съдия от Висшия съд на окръг Лос Анджелис одобри молбата ѝ и постанови, че тя вече ще се казва Захара Марли Джоли вместо Захара Марли Джоли-Пит. По делото не са постъпили възражения.

В съдебния документ е записано: „При липса на възражения молбата за промяна на името се уважава.“ Впоследствие е отбелязано и че указът е подписан и вписан. Решението е взето след заседание в сградата на съда „Стeнли Моск“ в Лос Анджелис, съобщи Пейдж Сикс, позовавайки се на съдебните документи.

Захара е на 21 години и е дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит. Тя започна процедурата по промяна на името си през 2026 г., след като в продължение на време използваше публично само фамилията Джоли. При дипломирането си в колежа „Спелман“ през май тя беше представена като Захара Марли Джоли. Тя завърши учебното заведение с бакалавърска степен по психология.

Третото дете, което премахва фамилията „Пит“

Захара е третото от шестте деца на бившата холивудска двойка, което официално предприема тази стъпка. Шайло Джоли беше първата, след като законно промени името си през 2024 г. На 14 септември 2026 г. съдия одобри и молбата на Мадокс, който вече официално се казва Мадокс Чиван Джоли.

Молбата на Захара беше публикувана в Los Angeles Daily Journal на 16, 23 и 30 юни, както и на 7 юли. Тази процедура предхожда съдебното решение за промяна на името. Информацията за първоначалното искане и за насроченото заседание беше съобщена от People, която се позова на съдебни документи.

Други деца на Джоли и Пит също са използвали публично само фамилията Джоли, но това не означава непременно, че промяната е официално одобрена от съда. Към момента потвърдените законови промени са тези на Шайло, Мадокс и Захара.

Източници: People


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брад

    11 0 Отговор
    Якоо, тази дори от брато не е!
    Като на Анджелина душата е!

    11:18 29.09.2026

  • 2 скарлет

    11 0 Отговор
    анорексичката е заприличала на призрак 😆

    11:22 29.09.2026

  • 3 Омразата сее омраза

    14 0 Отговор
    Тази жена неможе да преживее факта че човекът е отново щастлив с млада

    11:25 29.09.2026

  • 4 Зеления

    9 0 Отговор
    Колко пъти ще пишете една и съща статия?

    Айде утре и писане за сина на Анджелина, как си е запазил фамилията на майка си

    11:25 29.09.2026

  • 5 хубаво е

    8 0 Отговор
    да си смени и пола, на татко си и мама не прилича хич

    11:26 29.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цвете

    7 0 Отговор
    ДАНО ПО КЪСНО В ГОДИНИТЕ СИ ДА РАЗБЕРЕ, ЧЕ СЛУЧАЙНОСТТА В ЖИВОТА ДА ПОПАДНЕШ В БОГАТА ФАМИЛИЯ, НАВЕРНО Е 1 НА МИЛИОНИ.

    11:27 29.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор
    А каква е причината за това ?

    11:29 29.09.2026

  • 10 121212

    9 0 Отговор
    Ако става дума за тази на снимката до Джоли.По- добре че не носи името на Брат Пит.Само ще разваля имиджа му.

    11:30 29.09.2026

  • 11 Сбъркан свят

    4 2 Отговор
    Тази Захара не беше ли Захари като малък или бъркам с друго дете с фамилията Джоли?

    11:30 29.09.2026

  • 12 МИНУВАЧ

    2 0 Отговор
    ТОПНОВИНАТА на деня... много на някого е дотрябвало подобна вест..Лично аз, го местя в другия крачол

    Коментиран от #13

    11:35 29.09.2026

  • 13 бай Данью

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "МИНУВАЧ":

    Последвах те, човече.... и аз го местя

    11:36 29.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стига бе

    1 0 Отговор
    Заливате ни със стари новини...
    Е, ако се правим на завеяни, не сме чак толкова де

    11:37 29.09.2026

  • 16 Филипов

    5 0 Отговор
    Не прилича много на Брат Пит!

    11:39 29.09.2026

  • 17 Факт

    2 0 Отговор
    каква Убавица пу пу !

    11:39 29.09.2026

  • 18 Осиновено

    4 0 Отговор
    от приют за изоставени деца в изключително бедна Етиопия , прието и осиновено и от Брад Пит , обгрижвано с много обич от него и........ виж , го ти , захвърли му името като ненужна вещ . В Етиопия щеше да бъде вече обрязано и булка .

    11:42 29.09.2026

  • 19 народна поговорка

    3 0 Отговор
    Голем залък лапни голема маммуна не взимай.

    11:45 29.09.2026