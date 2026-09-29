Новини
Мнения »
Владислав Кръстев пред ФАКТИ за трагедията „Петрохан“: Не личи убийствата да носят почерка на извършени от организираната престъпност

Владислав Кръстев пред ФАКТИ за трагедията „Петрохан“: Не личи убийствата да носят почерка на извършени от организираната престъпност

29 Септември, 2026 09:03 1 755 43

  • владислав кръстев-
  • петрохан-
  • трагедия-
  • прокуратура-
  • брифинг-
  • мвр-
  • версия

На брифинга надделя политическото говорене над експертното, казва той

Владислав Кръстев пред ФАКТИ за трагедията „Петрохан“: Не личи убийствата да носят почерка на извършени от организираната престъпност - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Случаят „Петрохан“ продължава да поставя повече въпроси, отколкото дава отговори. След последния брифинг на МВР и прокуратурата институциите представиха подробности за камерите, оръжията, барутните частици и поведението на загиналите, но едновременно с това стана ясно, че част от експертизите все още не са готови. Какво остана неизказано след брифинга, представи ли се категорична версия преди края на експертизите… Пред ФАКТИ говори Владислав Кръстев, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ и асоцииран сътрудник към Центъра за изследване на демокрацията.

– Г-н Кръстев, какво според вас остана неизказано на последния брифинг на МВР и прокуратурата за трагедията „Петрохан“?
– Бих наблегнал повече върху начина, по който беше разказан целият случай, а не толкова върху неизказаното. В случая частно вещо лице иззе ролята на говорител на прокуратурата и използва наситен с емоции език, за да обясни тежък криминален случай. Говорителите на институциите трябва да използват по-неутрален език и да имат по-умерено поведение. Така се създава доверие и се сваля напрежението в обществото. Видяхме и чухме обратното.

– Представиха се много подробности за камерите, оръжията, барутните частици и поведението на загиналите, но кои са големите въпроси, на които институциите все още не дадоха отговор?
– Дадоха повече такива детайли, отколкото беше необходимо. Отново подчертавам, че когато институциите комуникират, значение имат начинът и кой е носителят, т.е. точно кой го казва. В случая има по-адекватни начини да бъде споделена тази информация. Можеше да се изчака приключването на досъдебното производство. Иначе аз съм склонен да вярвам на изнесената версия. По нищо не личи тези убийства да носят почерка на извършени от организираната престъпност.

– Ако институциите действително са разполагали с информация за паравоенна структура, сексуални посегателства и специфична затворена среда около „Петрохан“, защо тази група е била оставена да функционира години наред? Сигнали има – МВР, ДАНС, прокуратурата нищо… Защо?
– Можем само да спекулираме дали става въпрос за преднамерено безхаберие, или просто за безхаберие.

– Вече е известно, че ДАНС е предала на прокуратурата материали още през януари 2025 г. И какво от това…
– Направи ми впечатление, че водещият брифинга каза, че сигналите не били правилно адресирани, което било грешка на подаващите. Това не е вярно. Когато институция получи сигнал за престъпление, което не е в нейните прерогативи, тя го препраща по компетентност. В този смисъл това е направено от ДАНС и сигналите са предадени към прокуратурата. Крайният резултат е ясен.

– На брифинга прокуратурата обясни, че при проверките за неправомерни действия спрямо деца е срещнала „отказ от съдействие“ от родители. Достатъчно обяснение ли е това, когато става дума за данни за възможни престъпления срещу деца?
– Не, категорично това не е адекватна причина институциите да не се задействат. Когато има съмнения, че се извършват тежки криминални престъпления, полицията има право да действа в условия на неотложност. Имало е предишни сигнали и данни за този човек, а през годините около него винаги е имало деца. Държавната агенция за закрила на децата (ДАЗД) има правомощия да извършва проверки на място. Въобще, имало е много начини да се действа и много канали да се разбере, че има проблем. Например това, че едно от момчетата е било записано в училище, но не го е посещавало. Дори оттам е можело да се тръгне към разплитане на случая, един вид от будна съвест и воля, ако в училищното настоятелство бяха сигнализирали към когото трябва.

– МВР проверява две районни управления за издадените разрешителни за оръжия на членове на групата. Какво ще ни покажат тези проверки сега, след като имаме убити?
– Щом имат издадени разрешения, най-вероятно формално са покрили критериите. Не вярвам проверките да покажат нещо друго. Не ми е известно някой от групата да е бил осъждан за умишлено престъпление, а това би бил повод да им се откаже разрешение. Иначе съществува механизъм, с който МВР може да отнеме оръжия, когато има данни, че с тях може да се извърши престъпление. Голям брой оръжия на Ивелин Михайлов бяха отнети от МВР, впоследствие съдът се произнесе, че са отнети неправомерно, но така или иначе съществува такъв механизъм.

– Защо според вас на брифинга беше отделено толкова голямо внимание на твърденията за секта, сексуални посегателства, психическото състояние и поведението на загиналите, при положение че самото разследване все още не е приключило? Беше съобщено, че предстоят още 12 експертизи...
– Поради редица причини, като най-важната сигурно е, че мнозинството от хората се вълнуват и интересуват от случая. Второ, може би се е търсил политически ефект точно сега. Отново, дори да не е бил преднамерено търсен, такъв ефект беше произведен. Надделя политическото говорене над експертното. Това руши авторитета на институциите и хората губят доверие в тях.

– Как гледате на това, че прокуратурата подчерта, че разследването продължава и експертизите не са приключили, но на брифинга имаше публично представяне на много категорична версия за мотива, последователността на действията и липсата на външна намеса?
– Като потвърждение на предходното ми твърдение, че може би се е търсил политически ефект. Най-удачно би било да се изчака приключването на досъдебното производство. Прекратяването се прави от прокурора. По НПК пострадалите от престъплението имат право да не се съгласят с прекратяването и да изложат писмено какво точно искат да се доизясни и доразследва. Ако прокуратурата не уважи молбата, следващата стъпка е да се обърнат към съда. Това е процес, който отнема време, което от своя страна щеше да охлади страстите около случая, казано на жаргонен език. Отделно, можело е да се говори с близките на убитите. Имайте предвид, че и за самите тях това е голям шок и удар. Дори и да има неприязън и недоверие между двете страни, т.е. между близките и представителите на институциите, то има начини да се комуникира с тях. Не знам дали е направено преди брифинга, но предполагам, че не е. Работата в МВР е тежка и някои служители губят емпатия, дори и към жертвите на престъпления. Предполагам, че за тях това е един вид защитен механизъм. Също така както за самото МВР, така и за прокуратурата това е безпрецедентен и тежък случай.

– Виждате ли риск това предварително да стесни посоката на разследването?
– Винаги съществува такъв риск, когато основната версия бива извадена в деня на самото престъпление. Допускам, че след намирането на труповете сигналите са били обобщени и докладвани на ръководството на прокуратурата и оттам, съответно, веднага споделени в медиите.

– Начинът, по който институциите комуникират случая, създава пространство за конспиративни версии и допълнително разделя обществото. Какво конкретно трябва да бъде изнесено и проверено публично, за да се върне доверието в институциите?
– Да се наемат хора, които разбират от т.нар. стратегическа комуникация. Да се обучат говорители и да бъдат оставени да говорят само те, когато има такъв обществено значим казус. Това отнема време, т.е. трябва да се прави системно. В пресцентъра на МВР работят хора, които разбират добре от това. Политическото ръководство трябва да се вслушва в експертизата им, разбира се, ако я търсят и я искат.
--------------------------------------
Владислав Кръстев е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ и асоцииран сътрудник към Центъра за изследване на демокрацията. Академичните му интереси са в сферата на криминологията и политическите науки. Има професионален опит в провеждането на теренни изследвания, дълбочинни интервюта и анализ на казуси, свързани с радикализацията, екстремизма, конвенционалната и организираната престъпност. Основател е на експертния изследователски хъб Polity.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а на теб ти личи

    20 3 Отговор
    чесипедерасче

    09:06 29.09.2026

  • 2 Много

    27 4 Отговор
    Ясно!!! Веднага си личи, че са освиткани от истински специалисти от някакви служби, а не от тъпи мутри!

    Но докторантчето съвсем некадърно се опитва да взема дори завои!

    09:07 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 телевизия id

    28 1 Отговор
    абе какво стана с оня внедрен агент на данс,който напусна българия???

    09:09 29.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Като видя, че човека е от ЦИД

    18 2 Отговор
    и вече е ясно, че е с изгладен проход

    09:09 29.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    ДПС и Радев унищожават Шипка.Изнасят с камиони свещените камъни и изливат бетон на тяхното място.

    Коментиран от #11, #29

    09:09 29.09.2026

  • 8 Другаре ,

    9 3 Отговор
    Какво става с рикиата ? Предлагам да и сменим името . САМАГОН

    Коментиран от #9

    09:11 29.09.2026

  • 9 Последния Софиянец

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Другаре ,":

    Унищожават Шипка пияницо!

    Коментиран от #13

    09:13 29.09.2026

  • 10 Само фактът,

    14 2 Отговор
    че са прехвърлили парите, крещящо казва, че са мислили да живеят. Pdf-ите да се скрият...

    09:13 29.09.2026

  • 11 Дрътия Софеанец ,

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Спри ги , бе .. Със 17- си ресторанта имаш рубли , предполагам ..

    09:13 29.09.2026

  • 12 Не бе, няма следи

    20 1 Отговор
    от организирана престъпност, но има следи от организирана държава...

    09:14 29.09.2026

  • 13 Пийняка

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ти пенсиониран милиционер ?

    09:15 29.09.2026

  • 14 И защо пък да са

    13 0 Отговор
    извършени от "организираната престъпност" ? От някоя друга добре организирана организация не може ли да са били случайно ?

    09:18 29.09.2026

  • 15 Eдин

    12 1 Отговор
    Всичко ни стана ясно : за следствието, за говорителите , за (зло)вещите лица, за коментаторите , за убитите, за роднините им, за хижата, за кемпера, за педофилите, за дрогата, за религиите ...
    ... и НЕ Е ЯСНО защо "прегоря" "бушона Петрохан" и като "прегоря" кого предпази ?

    09:18 29.09.2026

  • 16 Пернишки университет за компютри

    11 1 Отговор
    Почти за всички специалности е необходим стаж и практически умения, а не докторантура в СУ и асоциирано членство в НПО. Много експертни мнения станаха, а фактите са съвсем други

    09:18 29.09.2026

  • 17 Това НЕ е аргумент

    11 3 Отговор
    (през годините около него винаги е имало деца).... и при Стефан Данаилов примерно през годините около него винаги е имало "деца" и то много повече ..

    09:21 29.09.2026

  • 18 По един и същи модел чфутите

    11 1 Отговор
    заграбват държавни гори в цяла Европа. Схемата е кристално ясна и отработена, но никой не иска по тази тема да пише и говори. "Международната федерация на ренджърите" реално е едно брурално международно ОПГ финансирано точно от Мосад. За милиарди евро гори обсебиха само в Румъния, Полша, Унгария и Молдова за 5 години само. По един и същ сценарий ама едно към едно ! .. И да.. може да е имало секс и педофилия но не това е определящото в случая за да е основната версия .

    Коментиран от #40

    09:25 29.09.2026

  • 19 Почерк

    15 3 Отговор
    на професионални убийци .

    09:30 29.09.2026

  • 20 Защо Станкушев не е следствен?

    7 1 Отговор
    Поредното лапацало с водопад от логорея. Ясно е ,че държавните институции са подхождали формално , прехвърляли са си топката, образованието и закрила на детето въобще не са се задействали, половината министерства са ги дундУркали, а НПО-то на Станкушев е плашило и малкото институции,които са се опитали да направят нещо. Защо Станкушев още не е следствен?

    09:33 29.09.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 2 Отговор
    ОРГАНИZИРАНАТА ПРЕСЪПНОСТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ...................... "БИВШИЯ" ДЪРЖАВЕН ГЛАВА И КЪСТНИК НА МАФИЯТА .................... НАРОДА Е КАЗАЛ "РИБАТА ZAMИРИСВА ОТ КЪМ ГЛАВАТА" .................,... ФАКТ !

    09:35 29.09.2026

  • 22 Отново задавам въпроса

    6 2 Отговор
    Задавам го и на това момченце-експертче Владислав Кръстев. И мислете хора ! Защо Мосад си партнира с тях и за какво точно? Мислете и четете ! ... Категорично това е доказано ! С факти, срещи, снимков материал и видеоматериали. Дори беше и описано подробно преди да бъде изтрито от сайта на фирмата-спонсор свързана със Мосад

    09:37 29.09.2026

  • 23 Не от "педофилията" трябва

    8 1 Отговор
    да се тръгне а от същността на ОПГ-то наречено "Международната федерация на ренджърите" кой ги управлява и кои са им основните спонсори ! ...там е заровено кучето според мен. И става дума за милиарди евро хора...милиарди ! Изчетох огромно количество информация за тази "Международната федерация на ренджърите" и съм действително потресен и ужасен хора от това което правят ! .. а то е със една перфектно разработена сложна схема да обсебват а в последстви да придобиват огромни държавни горски фондове в различни държави. И схемата работи в цяла Източна Европа впрочем... Случайно вероятно в бордовете на директорите и управляващите органи обаче се оказва че на 90% все са евреи! Както и основните им спонсори са все фирми свързани пряко или косвено с Мосад .. Може и сами при желание да проверите ако време имате за губене, но това е истината за мен.. а дали педофили има?.. Сигурно и такива има, но не за това говоря в случая а за кражби за милиарди евро..

    Коментиран от #33

    09:40 29.09.2026

  • 24 така е

    5 4 Отговор
    Аз не виждам нищо лошо в това между убийствата убиеца-самоубиец да отскочи до вилата да си довърши ремонта и после да се върне да си тегли куршума на Околчица. А вие виждате ли?

    09:41 29.09.2026

  • 25 Отговор получили ли сме въобще?

    5 3 Отговор
    Каква е била връзката им с МОССАД ! Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard ( фирма на Моссад !) : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
    ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
    Летища, затвори, военни бази....
    Военни и правоприлагащи органи..... тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? .... Питаха ли го Почетният Консул на България в Юкатан Мексико, адвокат Луис Мигел Камара Диас с какви документи за самоличност калушковците са придобивали имоти в Мексико ? А? А яхтата с какъв точно флаг е била дето са плавали и капитанското на капитана кой го е издал? Лиценз за специално карго има ли ли са тези хора? ...ъхъъъ...въпроси, въпроси а отговори НЯМА

    Коментиран от #34

    09:43 29.09.2026

  • 26 Не се разпитват

    3 1 Отговор
    Главните герои!
    Отвличане на вниманието с разни мнения на някакви чиновници!
    Истината започва от Банкя и там се връща!

    09:51 29.09.2026

  • 27 Може и така да се каже

    4 0 Отговор
    Че са извършени от "организираната престъпност". При всички положения съждението е правилно.

    09:52 29.09.2026

  • 28 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    Първо на първо - липсата на доказателства за нещо изобщо не е доказателство за неговата липса! Ама кой да учи римско право и логика! Второ - добре организираната престъпност извършва престъпленията си така, че калъфи като този да не им личи, че е извършена от организираната престъпност! Така че, този ни казва едно голямо нищо, каквото всъщност е!!

    09:56 29.09.2026

  • 29 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Не . Прочетох , че камъните да номерирани при демонтажа , а сега се укрепва основата .

    09:56 29.09.2026

  • 30 А дали случайно

    4 0 Отговор
    и всички спонсори и контакти на калушковците в България не са свързани по някакъв начин с Мосад ? Замисляли ли сте се? А? ..

    10:00 29.09.2026

  • 31 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор
    ..Съд и затвор! ☝️

    10:04 29.09.2026

  • 32 Мдаа

    0 0 Отговор
    Ако живота и смъртте не бяха скучени и тривиалени, нямаше да има кино и театър. Случая Петрохан се плевръща в българския превал Дятлово.

    10:06 29.09.2026

  • 33 Ами темата за ловните стопанства ?

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не от "педофилията" трябва":

    Те не обсебват ли и в последствие придобиват огромни държавни горски фондове ? А това което примерно и около Искъра се случи развитие има ли ? А?

    10:08 29.09.2026

  • 34 Почетният Консул на България в Юкатан

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Отговор получили ли сме въобще?":

    Мексико, адвокат Луис Мигел Камара Диас каза човека с какви документи за самоличност калушковците са придобивали имоти в Мексико. И то доста повече от обявените в България. С израелски ! ... заяви, че са били израелски, но после изведнъж се оказа, че са били фалшиви, но кой по дяволите придобива имот с фалшива самоличност и кой ги управлява в момента е въпроса и на какво основание ? ... има сега там един странен "розов пеликан" със шарена коса, белгиец май е и това е ... Даже страничка във фейса има, .. имаше

    10:17 29.09.2026

  • 35 „Пътят на мечките“ не спира окончателно

    1 1 Отговор
    Държавата, със всички сили и институции пази убийците. Целият преход и статукво би пропаднало. Статуквото е зад всички партии. ..... Понятието „Балкански път на мечките“ се отнася до ключовия екологичен миграционен коридор, по който кафявата мечка се придвижва по билото на Стара планина, свързвайки популациите от Централен Балкан през Западна Стара планина (включително района на Петрохан) чак до Източните Сърбски Карпати.
    Този биологичен коридор е сред основните причини, които могат сериозно да забавят или променят инфраструктурните проекти в района, но не и напълно да ги спрат. Екологичното законодателство на ЕС налага строги изисквания, които принуждават държавата да търси скъпи инженерни компромиси.
    Ето как миграционният път на мечките влияе върху плановете за строителство около Петрохан: Процедурата по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и съвместимостта с мрежата „Натура 2000“ вече даде отражение върху проекта за скоростен път Монтана – София. Наземното преминаване или прокарването на по-къси тунели, които изискват изграждане на нови мащабни открити пътища през защитените зони „Западен Балкан“ и „Понор“, беше блокирано. Държавата официално отхвърли най-евтиния и къс вариант (за 7.2 км тунел), именно защото изходите му биха извели тежкия трафик директно в сърцето на девствените местообитания. „Пътят на мечките“ не спира окончателно проекта, но действа като огромна финансова и регулаторна цедка. Той оскъпява проекта драстично (прогноз

    Коментиран от #36, #37

    10:21 29.09.2026

  • 36 „Пътят на мечките“ не спира окончателно

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "„Пътят на мечките“ не спира окончателно":

    • Това означава, че екологичните проучвания, които включват изследване на точното движение на мечките, вълците и глухарите в района, ще отнемат време, а реално решение от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) не се очаква преди преминаването на този период.
    Какъв е изводът?
    „Пътят на мечките“ не спира окончателно проекта, но действа като огромна финансова и регулаторна цедка. Той оскъпява проекта драстично (прогнозната стойност вече надхвърля 1.1 – 2.2 милиарда лева), тъй като единственият законен начин да се строи в защитена зона е строителството да бъде скрито дълбоко под земята. Екозащитните организации следят процеса отблизо и всяко нарушение на екологичния коридор гарантира съдебни обжалвания, които могат да отложат първата копка с години.

    10:23 29.09.2026

  • 37 Ама да беее

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "„Пътят на мечките“ не спира окончателно":

    То на МОСАД първа грижа им е вероятно кафявата мечка от къде се придвижвала...хахахаха...

    Коментиран от #38

    10:26 29.09.2026

  • 38 тояга и моркови

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ама да беее":

    Това е тоягата на Нетаняху, да вземе на концесия каквото може..

    Коментиран от #39

    10:28 29.09.2026

  • 39 Регионалният министър арх. Иван Шишков б

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "тояга и моркови":

    Регионалният министър арх. Иван Шишков бе категоричен, че всички напълно нови магистрални проекти в страната ще бъдат предложени на концесия. В мегаплана попадат:

    Магистрала Русе – Велико Търново – ГКПП „Маказа“: Участъкът до Бяла ще се изгражда с европейски средства, но за продължението на юг в момента се изготвя детайлен икономически анализ за включване в бъдещата концесия.
    Магистрала „Черно море“ (113 км): Дългоочакваната бърза връзка между морските ни столици Варна и Бургас.
    Магистрала „Рила“ (107 км): Южният обходен пръстен на София, който ще свърже Дупница и Самоков с аутобаните „Тракия“ и „Хемус“.
    Тунелът под Петрохан: Ключовото съоръжение, което трябва да отпуши трафика към Северозападна България.
    Държавата възнамерява първо да подготви проектите, да одобри устройствените планове и да приключи тежките отчуждителни процедури (което ще отнеме около две години), преди да покани големите инвеститори.

    В същото време заварените и недовършени обекти от миналото ще продължат да разчитат на държавния бюджет. Това включва оставащите 214 км от ма

    10:31 29.09.2026

  • 40 Не само

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "По един и същи модел чфутите":

    "Международната федерация на ренджърите" е финансирана от Мосад. Тя е създадена и управлявана реално от Мосад и то преди много години ! Всичките им управителни органи са пълни с евреи и израелски граждани дефакто ! Вероятно щото са най великите еколози и лесовъди ....

    10:34 29.09.2026

  • 41 Кой закара калушковците

    1 0 Отговор
    у министерството аз да питам ? Кой? А? Само броени дни след регистрацията им...

    10:37 29.09.2026

  • 42 Проверете деее...

    0 0 Отговор
    дали случайно и всички спонсори и контакти на калушковците в България не са свързани по някакъв начин с Мосад и нацистки Израел ? Замисляли ли сте се? А? .. я ги разгледайте по подробно! ...

    10:44 29.09.2026

  • 43 Концесията е също един вид

    0 0 Отговор
    собственост приятелю. Тя се продава и ипотекира ! Дори в банки извън България. Тя е валиден актив на всякъде по света ! ..

    10:50 29.09.2026