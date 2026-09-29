Владислав Кръстев пред ФАКТИ за трагедията „Петрохан“: Не личи убийствата да носят почерка на извършени от организираната престъпност

Случаят „Петрохан“ продължава да поставя повече въпроси, отколкото дава отговори. След последния брифинг на МВР и прокуратурата институциите представиха подробности за камерите, оръжията, барутните частици и поведението на загиналите, но едновременно с това стана ясно, че част от експертизите все още не са готови. Какво остана неизказано след брифинга, представи ли се категорична версия преди края на експертизите… Пред ФАКТИ говори Владислав Кръстев, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ и асоцииран сътрудник към Центъра за изследване на демокрацията.
– Г-н Кръстев, какво според вас остана неизказано на последния брифинг на МВР и прокуратурата за трагедията „Петрохан“?
– Бих наблегнал повече върху начина, по който беше разказан целият случай, а не толкова върху неизказаното. В случая частно вещо лице иззе ролята на говорител на прокуратурата и използва наситен с емоции език, за да обясни тежък криминален случай. Говорителите на институциите трябва да използват по-неутрален език и да имат по-умерено поведение. Така се създава доверие и се сваля напрежението в обществото. Видяхме и чухме обратното.
– Представиха се много подробности за камерите, оръжията, барутните частици и поведението на загиналите, но кои са големите въпроси, на които институциите все още не дадоха отговор?
– Дадоха повече такива детайли, отколкото беше необходимо. Отново подчертавам, че когато институциите комуникират, значение имат начинът и кой е носителят, т.е. точно кой го казва. В случая има по-адекватни начини да бъде споделена тази информация. Можеше да се изчака приключването на досъдебното производство. Иначе аз съм склонен да вярвам на изнесената версия. По нищо не личи тези убийства да носят почерка на извършени от организираната престъпност.
– Ако институциите действително са разполагали с информация за паравоенна структура, сексуални посегателства и специфична затворена среда около „Петрохан“, защо тази група е била оставена да функционира години наред? Сигнали има – МВР, ДАНС, прокуратурата нищо… Защо?
– Можем само да спекулираме дали става въпрос за преднамерено безхаберие, или просто за безхаберие.
– Вече е известно, че ДАНС е предала на прокуратурата материали още през януари 2025 г. И какво от това…
– Направи ми впечатление, че водещият брифинга каза, че сигналите не били правилно адресирани, което било грешка на подаващите. Това не е вярно. Когато институция получи сигнал за престъпление, което не е в нейните прерогативи, тя го препраща по компетентност. В този смисъл това е направено от ДАНС и сигналите са предадени към прокуратурата. Крайният резултат е ясен.
– На брифинга прокуратурата обясни, че при проверките за неправомерни действия спрямо деца е срещнала „отказ от съдействие“ от родители. Достатъчно обяснение ли е това, когато става дума за данни за възможни престъпления срещу деца?
– Не, категорично това не е адекватна причина институциите да не се задействат. Когато има съмнения, че се извършват тежки криминални престъпления, полицията има право да действа в условия на неотложност. Имало е предишни сигнали и данни за този човек, а през годините около него винаги е имало деца. Държавната агенция за закрила на децата (ДАЗД) има правомощия да извършва проверки на място. Въобще, имало е много начини да се действа и много канали да се разбере, че има проблем. Например това, че едно от момчетата е било записано в училище, но не го е посещавало. Дори оттам е можело да се тръгне към разплитане на случая, един вид от будна съвест и воля, ако в училищното настоятелство бяха сигнализирали към когото трябва.
– МВР проверява две районни управления за издадените разрешителни за оръжия на членове на групата. Какво ще ни покажат тези проверки сега, след като имаме убити?
– Щом имат издадени разрешения, най-вероятно формално са покрили критериите. Не вярвам проверките да покажат нещо друго. Не ми е известно някой от групата да е бил осъждан за умишлено престъпление, а това би бил повод да им се откаже разрешение. Иначе съществува механизъм, с който МВР може да отнеме оръжия, когато има данни, че с тях може да се извърши престъпление. Голям брой оръжия на Ивелин Михайлов бяха отнети от МВР, впоследствие съдът се произнесе, че са отнети неправомерно, но така или иначе съществува такъв механизъм.
– Защо според вас на брифинга беше отделено толкова голямо внимание на твърденията за секта, сексуални посегателства, психическото състояние и поведението на загиналите, при положение че самото разследване все още не е приключило? Беше съобщено, че предстоят още 12 експертизи...
– Поради редица причини, като най-важната сигурно е, че мнозинството от хората се вълнуват и интересуват от случая. Второ, може би се е търсил политически ефект точно сега. Отново, дори да не е бил преднамерено търсен, такъв ефект беше произведен. Надделя политическото говорене над експертното. Това руши авторитета на институциите и хората губят доверие в тях.
– Как гледате на това, че прокуратурата подчерта, че разследването продължава и експертизите не са приключили, но на брифинга имаше публично представяне на много категорична версия за мотива, последователността на действията и липсата на външна намеса?
– Като потвърждение на предходното ми твърдение, че може би се е търсил политически ефект. Най-удачно би било да се изчака приключването на досъдебното производство. Прекратяването се прави от прокурора. По НПК пострадалите от престъплението имат право да не се съгласят с прекратяването и да изложат писмено какво точно искат да се доизясни и доразследва. Ако прокуратурата не уважи молбата, следващата стъпка е да се обърнат към съда. Това е процес, който отнема време, което от своя страна щеше да охлади страстите около случая, казано на жаргонен език. Отделно, можело е да се говори с близките на убитите. Имайте предвид, че и за самите тях това е голям шок и удар. Дори и да има неприязън и недоверие между двете страни, т.е. между близките и представителите на институциите, то има начини да се комуникира с тях. Не знам дали е направено преди брифинга, но предполагам, че не е. Работата в МВР е тежка и някои служители губят емпатия, дори и към жертвите на престъпления. Предполагам, че за тях това е един вид защитен механизъм. Също така както за самото МВР, така и за прокуратурата това е безпрецедентен и тежък случай.
– Виждате ли риск това предварително да стесни посоката на разследването?
– Винаги съществува такъв риск, когато основната версия бива извадена в деня на самото престъпление. Допускам, че след намирането на труповете сигналите са били обобщени и докладвани на ръководството на прокуратурата и оттам, съответно, веднага споделени в медиите.
– Начинът, по който институциите комуникират случая, създава пространство за конспиративни версии и допълнително разделя обществото. Какво конкретно трябва да бъде изнесено и проверено публично, за да се върне доверието в институциите?
– Да се наемат хора, които разбират от т.нар. стратегическа комуникация. Да се обучат говорители и да бъдат оставени да говорят само те, когато има такъв обществено значим казус. Това отнема време, т.е. трябва да се прави системно. В пресцентъра на МВР работят хора, които разбират добре от това. Политическото ръководство трябва да се вслушва в експертизата им, разбира се, ако я търсят и я искат.
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Владислав Кръстев е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ и асоцииран сътрудник към Центъра за изследване на демокрацията. Академичните му интереси са в сферата на криминологията и политическите науки. Има професионален опит в провеждането на теренни изследвания, дълбочинни интервюта и анализ на казуси, свързани с радикализацията, екстремизма, конвенционалната и организираната престъпност. Основател е на експертния изследователски хъб Polity.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а на теб ти личи
09:06 29.09.2026
2 Много
Но докторантчето съвсем некадърно се опитва да взема дори завои!
09:07 29.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 телевизия id
09:09 29.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Като видя, че човека е от ЦИД
09:09 29.09.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #29
09:09 29.09.2026
8 Другаре ,
Коментиран от #9
09:11 29.09.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Другаре ,":Унищожават Шипка пияницо!
Коментиран от #13
09:13 29.09.2026
10 Само фактът,
09:13 29.09.2026
11 Дрътия Софеанец ,
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Спри ги , бе .. Със 17- си ресторанта имаш рубли , предполагам ..
09:13 29.09.2026
12 Не бе, няма следи
09:14 29.09.2026
13 Пийняка
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Ти пенсиониран милиционер ?
09:15 29.09.2026
14 И защо пък да са
09:18 29.09.2026
15 Eдин
... и НЕ Е ЯСНО защо "прегоря" "бушона Петрохан" и като "прегоря" кого предпази ?
09:18 29.09.2026
16 Пернишки университет за компютри
09:18 29.09.2026
17 Това НЕ е аргумент
09:21 29.09.2026
18 По един и същи модел чфутите
Коментиран от #40
09:25 29.09.2026
19 Почерк
09:30 29.09.2026
20 Защо Станкушев не е следствен?
09:33 29.09.2026
21 ЕДГАР КЕЙСИ
09:35 29.09.2026
22 Отново задавам въпроса
09:37 29.09.2026
23 Не от "педофилията" трябва
Коментиран от #33
09:40 29.09.2026
24 така е
09:41 29.09.2026
25 Отговор получили ли сме въобще?
ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
Летища, затвори, военни бази....
Военни и правоприлагащи органи..... тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? .... Питаха ли го Почетният Консул на България в Юкатан Мексико, адвокат Луис Мигел Камара Диас с какви документи за самоличност калушковците са придобивали имоти в Мексико ? А? А яхтата с какъв точно флаг е била дето са плавали и капитанското на капитана кой го е издал? Лиценз за специално карго има ли ли са тези хора? ...ъхъъъ...въпроси, въпроси а отговори НЯМА
Коментиран от #34
09:43 29.09.2026
26 Не се разпитват
Отвличане на вниманието с разни мнения на някакви чиновници!
Истината започва от Банкя и там се връща!
09:51 29.09.2026
27 Може и така да се каже
09:52 29.09.2026
28 Лопата Орешник
09:56 29.09.2026
29 Всъщност
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Не . Прочетох , че камъните да номерирани при демонтажа , а сега се укрепва основата .
09:56 29.09.2026
30 А дали случайно
10:00 29.09.2026
31 МакедонецЪТ
10:04 29.09.2026
32 Мдаа
10:06 29.09.2026
33 Ами темата за ловните стопанства ?
До коментар #23 от "Не от "педофилията" трябва":Те не обсебват ли и в последствие придобиват огромни държавни горски фондове ? А това което примерно и около Искъра се случи развитие има ли ? А?
10:08 29.09.2026
34 Почетният Консул на България в Юкатан
До коментар #25 от "Отговор получили ли сме въобще?":Мексико, адвокат Луис Мигел Камара Диас каза човека с какви документи за самоличност калушковците са придобивали имоти в Мексико. И то доста повече от обявените в България. С израелски ! ... заяви, че са били израелски, но после изведнъж се оказа, че са били фалшиви, но кой по дяволите придобива имот с фалшива самоличност и кой ги управлява в момента е въпроса и на какво основание ? ... има сега там един странен "розов пеликан" със шарена коса, белгиец май е и това е ... Даже страничка във фейса има, .. имаше
10:17 29.09.2026
35 „Пътят на мечките“ не спира окончателно
Този биологичен коридор е сред основните причини, които могат сериозно да забавят или променят инфраструктурните проекти в района, но не и напълно да ги спрат. Екологичното законодателство на ЕС налага строги изисквания, които принуждават държавата да търси скъпи инженерни компромиси.
Ето как миграционният път на мечките влияе върху плановете за строителство около Петрохан: Процедурата по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и съвместимостта с мрежата „Натура 2000“ вече даде отражение върху проекта за скоростен път Монтана – София. Наземното преминаване или прокарването на по-къси тунели, които изискват изграждане на нови мащабни открити пътища през защитените зони „Западен Балкан“ и „Понор“, беше блокирано. Държавата официално отхвърли най-евтиния и къс вариант (за 7.2 км тунел), именно защото изходите му биха извели тежкия трафик директно в сърцето на девствените местообитания. „Пътят на мечките“ не спира окончателно проекта, но действа като огромна финансова и регулаторна цедка. Той оскъпява проекта драстично (прогноз
Коментиран от #36, #37
10:21 29.09.2026
36 „Пътят на мечките“ не спира окончателно
До коментар #35 от "„Пътят на мечките“ не спира окончателно":• Това означава, че екологичните проучвания, които включват изследване на точното движение на мечките, вълците и глухарите в района, ще отнемат време, а реално решение от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) не се очаква преди преминаването на този период.
Какъв е изводът?
„Пътят на мечките“ не спира окончателно проекта, но действа като огромна финансова и регулаторна цедка. Той оскъпява проекта драстично (прогнозната стойност вече надхвърля 1.1 – 2.2 милиарда лева), тъй като единственият законен начин да се строи в защитена зона е строителството да бъде скрито дълбоко под земята. Екозащитните организации следят процеса отблизо и всяко нарушение на екологичния коридор гарантира съдебни обжалвания, които могат да отложат първата копка с години.
10:23 29.09.2026
37 Ама да беее
До коментар #35 от "„Пътят на мечките“ не спира окончателно":То на МОСАД първа грижа им е вероятно кафявата мечка от къде се придвижвала...хахахаха...
Коментиран от #38
10:26 29.09.2026
38 тояга и моркови
До коментар #37 от "Ама да беее":Това е тоягата на Нетаняху, да вземе на концесия каквото може..
Коментиран от #39
10:28 29.09.2026
39 Регионалният министър арх. Иван Шишков б
До коментар #38 от "тояга и моркови":Регионалният министър арх. Иван Шишков бе категоричен, че всички напълно нови магистрални проекти в страната ще бъдат предложени на концесия. В мегаплана попадат:
Магистрала Русе – Велико Търново – ГКПП „Маказа“: Участъкът до Бяла ще се изгражда с европейски средства, но за продължението на юг в момента се изготвя детайлен икономически анализ за включване в бъдещата концесия.
Магистрала „Черно море“ (113 км): Дългоочакваната бърза връзка между морските ни столици Варна и Бургас.
Магистрала „Рила“ (107 км): Южният обходен пръстен на София, който ще свърже Дупница и Самоков с аутобаните „Тракия“ и „Хемус“.
Тунелът под Петрохан: Ключовото съоръжение, което трябва да отпуши трафика към Северозападна България.
Държавата възнамерява първо да подготви проектите, да одобри устройствените планове и да приключи тежките отчуждителни процедури (което ще отнеме около две години), преди да покани големите инвеститори.
В същото време заварените и недовършени обекти от миналото ще продължат да разчитат на държавния бюджет. Това включва оставащите 214 км от ма
10:31 29.09.2026
40 Не само
До коментар #18 от "По един и същи модел чфутите":"Международната федерация на ренджърите" е финансирана от Мосад. Тя е създадена и управлявана реално от Мосад и то преди много години ! Всичките им управителни органи са пълни с евреи и израелски граждани дефакто ! Вероятно щото са най великите еколози и лесовъди ....
10:34 29.09.2026
41 Кой закара калушковците
10:37 29.09.2026
42 Проверете деее...
10:44 29.09.2026
43 Концесията е също един вид
10:50 29.09.2026