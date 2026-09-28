Калоян Методиев пред ФАКТИ: Ако управляващите спечелят изборите през Йотова, ще е пирова победа

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Президентската кампания вече е в ход, а заедно с нея се поставят и въпросите за ролята на държавния глава, границите на президентските правомощия и оценката за работата на институцията. Имаме рекорден брой кандидат-президентски двойки, имаме липса на свикани заседания на КСНС по теми, които би трябвало да реагират на кризи… Какъв трябва да бъде разговорът между кандидатите и обществото и какви оценки трябва да дадат претендентите за президентския пост за настоящото управление… Пред ФАКТИ говори политологът Калоян Методиев.



- Господин Методиев, започна президентската кампания с рекордните 28 кандидат-президентски двойки. Какво всъщност стои зад този огромен брой кандидати – реално политическо желание за президентския пост или опит за медийно присъствие и позициониране преди следващия парламентарен вот?

- Има няколко вида мотивация. Едни искат реално властта, която произтича от институцията. Втори искат да останат на политическия терен и да си преброят гласоподавателите - твърдо ядро и моментна снимка. Трети искат 20 хиляди евро ваучери, с които да си платят медийно време и да станат известни за свои цели - певци, инфлуенсъри, известни с това, че са известни. Четвърти вероятно са "мотивирани" от някого да калят, разпръскват гласове, да правят черна кампания. Горе-долу така ги систематизирам.



- Казвате че има „вакуум“ в президентската институция и че големият отсъстващ при кризите с цените, бюджета, пожарите и войната в Иран е бил президентът. Какво конкретно трябваше да направи президентската институция, което не е направила?

- Едно много просто нещо. Да изпълни закона. По закон КСНС се свиква на всеки три месеца. Добър или лош - закон. Йотова го погази най-нагло. Девет месеца е президент и трябваше да е свикала 3 регулярни. Да не говорим за извънредните. За мен това са си кризи и изискват национални усилия - цените, бюджета, включването ни във войната срещу Иран от правителството, нивото на Дунава, което влияе на АЕЦ, търговия, транспорт за цяла Северна България. Всички по течението направиха правителствени заседания или кризисни щабове. Тук - нула. Не наложи и вето на най-антисоциалния и несправедлив бюджет в новата ни история. Аз нямам рационално обяснение какво работеше тази година българският президент. Освен да ходи на празника на лютеницата да бърка в казана, някакви панаири и всякакви тържества и софри.

-Определяте президентските избори като „огромен залог“ за управлението на страната. Какво ще се промени в политическия модел след 25 октомври – и смятате ли, че именно тези избори могат да имат такъв ефект?

- Промяната е неизбежна. Много скандали, некадърност, хаос и несправедливости се натрупаха около управляващите, а те рефлектират върху президентския вот. Те вече нямат полезен ход. Ако управляващите спечелят изборите през Йотова, ще е пирова победа - с хватки, машини, махали, клиентела. Няма да се отпуши натрупаното вече огромно социално напрежение и така ще изкарат хората на улицата. Ако загубят - ще е оценка за срива на управлението и пак ще изкарат хората на улицата.

Пет месеца вече вървят в този коловоз с бюджет, КСНС, международни скандали, кадрите във властта, обиди на цели социални групи, привилегии, вдигнаха си заплатите, криенето на договорките с „Боташ“, влошаващи се социални и икономически показатели, поголовно вдигане на данъци, осигуровки, гаври с пенсионери, майки, работещи, опозиция, див лобизъм, олигархично обслужване (хазарт, бързи кредити, лекарства...), отмятане от всички обещания и т.н. Нямат ход!



- Всички кандидати трябва да говорят за икономика, бюджет и социални системи. Кои са трите конкретни теми, по които според вас кандидатите не могат да си позволят да останат без позиция в тази кампания?

- Кампанията е за президент. Постът има свои правомощия и специфика. Така е конструиран в Конституцията. Да е балансиращ център на власт, коректив, котва, антикризисен център на властта (затова е там КСНС). Когато едно правителство прави вредни неща или откровени глупости - президент е там да ги посочи. Когато прави добри, полезни, справедливи неща - да подкрепи. Той слага финалния подпис под законите. Бюджетът, който се прие, е прокорупционен, прокризисен. Казва го Еврокомисията, Фич, банкови асоциации, Фискален съвет, омбудсман, всички икономисти и финансисти, в процедура по свръхдефицит сме... Новият бюджет, за който подгряват, е данъци нагоре, облагане дори на едни ваучери за храна, нови милиарди за скрападжийски и демодирани въоръжения, хаос с минималната заплата, никакви реформи, никаква предвидимост, лобизъм.



Значи това е темата на днешния ден и съвпада с кампанията, така ли…



Това е най-важният закон, който засяга от бебето до 100-годишният. Оценка искам да чуя от кандидатите за бюджета, за правителството и за действащия президент. Категорична и ясна. Какво ще прави с институцията след 22 януари.

- Смятате Илияна Йотова като пример за това „какъв не трябва да е президентът“ и отправихте тежки критики за помилванията. Какви документи и факти стоят зад твърдението ви за петима помилвани?

- Официални документи от помилванията на страницата на президентството. Опозицията вади епикризи, скандални видеа на танцуващи смъртно болни наркобарони, гръцките доживотни присъди, задържаният отново от МВР с килограми кокаин е помилван от нея. Няма как Йотова да излезе от този скандал. Късно е. Не може да е функционален президент. Това са убийци по улици, в коли, по домове, съсипващи хиляди съдби на семейства, деца... Къде помилват продавачи на смърт като нея. Само в Хондурас. Да ходи там да се кандидатира. Тук няма морално право да е държавен глава. Свършена е морално. Какъв президент може да бъде? Обръщам се към хората в Инициативния ѝ комитет. Има там няколко имена с авторитет. Напускайте! Признайте грешката. Иначе петното ще е докрая на кариерите ви.

- Казахте, че Йотова не е свиквала КСНС въпреки важни теми за националната сигурност. Коя е конкретната ситуация през мандата ѝ, при която според вас свикването на КСНС е било особено необходимо?

- Войната с Иран беше особено кризисна. Аятоласите директно ни заплашиха и предупредиха, че сме легитимна цел. Хвърчаха дипломатически ноти. Обясненията на прогресистите бяха нелепи - само логистика имало. Все едно логистиката не е част от бойния ред. Без логистика няма военна операция. И външна тоалетна не можеш да взривиш, та какво остава за големи държави с глобален мащаб. За Дунава казах. За мен това е неприключила криза. За цените. Все пак сме на първо място в Европейския съюз по ръст на цените на горивата на годишна база - 35%. И с минималната заплата могат да се купят най-малко литри бензин в цяла Европа. Безводие и пожари. Аз бих свикал и за младежката агресия и банди, което е голям социален проблем. Зверщината в Пловдив беше повод да се съберат всички институции. Но с Йотова и Радев явно имаме различни представи за кризи, за добро и зло.

- Къде трябва да бъде границата между политическия анализ и активното участие в предизборната битка?

- Нещата са свързани. Едното не може без другото. Анализът е важен за всичко, а използването му в кампанията е задължително за всички, които имат граждански права. Иначе става планктон. Лесен за манипулации, за пропаганда. Имаме прекалено много проблеми като общество, за да си позволим лукса да правим грешки и да губим време.

- Твърдите, че „изхвърлянето на мръсната вода“ от политиката е необходимо. Кои конкретни политически практики и зависимости трябва да бъдат отстранени и кой носи отговорност за тяхното съществуване?

- Смесването на бизнес и политика. Олигархията, с която Радев си изкара предизборната кампания, а после обслужи през бюджета. И дори не каза едно име. Ето прекрасен и пресен пример за задкулисие, зависимости, лоши практики, който както иска да ги нарича. Използването на съдебната система за бухалка, за мачкане на опозиция, за притискане, за политически поръчки, за кражба на бизнеси. И това е огромен проблем. Лятото прогресистите отхвърлиха предложението магистратите кандидати за членове на ВСС да декларират членство в тайни организации и офшорни сметки. Защо ли? Отговорността е на тези, които са свързани с тези мрежи за влияние и им дължат кариерите си. Те ги вдигат и те ги слагат. Ще цитирам хубав пример: психиатърката Цветеслава Гълъбова свидетелства за среща с Копринков, на която ѝ е казано, че трябва да участва в правене на партия от президентството (също тежка злоупотреба) с думите: "Парите са осигурени. Олигарсите на Бойко идват при нас". Толкова!

- След като вече официално започна кампанията, какъв трябва да бъде разговорът между кандидатите за президент и обществото през следващия месец, за да не се превърне вотът просто в сблъсък на личности и партийни кампании?

- Трябва да е оценка за текущата политика в страната. Оценка на кабинета и парламента като действия. Оценка на президентския мандат дотук. Как ще се структурира институцията по отношение на кадрово обезпечаване (екип, регулатори, Конституционен съд, генералитет), спазване на закон и Конституция, използване на правомощия (вета, помилвания, гражданство). Тя няма много правомощия, но има потенциал за силен глас и влияние в политиката. Отрицателни и положителни. Мисля, че примерът с юмрука, злоупотреби с правенето на партия и партийни преврати с държавни ресурси, откраднатите протести, които свършиха с резултат от 131 депутата, доказва думите ми, че потенциал има. Зависи как се използва. Държавническият разговор в положителен план е за ред, правила, предвидимост, морална сила и сигурност.