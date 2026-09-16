Евгений Кънев: Идващите седмици и месеци са критични за изхода от войната в Украйна

Съгласен съм с германския канцлер, че идващите седмици и месеци са критични за изхода от войната в Украйна. И така - за Европа и какъв живот ще живеем.
По думите на основателя на Google Ерик Шмит, никога досега светът не е виждал толкова скоростно развитие на иновациите, както за фронта в Украйна - и това го казва лице на Силициевата долина.
Както Втората световна война започна с пушки и автомати и се мина през различни класове на подобрени оръжия - картечници, оръдия, танкове и самолети - които като качество и количество (!) решиха войната. Така и сега войната в Украйна започна, както бе завършила предната война и се премина към нов клас оръжия - от най-прости до най-сложни дронове, дронове с реактивни двигатели, плъзгащи бомби, балистични ракети от ново поколение и т.н.
Според Ерик Шмит - много е вероятно, когато се появят AI дронове - или да се премине към масово унищожение по примера на ядрената война, или двете страни - имайки това предвид - взаимно ще се блокират и войната ще спре.
Ескалацията е не само във въоръженията, а и в географията на конфликта.
В цяла Европа стават руски диверсии, но особено интензивни са те в Източна Европа. За Путин е критично важно да има свои марионетни режими - като логистика за негови операции в Европа; като тръбопроводи и пазари за руските карбони; като база за рекрутиране и обучения на кадри; като глас на полезни идиоти в институциите на ЕС и НАТО.
Затова не може да си позволи да загуби изборите в България.
Пред очите ни се развихря непозната досега културна война - 100% внос от MAGA САЩ, но сделана в Русия. Помните - финансирането на създаването на MAGA е от Орбановата ФИДЕС, с рестото от вноса на занижени цени на руски газ.
Понеже няма с какво да се ударят враговете на този нов тип клептокрация - в ход влизат методите на нацистката пропаганда: врагът трябва да бъде дехуманизиран, т.н. untermenschen - което добре изигра Радев вчера.
Създай измислен образ на врага - така че да погнусиш българите от него. Вероятно помните какъв ли не бе изкарван новия унгарски премиер Модьор от орбанистите - все на сексуална основа.
Помните и как бяха “страхувани” българите с норвежците, националната стратегия за детето, Истанбулската конвенция.
Темата за “християнското семейство” е отдавна инжектирана у нас. Забележете - почти никой от нейните говорители няма семейство. Или здраво семейство.
Както клакьори, така и политици. И това не е случайност - вижте и по света нейните “стожери” - Путин и Тръмп. А какво да кажем за стожерката на традициите от “Алтернатива за Германия”? Руската рецепта - набеди врага си със своите пороци.
И наистина - точно набедената у нас общност и нейните политици със сигурност могат най-често да са пример за нормални семейства. Парадоксално, именно страхът да не го загубят е в решението на много хора от тази общност да НЕ влизат в политиката.
Но “християнското семейство” не стига - затова се падна до ново дъно - педофилията. За хората с мозък - не става дума какъв точно е бил Калушев. А че доказването му като сексуален изверг - за да се прикачи към него по някакъв начин опозицията - е централна задача на властта за изборни цели.
Затова имаше версия за педофилия и секта още в ден 1 на Сарафов, по която единствено се работи.
Затова няма обяснение на куп критично важни обстоятелства.
Затова се забави разследването - за да се появи отново точно преди вторите избори за годината - след Радев, да изберем и Йотова.
А дъното да бъде достигнато на 15 септември - който си е ден на децата.
Да, прав е Радев - че трябва да се потърси отговорност от институциите.
Но… не са ли службите, които са допуснали трагедията и още не са завършили разследването?
А не е ли Радев, който назначи шефовете им? Как ще поеме отговорност?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хохо Бохо
Коментиран от #11
16:02 16.09.2026
2 Точен
16:05 16.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Киро, Кокор и Евгений Кънев Финансист
16:08 16.09.2026
5 Всички изтрещяха
Не ги разбирам но вместо да погледнат собствените си проблеми да се опитват да решат проблемите на други които дори не са в Европейския съюз и проблемите им са без всякакъв шанс да бъдат решени.
Коментиран от #10, #15
16:09 16.09.2026
6 иво
16:12 16.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този
16:13 16.09.2026
9 Кънчо
16:13 16.09.2026
10 Бензинът като стане 5€
До коментар #5 от "Всички изтрещяха":Шофьорите ще им отвъртят главите на пишман финансистите и на началника хунта. В Украйна са спрели да изплащат пенсиите и заплатите. Следва глад, смрад и разпад.
16:13 16.09.2026
11 Зильонъй папугай
До коментар #1 от "Хохо Бохо":404, 404, 404...
16:13 16.09.2026
12 идиоти вън
16:14 16.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 УАУ
16:15 16.09.2026
15 Мусорчик
До коментар #5 от "Всички изтрещяха":Ти изглежда не разбираш, че Европа се бори за съществуването си, а то зависи от войната в Украйна.
Коментиран от #18
16:15 16.09.2026
16 Путин забрани износа на горива
16:16 16.09.2026
17 От хоремага
16:18 16.09.2026
18 Бъдещето на Европа е нейната култура
До коментар #15 от "Мусорчик":Начинът на живот и равните шансове за образование и работа. Европеецът от Украйна файда няма. Само загуби. А когато държавите обедняват, народите озверяват.
16:21 16.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха сега де...
16:23 16.09.2026
21 9689
16:24 16.09.2026
22 Евала на Ердоган
16:26 16.09.2026
23 МхтоМхто
16:27 16.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пакистани бандюга
16:29 16.09.2026
26 Бля бля...
16:30 16.09.2026
27 Ерик Шмит
16:32 16.09.2026
28 От чужбина
16:35 16.09.2026
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16:37 16.09.2026
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