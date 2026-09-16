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Евгений Кънев: Идващите седмици и месеци са критични за изхода от войната в Украйна
  Тема: Украйна

Евгений Кънев: Идващите седмици и месеци са критични за изхода от войната в Украйна

16 Септември, 2026 16:00 1 042 32

  • евгений кънев-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • дронове-
  • ракети-
  • победа

И така - за Европа и какъв живот ще живеем. В цяла Европа стават руски диверсии, но особено интензивни са те в Източна Европа

Евгений Кънев: Идващите седмици и месеци са критични за изхода от войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Съгласен съм с германския канцлер, че идващите седмици и месеци са критични за изхода от войната в Украйна. И така - за Европа и какъв живот ще живеем.

По думите на основателя на Google Ерик Шмит, никога досега светът не е виждал толкова скоростно развитие на иновациите, както за фронта в Украйна - и това го казва лице на Силициевата долина.

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Както Втората световна война започна с пушки и автомати и се мина през различни класове на подобрени оръжия - картечници, оръдия, танкове и самолети - които като качество и количество (!) решиха войната. Така и сега войната в Украйна започна, както бе завършила предната война и се премина към нов клас оръжия - от най-прости до най-сложни дронове, дронове с реактивни двигатели, плъзгащи бомби, балистични ракети от ново поколение и т.н.

Според Ерик Шмит - много е вероятно, когато се появят AI дронове - или да се премине към масово унищожение по примера на ядрената война, или двете страни - имайки това предвид - взаимно ще се блокират и войната ще спре.

Ескалацията е не само във въоръженията, а и в географията на конфликта.

В цяла Европа стават руски диверсии, но особено интензивни са те в Източна Европа. За Путин е критично важно да има свои марионетни режими - като логистика за негови операции в Европа; като тръбопроводи и пазари за руските карбони; като база за рекрутиране и обучения на кадри; като глас на полезни идиоти в институциите на ЕС и НАТО.

Затова не може да си позволи да загуби изборите в България.

Пред очите ни се развихря непозната досега културна война - 100% внос от MAGA САЩ, но сделана в Русия. Помните - финансирането на създаването на MAGA е от Орбановата ФИДЕС, с рестото от вноса на занижени цени на руски газ.

Понеже няма с какво да се ударят враговете на този нов тип клептокрация - в ход влизат методите на нацистката пропаганда: врагът трябва да бъде дехуманизиран, т.н. untermenschen - което добре изигра Радев вчера.

Създай измислен образ на врага - така че да погнусиш българите от него. Вероятно помните какъв ли не бе изкарван новия унгарски премиер Модьор от орбанистите - все на сексуална основа.

Помните и как бяха “страхувани” българите с норвежците, националната стратегия за детето, Истанбулската конвенция.

Темата за “християнското семейство” е отдавна инжектирана у нас. Забележете - почти никой от нейните говорители няма семейство. Или здраво семейство.

Както клакьори, така и политици. И това не е случайност - вижте и по света нейните “стожери” - Путин и Тръмп. А какво да кажем за стожерката на традициите от “Алтернатива за Германия”? Руската рецепта - набеди врага си със своите пороци.

И наистина - точно набедената у нас общност и нейните политици със сигурност могат най-често да са пример за нормални семейства. Парадоксално, именно страхът да не го загубят е в решението на много хора от тази общност да НЕ влизат в политиката.

Но “християнското семейство” не стига - затова се падна до ново дъно - педофилията. За хората с мозък - не става дума какъв точно е бил Калушев. А че доказването му като сексуален изверг - за да се прикачи към него по някакъв начин опозицията - е централна задача на властта за изборни цели.

Затова имаше версия за педофилия и секта още в ден 1 на Сарафов, по която единствено се работи.

Затова няма обяснение на куп критично важни обстоятелства.

Затова се забави разследването - за да се появи отново точно преди вторите избори за годината - след Радев, да изберем и Йотова.

А дъното да бъде достигнато на 15 септември - който си е ден на децата.

Да, прав е Радев - че трябва да се потърси отговорност от институциите.

Но… не са ли службите, които са допуснали трагедията и още не са завършили разследването?

А не е ли Радев, който назначи шефовете им? Как ще поеме отговорност?


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    30 1 Отговор
    404 няма да доживее до пролетта. Салонацитата ще са в сибирските мини другото лято

    Коментиран от #11

    16:02 16.09.2026

  • 2 Точен

    32 2 Отговор
    Евгения Кънева не я чета...

    16:05 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Киро, Кокор и Евгений Кънев Финансист

    23 1 Отговор
    Да им изпратим по 6 заплати на бандеровците щом са закъсали. Златните тоалетни са скъпи.

    16:08 16.09.2026

  • 5 Всички изтрещяха

    27 0 Отговор
    Не искат да видят какво състояние е Европейския съюз и да вземат някакви мерки а искат Украйна да победи Русия и тя да е зле.
    Не ги разбирам но вместо да погледнат собствените си проблеми да се опитват да решат проблемите на други които дори не са в Европейския съюз и проблемите им са без всякакъв шанс да бъдат решени.

    Коментиран от #10, #15

    16:09 16.09.2026

  • 6 иво

    17 0 Отговор
    май наистина до последния украинец.....

    16:12 16.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този

    19 0 Отговор
    бил "доктор" - Боже вземай си вересиите, че много се размножиха нещо!

    16:13 16.09.2026

  • 9 Кънчо

    14 0 Отговор
    Па ле те опущиа от кучкарника.

    16:13 16.09.2026

  • 10 Бензинът като стане 5€

    22 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всички изтрещяха":

    Шофьорите ще им отвъртят главите на пишман финансистите и на началника хунта. В Украйна са спрели да изплащат пенсиите и заплатите. Следва глад, смрад и разпад.

    16:13 16.09.2026

  • 11 Зильонъй папугай

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    404, 404, 404...

    16:13 16.09.2026

  • 12 идиоти вън

    19 0 Отговор
    Абе Кънчо, това искуственият интелек ти го каза?!?!?!?

    16:14 16.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 УАУ

    22 0 Отговор
    факти станали много политкоректни ... не може даже синоним на ЛГБТ да напишеш ...

    16:15 16.09.2026

  • 15 Мусорчик

    2 19 Отговор

    До коментар #5 от "Всички изтрещяха":

    Ти изглежда не разбираш, че Европа се бори за съществуването си, а то зависи от войната в Украйна.

    Коментиран от #18

    16:15 16.09.2026

  • 16 Путин забрани износа на горива

    16 1 Отговор
    Европа изпадна в ступор. Ужасен ужас! Бензинът на места в Европа гони 4€, а другаде те гледат как е в Москва.

    16:16 16.09.2026

  • 17 От хоремага

    4 1 Отговор
    Наздраве, Д.П.МАЙНА

    16:18 16.09.2026

  • 18 Бъдещето на Европа е нейната култура

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мусорчик":

    Начинът на живот и равните шансове за образование и работа. Европеецът от Украйна файда няма. Само загуби. А когато държавите обедняват, народите озверяват.

    16:21 16.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха сега де...

    3 0 Отговор
    Що бе, досега почти 5 години не бяха ли критични?

    16:23 16.09.2026

  • 21 9689

    2 0 Отговор
    Глупако,с простотии не ставаш по красив.

    16:24 16.09.2026

  • 22 Евала на Ердоган

    6 1 Отговор
    Гледа файдата на Турция и не се прегръща с наркомани, а на Рюте не подава и ръка. Европейците се усмихват криво и търпят наркомански и пее.....ски прегръдки.

    16:26 16.09.2026

  • 23 МхтоМхто

    10 0 Отговор
    Ех Женя, Женя. Радвам се за теб. Живееш си щастлив и безметежен живот на човек с умствена изостаналост.

    16:27 16.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пакистани бандюга

    1 0 Отговор
    И тебе ще оправим още веднъж отзад

    16:29 16.09.2026

  • 26 Бля бля...

    7 0 Отговор
    Абе в Бг на всички ли 0братни им викат евгенийй!!!

    16:30 16.09.2026

  • 27 Ерик Шмит

    3 0 Отговор
    Не съм създал Гугъл. Други бяха.

    16:32 16.09.2026

  • 28 От чужбина

    5 0 Отговор
    Какви са тези глупости? Този кой го пусна да пише и да изказва мнение?

    16:35 16.09.2026

  • 29 Фейк - магистрат

    4 0 Отговор
    Пенкилерът евГЕНИЙ отново пуска публикации срещу съответната сума! Туй моНче много умно ва! То главЪта му по знай от Гугъл ва!

    16:37 16.09.2026

  • 30 Исторически факти

    5 0 Отговор
    Канада може да стане първата държава със статут на „асоцииран член“ на Европейския съюз. Такова членство обаче в момента не съществува! като отделна категория в ЕС, а конкретните права и задължения тепърва трябва да бъдат определени. Предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отваря възможност за новата поредна глупотевина.

    16:39 16.09.2026

  • 31 Софиянец

    2 0 Отговор
    Разбрахме, бе, папагал! 😂😂😂 Кво повтаряш тъпотиите на всички евро дбили с по 5% рейтинг, хахахаха

    16:54 16.09.2026

  • 32 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Абе оставете я евгения,и тя трябва леб да яде!

    17:08 16.09.2026