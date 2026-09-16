Евгений Кънев: Идващите седмици и месеци са критични за изхода от войната в Украйна

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Съгласен съм с германския канцлер, че идващите седмици и месеци са критични за изхода от войната в Украйна. И така - за Европа и какъв живот ще живеем.

По думите на основателя на Google Ерик Шмит, никога досега светът не е виждал толкова скоростно развитие на иновациите, както за фронта в Украйна - и това го казва лице на Силициевата долина.

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Както Втората световна война започна с пушки и автомати и се мина през различни класове на подобрени оръжия - картечници, оръдия, танкове и самолети - които като качество и количество (!) решиха войната. Така и сега войната в Украйна започна, както бе завършила предната война и се премина към нов клас оръжия - от най-прости до най-сложни дронове, дронове с реактивни двигатели, плъзгащи бомби, балистични ракети от ново поколение и т.н.

Според Ерик Шмит - много е вероятно, когато се появят AI дронове - или да се премине към масово унищожение по примера на ядрената война, или двете страни - имайки това предвид - взаимно ще се блокират и войната ще спре.

Ескалацията е не само във въоръженията, а и в географията на конфликта.

В цяла Европа стават руски диверсии, но особено интензивни са те в Източна Европа. За Путин е критично важно да има свои марионетни режими - като логистика за негови операции в Европа; като тръбопроводи и пазари за руските карбони; като база за рекрутиране и обучения на кадри; като глас на полезни идиоти в институциите на ЕС и НАТО.

Затова не може да си позволи да загуби изборите в България.

Пред очите ни се развихря непозната досега културна война - 100% внос от MAGA САЩ, но сделана в Русия. Помните - финансирането на създаването на MAGA е от Орбановата ФИДЕС, с рестото от вноса на занижени цени на руски газ.

Понеже няма с какво да се ударят враговете на този нов тип клептокрация - в ход влизат методите на нацистката пропаганда: врагът трябва да бъде дехуманизиран, т.н. untermenschen - което добре изигра Радев вчера.

Създай измислен образ на врага - така че да погнусиш българите от него. Вероятно помните какъв ли не бе изкарван новия унгарски премиер Модьор от орбанистите - все на сексуална основа.

Помните и как бяха “страхувани” българите с норвежците, националната стратегия за детето, Истанбулската конвенция.

Темата за “християнското семейство” е отдавна инжектирана у нас. Забележете - почти никой от нейните говорители няма семейство. Или здраво семейство.

Както клакьори, така и политици. И това не е случайност - вижте и по света нейните “стожери” - Путин и Тръмп. А какво да кажем за стожерката на традициите от “Алтернатива за Германия”? Руската рецепта - набеди врага си със своите пороци.

И наистина - точно набедената у нас общност и нейните политици със сигурност могат най-често да са пример за нормални семейства. Парадоксално, именно страхът да не го загубят е в решението на много хора от тази общност да НЕ влизат в политиката.

Но “християнското семейство” не стига - затова се падна до ново дъно - педофилията. За хората с мозък - не става дума какъв точно е бил Калушев. А че доказването му като сексуален изверг - за да се прикачи към него по някакъв начин опозицията - е централна задача на властта за изборни цели.

Затова имаше версия за педофилия и секта още в ден 1 на Сарафов, по която единствено се работи.

Затова няма обяснение на куп критично важни обстоятелства.

Затова се забави разследването - за да се появи отново точно преди вторите избори за годината - след Радев, да изберем и Йотова.

А дъното да бъде достигнато на 15 септември - който си е ден на децата.

Да, прав е Радев - че трябва да се потърси отговорност от институциите.

Но… не са ли службите, които са допуснали трагедията и още не са завършили разследването?

А не е ли Радев, който назначи шефовете им? Как ще поеме отговорност?