Юлиан Попов: България спешно трябва да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в областта на дроновете

блогър, бивш министър на околната среда и водите

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България спешно трябва да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в областта на дроновете прехващачи и цялата палитра безпилотни и автономни технологии.

Съобщенията за двата поразени кораба край българския бряг са сериозно предупреждение, докато обстоятелствата около инцидента още се изясняват. Сигурността на корабоплаването, пристанищата и енергийната инфраструктура в Черно море изисква способности, които трябва да изграждаме сега.

Украйна е естествен партньор за това. Сътрудничеството трябва да включва съвместни разработки и производство, изпитания, обучение и бързо внедряване - от откриване и прехващане на дронове до морски автономни системи, наблюдение и защита на критичната инфраструктура.

България трябва да свърже отбраната, научните институти и технологичните компании в конкретна програма с бюджет, срокове и отговорност. Това е едновременно въпрос на национална сигурност и възможност за развитие на собствена високотехнологична индустрия.

Технологиите и заплахите се променят за месеци. Държавата трябва да се научи да действа със същата скорост.