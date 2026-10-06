Юлиан Попов: България спешно трябва да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в областта на дроновете

България спешно трябва да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в областта на дроновете прехващачи и цялата палитра безпилотни и автономни технологии.
Съобщенията за двата поразени кораба край българския бряг са сериозно предупреждение, докато обстоятелствата около инцидента още се изясняват. Сигурността на корабоплаването, пристанищата и енергийната инфраструктура в Черно море изисква способности, които трябва да изграждаме сега.
Украйна е естествен партньор за това. Сътрудничеството трябва да включва съвместни разработки и производство, изпитания, обучение и бързо внедряване - от откриване и прехващане на дронове до морски автономни системи, наблюдение и защита на критичната инфраструктура.
България трябва да свърже отбраната, научните институти и технологичните компании в конкретна програма с бюджет, срокове и отговорност. Това е едновременно въпрос на национална сигурност и възможност за развитие на собствена високотехнологична индустрия.
Технологиите и заплахите се променят за месеци. Държавата трябва да се научи да действа със същата скорост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хихи
12:58 06.10.2026
2 Хора, събудете се
Коментиран от #8
12:59 06.10.2026
3 то е ясно
13:01 06.10.2026
4 Жмръц
Коментиран от #6
13:01 06.10.2026
5 А защо не с Русия?
Коментиран от #12
13:03 06.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Роко
13:13 06.10.2026
10 Аха
13:14 06.10.2026
11 Мимч
13:40 06.10.2026
12 Юлиян ее ,
До коментар #5 от "А защо не с Русия?":Всичко което има Украйна е резултат от трансфер на технологии подарени и от американци и британци за да воюва срещу Русия.
Украйна не дава просто така тези технологии . Използва ги като активи за "търговия" с тях.
13:40 06.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Любо
13:45 06.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И този е
14:04 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Обективен
"Разбирачо",България трябва да се опитва да е възможно най-неутрална,при тези и бъдещи събития,много прецизно да изразява принципната си позиция,без да взема страна.
Останалото е катастрофа,която ще бъде предизвикана от такива като теб.
14:23 06.10.2026