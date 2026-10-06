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Юлиан Попов: България спешно трябва да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в областта на дроновете

Юлиан Попов: България спешно трябва да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в областта на дроновете

6 Октомври, 2026 12:56 783 19

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  • украйна-
  • украински дронове-
  • отбрана-
  • руска агресия

България трябва да свърже отбраната, научните институти и технологичните компании в конкретна програма с бюджет, срокове и отговорност

Юлиан Попов: България спешно трябва да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в областта на дроновете - 1
Снимка: БГНЕС
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Юлиан Попов Юлиан Попов блогър, бивш министър на околната среда и водите
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България спешно трябва да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в областта на дроновете прехващачи и цялата палитра безпилотни и автономни технологии.

Съобщенията за двата поразени кораба край българския бряг са сериозно предупреждение, докато обстоятелствата около инцидента още се изясняват. Сигурността на корабоплаването, пристанищата и енергийната инфраструктура в Черно море изисква способности, които трябва да изграждаме сега.

Украйна е естествен партньор за това. Сътрудничеството трябва да включва съвместни разработки и производство, изпитания, обучение и бързо внедряване - от откриване и прехващане на дронове до морски автономни системи, наблюдение и защита на критичната инфраструктура.

България трябва да свърже отбраната, научните институти и технологичните компании в конкретна програма с бюджет, срокове и отговорност. Това е едновременно въпрос на национална сигурност и възможност за развитие на собствена високотехнологична индустрия.

Технологиите и заплахите се променят за месеци. Държавата трябва да се научи да действа със същата скорост.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихи

    23 1 Отговор
    дайте му някое милиардче на зеленият шмъркач и чакайте дроновете ... Пък той ще си купи още някое имение за наше здраве...

    12:58 06.10.2026

  • 2 Хора, събудете се

    29 0 Отговор
    Лудите ни влачат към трета национална катастрофа в Трета световна война. Ние живеем на фронта.

    Коментиран от #8

    12:59 06.10.2026

  • 3 то е ясно

    31 0 Отговор
    Юлиан Попов е българоиииизменник, кланя се на укрозеления наркомммммман

    13:01 06.10.2026

  • 4 Жмръц

    24 0 Отговор
    Тежък u д u o т!Върви да го вееш на фр0нта!

    Коментиран от #6

    13:01 06.10.2026

  • 5 А защо не с Русия?

    21 0 Отговор
    Дроновете им са по-добри. Отбраната също. Ае сгига с нелепите ви глупасти.

    Коментиран от #12

    13:03 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Роко

    9 0 Отговор
    Това вече сме го виждали.Елате вие за да не дойдем ние Трябва да си плащаме застраховка .

    13:13 06.10.2026

  • 10 Аха

    14 0 Отговор
    Украйна въобще не иска да споделя а само да получава. Заради това поляците не им дават миг 29 защото го излъгаха че ще споделят инфо и ноухауто не го правят

    13:14 06.10.2026

  • 11 Мимч

    6 0 Отговор
    Защо трябва да се обвързване с укрите с коравите глави,а не с руснаците за,сътрудничество.Изгодата ни е с тях,а не с ненормалния зеленко...

    13:40 06.10.2026

  • 12 Юлиян ее ,

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "А защо не с Русия?":

    Всичко което има Украйна е резултат от трансфер на технологии подарени и от американци и британци за да воюва срещу Русия.
    Украйна не дава просто така тези технологии . Използва ги като активи за "търговия" с тях.

    13:40 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Любо

    5 0 Отговор
    Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!

    13:45 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И този е

    1 0 Отговор
    със сигурност вътре в кереча.Започнаха да вият като чакали.

    14:04 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Обективен

    0 0 Отговор
    Еколога Попов се е превърнал и в геостратег,неведоми са екологичните пътеки.
    "Разбирачо",България трябва да се опитва да е възможно най-неутрална,при тези и бъдещи събития,много прецизно да изразява принципната си позиция,без да взема страна.
    Останалото е катастрофа,която ще бъде предизвикана от такива като теб.

    14:23 06.10.2026