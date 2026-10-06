Испания обърна Хърватия в Сплит и продължава безгрешно в Лигата на нациите

Испания продължава впечатляващото си представяне в Лигата на нациите. „Ла Фурия“ записа четвърта поредна победа в група 3 на Лига „А“, след като постигна обрат до 2:1 при гостуването си на Хърватия в Сплит.

Успехът осигури на испанците място на четвъртфиналите на турнира, а големият герой за гостите се оказа Микел Мерино. Полузащитникът се появи след почивката и отбеляза и двете попадения за обрата.

Хърватия започна по-активно и успя да поведе в 17-ата минута. Иван Перишич бе най-съобразителен в наказателното поле на Унай Симон, след като се ориентира отлично при отбита топка около точката на дузпата и с глава даде аванс на домакините.

Испания постепенно пое инициативата и контролираше по-голямата част от играта, но световният шампион не успя да превърне притежанието на топката в достатъчно опасни положения. До края на първата част испанците имаха едва един точен удар към вратата на Доминик Ливакович, който не представляваше сериозна заплаха за хърватския страж.

След почивката Луис де ла Фуенте направи важна промяна, пускайки Микел Мерино в игра. Решението на испанския селекционер даде резултат в 61-ата минута.

Дани Олмо намери Мерино с отлично подаване, а халфът завърши атаката по най-добрия начин и възстанови равенството – 1:1.

Испания продължи да увеличава натиска и все по-често стигаше до наказателното поле на съперника. Ламин Ямал също имаше възможност да се разпише, но не успя да се възползва от открилата се пред него ситуация.

В 80-ата минута Хърватия понесе нов тежък удар. Голмайсторът Перишич получи втори жълт картон и бе отстранен от игра, оставяйки домакините с човек по-малко.

Численото предимство се оказа решаващо. В 88-ата минута Мерино отново бе на точното място и с второто си попадение в мача донесе пълния обрат и четвъртата поредна победа на Испания в групата.