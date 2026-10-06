Резултати и голмайстори в Лига на нациите

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите:
Люксембург – България 0:2
0:1 Балов 19'
0:2 Илиев 34'
Англия – Чехия 3:0
1:0 Цоуфал 27' /АГ/
2:0 Кейн 40'
3:0 Кейн 57'
Хърватия – Испания 1:2
1:0 Перишич 17'
1:1 Мерино 61'
1:2 Мерино 88'
Швейцария – Северна Македония 3:0
1:0 Рийдер 43'
2:0 Манзамби 74'
3:0 Ндой 81'
Шотландия – Словения 1:2
1:0 Кристи 31'
1:1 Матко 57'
1:2 Щурм 71'
Казахстан – Фарьорски острови 2:2
0:1 Кнудсен 22'
0:2 Тури 63'
1:2 Мали 68'
2:2 Алип 76'
Албания – Сан Марино 2:1
1:0 Аслани 11'
1:1 Лазари 66'
2:1 Аслани 90+1' /Д/
Естония – Исландия 0:0
Беларус – Финландия 1:0
1:0 Шумански 1'
Молдова - Словакия 0:4
0:1 Стрелец 9'
0:2 Суслов 44'
0:3 Ханцко 60'
0:4 Хараслин 75'
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