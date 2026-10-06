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Резултати и голмайстори в Лига на нациите

Резултати и голмайстори в Лига на нациите

6 Октомври, 2026 23:58 671 0

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България постигна успех като гост на Люксембург

Резултати и голмайстори в Лига на нациите - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите:

Люксембург – България 0:2
0:1 Балов 19'
0:2 Илиев 34'

Англия – Чехия 3:0
1:0 Цоуфал 27' /АГ/
2:0 Кейн 40'
3:0 Кейн 57'

Хърватия – Испания 1:2
1:0 Перишич 17'
1:1 Мерино 61'
1:2 Мерино 88'

Швейцария – Северна Македония 3:0
1:0 Рийдер 43'
2:0 Манзамби 74'
3:0 Ндой 81'

Шотландия – Словения 1:2
1:0 Кристи 31'
1:1 Матко 57'
1:2 Щурм 71'

Казахстан – Фарьорски острови 2:2
0:1 Кнудсен 22'
0:2 Тури 63'
1:2 Мали 68'
2:2 Алип 76'

Албания – Сан Марино 2:1
1:0 Аслани 11'
1:1 Лазари 66'
2:1 Аслани 90+1' /Д/

Естония – Исландия 0:0

Беларус – Финландия 1:0
1:0 Шумански 1'

Молдова - Словакия 0:4
0:1 Стрелец 9'
0:2 Суслов 44'
0:3 Ханцко 60'
0:4 Хараслин 75'


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