Новини
Мнения »
Веднага изпаднете във възторг!!!

Веднага изпаднете във възторг!!!

6 Октомври, 2026 10:00 1 291 28

  • диана дамянова-
  • политика-
  • криза-
  • инфлация-
  • бойко борисов-
  • арест

Такъв е сценарият, моля, играйте си ролята, дето ви е дадена

Веднага изпаднете във възторг!!! - 1
Снимка: Архив
Facebook Facebook социална мрежа
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Като постоиш три-четири месеца на власт и разбереш, че между това и онова има известна разлика, като видиш, че животът на онези, в името на чието спасение си се саможертвал да станеш министър-председател нещо не върви, като цените продължават да растат, въпреки твоите изрични обещания за обратното, като изведнъж изненадващо разбереш, че въпреки величието в собствените ти очи има някакъв /ох, Боже, защо/ спад в доверието на народонаселението към теб…… тогава мрачни мисли първо те обземат, пък после ти идва гениална идея.

Защото, като не можеш да дадеш на хората хляб, то властта ти дава възможност да ги нахраниш със зрелища. Хлябът в теб, ножът в теб, а размерът на зрелището зависи от личното ти /и това на екипа ти/ въображение.

И тогава ти хрумват неща. Неща, които ще накарат хората като един отново да застанат зад теб, да те понесат в обятията си и да получиш онуй признание, дето според теб си го заслужаваш.

Тъй като никак не е приятно да се явяваш в Министерския съвет сутрин рано, да изслушваш всякакви идиоти, да провеждаш всякакви съвещания, да правиш всякакви комисии, комитети, агенции и какво ли не, пък на хората положението да не се подобрява.

То, на хората няма угодия и те все нещо искат, ама чак пък да не отчитат, че ти, облечен в своето величие /дори превъзходително/, не се отзовават с възторг на всичките ти дела, ето това ти идва в повече.

Та така, като осъзна, че хората, дето са го избрали, не са склонни само да му се възхищават /на вида и словореда/, а и нахално искат някакви неща за себе си, че бизнесът, който храни хората, не е много щастлив, а администрацията, дето трябва да я съкрати, се увеличава някак от само себе си, като осъзна, че тежките геополитически обстоятелства водят до туй, дето животът поскъпва, а не обратното, та именно тогава Кики се сети за гениален ход.

И арестува Борисов.

Ей така, изневиделица. Без подготовка, без замисъл /каквото и сега да говорят някакви странни лица/, без, ако мога така да кажа, дори умисъл.

Защото умисъл е, като го измислиш. А когато просто го направиш, то не е с умисъл, а е малко безумисъл.

И за съжаление, бързите, неумислени движения си дадоха своя резултат. Възторг, радост, разочарование и присмех. Ей така народът, в името на който всичко това бе умислено, го преживя.

Та сега е доста по-/ама не много по-/различно.

Хората искат нещо да стане с цените, дето ти не си обещал да ги свалиш с 15%, ама се оказва, че си пък бил обещал, идват трудните есенни месеци, когато монополистите от тока и парното ще издевателстват отново върху населението, идват мрачните месеци, дето слънцето изгрява късно, но пък залязва рано, а възторгът на населението се топи.

И тогава на помощ идват зрелищата.

Моля, не ме разбирайте грешно.

Цялата операция с каквото са там /много добре знам какво са/ останки на Самуил е великолепна. И да, този народ има нужда от малко приповдигане. И да, всяко събитие, което подхранва патриотизма на народонаселението и го захранва със спомени за това, че е един „горд и величав народ“, всяко такова събитие е просто прекрасно.

Но когато телевизорите са изпаднали в телешки възторг, когато това се превръща в една-единствена тема, имаща за цел да заглуши всички останали, когато като цяло преиграеш със сценария, тогава остава онова горчиво чувство, че пак ….. абе, вие си знаете какво.

Има ли разлика между двете събития за „отвличане на вниманието“?

Има! Голяма!

Хората на настоящия министър-председател много по-добре се справят с използването на ресурсите на властта. Много по-добре се справят със създаването на сценарии и неговата реализация.

Ще има възторг, ще има хоро /накъде без хоро/, ще има много, много радост, а утре… утре дизелът ще има космическа цена /заради някаква война, дето не свършва по дипломатически, и някакъв Тръмп, дето го вдига още/. И въобще — ужас.

Но реалността е отложена с няколко дни, а и топлината на събитието ще ни захранва с позитивност в следващите.

А тогава на помощ може да дойде чудото!

Може пък цените да паднат от само себе си!?! Може пък зимата да е мека и слънчева, може пък да открием голяма златна жила в недрата на родината и да станем едно емиратство.

Може всичко!

Днес е ден на неописуем възторг, който не бива да разваляме с тъпи въпроси колко струва дизелът и как това ще се отрази на цената на живота.

Такъв е сценарият, моля, играйте си ролята, дето ви е дадена.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    15 5 Отговор
    Обичам гладни мисирки събале...

    07:12 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тити

    15 13 Отговор
    Мислех си че по тъп премиер от Боко няма ама можело още Радев ни го показа.

    Коментиран от #18, #28

    07:12 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кукууу...

    8 6 Отговор
    Кукуригалниците умора нямат.Само се пенят!

    10:06 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Таа па...!

    10 5 Отговор
    Не можа да преглътне факта,че нейният работодател-Борисов,вече е безгласна буква...!
    Еми свиквай Дианче,хранилката свърши...!

    Коментиран от #12

    10:14 06.10.2026

  • 11 Много точно, за съжаление

    8 3 Отговор
    Дали има някой, който да не мисли същото. Без добре платените тролчета копринени и получилите по 50 евро. Те са си мунчови.

    10:14 06.10.2026

  • 12 ЛЪЖЕШ

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Таа па...!":

    Защо го правиш , обясни ? Тази работеше за Кирчо и Кокорчо , даже им даде и 100 000- лева за партията . Грозно е да се лъже !

    Коментиран от #25

    10:16 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Самуил

    5 4 Отговор
    Върнах се ,сега ще ви оправя за 800 дни

    10:21 06.10.2026

  • 15 ШЕФА

    8 3 Отговор
    Чичо Румен -Кеша се оказа поредният нац.предател и крадец дошъл на власт да се облагодетелства ОЩЕ защото явно 10г.на държавната хранилка му бяха малко,та и след това щеше да продължи,но Боташев се оказа мнооого алчен за власт и пари !!! Ако спечели продажницата Йотова това значи че се бетонира във властта,а след това неговото ОПГ Пагубни за България по заповед на Фон Пфайзер ще ни УНИЩОЖИ като народ и държава !

    10:21 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пипи

    8 3 Отговор
    Борисов отдавна е за затвор! Населението е намаляло с около 1 044 000 души. Повече не ми се коментира.....

    10:24 06.10.2026

  • 18 Варна

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    Не,не е тъп напротив,много е алчен,хитър,нагъл и продажен ! Румен Безродников доказа че престъпниците Тулупа и Прасето са жалки бандитчета в сравнение с него . До ден днешен Румен Кеша не е изпълнил абсолютно нито едно обещание от предизборната си кампания,а няма и да изпълни.

    10:26 06.10.2026

  • 19 Специалист

    3 2 Отговор
    Тази пак притопля старата манджа. За съжаление такова ни е наследството от 36г демократично в името на народа управление. И без нея това го знаем. Ако сега не се оправим ни чака на Самуил съдбата. Не напразно му докараха останките.

    Коментиран от #23

    10:26 06.10.2026

  • 20 шапка свалям

    3 4 Отговор
    Шапка свалям на анализаторите и политически съветници на Бойко Борисов. Предупредиха го за изборите че мапините са свирили мача отдавна и той се отдръпна от този цирк. Насочи си цялата партийна енергия към ресане на белия кон за напролет.

    10:27 06.10.2026

  • 21 Чума

    4 1 Отговор
    Какъв възторк, бабке! Погеднах ти фотоса и попаднах в тих ужаст! Управляващи! Сменете неприятните физиономи по медиите! Давайте децата от Петрич, когато отиват да провеждат разходка - поклонение на войниците на цар Самуил, а не тези медйни артефекти! Ние така едно време в колона клас по клас рецитирахме и вървяхме към партизанското скривалище да отдадем почит и изслушаме разказа на ветеран полковник!

    10:31 06.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 няма

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Специалист":

    Няма нито едно неопровержимо доказателство, че 1989 нещо в България се е променило и руснаците наистина са си тръгнали от страната, и не ни управляват комунистите. Всъщност почти всички сегашни управляващи са потомци на разни знайни и незнайни комунисти от близкото минало, или висши чиновници в ДС.
    Прехода към Демокрация все още не е започнал в България. Няма и да започне скоро.

    10:34 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Чети бе човече!

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЛЪЖЕШ":

    Самата Тя ,в статията адвокатства на Борисов,като казва ,че ареста на Борисов от ,,Кики" е бил,с цел-,,зрелище" и отклоняване вниманието но простолюдието,от злободневните теми на живот в страната...!...

    Коментиран от #26

    10:36 06.10.2026

  • 26 а не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Чети бе човече!":

    Девет милиарда за девет дни. Откраднати.

    10:39 06.10.2026

  • 27 Факт

    3 0 Отговор
    Тъпо

    10:40 06.10.2026

  • 28 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    И двамата са фурашки

    10:44 06.10.2026