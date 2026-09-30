Кузман Илиев: Българското правителство е в паника

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"Българското правителство е в паника. Икономическата политика, икономическите мерки, спасителните пакети за икономиката са изключително бутафорни!", споделя във Фейсбук лидерът на "България може" Кузман Илиев.

"Правят се някои хубави неща с идеи, които и преди бяха на масата, но с другата ръка се правят изключително вредни неща. Въвежда се данък свръхпечалба, вдигат се акцизи, измислят се акцизи, вдигат се данъчните оценки на имотите, оттам и данъците върху тях! Нали нямаше да се вдигат данъците? Нали щеше да има стабилност и предвидимост? И изведнъж един конфискационен популистки данък!

Тези, които управляват икономиката на България, трябва да мислят за това какъв инвестиционен имидж създават на страната ни. Защото сигналът е, че, когато правителството няма пари, то си конфискува по целесъобразност.

Правилната икономическа политика в тази криза, в тези изключително сложни геополитически процеси около нас, е овладяване на разходите, изчистване на администрацията и намаляване на дълговете", съветва икономистът.