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Кузман Илиев: Българското правителство е в паника

Кузман Илиев: Българското правителство е в паника

30 Септември, 2026 16:00 1 634 24

  • кузман илиев-
  • българия-
  • правителство-
  • криза-
  • мерки

Икономическата политика, икономическите мерки, спасителните пакети за икономиката са бутафорни

Кузман Илиев: Българското правителство е в паника - 1
Снимка: БГНЕС
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Кузман Илиев Кузман Илиев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Българското правителство е в паника. Икономическата политика, икономическите мерки, спасителните пакети за икономиката са изключително бутафорни!", споделя във Фейсбук лидерът на "България може" Кузман Илиев.

"Правят се някои хубави неща с идеи, които и преди бяха на масата, но с другата ръка се правят изключително вредни неща. Въвежда се данък свръхпечалба, вдигат се акцизи, измислят се акцизи, вдигат се данъчните оценки на имотите, оттам и данъците върху тях! Нали нямаше да се вдигат данъците? Нали щеше да има стабилност и предвидимост? И изведнъж един конфискационен популистки данък!

Тези, които управляват икономиката на България, трябва да мислят за това какъв инвестиционен имидж създават на страната ни. Защото сигналът е, че, когато правителството няма пари, то си конфискува по целесъобразност.

Правилната икономическа политика в тази криза, в тези изключително сложни геополитически процеси около нас, е овладяване на разходите, изчистване на администрацията и намаляване на дълговете", съветва икономистът.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 овчар.

    18 11 Отговор
    Овцете са в паника не правителството..! Овцата пасе където и каже власта после я доят и стрижат, кое не е ясно не разбирам..?

    16:03 30.09.2026

  • 5 така е

    17 4 Отговор
    Блажени са верующите които вярват, че този ще си тръгне сам, свален от улицата.

    16:10 30.09.2026

  • 6 Иванчо

    22 4 Отговор
    Не може фин. Мин. Да бъде зкпч и да се очаква друго.

    Коментиран от #7

    16:14 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 УдоМача

    12 3 Отговор
    "България може", и я го можем, ама козата си сака пръч! :D

    16:19 30.09.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    12 7 Отговор
    Държавата се разпада Румбата е на коктейлче в Ивропа да си говорят за военно тенеке и глупости... и да плаши Русия!

    Малоумията на Радев ще докарат полуидиот като Гюру и цял идиот като Кандев
    и ще преперат Борисов и Петроханците и тогава вече ще видим края на държавата!

    16:27 30.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да вдига

    13 3 Отговор
    гълъбите !

    16:29 30.09.2026

  • 13 Тити

    12 3 Отговор
    ПБ разтяга само локуми на народа и налага само нови данъци и глоби Радев на друго не е способен.

    16:36 30.09.2026

  • 14 Паника

    11 1 Отговор
    Каква паника бе? Правителството ще дере народа още 4 години. Нали 1.5 млн.
    балъци гласуваха за него. Сега тихо ще риват.

    Коментиран от #17, #22

    16:40 30.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стрес атака

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Паника":

    сега ще си изберат мафи йотова

    16:49 30.09.2026

  • 18 На Дедо.

    4 0 Отговор
    Ванга. Ке долетят двамина. Льотчик и Гълъб!? И,ке осер.т ,цяла България.

    16:50 30.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Перо

    1 0 Отговор
    Простотия, селяния, некадърност, какво да се очаква? Измислиха нови и глупави, неикономически думи: “справедливи цени”, малки и големи кошници и др. дрън, дрън, дрън …… престъпните спекуланти ги борят с призиви и молби! Резултатът е лев-евро 1:1, а заплати и пенсии €1=1.95583 лв.

    16:57 30.09.2026

  • 22 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Паника":

    Да и ваучарите за храна ще облага миризливия чорап и на домашната ракийка посегна ,

    16:58 30.09.2026

  • 23 Дзак

    0 1 Отговор
    Всичко може да мине, стига хората да са убедени, че парите не потъват в държавни и военни разходи!

    Коментиран от #24

    17:01 30.09.2026

  • 24 дри$$

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дзак":

    важного е ти да си топ

    17:04 30.09.2026