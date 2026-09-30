Кузман Илиев: Българското правителство е в паника

"Българското правителство е в паника. Икономическата политика, икономическите мерки, спасителните пакети за икономиката са изключително бутафорни!", споделя във Фейсбук лидерът на "България може" Кузман Илиев.
"Правят се някои хубави неща с идеи, които и преди бяха на масата, но с другата ръка се правят изключително вредни неща. Въвежда се данък свръхпечалба, вдигат се акцизи, измислят се акцизи, вдигат се данъчните оценки на имотите, оттам и данъците върху тях! Нали нямаше да се вдигат данъците? Нали щеше да има стабилност и предвидимост? И изведнъж един конфискационен популистки данък!
Тези, които управляват икономиката на България, трябва да мислят за това какъв инвестиционен имидж създават на страната ни. Защото сигналът е, че, когато правителството няма пари, то си конфискува по целесъобразност.
Правилната икономическа политика в тази криза, в тези изключително сложни геополитически процеси около нас, е овладяване на разходите, изчистване на администрацията и намаляване на дълговете", съветва икономистът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 овчар.
16:03 30.09.2026
5 така е
16:10 30.09.2026
6 Иванчо
Коментиран от #7
16:14 30.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 УдоМача
16:19 30.09.2026
10 ДрайвингПлежър
Малоумията на Радев ще докарат полуидиот като Гюру и цял идиот като Кандев
и ще преперат Борисов и Петроханците и тогава вече ще видим края на държавата!
16:27 30.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да вдига
16:29 30.09.2026
13 Тити
16:36 30.09.2026
14 Паника
балъци гласуваха за него. Сега тихо ще риват.
Коментиран от #17, #22
16:40 30.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 стрес атака
До коментар #14 от "Паника":сега ще си изберат мафи йотова
16:49 30.09.2026
18 На Дедо.
16:50 30.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Перо
16:57 30.09.2026
22 Стенли
До коментар #14 от "Паника":Да и ваучарите за храна ще облага миризливия чорап и на домашната ракийка посегна ,
16:58 30.09.2026
23 Дзак
Коментиран от #24
17:01 30.09.2026
24 дри$$
До коментар #23 от "Дзак":важного е ти да си топ
17:04 30.09.2026