Ефремова предлага ръст на семейните помощи за деца през 2027 г.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова предлага увеличение на семейните помощи за деца, което да бъде включено в бюджета за 2027 г. Министърът уточни пред депутатите от Комисията по труда, демографската и социалната политика в Народното събрание, че конкретните размери все още не са окончателни и предстои да бъдат обсъдени като част от макрорамката за следващата година. Изчисленията показват, че ще бъдат необходими допълнителни 100 млн. евро в държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване. В подкрепа на семействата с деца се предлагат и данъчни облекчения, за които ще бъдат необходими около 200 млн. евро в бюджета.

Ефремова изброи част от помощите, които предлага да бъдат увеличени:

• Еднократната помощ при бременност да бъде увеличена с 50 евро.

• Еднократната помощ за раждане на дете да достигне 300 евро за първо дете, 720 евро за второ и 360 евро за трето.

• Еднократната помощ за ученици от първи до четвърти клас и в осми клас да достигне 175 евро.

• Месечните помощи за отглеждане на дете до 1 г. да бъдат увеличени с 48 евро на месец или с 576 евро на годишна база.

• Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование да достигнат 30 евро на месец или 360 евро повече на година за едно дете, 65 евро на месец или ръст със 780 евро годишно за две, а за три – 100 евро на месец, което е увеличение с 1200 евро общо.

• Месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания да бъдат увеличени с различен процент в зависимост от степента на увреждане. За най-високия процент на увреждане се предлага ръстът да бъде 100 евро на месец, с което помощта ще достигне 704 евро.

В рамките на бюджетната процедура ще бъде предложено увеличение до 75% на компенсацията при по-ранно завръщане на майката на работа, както и ръст в номиналната стойност на обезщетението за втората година от майчинството. „В момента се правят изчисления какво може да бъде поето от държавното обществено осигуряване, като ще се опитаме увеличението да бъде значително“, подчерта министърът. Наталия Ефремова уточни, че предложението е през втората година от майчинството да се получават около 450 евро на месец.

„Държавното обществено осигуряване в България поема по-голяма сума за майчинството в номинална стойност в сравнение с други държави – членки на Европейския съюз, поради продължителността му“, заяви Ефремова. Тя цитира данни, според които за две години майчинство и максимален размер на обезщетението за първата година от него, за отглеждането на едно дете се изплащат около 28 хил. евро или осреднено над 1000 евро на месец.

Министър Ефремова припомни, че Министерството на финансите подготвя данъчни облекчения за семействата с деца, като се предлага увеличение в размера на данъчната преференция. Предложението е сумата, с която се намалява данъчната основа за едно дете, да бъде увеличена с 1900 евро и да достигне 5000 евро, за две деца ръстът да бъде 1800 евро – до 8000 евро, а при дете с увреждане – да се приспадат 3800 евро повече или 10 000 евро.

В допълнение се предлага данъчен пакет „Училище“, който включва възможност за допълнително намаление на данъчната основа с до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца. Изискванията за този вид данъчна преференция ще бъдат обвързани с участието на детето в извънкласни занимания, свързани със спорт, езикови или друг вид курсове, свързани с развитието му. За получаване на тази преференция родителите ще трябва да представят отчетни документи, удостоверяващи участието на детето в извънкласни дейности.