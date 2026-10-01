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"Метро" не напусна Русия и загуби контрол над активите си
  Тема: Украйна

"Метро" не напусна Русия и загуби контрол над активите си

1 Октомври, 2026 07:03 2 407 41

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  • германия

Русия обяви, че налага временен контрол над представителството на германската компания "Метро"

"Метро" не напусна Русия и загуби контрол над активите си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В началото на седмицата с указ Владимир Путин постави руското подразделение на германската компания "Метро" под временен контрол. Така магазините за търговия на едро и дребно последваха съдбата на завода на американския концерн "Аптар", френската верига "Ошан" и руското представителство на швейцарската компания "Нестле".

Всички те не напуснаха Русия заедно с другите западни фирми след началото на войната в Украйна, но в последния месец бяха поставени под контрол от властта, защото са собственост на "неприятелски държави", които според Москва участват във войната в Украйна с помощта си за Киев.

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Компанията се дистанцира от бившия си директор в Русия

Активите на "Метро" са предадени на компанията JSC UK Torg Rus, която според руски медии принадлежи на Йоханес Толи, досегашния изпълнителен директор на "Метро" за Русия. Централата на холдинга в Дюселдорф реагира и обяви, че Толи вече не е неин служител.

Временното прехвърляне може да доведе и до държавно отчуждаване без обезщетение, обяснява АРД. Главната компания вече няма достъп до оперативната дейност, потвърди говорителка на "Метро". Формално тя принадлежи на руския управител на местното дъщерно дружество. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че именно отношенията с "неприятелски държави" стоят зад решението, а то може да бъде отменено при промяна на ситуацията.

"Метро" не напусна Русия, която е ключов пазар за компанията

"Метро" стъпи на руския пазар през 2001 година, а днес има 91 големи магазина в страната. Около 9000 души работят в тях. Според компанията именно това е причината тя да не се изнесе от Русия след началото на агресивната война през февруари 2022 година, когато много европейски фирми напуснаха държавата. "Носим отговорност както пред нашите 10 000 служители на място, така и пред нашите клиенти, които се снабдяват с хранителни продукти от "Метро Русия", заявиха тогава от германската компания. "Освен това "Метро Русия" е голям бизнес, който има значение за цялостното портфолио на концерна", а решението е взето и в интерес на акционерите, посочва АРД.

Русия е изключително важен пазар за компанията, като само през първите девет месеца на тази година оборотът там е 2,14 милиарда евро, което е около 8,7% от общия оборот на холдинга.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ротшилд

    23 34 Отговор
    Путин няма право да краде от запада. Това е антисемитизъм и реч на омразата

    Коментиран от #13

    07:08 01.10.2026

  • 2 Фен

    52 17 Отговор
    Ми явно, в тази игра могат да играят двама. Урсула от кога се опитва да открадне руските активи в Европа? Е, при нея все пак е от безизходица.

    Коментиран от #32

    07:08 01.10.2026

  • 3 Странно, но факт

    49 7 Отговор
    Нормално, но странното е, че банкерите в Брюксел,Вашингтон и Лондон са изненадани. Това не съм очаквал, мислел съм ги за по-нормални, за интелигенти не, но все пак за по-нормални.

    07:08 01.10.2026

  • 4 Сорос

    13 33 Отговор
    Бях му забранил на бакшиша да пипа западните фирми в Русия

    Коментиран от #23

    07:09 01.10.2026

  • 5 ПУТИН Е УСПЯЛ ДА ГИ ИЗГОНИ

    46 15 Отговор
    Навлеци. Немските търговски вериги - един голям склад, на който му казват магазин.

    Коментиран от #8

    07:09 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДА ИДАТ У КИИФ

    25 11 Отговор
    Сарми там си отглеждат и финансират нацистите.

    07:14 01.10.2026

  • 8 Друго

    17 10 Отговор

    До коментар #5 от "ПУТИН Е УСПЯЛ ДА ГИ ИЗГОНИ":

    си е салам Камчия, детска радост, плодова ракия и опашчица

    Коментиран от #11, #15

    07:16 01.10.2026

  • 9 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    38 8 Отговор
    Зеленски ми направи врътка и уж ми продаде черноземите и редкоземите, а сега в Русия ми прибраха МЕТРО.
    Голямо прецакване.

    07:18 01.10.2026

  • 10 Кочина

    14 33 Отговор
    По зле от С.Корея

    07:20 01.10.2026

  • 11 ИЗПИЛЕН ЖЪЛТОПАВЕТ

    21 6 Отговор

    До коментар #8 от "Друго":

    МЕТРО да не произвежда нещо, което е в складовете? По-добре Фантастико. Поне е българска верига.

    07:24 01.10.2026

  • 12 Хе хе...

    33 9 Отговор
    То пък щото много големи активи, много нещо. Един голям хамбар и десетина касови апарати, това представлява метро.
    Другаде ги боли хиените, че не могат да си продват боклучавите гмо храни и китайската пластмаса с тройните надценки и да влачат печалбата в Германия. И сега тия €2-3 млрд остават в Русия.

    07:25 01.10.2026

  • 13 Елин Пелин

    33 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ротшилд":

    Той не краде а секвистира немските хамбари в полза на държавата..

    07:25 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Метро и тем подобните

    34 14 Отговор

    До коментар #8 от "Друго":

    Метро и тем подобните изтровиха българите, както и другите страни от Източна Европа. При комунизма имаше опашки за качествени стоки, защото имаше БДС. Имаше два вида кашкавал, "Витоша" и "Балкански", но истински продукт от мляко - днес в "Метро" има 50 вида, но нито един от естествено мляко. Да не говорим за алкохола, та затова сега забраняват домашната ракия. Резултатът е геноцид на народа. Малък пример - 1989 НРБ бе 9 милиона , днес е под 5 милиона. КНРД съответно 17 милиона до 27 милиона, и световна ядрена сила.

    Коментиран от #27

    07:26 01.10.2026

  • 16 Отговорът

    28 4 Отговор
    За руските активи блокирани в Белгия нито дума, къде отиват лихвите, бартер

    Коментиран от #19

    07:26 01.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 защо трябва да ми интереуват

    9 19 Отговор

    До коментар #16 от "Отговорът":

    Активите на блатарите в Белгия??

    07:31 01.10.2026

  • 20 Това е показателно

    11 23 Отговор
    за руския мир! Бандитска държава!

    07:33 01.10.2026

  • 21 А така!

    10 20 Отговор
    Ходете правете бизнес в пРоссия.

    07:34 01.10.2026

  • 22 Опорка

    29 5 Отговор
    Нда, милиардите, които открадна запада, ще му излезнат през носа.

    07:34 01.10.2026

  • 23 те, май

    26 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сорос":

    сороските НПО взеха да се саморазпускат.. Русия им сви финансите..

    07:34 01.10.2026

  • 24 Не ми се обяснява

    12 8 Отговор
    но Метро и без Путин върви надолу. Цени, подреба и прочее

    07:38 01.10.2026

  • 25 ДБРЕ ЩЕ Е

    27 3 Отговор
    И ние да изгоним немските вериги, френските концесионери на софийската вода, чуждите оператори на ЕРП-тата. Всички тези с абсолютно нищо не допринесоха за развитието на България вече 35 години.

    07:39 01.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Друго

    8 12 Отговор

    До коментар #15 от "Метро и тем подобните":

    си е в кнрд готино, ама нещо няма много туристи, все по Европата ходят. Кореец ако не е дипломат не може да напусне страната

    Коментиран от #40

    07:41 01.10.2026

  • 28 Пепи Волгата

    8 8 Отговор
    Не ме интересува!Аз избрах еврото!

    07:43 01.10.2026

  • 29 Под контрол, не значи отчуждение

    11 6 Отговор
    Дори са и поставили за управител Йоханес Толи, досегашния изпълнителен директор на "Метро"

    Всяка манипулативна партенка на DW ли ще преписвате. МЕТРО си работи в Русия както до сега.

    Коментиран от #35

    07:45 01.10.2026

  • 30 Интересно

    11 2 Отговор
    Тази немска верига, наполовина са й по-евтини цените от България, как става това. Транспорта на немски стоки до Русия е много по-скъп.

    07:47 01.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Търновец

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Помощта за Украйна беше натрапена на ЕС от про Израелски глобалисти но има и интереси на глобални нефтени банкери чиито приходи нарастнаха с над 500 милиарда долара за последните 5 години а МЕТРО е силна фирма и ще преодолее загубата на Руския пазар, ЕС вече има нови отношения са Канада Австралия и свободна търговия с Южна Америка - и след един преходен период Немските фирми пак ще да напред. През 1945 1946 Немците оцеляваха на 700 калории дажби и хиляди Немски фирми бяха демонтирани и откарани е СССР САЩ Британия заедно с хиляди Немски инженери и учени и въпреки това Немците оцеляха и сега са пак силна държава.

    08:03 01.10.2026

  • 33 Адам

    7 2 Отговор
    Европейските фирми ще напуснат ли ФАЩ след агресивните им войни по света?:)

    08:06 01.10.2026

  • 34 Нищо не е ограбено

    8 2 Отговор

    До коментар #31 от "Тити":

    Чети внимателно. Не пиши съчинения по заглавие.
    Разбира се ако откраднат руските активи както се пънат, тогава ще има отговор.

    08:07 01.10.2026

  • 35 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #29 от "Под контрол, не значи отчуждение":

    Имаше СПЕЦИАЛНА Статия по въпроса с Руското "Вземане под контрол" на Активите на западни Фирми функциониращи в Русия и ИЗРИШНО бе подчертано че След въпросната процедура,НЕМИНУЕМО следва и Конфискация .Ти обаче обясняваш тука,че Вземането под контрол не значело "Отчуждаване"?А какво значение има според пояснението ти че досегашният Директор на Метро в Русия - Толи бил назначен от руснаците да продължи дейността,след като Печалбата отива в Руски,а не в немски Джоб?И тук въпросът е ЩО ЗА МЕТРО ще бъде това Руско Франкенщайнче с Директор бивш служител на метро и продажба на Руски,китайски и на ОНД Стоки вместо квалитетните Немски?

    08:08 01.10.2026

  • 36 Нормално

    6 0 Отговор
    Това са огледални мерки. Европейците започнаха този процес първи още преди няколко години, с например хранилищата на природен газ в Германия, голяма част от които са собственост на руски компании.
    Активите не се отчуждават, а просто преминават под друго управление.

    08:12 01.10.2026

  • 37 Ами

    7 1 Отговор
    нали и на Лукойл и Газпром активите в Европа са преминали по същата процедура. Защо реват сега.

    08:15 01.10.2026

  • 38 Метро

    4 1 Отговор
    може да поиска компенсации за пропуснати ползи от германското правителство. И навярно ще го направи по съдебен ред.

    08:19 01.10.2026

  • 39 Педя Човек Лакът Ракета

    1 5 Отговор
    Стария диктатор с ботокса и токчетата е доказан лъжец крадец и убиец. Няма нищо чудно в тази новина. Сега вече дроновете може да падат и по тези складове.

    08:34 01.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Да Путин

    0 0 Отговор
    Обяви че Пари няма.
    И Тези които му повярваха
    И не си изтеглиха Активите
    От Русия .
    Сега да гледат Как Всичко
    Отива в Ръцете на Олигарсите
    На Бункерния Маняк.

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    09:27 01.10.2026

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