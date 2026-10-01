"Метро" не напусна Русия и загуби контрол над активите си

В началото на седмицата с указ Владимир Путин постави руското подразделение на германската компания "Метро" под временен контрол. Така магазините за търговия на едро и дребно последваха съдбата на завода на американския концерн "Аптар", френската верига "Ошан" и руското представителство на швейцарската компания "Нестле".

Всички те не напуснаха Русия заедно с другите западни фирми след началото на войната в Украйна, но в последния месец бяха поставени под контрол от властта, защото са собственост на "неприятелски държави", които според Москва участват във войната в Украйна с помощта си за Киев.

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Компанията се дистанцира от бившия си директор в Русия

Активите на "Метро" са предадени на компанията JSC UK Torg Rus, която според руски медии принадлежи на Йоханес Толи, досегашния изпълнителен директор на "Метро" за Русия. Централата на холдинга в Дюселдорф реагира и обяви, че Толи вече не е неин служител.

Временното прехвърляне може да доведе и до държавно отчуждаване без обезщетение, обяснява АРД. Главната компания вече няма достъп до оперативната дейност, потвърди говорителка на "Метро". Формално тя принадлежи на руския управител на местното дъщерно дружество. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че именно отношенията с "неприятелски държави" стоят зад решението, а то може да бъде отменено при промяна на ситуацията.

"Метро" не напусна Русия, която е ключов пазар за компанията

"Метро" стъпи на руския пазар през 2001 година, а днес има 91 големи магазина в страната. Около 9000 души работят в тях. Според компанията именно това е причината тя да не се изнесе от Русия след началото на агресивната война през февруари 2022 година, когато много европейски фирми напуснаха държавата. "Носим отговорност както пред нашите 10 000 служители на място, така и пред нашите клиенти, които се снабдяват с хранителни продукти от "Метро Русия", заявиха тогава от германската компания. "Освен това "Метро Русия" е голям бизнес, който има значение за цялостното портфолио на концерна", а решението е взето и в интерес на акционерите, посочва АРД.

Русия е изключително важен пазар за компанията, като само през първите девет месеца на тази година оборотът там е 2,14 милиарда евро, което е около 8,7% от общия оборот на холдинга.