"Метро" не напусна Русия и загуби контрол над активите си

В началото на седмицата с указ Владимир Путин постави руското подразделение на германската компания "Метро" под временен контрол. Така магазините за търговия на едро и дребно последваха съдбата на завода на американския концерн "Аптар", френската верига "Ошан" и руското представителство на швейцарската компания "Нестле".
Всички те не напуснаха Русия заедно с другите западни фирми след началото на войната в Украйна, но в последния месец бяха поставени под контрол от властта, защото са собственост на "неприятелски държави", които според Москва участват във войната в Украйна с помощта си за Киев.
Компанията се дистанцира от бившия си директор в Русия
Активите на "Метро" са предадени на компанията JSC UK Torg Rus, която според руски медии принадлежи на Йоханес Толи, досегашния изпълнителен директор на "Метро" за Русия. Централата на холдинга в Дюселдорф реагира и обяви, че Толи вече не е неин служител.
Временното прехвърляне може да доведе и до държавно отчуждаване без обезщетение, обяснява АРД. Главната компания вече няма достъп до оперативната дейност, потвърди говорителка на "Метро". Формално тя принадлежи на руския управител на местното дъщерно дружество. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че именно отношенията с "неприятелски държави" стоят зад решението, а то може да бъде отменено при промяна на ситуацията.
"Метро" не напусна Русия, която е ключов пазар за компанията
"Метро" стъпи на руския пазар през 2001 година, а днес има 91 големи магазина в страната. Около 9000 души работят в тях. Според компанията именно това е причината тя да не се изнесе от Русия след началото на агресивната война през февруари 2022 година, когато много европейски фирми напуснаха държавата. "Носим отговорност както пред нашите 10 000 служители на място, така и пред нашите клиенти, които се снабдяват с хранителни продукти от "Метро Русия", заявиха тогава от германската компания. "Освен това "Метро Русия" е голям бизнес, който има значение за цялостното портфолио на концерна", а решението е взето и в интерес на акционерите, посочва АРД.
Русия е изключително важен пазар за компанията, като само през първите девет месеца на тази година оборотът там е 2,14 милиарда евро, което е около 8,7% от общия оборот на холдинга.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ротшилд
Коментиран от #13
07:08 01.10.2026
2 Фен
Коментиран от #32
07:08 01.10.2026
3 Странно, но факт
07:08 01.10.2026
4 Сорос
Коментиран от #23
07:09 01.10.2026
5 ПУТИН Е УСПЯЛ ДА ГИ ИЗГОНИ
Коментиран от #8
07:09 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДА ИДАТ У КИИФ
07:14 01.10.2026
8 Друго
До коментар #5 от "ПУТИН Е УСПЯЛ ДА ГИ ИЗГОНИ":си е салам Камчия, детска радост, плодова ракия и опашчица
Коментиран от #11, #15
07:16 01.10.2026
9 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
Голямо прецакване.
07:18 01.10.2026
10 Кочина
07:20 01.10.2026
11 ИЗПИЛЕН ЖЪЛТОПАВЕТ
До коментар #8 от "Друго":МЕТРО да не произвежда нещо, което е в складовете? По-добре Фантастико. Поне е българска верига.
07:24 01.10.2026
12 Хе хе...
Другаде ги боли хиените, че не могат да си продват боклучавите гмо храни и китайската пластмаса с тройните надценки и да влачат печалбата в Германия. И сега тия €2-3 млрд остават в Русия.
07:25 01.10.2026
13 Елин Пелин
До коментар #1 от "Ротшилд":Той не краде а секвистира немските хамбари в полза на държавата..
07:25 01.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Метро и тем подобните
До коментар #8 от "Друго":Метро и тем подобните изтровиха българите, както и другите страни от Източна Европа. При комунизма имаше опашки за качествени стоки, защото имаше БДС. Имаше два вида кашкавал, "Витоша" и "Балкански", но истински продукт от мляко - днес в "Метро" има 50 вида, но нито един от естествено мляко. Да не говорим за алкохола, та затова сега забраняват домашната ракия. Резултатът е геноцид на народа. Малък пример - 1989 НРБ бе 9 милиона , днес е под 5 милиона. КНРД съответно 17 милиона до 27 милиона, и световна ядрена сила.
Коментиран от #27
07:26 01.10.2026
16 Отговорът
Коментиран от #19
07:26 01.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 защо трябва да ми интереуват
До коментар #16 от "Отговорът":Активите на блатарите в Белгия??
07:31 01.10.2026
20 Това е показателно
07:33 01.10.2026
21 А така!
07:34 01.10.2026
22 Опорка
07:34 01.10.2026
23 те, май
До коментар #4 от "Сорос":сороските НПО взеха да се саморазпускат.. Русия им сви финансите..
07:34 01.10.2026
24 Не ми се обяснява
07:38 01.10.2026
25 ДБРЕ ЩЕ Е
07:39 01.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Друго
До коментар #15 от "Метро и тем подобните":си е в кнрд готино, ама нещо няма много туристи, все по Европата ходят. Кореец ако не е дипломат не може да напусне страната
Коментиран от #40
07:41 01.10.2026
28 Пепи Волгата
07:43 01.10.2026
29 Под контрол, не значи отчуждение
Всяка манипулативна партенка на DW ли ще преписвате. МЕТРО си работи в Русия както до сега.
Коментиран от #35
07:45 01.10.2026
30 Интересно
07:47 01.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Търновец
До коментар #2 от "Фен":Помощта за Украйна беше натрапена на ЕС от про Израелски глобалисти но има и интереси на глобални нефтени банкери чиито приходи нарастнаха с над 500 милиарда долара за последните 5 години а МЕТРО е силна фирма и ще преодолее загубата на Руския пазар, ЕС вече има нови отношения са Канада Австралия и свободна търговия с Южна Америка - и след един преходен период Немските фирми пак ще да напред. През 1945 1946 Немците оцеляваха на 700 калории дажби и хиляди Немски фирми бяха демонтирани и откарани е СССР САЩ Британия заедно с хиляди Немски инженери и учени и въпреки това Немците оцеляха и сега са пак силна държава.
08:03 01.10.2026
33 Адам
08:06 01.10.2026
34 Нищо не е ограбено
До коментар #31 от "Тити":Чети внимателно. Не пиши съчинения по заглавие.
Разбира се ако откраднат руските активи както се пънат, тогава ще има отговор.
08:07 01.10.2026
35 оня с коня
До коментар #29 от "Под контрол, не значи отчуждение":Имаше СПЕЦИАЛНА Статия по въпроса с Руското "Вземане под контрол" на Активите на западни Фирми функциониращи в Русия и ИЗРИШНО бе подчертано че След въпросната процедура,НЕМИНУЕМО следва и Конфискация .Ти обаче обясняваш тука,че Вземането под контрол не значело "Отчуждаване"?А какво значение има според пояснението ти че досегашният Директор на Метро в Русия - Толи бил назначен от руснаците да продължи дейността,след като Печалбата отива в Руски,а не в немски Джоб?И тук въпросът е ЩО ЗА МЕТРО ще бъде това Руско Франкенщайнче с Директор бивш служител на метро и продажба на Руски,китайски и на ОНД Стоки вместо квалитетните Немски?
08:08 01.10.2026
36 Нормално
Активите не се отчуждават, а просто преминават под друго управление.
08:12 01.10.2026
37 Ами
08:15 01.10.2026
38 Метро
08:19 01.10.2026
39 Педя Човек Лакът Ракета
08:34 01.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Да Путин
И Тези които му повярваха
И не си изтеглиха Активите
От Русия .
Сега да гледат Как Всичко
Отива в Ръцете на Олигарсите
На Бункерния Маняк.
Хахаха хахахахаха хахахахаха
09:27 01.10.2026