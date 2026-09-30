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Показните убийства - а държавата просто не успява да ги обясни

Показните убийства - а държавата просто не успява да ги обясни

30 Септември, 2026 13:05 1 052 23

  • алексей петров-
  • нотариуса-
  • илиян филипов-
  • убийства-
  • разследване-
  • поръчка

При поръчковите престъпления истинският отговор е нагоре по веригата – кой е поръчал, кой е посредничил, кой е платил и защо

Показните убийства - а държавата просто не успява да ги обясни - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България има висока разкриваемост на убийствата. И това е така, ако гледаме официалната статистика, защото тя все пак се води офицална и е критерии за работата на МВР. През 2024-а се отчитат 56 умишлени убийства, като само едно остава с неизвестен извършител. През 2025 г. довършените умишлени убийства са 72, от които 61 са разкрити. Процентите изглеждат добре - но дали това е разказ за цялата история.

Защото има убийства и убийства. (как звучи само)

Има престъпления, при които извършителят е установен сравнително бързо, и има други – показни, професионално подготвени, често с предполагаем поръчител – при които годините минават, а отговорът така и не идва.

С днешна дата - 30 септември 2026 г., към тази поредица беше добавено ново име – на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Той беше убит при стрелба в Пловдив. МВР и прокуратурата потвърдиха случая и започна разследване за умишлено убийство. Към момента няма публично установен извършител, а версиите се проверяват. Това е престъпление от буквално днес и би било неправилно още сега да го определяме като „неразкрито“. Но то неизбежно поставя въпроса дали няма да се превърне в следващото показно убийство, което държавата ще разследва с години.

Защото примери вече има.

Алексей Петров беше застрелян през август 2023 г. на Витоша. Бившата барета, бизнесмен и бивш съветник в ДАНС беше убит с огнестрелно оръжие, а разследването така и не доведе до публично установен извършител и поръчител. Три години по-късно обществото все още не знае кой е стрелял и най-вече – кой е поръчал убийството.

Красимир Каменов-Къро беше убит в Кейптаун през май 2023 г. заедно със съпругата си. Южноафриканските власти разследват четворното убийство, но публично установени извършители и поръчители няма. Българското име в този случай е особено важно, защото Къро беше една от знаковите фигури на криминалния контингент от прехода и беше свързван с редица разследвания за организирана престъпност.

Два месеца след убийството на Къро последва убийството на Алексей Петров. Двете престъпления не могат автоматично да бъдат свързани – и няма публично доказателство, че са част от една операция. Но фактът, че две толкова знакови фигури бяха убити в рамките на няколко месеца, без обществото да получи ясен отговор кой стои зад тези престъпления, сам по себе си е достатъчно сериозен.

След това дойде Мартин Божанов-Нотариуса.

На 31 януари 2024 г. Божанов беше застрелян в София. По данни на МВР това беше единственото от 56-те умишлени убийства през 2024 г., при което извършителят остана неизвестен. Но „Нотариуса“ не е просто криминален сюжет. Около името му излязоха данни и твърдения за влияние върху магистрати, специален клуб и контакти в съдебната система. Така убийството се превърна в част от много по-голям въпрос:

има ли в България мрежи, които могат да действат достатъчно професионално, за да убиват публични фигури, без да бъдат разкрити?

И тук официалната статистика започва да... изглежда недостатъчна или по-скоро мълчи.

Защото 96% разкриваемост на убийствата е впечатляваща цифра, но за кои престъпления? Ако сред неразкритите случаи са именно тези, които обществото възприема като потенциално свързани с организирана престъпност, бизнес интереси и са може би „поръчкови убийства“, въпросът вече не е само колко убийства са разкрити. Въпросът е кои убийства не могат да бъдат разкрити и защо.

В този контекст и случаят „Петрохан“ заслужава внимание, макар да не може да бъде поставян в същата категория. Там разследването и експертизите насочиха към самоубийство при едната група и убийство, последвано от самоубийство, при другата. Спорът около случая обаче показва колко трудно институциите комуникират сложни разследвания, когато около тях има много въпроси и ниско обществено доверие.

А сега имаме ново показно убийство – на Илиян Филипов.

Тепърва ще се разбере дали то ще бъде разкрито. Полицията може да стигне до извършителя за дни, седмици или месеци. Затова няма основание предварително да го поставяме до Петров, Къро и Нотариуса като „неразкрито“.

Но има основание да се зададе въпросът: ще бъде ли това поредното убийство, за което след години ще знаем жертвата, оръжието и мястото, но няма да знаем кой е поръчал смъртта?

Това е големият проблем при знаковите убийства в България. Не е достатъчно да бъде намерен човекът, натиснал спусъка. При поръчковите престъпления истинският отговор е нагоре по веригата – кой е поръчал, кой е посредничил, кой е платил и защо.

Къро. Алексей Петров. Нотариуса. А сега Илиян Филипов. Това вече е списък, който трудно може да бъде обяснен само с отделни криминални истории, а усещането за справедливост ще е… някак с доста горчив привкус.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цеко Сифоня

    14 0 Отговор
    Че това не са показни убийства. Показно е като в Иран. На площада.

    13:08 30.09.2026

  • 2 Интересно

    11 0 Отговор
    Щом "ченгета" , "спортисти", "труженички", неграмотни бездарници са най можещите и знаещи , какво да си говорим за таз "Република".

    13:09 30.09.2026

  • 3 честен ционист

    4 2 Отговор
    МВР щом намериха оня дето беше нарязал човека на парчета и го беше изхвърлил на части в контейнера в Пловдив, досега ако искаха, отдавна да са заловили и килъра на другаря Фипович.

    13:10 30.09.2026

  • 4 Шефчето

    4 2 Отговор
    Във Русия падат от етажите ..

    Коментиран от #10

    13:11 30.09.2026

  • 5 Трол

    3 1 Отговор
    Трябва да се вкара в закона някакво форсмажорно обстоятелство за обяснение - примерно нападение от извънземни.

    13:11 30.09.2026

  • 6 Зевс

    14 0 Отговор
    Аз ще ви ги обясня: Всичките убити "бизнесмени" са си мутри и престъпници, въртят се незаконно едни пари и накрая отнасят куршума, нещо нормално в престъпните среди.

    13:12 30.09.2026

  • 7 Пич

    11 2 Отговор
    Както не може държавата, ще ги обясня аз!!!
    Избрахте БКП да ви оправят!!! БКП започнаха да ви оправят, като:
    - Гепиха хазарта
    - Гепиха контрабандата
    - Гепиха горивата
    - Сега започва разстрел на несъгласните бизнеса им да бъде отнет от БКП и ДС!!!
    Същото като 90-те години - показни убийтва, хиперинфлация и бой и стригане на народа!!!
    Е....... аз съм ви казвал, че хич не сте умни, Иво Христов ви е казвал, че хич не сте умни, даже бате Винету ви каза, че хич не сте умни......
    Ама вие сте ни повярвали бе, и го доказахте, като гласувахте за Радевистите с тъпия мотив да намалели заплатите на МВР и военните!? Е , намалиха ги, но на тъпото стадо!!! На МВР пак ще ги увеличат, защото са им много важни, а не са незначителни като вас!

    Коментиран от #22

    13:15 30.09.2026

  • 8 Като

    2 0 Отговор
    е вътре как да ги обясни ?

    13:15 30.09.2026

  • 9 Сталин

    5 0 Отговор
    Който уби Трактора той уби и този "бизнесмен "

    13:16 30.09.2026

  • 10 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шефчето":

    Падането от прозорец напрактика е много трудно за доказване дали е самоубийство, злополука от непредпазливост, непредумишлено убийство, или умишлено убийство. Дори да има кадри с предполагаемия извършител, то той винаги може да каже, че се опитал да помогне.

    13:17 30.09.2026

  • 11 Жмръц

    6 0 Отговор
    Всяко знаково убийство става не без знанието,а понякога и съучастието на службите.няма начин.всичко се знае.Но ни хвърлят трохи.Истината е дълбоко прикрита.Защото излезе ли,не земетресение,а истински апокалипсис би настанал.И нищичко няма да остане от властимащите.

    Коментиран от #20

    13:20 30.09.2026

  • 12 Има органи

    3 0 Отговор
    Убииства е имало и ще има.Въпросът е в разкриваемоста. УБиици се разхождат весело между нас.

    13:22 30.09.2026

  • 13 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Алексей Петров 2.Направи новата Сглобка и вече е излишен.

    13:23 30.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Секретна комуникация и охрана

    3 0 Отговор
    Някой продължава да чисти престъпната организация където шеф беше Хасан Омерова трактора,известен в русия с прякора деревьоной,или са избити или в пандиза като сумиста и кеца, МВР и ДАНС нямат капацитет да разкрие такива ликвидации, Петрохан също бяха от тази клика

    13:24 30.09.2026

  • 16 тва

    5 0 Отговор
    и 2000та година се събудил с 8 фирми и 35млн. капитал .Наще бизнесмьени са страшни !

    13:25 30.09.2026

  • 17 Убийства

    3 0 Отговор
    Това са същите, които застреляха Илия Павлов и Георги Илиев.

    13:26 30.09.2026

  • 18 Васил

    3 2 Отговор
    Ама за нашият тъп летец е по важно дали си взел чужда ракия.

    13:27 30.09.2026

  • 19 Коментар

    2 1 Отговор
    А успява ли да обясни държавата нотариалните заверки в Баба-алино .

    13:31 30.09.2026

  • 20 минаващ и забавляващ се с коментарите Ви

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Жмръц":

    Прав си, всичко се знае, хората клюкарстват и напипват истината. Но тя не е удобна на властващите в момента, връщат се мутренските времена. В началото на Бойко беше същото, докато разчисти непослушните, после малко се лустроса. Но като БСП, БКП, ДС няма такива. Те трябва всичко да заграбят, да смажат дори обикновения човек, както правят и сега. Докога ще издържим....Къде са протестите сега? или няма кой да плаща - няма протести.

    13:33 30.09.2026

  • 21 Алексей беше убит от

    3 2 Отговор
    Американски стрелец изваден от базата в бг за да свърши тази работа а щом американски войник е стрелял по алексей то това може да ви говори от къде идва поръчката и това е държавния апарат на високо ниво

    13:33 30.09.2026

  • 22 Ако беше БКП

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Белене щеше да работи и АЕЦ и още едно специално учреждение..

    13:37 30.09.2026

  • 23 Не е вярно

    2 0 Отговор
    Как държавата просто не успява да ги обясни, като в Петрохан го обясни на самоубили ги..

    13:38 30.09.2026