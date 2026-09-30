Защо цените на дизела скачат и какво означава това за Европа

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Дори и да не зареждате собствения си автомобил с дизел, цената му оказва голямо влияние върху живота ви. Докато бензинът се използва предимно като гориво за леки автомобили, дизелът задвижва голяма част от икономиката като цяло – от товарния транспорт и селскостопанската техника до строителството и промишлеността. Ето защо недостигът на дизел или резкият скок в цените му могат да имат по-голямо икономическо въздействие от по-високите цени на бензина.

С нарастването на натиска върху бизнеса тези по-високи енергийни разходи ще бъдат прехвърлени върху потребителите и ще допринесат за задълбочаващата се криза на жизненото равнище и инфлацията.

САЩ обвиняват Украйна за недостига на дизелово гориво

Съединените щати и Китай са сред най-големите производители на дизелово гориво в света. Китай запазва голяма част от него за вътрешно потребление, което прави САЩ най-големият износител на дизелово гориво в света. Въпреки това средната седмична цена на галон дизелово гориво в САЩ в момента е 6,52 долара (5,73 евро) - по данни на Американската агенция за енергийна информация. Това е значително увеличение в сравнение с миналата година, когато средната цена беше 3,74 долара за галон. Преди две години средната цена беше 3,53 долара за галон.

Президентът Доналд Тръмп наскоро призова Украйна да спре да нанася удари по нефтопреработвателните заводи в Русия, „защото това води до недостиг на дизелово гориво". Факт е, че Русия е един от най-големите доставчици на дизелово гориво в света. А от 2022 г. насам някои от нейните нефтопреработвателни заводи са били атакувани не по-малко от 15 пъти. Международната енергийна агенция предполага, че производството на дизелово гориво в Русия е спаднало с близо 30% спрямо нивата от 2025 г. Москва вече е наложила ограничения върху износа, за да осигури вътрешните си потребности.

След като руското производство спадна, САЩ се задействаха на пълни обороти, за да помогнат за компенсиране на разликата, но дори и това не беше достатъчно. А на 22 септември Тръмп обяви, че администрацията му обмисля и забрана за износа на дизелово гориво. Подобен ход вероятно е опит да се понижат цените на вътрешния пазар преди междинните избори в САЩ през ноември, тъй като цените на енергията и достъпността ѝ са важни теми в предизборната кампания. Водещите енергийни лобита се обявиха против това намерение, а много експерти от бранша смятат, че забраната ще доведе до твърде бавно понижение на цените или дори до обратен ефект, като принуди американските рафинерии да намалят производството, да повишат цените или и двете.

Европа е особено уязвима от сътресенията с дизеловото гориво

За Европа по-скъпият дизел може да има драматични последствия. „Десетилетия на политически стимули, като например данъчни облекчения, доведоха до това автомобилният парк в Европа да е значително по-зависим от дизеловото гориво в сравнение с други части на света като САЩ", казва Георг Цахман, научен сътрудник в брюкселския аналитичен център „Брюгел". „В резултат от това в ЕС има структурно обусловен излишък на бензин, който изнася, и недостиг на дизел, който трябва да внася", коментира Захман, който е специалист по енергийна и климатична политика.

Според доклад, публикуван от правозащитната организация „Транспорт и околна среда", малко над 38% от леките автомобили в ЕС са с дизелови двигатели, а транспортът, включително товарният, използва 77% от общото потребление на дизелово гориво, Тази зависимост от дизелово гориво „излага шофьорите и бизнеса на особено голям риск от резките колебания в цените на петрола и горивата", пише Жулиет Егал, главната авторка на доклада.

Повишените разходи за гориво в автомобилния транспорт в ЕС възлизат на 270 милиона евро на ден — от които 203 милиона евро са за дизел. Като цяло икономиката на ЕС е понесла допълнителни разходи в размер на 40 милиарда евро за автомобилен дизел от началото на войната.

Цените на дизеловото гориво растат по-бързо от тези на петрола

В краткосрочен план промяната в обемите за преработката на суров нефт в Русия са фактор, който би оказва най-бързо влияние, казва Скип Йорк, изследовател в Центъра за енергийни изследвания към университета "Райс" в Хюстън, Тексас. Сега прекъсванията в работата на рафинериите са от най-голямо значение, казва той, защото „както кампанията с дронове на Украйна, така и конфликтът в Ормузкия проток изваждат от строя работещите мощности по-бързо, отколкото някой може да ги замести". Все пак Ормузкият проток „представлява по-големият структурен риск" за цените на дизела в дългосрочен план.

Как ще се развият цените на дизела оттук нататък?

Продължителните военни конфликти в Близкия изток и в Русия биха могли да задълбочат проблемите за Европа. Ограниченията върху износа от САЩ биха влошили още повече ситуацията. Ако САЩ блокират износа, това ще е голям шок и би означавало още по-високи цени на дизела за Европа, казва Цахман. Въпросът е дали ЕС ще предприеме ответни мерки и ще изнася по-малко бензин за САЩ, „което ще влоши положението и за двете страни", като доведе до повишаване както на цените на бензина в САЩ, така и на цените на дизела в ЕС.

Освен това зимата наближава. Нефтопреработвателните заводи може да изпитат затруднения при задоволяването на търсенето както на мазут за отопление, така и на дизелово гориво, което ще доведе до допълнително свиване на предлагането.

Автор: Тимъти Руукс