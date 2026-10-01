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Швейцария оттегли подкрепата си за Джани Инфантино за нов мандат във ФИФА

Швейцария оттегли подкрепата си за Джани Инфантино за нов мандат във ФИФА

1 Октомври, 2026 07:12 747 1

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От SFV разпространиха официално изявление

Швейцария оттегли подкрепата си за Джани Инфантино за нов мандат във ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Швейцарската футболна асоциация (SFV) официално оттегли подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за нов мандат като президент на ФИФА. Изпълнителният комитет на централата взе решението да отмени първоначалното си одобрение от юни след извънредно заседание.

От SFV разпространиха официално изявление, в което се посочва:

„Решението е резултат от цялостна преоценка на събитията през последните няколко месеца. От гледна точка на SFV, различни инциденти повдигат фундаментални въпроси относно лидерството, управлението, прозрачността и процесите на вземане на решения във ФИФА.“

56-годишният Инфантино, който ръководи световната централа от 2016 година насам, се сблъсква с все по-силна опозиция. Основният тласък за недоволството бе опита му през юли да продаде търговски дял от турнирите на ФИФА, включително от Световното първенство – идея, от която впоследствие бе принуден да се откаже под сериозен натиск.

Оттеглянето на швейцарската федерация е тежък удар по амбициите му за преизбиране през идния март. Футболните асоциации на Англия, Уелс, Франция, Сърбия и редица други европейски страни вече официално оттеглиха подкрепата си. Междувременно от УЕФА увериха, че ще издигнат собствен алтернативен кандидат преди крайния срок през ноември.

В опит да тушира напрежението, през този месец Инфантино изпрати писмо до асоциациите-членки, декларирайки готовност за диалог и реформи. От SFV обаче бяха категорични, че основните въпроси около прозрачността и отговорностите на органа са останали без задоволителен отговор.

„Тъй като те не са убедително изяснени, не можем да оправдаем продължаването на подкрепата за кандидатурата на Джани Инфантино“, подчертаха от швейцарската централа.


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  • 1 Разбирач

    2 0 Отговор
    Представяте ли си, що за жалко човече е тоя, щом и собствената му страна се отрече от него

    08:28 01.10.2026

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