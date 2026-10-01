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Германия понижи за втори път през тази година акциза на горивата

Германия понижи за втори път през тази година акциза на горивата

1 Октомври, 2026 07:06 1 293 44

  • горива-
  • германия-
  • акциз-
  • бензин-
  • дизел-
  • инфлация

Септември беше рекордно скъп месец за зареждане на гориво в Германия. Но наред с това разходите за гориво допринасят и за покачване на инфлацията.

Германия понижи за втори път през тази година акциза на горивата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Второ понижение в акциза на горивата за тази година влезе в сила в Германия от полунощ. Мярката, въведена за срок от три месеца, се очаква да понижи цената на бензина и дизела с 16,7 цента на литър, предаде ДПА, съобщи БТА.

Правителството предприе този ход в отговор на високите цени на горивата. Септември беше рекордно скъп месец за зареждане на гориво в Германия. Но наред с това разходите за гориво допринасят и за покачване на инфлацията.

Доколко осезаем ще бъде ефектът от мярката и за шофьорите, се очаква да стане ясно в близките часове и дни, тъй като бензиностанциите нямат пряко задължение да намаляват цените.

Мярката практически се отнася само за горивото, което излиза от складовете и рафинериите. Въпреки това цените на повечето бензиностанции се очаква да спаднат бързо, както стана при предишните понижения в акциза през май и юни и през 2022 г.

Във вторник и вчера се наблюдаваше понижение в цените на горивата.

Браншовата организация en2x съобщи, че намалението на акциза ще започне да се калкулира в крайната цена още от полунощ. Съюзът на автомобилистите в Германия (АДАК) обаче е по-предпазлив.

"Цените ще спаднат постепенно", заяви експертът по пазара на горива Кристиан Лаберер преди влизането в сила на мярката. "Призоваваме за пълно намаление на цените, час по-скоро, но има опасения, че понижението на акциза няма да бъде усетено еднакво от всички водачи."

Мярката бе подложена на критики, че не е добре насочена, че намалява стимула да се пести гориво и че не облагодетелства всички потребители.

Привържениците ѝ отстояват мнението, че засега няма по-добър начин да бъде осигурено облекчение за шофьорите.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    19 5 Отговор
    A в бг-то мунчо продължава да дреме ей да се прави на ,,голям,,международник червения петрухУанец...

    07:13 01.10.2026

  • 2 у нас това никога няма да стане

    23 1 Отговор
    в българия тази тема е табу

    Коментиран от #8

    07:14 01.10.2026

  • 3 значи можело

    10 0 Отговор
    Газта тая сутрин 57 цента на Еко

    07:16 01.10.2026

  • 4 Как беше...

    32 4 Отговор
    Сбогом Газпром....-нали така розови джедента....

    07:17 01.10.2026

  • 5 държавата е най големия бирник

    24 1 Отговор
    Да махат всички акцизи

    07:19 01.10.2026

  • 6 Сами си го направиха-санкции нали

    30 3 Отговор
    Абе то това добре- ама от премахването на акцизите бюджета губи много пари. Смятайте колко е станало скъпо на обикновенният германец,щом държавата реже от доходите си. А от тук следва,че се орязват социални разходи , щом като в бюджета влизат по-малко пари.

    07:21 01.10.2026

  • 7 Крадев

    21 10 Отговор
    При нас вдигаме, защото трябва Вагит Алекперов да трупа милиарди, че много скъпи яхтите станаха, а ние имаме и кредити от 5 милиарда само тая година да плащаме.

    Всичко е по плана спуснат от Кремъл.

    Коментиран от #10, #14

    07:21 01.10.2026

  • 8 Хи хи

    6 22 Отговор

    До коментар #2 от "у нас това никога няма да стане":

    Табу е, защото тук цените ги определят в братска Русия.

    07:22 01.10.2026

  • 9 ........–

    20 2 Отговор
    Важното е че имаме банани целогодишно по 1 E/kg.

    07:22 01.10.2026

  • 10 Ами не

    29 0 Отговор

    До коментар #7 от "Крадев":

    Точно акцизите нямат нищо общо с продавача на суровината-та дори и да е руснак. Акцизе е САМО от държавата и за попълване на бюджета...М/у то другото акцизите у нас се вдигнаха още през 2016 г по настояване на Европейската Комисия заради зелената сделка.

    07:27 01.10.2026

  • 11 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА

    19 3 Отговор
    Акцизите и данъците трябва да се вдигат още, за да има още много за Зеленски и за мен.

    07:28 01.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Комунисти, сър

    17 1 Отговор
    Ма ка така. Нали пазарът решава. Трябвало да е скъпо, за да го ценим. Къде е капитализъма? Къде демокрацията? Къде са финансистите?

    Коментиран от #21

    07:38 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    18 1 Отговор
    "Затъваща" икономически Германия сваля акциза на горивата.......

    Коментиран от #19, #20

    07:44 01.10.2026

  • 16 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    18 1 Отговор
    Че във войната на изтощение Германия ще се изтощи толкова бързо. Следва фалиралата френска джамахирия.

    Коментиран от #18

    07:52 01.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 прогресисти дчакат тепърва протестите ни

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":

    16 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
    10ОТГОВОР
    Че във войната на изтощение Германия ще се изтощи толкова бързо. Следва фалиралата френска джамахирия.
    -;-
    ама пък Райха как само просперра с импортозамещението

    Коментиран от #23, #29

    07:59 01.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Капитала от Маркс-Енгелс

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Комунисти, сър":

    13 Комунисти, сър
    40ОТГОВОР
    Ма ка така. Нали пазарът решава. Трябвало да е скъпо, за да го ценим. Къде е капитализъма?
    -;-
    Къде е капитализъма- в кориците на Капитала на Маркс-Енгелс

    Коментиран от #26

    08:02 01.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "прогресисти дчакат тепърва протестите ни":

    И как точно Германия е " изтощена" че не са разбра.

    08:15 01.10.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "И защо си сложил кавички?":

    То цените на горивата растат в цял свят.
    Но света не затъва....

    08:16 01.10.2026

  • 25 Обаче

    3 1 Отговор
    няма как търговците да бъдат задължени да намалят цените си. Просто ще увеличат печалбите си със сумата на намаления акциз.

    08:22 01.10.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Капитала от Маркс-Енгелс":

    Ква пазарна икономика по време на война бре
    Германските концерни се ориентирах масово към производство на оръжия
    Там са големите пари днес.

    Коментиран от #28, #32

    08:24 01.10.2026

  • 27 Я ги

    3 0 Отговор
    намалят цените, я не. Просто ще приберат тези пари от намаления акциз в джобовете си търговците

    08:26 01.10.2026

  • 28 Так точно

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Значи пазарна икономика точно!

    Коментиран от #31

    08:26 01.10.2026

  • 29 Брял

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "прогресисти дчакат тепърва протестите ни":

    Комунетата погребват Германия и Великобритания от 1867 година. Само дето по онова време Москва е била още по-зле.

    Коментиран от #34

    08:28 01.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Так точно":

    И ква е тая пазарна икономика на военна основа.

    08:33 01.10.2026

  • 32 Да, ориентираха се

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ама това си е път, към самоубийство!
    Урсула води всеки нас към "светлото бъдеще" на Украйна! Русия и нейните съюзници ще смачкат Европа, като презрял домат на немски аутобан! Не мисля, че тези не разбират, какво правят? По-скоро е избран път към отстраняване на Европа от света.

    Коментиран от #38

    08:33 01.10.2026

  • 33 През последните

    4 2 Отговор
    37 години дошлата на власт демокрация унищожаваше все що имаше направено и крадеше и за умрелите сега, виновен и Ви последното праеителство - не че са цвете за мирисане...

    Коментиран от #41

    08:41 01.10.2026

  • 34 Провери ли

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Брял":

    под леглото!? Ако не си лягай веднага - със сигурност има поне хиляд комуниста...

    Коментиран от #40

    08:45 01.10.2026

  • 35 По времето на социализма

    5 1 Отговор
    И акцизи нямаше, и мита нямаше и ДДС даже нямаше.. и заплатите бяха нетни а не брутни ...

    Коментиран от #36

    08:47 01.10.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "По времето на социализма":

    Затова бехме всички еднакво бедни
    Без велможите от БКП.

    Коментиран от #39

    09:05 01.10.2026

  • 37 Пак ще им се наложи на швабите

    2 0 Отговор
    Беннзин от въглища с киселини да правят ама вече и киселина не произвеждат и пак от Русия и Индия трябва да я внасят. Тотално са прецакани от всякъде

    09:06 01.10.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да, ориентираха се":

    Днес бомбят путинова Русия
    Не ЕС......
    Лее се руска кръв, не кръв на ЕС
    Кой ли върви по пътя на САМОУБИЙСТВОТО.

    09:08 01.10.2026

  • 39 всички бяхме "еднакво бедни"

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    НО по богати от сега! Нали?

    Коментиран от #44

    09:08 01.10.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Провери ли":

    Под леглото нема комунисти
    Ама комунисти с промити мозъци в БГ колкото щеш.

    09:09 01.10.2026

  • 41 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "През последните":

    Ние крадем най много
    От приватизацията та до днес.

    09:10 01.10.2026

  • 42 Тоест нищо !

    1 0 Отговор
    (Мярката практически се отнася само за горивото, което излиза от складовете и рафинериите.).... от кои немски рафинерии ? А?

    Коментиран от #43

    09:12 01.10.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тоест нищо !":

    Германия има около 11 действащи петролни рафинерии, като секторът преминава през сериозна зелена трансформация и промяна на собствеността след спирането на руския петрол.
    📊 Ключови рафинерии и собственици
    • ✅ PCK Schwedt (Швет): Снабдява Берлин, под държавно попечителство след руските акции.
    • ✅ Карлсруе (MiRO): Една от най-големите рафинерии в страната.
    • ✅ Фобург / Инголщат: Южногермански мощности.
    • ⚠️ Веселинг (Shell): Затворена или преобразувана за зелени горива до 2025 г.

    Кой да знай.....

    09:19 01.10.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "всички бяхме "еднакво бедни"":

    Като бехме "богати" при соца
    Дека го соца днес по света.......
    Умре, заедно със СССР.

    09:20 01.10.2026

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