Германия понижи за втори път през тази година акциза на горивата

Второ понижение в акциза на горивата за тази година влезе в сила в Германия от полунощ. Мярката, въведена за срок от три месеца, се очаква да понижи цената на бензина и дизела с 16,7 цента на литър, предаде ДПА, съобщи БТА.
Правителството предприе този ход в отговор на високите цени на горивата. Септември беше рекордно скъп месец за зареждане на гориво в Германия. Но наред с това разходите за гориво допринасят и за покачване на инфлацията.
Доколко осезаем ще бъде ефектът от мярката и за шофьорите, се очаква да стане ясно в близките часове и дни, тъй като бензиностанциите нямат пряко задължение да намаляват цените.
Мярката практически се отнася само за горивото, което излиза от складовете и рафинериите. Въпреки това цените на повечето бензиностанции се очаква да спаднат бързо, както стана при предишните понижения в акциза през май и юни и през 2022 г.
Във вторник и вчера се наблюдаваше понижение в цените на горивата.
Браншовата организация en2x съобщи, че намалението на акциза ще започне да се калкулира в крайната цена още от полунощ. Съюзът на автомобилистите в Германия (АДАК) обаче е по-предпазлив.
"Цените ще спаднат постепенно", заяви експертът по пазара на горива Кристиан Лаберер преди влизането в сила на мярката. "Призоваваме за пълно намаление на цените, час по-скоро, но има опасения, че понижението на акциза няма да бъде усетено еднакво от всички водачи."
Мярката бе подложена на критики, че не е добре насочена, че намалява стимула да се пести гориво и че не облагодетелства всички потребители.
Привържениците ѝ отстояват мнението, че засега няма по-добър начин да бъде осигурено облекчение за шофьорите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
07:13 01.10.2026
2 у нас това никога няма да стане
Коментиран от #8
07:14 01.10.2026
3 значи можело
07:16 01.10.2026
4 Как беше...
07:17 01.10.2026
5 държавата е най големия бирник
07:19 01.10.2026
6 Сами си го направиха-санкции нали
07:21 01.10.2026
7 Крадев
Всичко е по плана спуснат от Кремъл.
Коментиран от #10, #14
07:21 01.10.2026
8 Хи хи
До коментар #2 от "у нас това никога няма да стане":Табу е, защото тук цените ги определят в братска Русия.
07:22 01.10.2026
9 ........–
07:22 01.10.2026
10 Ами не
До коментар #7 от "Крадев":Точно акцизите нямат нищо общо с продавача на суровината-та дори и да е руснак. Акцизе е САМО от държавата и за попълване на бюджета...М/у то другото акцизите у нас се вдигнаха още през 2016 г по настояване на Европейската Комисия заради зелената сделка.
07:27 01.10.2026
11 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА
07:28 01.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Комунисти, сър
Коментиран от #21
07:38 01.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #19, #20
07:44 01.10.2026
16 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
Коментиран от #18
07:52 01.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 прогресисти дчакат тепърва протестите ни
До коментар #16 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":16 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
10ОТГОВОР
Че във войната на изтощение Германия ще се изтощи толкова бързо. Следва фалиралата френска джамахирия.
-;-
ама пък Райха как само просперра с импортозамещението
Коментиран от #23, #29
07:59 01.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Капитала от Маркс-Енгелс
До коментар #13 от "Комунисти, сър":13 Комунисти, сър
40ОТГОВОР
Ма ка така. Нали пазарът решава. Трябвало да е скъпо, за да го ценим. Къде е капитализъма?
-;-
Къде е капитализъма- в кориците на Капитала на Маркс-Енгелс
Коментиран от #26
08:02 01.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "прогресисти дчакат тепърва протестите ни":И как точно Германия е " изтощена" че не са разбра.
08:15 01.10.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "И защо си сложил кавички?":То цените на горивата растат в цял свят.
Но света не затъва....
08:16 01.10.2026
25 Обаче
08:22 01.10.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "Капитала от Маркс-Енгелс":Ква пазарна икономика по време на война бре
Германските концерни се ориентирах масово към производство на оръжия
Там са големите пари днес.
Коментиран от #28, #32
08:24 01.10.2026
27 Я ги
08:26 01.10.2026
28 Так точно
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Значи пазарна икономика точно!
Коментиран от #31
08:26 01.10.2026
29 Брял
До коментар #18 от "прогресисти дчакат тепърва протестите ни":Комунетата погребват Германия и Великобритания от 1867 година. Само дето по онова време Москва е била още по-зле.
Коментиран от #34
08:28 01.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #28 от "Так точно":И ква е тая пазарна икономика на военна основа.
08:33 01.10.2026
32 Да, ориентираха се
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ама това си е път, към самоубийство!
Урсула води всеки нас към "светлото бъдеще" на Украйна! Русия и нейните съюзници ще смачкат Европа, като презрял домат на немски аутобан! Не мисля, че тези не разбират, какво правят? По-скоро е избран път към отстраняване на Европа от света.
Коментиран от #38
08:33 01.10.2026
33 През последните
Коментиран от #41
08:41 01.10.2026
34 Провери ли
До коментар #29 от "Брял":под леглото!? Ако не си лягай веднага - със сигурност има поне хиляд комуниста...
Коментиран от #40
08:45 01.10.2026
35 По времето на социализма
Коментиран от #36
08:47 01.10.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "По времето на социализма":Затова бехме всички еднакво бедни
Без велможите от БКП.
Коментиран от #39
09:05 01.10.2026
37 Пак ще им се наложи на швабите
09:06 01.10.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "Да, ориентираха се":Днес бомбят путинова Русия
Не ЕС......
Лее се руска кръв, не кръв на ЕС
Кой ли върви по пътя на САМОУБИЙСТВОТО.
09:08 01.10.2026
39 всички бяхме "еднакво бедни"
До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":НО по богати от сега! Нали?
Коментиран от #44
09:08 01.10.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #34 от "Провери ли":Под леглото нема комунисти
Ама комунисти с промити мозъци в БГ колкото щеш.
09:09 01.10.2026
41 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #33 от "През последните":Ние крадем най много
От приватизацията та до днес.
09:10 01.10.2026
42 Тоест нищо !
Коментиран от #43
09:12 01.10.2026
43 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #42 от "Тоест нищо !":Германия има около 11 действащи петролни рафинерии, като секторът преминава през сериозна зелена трансформация и промяна на собствеността след спирането на руския петрол.
📊 Ключови рафинерии и собственици
• ✅ PCK Schwedt (Швет): Снабдява Берлин, под държавно попечителство след руските акции.
• ✅ Карлсруе (MiRO): Една от най-големите рафинерии в страната.
• ✅ Фобург / Инголщат: Южногермански мощности.
• ⚠️ Веселинг (Shell): Затворена или преобразувана за зелени горива до 2025 г.
Кой да знай.....
09:19 01.10.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "всички бяхме "еднакво бедни"":Като бехме "богати" при соца
Дека го соца днес по света.......
Умре, заедно със СССР.
09:20 01.10.2026