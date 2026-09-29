За ракията и хората. Как властта реши да събира стотинки

Глоба за подарена домашна ракия? Никое управление не е постигнало успех с тесногръд административен подход, който гони фискални резултати от жълти стотинки, без да има идея дори как да ги събере.
В средата на 30-те години на миналия век в България е въведена глоба от 500 лева (над половин средна месечна работна заплата) за палене на цигара от цигара. По същото време се забранява вносът и употребата на отскоро познатите бензинови запалки. Защо? Кибритът е с бандерол, а паленето на цигара от цигара или ползването на запалка намалява приходите в хазната. С колко – неясно.
Близо век по-късно финансовото министерство предлага глоба от 1000 евро (близо половин средна месечна работна заплата), ако вкъщи имаш домашна ракия от приятели. Защо? Така държавата иска да спре избягването на данъци. В момента ракията от малки казани се облага с двойно по-нисък акциз (до 30 литра на семейство) в сравнение с тази в магазините. Мотивът пак е фискален и пак неизмерим или пренебрежимо малък.
Подарената домашна ракия е незаконна, но няма да ви глобяваме
Посегателството върху ракиената идентичност на нацията предизвика взрив от хиляди мемета в социалните мрежи и ругатни сред семейни огнища и кръчми. Финансовият министър Гълъб Донев опита да потуши огъня – държавата нямало да наднича по рафтовете на хората, целта била да не се върти търговия с домашната ракия по заведения за сметка на фиска. Прав е, има такава практика, но пък решението му е соломоновско: забраняваме ви да подарявате домашна ракия, но няма да ви глобяваме, най-малкото защото не можем да ви ровим в хладилника и в мазето (не че непременно не искаме). Точно като на избори: длъжни сте по закон да гласувате, но ако не гласувате – няма санкция (да има такава май искаме, но пък кой знае за кого ще гласувате).
Впрочем, ракиената афера се случи в навечерието на избори. А по избори достатъчно камъни падат по главата от кривиците в собственото управление и от дебнещата за реванш опозиция, та и сам да настъпиш мотиката. И то на безплодно каменисто поле.
Настъпваш мотиката, като не знаеш как и кога се копае
За копаенето на поле не се изисква много, трябва просто да знаеш как и кога се копае. Ако си новак, добре е някой да те научи. Но ако изведнъж парламентът и държавната администрация се напълнят с хора без опит, управлението се превръща във въпрос на чист късмет. И ето сега излезе късата клечка от лотарията: изтеглен е вероятно кабинетен чиновник, който си няма представа от бита и душевността на Андрешко и Пурко, които пък се надяваха, че държавата най-накрая ще подгони големите престъпници вместо малкия човек.
Обаче незнаещият от самото начало не иска да се учи. Първо управляващите отрязаха ковид добавката на пенсионерите и шефът на парламентарната бюджетна комисия простосърдечно каза, че "не всички пенсионери ще умрат от глад без тези 2 евро на месец". Накрая старите пенсионери бяха пожалени, а от 2,39 евро бяха лишени новите пенсиониращи се.
Наскоро пък Министерството на финансите понечи да обложи със сериозен акциз електромобилите с мощност над 340 конски сили, смятайки ги за луксозни заради огромния брой "коне", без да подозират, че това е стандартна мощност за много масови модели. Държавата хем уж стимулира екологичния транспорт с данъчни облекчения, хем точно сега – в кризата с горивата – реши да го оскъпява. Веднага щом усетиха публичния гняв, от министерството дадоха заден, отново демонстрирайки некомпетентност. Зам.-министърка обяви, че тези коли ще бъдат изключени от облагане с акциз, защото "при електромобилите мощността се допълва от батерията" – и въобще не се запита, къде са скритите "коне", които се допълват.
Висока политическа цена заради жълти стотинки
Никое управление не е постигнало успех с тесногръд административен подход, който гони фискални резултати от жълти стотинки, без да има идея дори как да ги събере. И когато се сблъска с политическата цена на тези абсурди, властта дава заден, но откатът си остава в нейното рамо. Може да си прахосал милиони на данъкоплатеца и да ти се размине висока политическа цена, но като му бръкнеш в джоба за жълтите стотинки, възмущението и унижението са за милиони.
Управлението не е счетоводен фиск и административен волунтаризъм, а балансирани решения и предварителна, а не следварителна комуникация с хората. Иначе изневиделица Андрешко може да те изостави насред блатото.
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Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
17:38 29.09.2026
3 Ракията
пият домашна ракия! Като капак ще глобява и социалните мрежи като Фейсбук и Инстаграм,
ако имат обяви за домашна ракия, което ще доведе до изтеглянето им от България.
Едно към едно с крепостна русия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него.
Сега гласувайте и за Йотова. Не виждате ли, че ви блокират и фейса бе джензита тъпи?
Коментиран от #5
17:38 29.09.2026
4 ФАТМАКА
17:38 29.09.2026
5 честен ционист
До коментар #3 от "Ракията":Да не предпочиташ задължителен алкозамок на таратайката за твоя сметка?
17:40 29.09.2026
6 ТЕЗИ КОМУНЯГИ
17:43 29.09.2026
7 Милиционер
17:43 29.09.2026
8 Никога не съм си
17:44 29.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мишел
Коментиран от #14
17:45 29.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 По заведенията на морето
17:47 29.09.2026
13 Ххахах
17:47 29.09.2026
14 честен ционист
До коментар #10 от "Мишел":България е в ЕС, колкото Косово и Черна гора са.
17:47 29.09.2026
15 Стига сте лаяли
Гарвани достатъчно се навъдихте.
Всичко ми се обясни няколко пъти.
Анадъму?
17:50 29.09.2026
16 жик так
С катастрофите , с корупцията и кражбите .
С високата смъртност - на първо място сме в Европа и на второ в Света .
До ракията ли опряха сега ?
Колко човека са починали от ракия за последните 20 години например ?
А от катастрофи ?
17:52 29.09.2026