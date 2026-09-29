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За ракията и хората. Как властта реши да събира стотинки

За ракията и хората. Как властта реши да събира стотинки

29 Септември, 2026 17:33 536 16

  • ракия-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • гълъб донев-
  • илияна йотова

Никое управление не е постигнало успех с тесногръд административен подход, който гони фискални резултати от жълти стотинки, без да има идея дори как да ги събере

За ракията и хората. Как властта реши да събира стотинки - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Глоба за подарена домашна ракия? Никое управление не е постигнало успех с тесногръд административен подход, който гони фискални резултати от жълти стотинки, без да има идея дори как да ги събере.

В средата на 30-те години на миналия век в България е въведена глоба от 500 лева (над половин средна месечна работна заплата) за палене на цигара от цигара. По същото време се забранява вносът и употребата на отскоро познатите бензинови запалки. Защо? Кибритът е с бандерол, а паленето на цигара от цигара или ползването на запалка намалява приходите в хазната. С колко – неясно.

Близо век по-късно финансовото министерство предлага глоба от 1000 евро (близо половин средна месечна работна заплата), ако вкъщи имаш домашна ракия от приятели. Защо? Така държавата иска да спре избягването на данъци. В момента ракията от малки казани се облага с двойно по-нисък акциз (до 30 литра на семейство) в сравнение с тази в магазините. Мотивът пак е фискален и пак неизмерим или пренебрежимо малък.

Подарената домашна ракия е незаконна, но няма да ви глобяваме

Посегателството върху ракиената идентичност на нацията предизвика взрив от хиляди мемета в социалните мрежи и ругатни сред семейни огнища и кръчми. Финансовият министър Гълъб Донев опита да потуши огъня – държавата нямало да наднича по рафтовете на хората, целта била да не се върти търговия с домашната ракия по заведения за сметка на фиска. Прав е, има такава практика, но пък решението му е соломоновско: забраняваме ви да подарявате домашна ракия, но няма да ви глобяваме, най-малкото защото не можем да ви ровим в хладилника и в мазето (не че непременно не искаме). Точно като на избори: длъжни сте по закон да гласувате, но ако не гласувате – няма санкция (да има такава май искаме, но пък кой знае за кого ще гласувате).

Впрочем, ракиената афера се случи в навечерието на избори. А по избори достатъчно камъни падат по главата от кривиците в собственото управление и от дебнещата за реванш опозиция, та и сам да настъпиш мотиката. И то на безплодно каменисто поле.

Настъпваш мотиката, като не знаеш как и кога се копае

За копаенето на поле не се изисква много, трябва просто да знаеш как и кога се копае. Ако си новак, добре е някой да те научи. Но ако изведнъж парламентът и държавната администрация се напълнят с хора без опит, управлението се превръща във въпрос на чист късмет. И ето сега излезе късата клечка от лотарията: изтеглен е вероятно кабинетен чиновник, който си няма представа от бита и душевността на Андрешко и Пурко, които пък се надяваха, че държавата най-накрая ще подгони големите престъпници вместо малкия човек.

Обаче незнаещият от самото начало не иска да се учи. Първо управляващите отрязаха ковид добавката на пенсионерите и шефът на парламентарната бюджетна комисия простосърдечно каза, че "не всички пенсионери ще умрат от глад без тези 2 евро на месец". Накрая старите пенсионери бяха пожалени, а от 2,39 евро бяха лишени новите пенсиониращи се.

Наскоро пък Министерството на финансите понечи да обложи със сериозен акциз електромобилите с мощност над 340 конски сили, смятайки ги за луксозни заради огромния брой "коне", без да подозират, че това е стандартна мощност за много масови модели. Държавата хем уж стимулира екологичния транспорт с данъчни облекчения, хем точно сега – в кризата с горивата – реши да го оскъпява. Веднага щом усетиха публичния гняв, от министерството дадоха заден, отново демонстрирайки некомпетентност. Зам.-министърка обяви, че тези коли ще бъдат изключени от облагане с акциз, защото "при електромобилите мощността се допълва от батерията" – и въобще не се запита, къде са скритите "коне", които се допълват.

Висока политическа цена заради жълти стотинки

Никое управление не е постигнало успех с тесногръд административен подход, който гони фискални резултати от жълти стотинки, без да има идея дори как да ги събере. И когато се сблъска с политическата цена на тези абсурди, властта дава заден, но откатът си остава в нейното рамо. Може да си прахосал милиони на данъкоплатеца и да ти се размине висока политическа цена, но като му бръкнеш в джоба за жълтите стотинки, възмущението и унижението са за милиони.

Управлението не е счетоводен фиск и административен волунтаризъм, а балансирани решения и предварителна, а не следварителна комуникация с хората. Иначе изневиделица Андрешко може да те изостави насред блатото.

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Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    3 4 Отговор
    Ганчо още не е вденал, че във военно време алкохолът е дефицитна стока.

    17:38 29.09.2026

  • 3 Ракията

    6 4 Отговор
    По примера на неговият господар Путин, Радев ще преследва и глобява всички, които
    пият домашна ракия! Като капак ще глобява и социалните мрежи като Фейсбук и Инстаграм,
    ако имат обяви за домашна ракия, което ще доведе до изтеглянето им от България.
    Едно към едно с крепостна русия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него.
    Сега гласувайте и за Йотова. Не виждате ли, че ви блокират и фейса бе джензита тъпи?

    Коментиран от #5

    17:38 29.09.2026

  • 4 ФАТМАКА

    9 2 Отговор
    Е ПРЕДАТЕЛ

    17:38 29.09.2026

  • 5 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ракията":

    Да не предпочиташ задължителен алкозамок на таратайката за твоя сметка?

    17:40 29.09.2026

  • 6 ТЕЗИ КОМУНЯГИ

    13 2 Отговор
    ВМЕСТО ДА СВИЯТ РАЗХОДИТЕ ТРЪГНАЛИ ДАНЪЦИ ДА ВДИГАТ И ДА СЪЧИНЯВАТ ТЪПОТИИ.

    17:43 29.09.2026

  • 7 Милиционер

    4 2 Отговор
    Наште заплати ше ги дигнат с още 70% до 6890 евро средно на калпак

    17:43 29.09.2026

  • 8 Никога не съм си

    8 2 Отговор
    фантазирал,че военен може да бъде добър прмиер. Те са ограничени зелени чорапи.

    17:44 29.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мишел

    2 6 Отговор
    Знае ли някой държава в ЕС , където е нормално да произвеждаш домашни спиртни концентрати без да плащаш на държавата?

    Коментиран от #14

    17:45 29.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 По заведенията на морето

    1 0 Отговор
    съм виждал как бусове карат бидони с ракия от околните села!

    17:47 29.09.2026

  • 13 Ххахах

    1 0 Отговор
    А ЕС не събира ли жълти стотинки като боцна 3 евра без ддс на китайските сайтове ? Ей това се казва бъркане в джоба

    17:47 29.09.2026

  • 14 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    България е в ЕС, колкото Косово и Черна гора са.

    17:47 29.09.2026

  • 15 Стига сте лаяли

    1 0 Отговор
    Стига сте тракали
    Гарвани достатъчно се навъдихте.
    Всичко ми се обясни няколко пъти.
    Анадъму?

    17:50 29.09.2026

  • 16 жик так

    1 0 Отговор
    Оправиха проблемите с наркотиците , фентанила , райския газ .
    С катастрофите , с корупцията и кражбите .
    С високата смъртност - на първо място сме в Европа и на второ в Света .

    До ракията ли опряха сега ?
    Колко човека са починали от ракия за последните 20 години например ?
    А от катастрофи ?

    17:52 29.09.2026