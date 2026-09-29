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Илиян Василев: Политиката на неутралитет на Румен Радев може да завърши с поредната национална катастрофа

Илиян Василев: Политиката на неутралитет на Румен Радев може да завърши с поредната национална катастрофа

29 Септември, 2026 16:00 1 077 44

  • илиян василев-
  • румен радев-
  • неутралитет-
  • нато-
  • ес

Дебатът в България за сигурността и членството ни в ЕС и НАТО избягва отговорите на няколко критични въпроси

Илиян Василев: Политиката на неутралитет на Румен Радев може да завърши с поредната национална катастрофа - 1
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Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За съжаление дебатът в България за сигурността и членството ни в ЕС и НАТО избягва отговорите на няколко критични въпроса - въпроси, които в другите страни от Алианса отдавна се обсъждат открито.

Първият въпрос, на който кандидатите за президент трябва да отговорят, е готови ли са да изпълнят ангажиментите на България по член 5 на НАТО и да пледират пред Народното събрание за тяхното изпълнение, ако Русия нападне друга държава членка на Алианса. Дали ще се съобразят с оценката на заплахата, която се споделя от НАТО и ЕС.

Отговорът никак не е лесен. Поне за мен Румен Радев не само няма да настоява за изпълнение на тези ангажименти, но вероятно би възприел позиция на неутралитет - с аргумента, че така ще „запази България извън войната“. Което съгласете се, че е супер популистка позиция, която може да завърши с поредната национална катастрофа.

Подобна позиция би поставила под въпрос самото членството ни в НАТО.

Защото въпросът е прост: как ще реагираш, ако друг член на Алианса бъде нападнат, така ще реагират и съюзниците, когато бъдеш нападнат ти.

Тук стигаме до същината на проблема.

В политическите позиции на Радев, Йотова, Костадинов и други представители на този тип мислене Русия не се разглежда като пряка заплаха за България. А когато заплахата не се признава, логично отпада и необходимостта от подготовка за отбрана.

И така постепенно всяко предупреждение се превръща в преувеличение, всеки инцидент - в случайност, а всяка необходимост от реакция - в провокация.

Има опити за убийство с и без новичок - не били доказани. Има взривове - виновни били самите собственици. Има системни заплахи - те били просто реторика.

А ако се стигне до реална атака? Защото единствената постоянна черта на руската политика е, че няма граници на агресивността.

Какво правим тогава?

Както казах и в „Алтернативата“, резервният вариант на бездействието по член 5 и фактическото самоизключване от НАТО би бил визита на Йотова и Радев в Москва, коленичене и клетва за лоялност.

Само че Москва, пред която някои биха били готови да коленичат, няма да приеме това като подарък. Ще поиска откуп, да си платим данък спокойствие, както го правеха мутрите. Така е правел Кремъл ведната след Осбовождението - винаги сме си плащали.

Рекет даден, рекет приет.

Вторият въпрос е още по-труден

В контекста на постоянните ядрени заплахи от руски политици и пропагандни говорители, у нас се създава усещане, че ядрената война е нещо, което всеки момент може да започне.

Не трябва да се паникьосваме.

Западът живее под сянката на заплаха от руски ядрени удари повече от седем десетилетия. И през това време западните общества не престанаха да се развиват, да създават богатство и да повишават жизнения си стандарт.

Виждате, че това, че е ядрена сила не помага на Русия в конвенционалната война с Украйна.

Оттук следва друг, много по-сериозен въпрос, за който почти никой от властимащите не говори:

Как ще се защитаваме?

И още по-конкретно:

Искаме ли България да бъде част от европейския ядрен чадър? Готови ли сме да приемем на територията си ядрено оръжие, ако това стане част от стратегията за възпиране на НАТО и Европа?

Това са реалните въпроси на сигурността. Не лозунгите. Не твърдя, че трябва или не трябва, най-вече защото съзнавам, че изисква много точно преценка на рискове и възможности.

Големият ни проблем е, че живеем в някакъв полусън и отказваме да осъзнаем, че светът се промени.

А когато светът се промени, държавите трябва да правят избори.

Все по-трудни. Все по-скъпи. И все по-екзистенциални.

Снишаването вече не е опция.

Да, можем да предпочетем да отсъстваме от европейския дебат, но за наша сметка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новите Братушки

    18 4 Отговор
    И ще ви каже всеки Каа.путин -за всичко виновен е Путин !

    Коментиран от #11, #29

    16:03 29.09.2026

  • 2 Тя е

    11 4 Отговор
    неизбежна .

    16:04 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    39 6 Отговор
    По голяма катастрофа за България от царуването на Тиквата и Гроб няма

    16:05 29.09.2026

  • 5 Верно ли бе

    48 9 Отговор
    Защо ни се показват всеки ден от сутрин до вечер едни и същи боклуци и национални предатели като този ?

    16:05 29.09.2026

  • 6 Ти човече, какво разбираш

    30 8 Отговор
    Че даваш оценка на генерал министър председател какво ще направи ако стане един какво си.
    Глупаво

    16:05 29.09.2026

  • 7 Уффф

    38 8 Отговор
    Ако Русия нападне друга страна на НАТО ...България веднага ще изпълни член 5. Ще ви изпратим заедно с Паси и Инджев да воювате с Русия

    16:06 29.09.2026

  • 8 Българин

    7 21 Отговор
    Всеки българин иска да сме с братушките! Така разпада на московията е гарантиран! В крайна сметка, най-пострадали от античовеката диктатура в Кремъл, са именно руснаците. Гибелта на днешна Русия, ще даде възможност на обикновенния руснак, да заживее човешки! Още преди 150 години, Ботев е писал за това!

    16:08 29.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    28 7 Отговор
    Илиян Василев!?.....Ще повърна!

    16:09 29.09.2026

  • 11 Този с всичкия си ли е?

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "Новите Братушки":

    Първата и втора национални катастрофи са се случили заради участие в война на страната на немците и след като сме нападнали съседните нам държави. Втората световна пак сме на събраната на немците и пак губим. Не е ли време да сменим тактиката?

    16:11 29.09.2026

  • 12 Перо

    27 5 Отговор
    И тоя говори пълни глупости и простотии! Договорът за НАТО е ясен и точен и не налага тълкуване или разсъждения. Аз не знам коя страна от НАТО е нападната от Русия за да се говори за неутралитет или чл. 5! Незаконно се подпомага Украйна със стотици милиарди евро, без да е член на НАТО или ЕС, а е страна от третия свят, с изградена система на султанат и султан за който няма избори и мандатност! Известно е от историята, че през ВСВ, в условията на бомбардировки на Лондон са се провеждали избори и Чембърлейн е заменен с Чърчил! Какъв ЕС за Украйна, какви 5 лв.?

    16:14 29.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 голем смех

    5 13 Отговор
    Ако русийката бе толкова яка колкото интернет троловете и, досега да е в Лисабон без визи.

    16:16 29.09.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    19 3 Отговор
    Илияна, що ръсиш простотии. Ако се задейства член 5-ти, започва Трета Световна война. Как се вмества България в тази война? Има ли балистични ракети? Ако Путин ошамари държава от НАТО, това ще са прибалтийските републики, които сами си го търсят. Наистина ли мислиш, че тези които управляват Света, ще си развалят рахатя, заради такива , като Кая Калас. Не искат да живеят в бункери , заради 3 държави -джуджета.

    16:17 29.09.2026

  • 16 Ядосан

    15 3 Отговор
    Ей, Никаквец, не разбра ли, че НАТО е мъртвец?

    Коментиран от #27

    16:17 29.09.2026

  • 17 катастрофата

    21 4 Отговор
    Този национален предател не знае ли, че ние в момента сме в "национална катастрофа". Заради Урсула, еврото и Украйна. Колкото по-бързо се разграничим от тези политики, толково по-голям е шансът за частично оцеляване.

    16:17 29.09.2026

  • 18 Някой

    16 4 Отговор
    Обикновено политиката на неспазване на неутралитет е водила до националните ни катастрофи. Пример - ПСВ и ВСВ.
    Тези лаещи първи ще се спасят при нова национална катастрофа.

    16:17 29.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мич

    15 4 Отговор
    "Факти", ако искате да сте добра медия, моля, не давайте думата на такива отреп....и.

    16:22 29.09.2026

  • 21 Дрън-дрън

    15 3 Отговор
    И тоя ми бил посланик

    16:22 29.09.2026

  • 22 Мич

    13 3 Отговор
    "Факти", ако искате да сте добра медия, моля, не давайте думата на такива отреп....и.

    16:23 29.09.2026

  • 23 Излага се

    8 5 Отговор
    И, да, Браво на Радев, най-после един нормален държавник

    16:23 29.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хмм

    11 2 Отговор
    този още не е разбрал, украйна ни блгодари за позицията, а неутралитетът и през двете войни е запазил и Швейцария, и Швеция, и Испания, и Турция през ВСВ

    16:31 29.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 разбрах ве

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ядосан":

    Разбрах че могучая на безаналоговата почина две седмици след като започна СВО. Абе кой в света води СВО със запасняци? И то няколко пъти мобилизации.

    16:33 29.09.2026

  • 28 ?????

    13 1 Отговор
    Уф.
    Предишните национални катастрофи според Илиян Василев заради неутралитета ли са се случили?
    Четете я тая история бре преди да мъчите клавиатурата.

    16:33 29.09.2026

  • 29 Видьо Видев

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Новите Братушки":

    Борецът за свобода на словото Иво Инджев
    вече не ме допуска да коментирам В БЕСЕДКАТА му,
    защото преди време го попитах,
    вярно ли е изнесеното от Ифандиев.
    Иво нито потвърди, нито отрече-
    просто вече нямам достъп до В БЕСЕДКАТА,
    въпреки че харесвам коментарите му.
    Явно Иво инджев е дъббоко внедрен в дясното,
    както беше внедрен Агент Сава/Доган/ сред турците.

    Като потърпевш от Възродителният процес,
    Попитах Иво Инджев,
    като член на БКП какво е било отношението и поведението на Иво Инджев
    по време на Възродителният процес.

    Разбира се, че Иво Инджев не е длъжен да ми отговаря!
    Но грях ли е, че съм го попитал?

    Видьо Троев Видев и приятели

    Решение N° 50
    от 08.10.2008 г.
    Р Е Ш Е Н И Е № 50/ 08.10.2008 г.
    Секретен сътрудник "Ивайло" Иво Любомиров Инджев -
    Дата на раждане: 16.04.1955
    Място на раждане: Гр. София
    Иво Любомиров Инджев 16.04.1955 г. Гр. София Ст. лейт. Иван Делев Димовски на 08.07.1983 г., регистриран на 12.11.1983 г.
    Ст. лейт. Иван Делев Димовски; П. Власковски; Веселин С. Павлов; Марин Маринов; кап. Кирил Желязков ДС,
    ПГУ Секретен сътрудник Ивайло Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители;
    документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е.
    6405; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. 1989 г. Зам. главен директор от 25.04.1990 г. 29.12.1990 г .
    Главен директор от 29.12.1990 г. до 30.07.1993 г.

    Су

    16:35 29.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Заилиян

    3 1 Отговор
    с две думи. Луд умора няма.

    16:39 29.09.2026

  • 32 Никой

    2 1 Отговор
    Мъдър человек, но тук е тесно за интелекта му.

    Има къде да иде, там ще е на местото си.

    16:40 29.09.2026

  • 33 Анджо

    1 7 Отговор
    Ще се издъни ме в НАТО и в съюза и Турция може и да ни нападне. Кеша не вижда ли за какво иде реч ,нямам думи да се изкажа. Русия никога не е държала на нас и не си прави сметка да държи. Това ,че сме им дали азбука , това е причината да ни мразят. Русофила е безмозъчно същество и първият удобен момент ще ни продадат на руснаците. Василев е прав за всичко което казва.

    Коментиран от #44

    16:40 29.09.2026

  • 34 Този отпадък Илиян

    5 0 Отговор
    и другите от кръжока на еврастите-атлантиди трябва да бъдат тричани със струна от пияно докато пуснат кафявото в крачолите

    16:45 29.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тъп та дрънка

    5 1 Отговор
    Къв ядрен чадър, какво приемане на ядрено оръжие на територията, бе, като Европа няма хиперзвукови ракети? Такива имат Русия , Китай, С.Корея и Иран.

    Да приемеш ядрено оръжия в този случай, е най- голямата самоубийствена простотия

    17:02 29.09.2026

  • 38 Мен

    2 0 Отговор
    Тоз ниЗък човек Това изчадие долно

    17:03 29.09.2026

  • 39 Мен

    3 0 Отговор
    Тоз ниЗък човек Това изчадие долно

    17:07 29.09.2026

  • 40 Няма катастрофа без предатели

    2 0 Отговор
    Нали затова бяха назначени тези предатели - да ни закопаят, докато напълнят собствените си джобове...ама ще е късно за реване после...

    17:23 29.09.2026

  • 41 Българите

    4 1 Отговор
    Се притесняваме от съюзника ни в НАТО Турция ....тя е заплаха за България а не Русия. Като гледам как НАТО и ЕС застават на страната на Гърция която постоянно търпи заплахи от Турция направо не знам ако турците ни нападнат...предлог лесно ще изфабрикуват дали Европа ще ни защити или ще има само декларации. Ердо се разправя с опозицията но ЕС не налага санкции а разширява сътрудничеството

    17:25 29.09.2026

  • 42 дядо Петър

    3 0 Отговор
    А ти какво предлагаш, дедовото? Да продължим да се кланяме на Брюксел и да забравим, че имаме национални интереси ли? Откога не си ходил на доктор, дедовото?

    17:37 29.09.2026

  • 43 Радев и Йотова

    0 0 Отговор
    ги монтираха Тръмп и Путин на власт в България.

    На първо време се канят да му продадат Нефтохим.
    После ще разпределят баницата!

    Боко, Шиши и Кокора само гледат и мигат!

    17:48 29.09.2026

  • 44 Читател

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анджо":

    Русофоба е безмозъчно същество и без да му мисли ще приеме ядрено оръжие на територията на България без да съзнава, че първите удари ще бъдат именно в ядрените бункери, а не по Айфеловата кула или Бранденбургската арка от където ще ръководят екзикуцията ни.

    17:50 29.09.2026