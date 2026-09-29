Илиян Василев: Политиката на неутралитет на Румен Радев може да завърши с поредната национална катастрофа

За съжаление дебатът в България за сигурността и членството ни в ЕС и НАТО избягва отговорите на няколко критични въпроса - въпроси, които в другите страни от Алианса отдавна се обсъждат открито.
Първият въпрос, на който кандидатите за президент трябва да отговорят, е готови ли са да изпълнят ангажиментите на България по член 5 на НАТО и да пледират пред Народното събрание за тяхното изпълнение, ако Русия нападне друга държава членка на Алианса. Дали ще се съобразят с оценката на заплахата, която се споделя от НАТО и ЕС.
Отговорът никак не е лесен. Поне за мен Румен Радев не само няма да настоява за изпълнение на тези ангажименти, но вероятно би възприел позиция на неутралитет - с аргумента, че така ще „запази България извън войната“. Което съгласете се, че е супер популистка позиция, която може да завърши с поредната национална катастрофа.
Подобна позиция би поставила под въпрос самото членството ни в НАТО.
Защото въпросът е прост: как ще реагираш, ако друг член на Алианса бъде нападнат, така ще реагират и съюзниците, когато бъдеш нападнат ти.
Тук стигаме до същината на проблема.
В политическите позиции на Радев, Йотова, Костадинов и други представители на този тип мислене Русия не се разглежда като пряка заплаха за България. А когато заплахата не се признава, логично отпада и необходимостта от подготовка за отбрана.
И така постепенно всяко предупреждение се превръща в преувеличение, всеки инцидент - в случайност, а всяка необходимост от реакция - в провокация.
Има опити за убийство с и без новичок - не били доказани. Има взривове - виновни били самите собственици. Има системни заплахи - те били просто реторика.
А ако се стигне до реална атака? Защото единствената постоянна черта на руската политика е, че няма граници на агресивността.
Какво правим тогава?
Както казах и в „Алтернативата“, резервният вариант на бездействието по член 5 и фактическото самоизключване от НАТО би бил визита на Йотова и Радев в Москва, коленичене и клетва за лоялност.
Само че Москва, пред която някои биха били готови да коленичат, няма да приеме това като подарък. Ще поиска откуп, да си платим данък спокойствие, както го правеха мутрите. Така е правел Кремъл ведната след Осбовождението - винаги сме си плащали.
Рекет даден, рекет приет.
Вторият въпрос е още по-труден
В контекста на постоянните ядрени заплахи от руски политици и пропагандни говорители, у нас се създава усещане, че ядрената война е нещо, което всеки момент може да започне.
Не трябва да се паникьосваме.
Западът живее под сянката на заплаха от руски ядрени удари повече от седем десетилетия. И през това време западните общества не престанаха да се развиват, да създават богатство и да повишават жизнения си стандарт.
Виждате, че това, че е ядрена сила не помага на Русия в конвенционалната война с Украйна.
Оттук следва друг, много по-сериозен въпрос, за който почти никой от властимащите не говори:
Как ще се защитаваме?
И още по-конкретно:
Искаме ли България да бъде част от европейския ядрен чадър? Готови ли сме да приемем на територията си ядрено оръжие, ако това стане част от стратегията за възпиране на НАТО и Европа?
Това са реалните въпроси на сигурността. Не лозунгите. Не твърдя, че трябва или не трябва, най-вече защото съзнавам, че изисква много точно преценка на рискове и възможности.
Големият ни проблем е, че живеем в някакъв полусън и отказваме да осъзнаем, че светът се промени.
А когато светът се промени, държавите трябва да правят избори.
Все по-трудни. Все по-скъпи. И все по-екзистенциални.
Снишаването вече не е опция.
Да, можем да предпочетем да отсъстваме от европейския дебат, но за наша сметка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новите Братушки
Коментиран от #11, #29
16:03 29.09.2026
2 Тя е
16:04 29.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сталин
16:05 29.09.2026
5 Верно ли бе
16:05 29.09.2026
6 Ти човече, какво разбираш
Глупаво
16:05 29.09.2026
7 Уффф
16:06 29.09.2026
8 Българин
16:08 29.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анонимен
16:09 29.09.2026
11 Този с всичкия си ли е?
До коментар #1 от "Новите Братушки":Първата и втора национални катастрофи са се случили заради участие в война на страната на немците и след като сме нападнали съседните нам държави. Втората световна пак сме на събраната на немците и пак губим. Не е ли време да сменим тактиката?
16:11 29.09.2026
12 Перо
16:14 29.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 голем смех
16:16 29.09.2026
15 РЕАЛИСТ
16:17 29.09.2026
16 Ядосан
Коментиран от #27
16:17 29.09.2026
17 катастрофата
16:17 29.09.2026
18 Някой
Тези лаещи първи ще се спасят при нова национална катастрофа.
16:17 29.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мич
16:22 29.09.2026
21 Дрън-дрън
16:22 29.09.2026
22 Мич
16:23 29.09.2026
23 Излага се
16:23 29.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хмм
16:31 29.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 разбрах ве
До коментар #16 от "Ядосан":Разбрах че могучая на безаналоговата почина две седмици след като започна СВО. Абе кой в света води СВО със запасняци? И то няколко пъти мобилизации.
16:33 29.09.2026
28 ?????
Предишните национални катастрофи според Илиян Василев заради неутралитета ли са се случили?
Четете я тая история бре преди да мъчите клавиатурата.
16:33 29.09.2026
29 Видьо Видев
До коментар #1 от "Новите Братушки":Борецът за свобода на словото Иво Инджев
вече не ме допуска да коментирам В БЕСЕДКАТА му,
защото преди време го попитах,
вярно ли е изнесеното от Ифандиев.
Иво нито потвърди, нито отрече-
просто вече нямам достъп до В БЕСЕДКАТА,
въпреки че харесвам коментарите му.
Явно Иво инджев е дъббоко внедрен в дясното,
както беше внедрен Агент Сава/Доган/ сред турците.
Като потърпевш от Възродителният процес,
Попитах Иво Инджев,
като член на БКП какво е било отношението и поведението на Иво Инджев
по време на Възродителният процес.
Разбира се, че Иво Инджев не е длъжен да ми отговаря!
Но грях ли е, че съм го попитал?
Видьо Троев Видев и приятели
Решение N° 50
от 08.10.2008 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 50/ 08.10.2008 г.
Секретен сътрудник "Ивайло" Иво Любомиров Инджев -
Дата на раждане: 16.04.1955
Място на раждане: Гр. София
Иво Любомиров Инджев 16.04.1955 г. Гр. София Ст. лейт. Иван Делев Димовски на 08.07.1983 г., регистриран на 12.11.1983 г.
Ст. лейт. Иван Делев Димовски; П. Власковски; Веселин С. Павлов; Марин Маринов; кап. Кирил Желязков ДС,
ПГУ Секретен сътрудник Ивайло Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители;
документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е.
6405; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. 1989 г. Зам. главен директор от 25.04.1990 г. 29.12.1990 г .
Главен директор от 29.12.1990 г. до 30.07.1993 г.
Су
16:35 29.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Заилиян
16:39 29.09.2026
32 Никой
Има къде да иде, там ще е на местото си.
16:40 29.09.2026
33 Анджо
Коментиран от #44
16:40 29.09.2026
34 Този отпадък Илиян
16:45 29.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тъп та дрънка
Да приемеш ядрено оръжия в този случай, е най- голямата самоубийствена простотия
17:02 29.09.2026
38 Мен
17:03 29.09.2026
39 Мен
17:07 29.09.2026
40 Няма катастрофа без предатели
17:23 29.09.2026
41 Българите
17:25 29.09.2026
42 дядо Петър
17:37 29.09.2026
43 Радев и Йотова
На първо време се канят да му продадат Нефтохим.
После ще разпределят баницата!
Боко, Шиши и Кокора само гледат и мигат!
17:48 29.09.2026
44 Читател
До коментар #33 от "Анджо":Русофоба е безмозъчно същество и без да му мисли ще приеме ядрено оръжие на територията на България без да съзнава, че първите удари ще бъдат именно в ядрените бункери, а не по Айфеловата кула или Бранденбургската арка от където ще ръководят екзикуцията ни.
17:50 29.09.2026