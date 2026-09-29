Диана Дамянова: Ако, ако

Ако, ама само ако, щото невероятните сценарии почти никога не се сбъдват, а за всеки представител на „добрите” е ясно, че дуото Гюров-Кандев /от атрактивна точка може и да е обратното/, та е ясно че това дуо печели по един безспорен начин бъдещите избори. Ясно е дори , че може да ии спечели на още първи тур, но ако не сколаса – то на втори тур му е „вързано в кърпа”.
То така се възпитава тази общност. Имаме 14% /общо всичките добри/, но нужда , ах каква голяма нужда, от 121 честни депутата.
То друг взе 131 в резултата на тези действия, но това е вторичен въпрос.
Та е ясно, /на добрите/ че няма мърдане. Тандемът Гюров-Кандев вече е победител и на първи и на втори тур.
Но аз имам само един, много, много, много тъп въпрос, ама нали съм тъпа /освен стара и грозна/ та ще си позволя да го задам.
Та питаме ние, тъпите, старите и грозните, какво ако тандемът Гюров-Кандев не го добута до балотаж.
Just in case?
Някакво чудо вземе да се случи и отива друг тандем – Костадинов-Волгин на балотаж.
И тук си позволявам най-тъпия от тъпите въпроси, ама съм тъпа и си го позволявам:
Та, за кого ще призове тандемът Гюров-Кандев да гласуват хората им на втори тур.
Или ще оставят всеки сам да си преценя?
Само питам.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #9, #12, #14
13:03 29.09.2026
3 Дай, Боже
13:08 29.09.2026
4 Това е кифладжийски сайт
13:12 29.09.2026
5 Тази баба
13:13 29.09.2026
6 Читател
13:13 29.09.2026
7 ПредусЕща
13:19 29.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатаните Не ми позволяват
Време е да ги анатемосам и да оставя другите да довършат започнатото...
13:25 29.09.2026
11 Гост
13:28 29.09.2026
12 О,шипка!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Върха се нарича св.Никола.Който и поп да питате,такъв светец няма.Има св.Николай.А относно съдбата на паметника,ако са го нарочили,ще го гътнат.Лабаво нема.На някого пречи,или ще откраднат много пари от реставрацията.
13:32 29.09.2026
13 Ако
13:54 29.09.2026
14 ,,,,,,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Вр.Св. Никола.
13:55 29.09.2026
15 пери
Мале, за първи път реших да прочета (и си загубих времето) цялото писание на тая особа. И това ми било журналист!!!
Нито изказ, нито мисъл, нито редакция... Пълна трагедия, но ежедневно досадна с небивалиците си. На такива не трябва да се дава трибуна.
14:17 29.09.2026