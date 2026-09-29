Диана Дамянова: Ако, ако

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Ако, ама само ако, щото невероятните сценарии почти никога не се сбъдват, а за всеки представител на „добрите” е ясно, че дуото Гюров-Кандев /от атрактивна точка може и да е обратното/, та е ясно че това дуо печели по един безспорен начин бъдещите избори. Ясно е дори , че може да ии спечели на още първи тур, но ако не сколаса – то на втори тур му е „вързано в кърпа”.

То така се възпитава тази общност. Имаме 14% /общо всичките добри/, но нужда , ах каква голяма нужда, от 121 честни депутата.

То друг взе 131 в резултата на тези действия, но това е вторичен въпрос.

Та е ясно, /на добрите/ че няма мърдане. Тандемът Гюров-Кандев вече е победител и на първи и на втори тур.

Но аз имам само един, много, много, много тъп въпрос, ама нали съм тъпа /освен стара и грозна/ та ще си позволя да го задам.

Та питаме ние, тъпите, старите и грозните, какво ако тандемът Гюров-Кандев не го добута до балотаж.

Just in case?

Някакво чудо вземе да се случи и отива друг тандем – Костадинов-Волгин на балотаж.

И тук си позволявам най-тъпия от тъпите въпроси, ама съм тъпа и си го позволявам:

Та, за кого ще призове тандемът Гюров-Кандев да гласуват хората им на втори тур.

Или ще оставят всеки сам да си преценя?

Само питам.