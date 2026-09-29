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Диана Дамянова: Ако, ако

Диана Дамянова: Ако, ако

29 Септември, 2026 13:00 1 312 15

  • диана дамянова-
  • избори-
  • президент

Та питаме ние, тъпите, старите и грозните, какво ако тандемът Гюров-Кандев не го добута до балотаж

Диана Дамянова: Ако, ако - 1
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Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако, ама само ако, щото невероятните сценарии почти никога не се сбъдват, а за всеки представител на „добрите” е ясно, че дуото Гюров-Кандев /от атрактивна точка може и да е обратното/, та е ясно че това дуо печели по един безспорен начин бъдещите избори. Ясно е дори , че може да ии спечели на още първи тур, но ако не сколаса – то на втори тур му е „вързано в кърпа”.

То така се възпитава тази общност. Имаме 14% /общо всичките добри/, но нужда , ах каква голяма нужда, от 121 честни депутата.

То друг взе 131 в резултата на тези действия, но това е вторичен въпрос.

Та е ясно, /на добрите/ че няма мърдане. Тандемът Гюров-Кандев вече е победител и на първи и на втори тур.

Но аз имам само един, много, много, много тъп въпрос, ама нали съм тъпа /освен стара и грозна/ та ще си позволя да го задам.

Та питаме ние, тъпите, старите и грозните, какво ако тандемът Гюров-Кандев не го добута до балотаж.

Just in case?

Някакво чудо вземе да се случи и отива друг тандем – Костадинов-Волгин на балотаж.

И тук си позволявам най-тъпия от тъпите въпроси, ама съм тъпа и си го позволявам:

Та, за кого ще призове тандемът Гюров-Кандев да гласуват хората им на втори тур.

Или ще оставят всеки сам да си преценя?

Само питам.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Унищожиха Шипка.Събудете се!

    Коментиран от #8, #9, #12, #14

    13:03 29.09.2026

  • 3 Дай, Боже

    13 9 Отговор
    носача на стикове за голф и милиционерчето да не отидат на балотаж. Първо и двамата са българо-мохамедани, което не е добре. Тези хора са си имали тамрашката република и въобще не се смятат за българи

    13:08 29.09.2026

  • 4 Това е кифладжийски сайт

    9 7 Отговор
    Копейката събрал една шепа социално слаби и се щракнал с тях, а коментарите забранени! На всички снимки позира като кукла марионетка.

    13:12 29.09.2026

  • 5 Тази баба

    12 9 Отговор
    Всеки ден кисне в някоя казионна телевизия и нищо не казва освен да сипе жлъч.

    13:13 29.09.2026

  • 6 Читател

    11 9 Отговор
    И аз имам един тъп въпрос - на чия страна е авторката? Звучи като да е на страната на Тошко и на Карбовски. А това вече е автентично тъпо, независимо от възрастта.

    13:13 29.09.2026

  • 7 ПредусЕща

    9 7 Отговор
    БабЕто предусеща , че двете разновИности на либераст-жендърията ще бъдат наврЯни в кУчи дУпи при евентуалните дебати.

    13:19 29.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатаните Не ми позволяват

    0 1 Отговор
    Вече да цитирам Библията!!!
    Време е да ги анатемосам и да оставя другите да довършат започнатото...

    13:25 29.09.2026

  • 11 Гост

    4 1 Отговор
    Диди,НАЗДРАВЕ....Днес от по-рано си почнала,браво

    13:28 29.09.2026

  • 12 О,шипка!

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Върха се нарича св.Никола.Който и поп да питате,такъв светец няма.Има св.Николай.А относно съдбата на паметника,ако са го нарочили,ще го гътнат.Лабаво нема.На някого пречи,или ще откраднат много пари от реставрацията.

    13:32 29.09.2026

  • 13 Ако

    1 0 Отговор
    Аааа ,имаше едно много хубаво стихотворение на Ридиар Киплинг " Ако".

    13:54 29.09.2026

  • 14 ,,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Вр.Св. Никола.

    13:55 29.09.2026

  • 15 пери

    1 0 Отговор
    "И тук си позволявам най-тъпия от тъпите въпроси, ама съм тъпа и си го позволявам" - извадка от материалчето на авторката по-горе.
    Мале, за първи път реших да прочета (и си загубих времето) цялото писание на тая особа. И това ми било журналист!!!
    Нито изказ, нито мисъл, нито редакция... Пълна трагедия, но ежедневно досадна с небивалиците си. На такива не трябва да се дава трибуна.

    14:17 29.09.2026