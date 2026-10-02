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Костите на Самуил се връщат в България от Гърция, а Северна Македония е готова да ни „даде“ на Аспарух

Костите на Самуил се връщат в България от Гърция, а Северна Македония е готова да ни „даде“ на Аспарух

2 Октомври, 2026 13:07 2 196 36

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  • българия-
  • гърция-
  • северна македония-
  • признание

Историчката проф. Виолета Ачкоска реагира саркастично на решението на България и Гърция

Костите на Самуил се връщат в България от Гърция, а Северна Македония е готова да ни „даде“ на Аспарух - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има нещо дълбоко балканско в това, че повече от хиляда години след смъртта на цар Самуил неговите останки отново се превръщат в политически въпрос. На 29 септември българското правителство обяви, че България и Гърция са постигнали споразумение за връщането на тленните останки на Самуил в България. На 3 октомври останките трябва да бъдат официално предадени на българската държава в Солун, след което да бъдат пренесени в София.

От българска страна посланието е ясно – става дума за връщане на останките на български владетел в неговата родина. От македонска страна обаче реакциите показват нещо друго: че в Скопие темата за Самуил продължава да бъде част от далеч по-големия спор за историческото наследство на средновековната българска държава.

И тук идва репликата, която трудно може да бъде подмината.

Историчката проф. Виолета Ачкоска реагира саркастично на решението на България и Гърция. Тя предлага останките на Леонид да бъдат дадени на Гърция, а „останките на хан Аспарух“ – на България, като знак за „обща история“. Смисълът на нейния коментар е именно в иронията, че костите могат да бъдат „разпределяни“ между държавите според политическата конюнктура.

Точен цитат: „Еве, на пример, останките на Леонидас да ги поклониме на Хелада, а останките на Хан Аспарух на Бугарија, како знак на ‘заедничка историја’. Не е важно чии се коските. Ги имаме на тони и ќе си ги именуваме по потреба. Сè за добрососедство.“

На български: „Например останките на Леонидас да ги подарим на Елада, а останките на хан Аспарух – на България, като знак за „обща история“. Няма значение чии са костите. Имаме ги с тонове и ще си ги именуваме по потребност. Всичко за добросъседство.“

Това не е официална позиция на президента на Северна Македония Християн Мицкоски. Не е и позиция на правителството в Скопие. Това е позиция на конкретен историк. Именно затова трябва да бъде представена така, а не да се превръща в изказване на цяла държава.

Но репликата е показателна.

Защото само споменаването на Аспарух в този контекст показва колко дълбоко историческият спор продължава да влияе върху съвременните отношения между България и Северна Македония. Самуил като тест за историческата памет

В България Самуил е цар на българската държава. Българската държава официално представя връщането на останките именно като завръщане на български владетел в неговата родина. Премиерът Румен Радев заяви, че днес паметта за Самуил може да обединява, а не да разделя България и Гърция.

В Северна Македония - картината е по-сложна

Там част от медиите представят връщането на останките като нов епизод от „битката“ за историческата символика на Самуил. Появиха се и твърдения, че няма достатъчно научно потвърждение, че останките са идентифицирани като тези на царя. Други публикации разглеждат споразумението между София и Атина като политически акт, но има един важен нюанс.
Историкът Митко Панов, член на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия между България и Северна Македония, прави разграничение, което всъщност е разумно: пренасянето на останките трябва да се разглежда като съвременен политически акт и не бива да се използва само по себе си като исторически аргумент за характера на Самуиловата държава.

Това е важно. Костите не могат да решат исторически спор.

Но реакциите около костите могат да покажат колко нерешен е този спор.

А защо точно Аспарух?

Тук вече се стига до същината. Да се каже „Аспарух“ в подобен контекст не е случайна историческа препратка. Хан Аспарух е фигура, която стои в самото начало на българската държавност. А Самуил е един от най-значимите владетели на Първото българско царство. Следователно ироничното предложение да бъдат „подарени“ останките на Аспарух на България всъщност поставя един въпрос: „Какъв е Аспарух?“ Българин или северномакедонец - пардон, тогава не е сигурно дали е имало Северна Македония, но може и да е имало…

И тук вече проблемът не е в костите. Проблемът е в начина, по който съвременните общества използват миналото, за да обясняват настоящето.

Балканите имат дълга история на превръщане на историческите личности в символи на съвременната политика. Самуил, Климент, Наум, цар Борис, Кирил и Методий, Гоце Делчев – имената са различни, но механизмът често е един и същ: средновековна или по-нова историческа фигура се превръща в доказателство за съвременна национална идентичност.

Така историята престава да бъде поле за изследване и се превръща в територия за притежание.

Иронията с „тонoве кости“ казва повече, отколкото изглежда

Най-интересната част от коментара на Ачкоска всъщност не е самото споменаване на Аспарух. Това е изразът, че „няма значение чии са костите“. Тъкмо обратното – в този спор очевидно има огромно значение чии са костите. Иначе нямаше да има политическа и медийна реакция.

Историята не се доказва с това кой как нарича един владетел. Но и не се променя с това кой днес контролира мястото, където са останките му.

Най-интересното предстои на 3 октомври

На 3 октомври България ще получи останките на Самуил. Това е конкретен дипломатически акт между София и Атина. Българската страна вече отправи и покана към Християн Мицкоски да присъства на церемонията в София. Поканата беше мотивирана именно с общата средновековна история и с ангажиментите за добросъседство между двете държави. И това е моментът, в който Северна Македония има възможност да покаже дали историята може да бъде повод за разговор, или ще остане инструмент за противопоставяне.

А ако една история е достатъчно силна, тя няма нужда от политическа охрана.

И може би точно затова репликата за Аспарух е толкова показателна. Тя показва, че дори когато става дума за връщане на човешки останки, спорът отново бързо се връща към стария балкански въпрос: кой има право да притежава миналото. Отговорът би трябвало да е прост – никой. Но дали е така? Миналото не е собственост - или пък може би е...


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 5 Отговор
    Турчинът Фейзи Ашиков организира утре протест в защита на Шипка.Засрамете се!

    Коментиран от #9, #23

    13:08 02.10.2026

  • 2 Астроложка

    4 20 Отговор
    Ох,много ми идва вече от кокаляци, не мое да смогне🤣😂

    13:11 02.10.2026

  • 3 Българи юнаци

    8 25 Отговор
    Ха ха. Макетата се гъбаркат яко с нас.

    Коментиран от #5, #20, #35

    13:12 02.10.2026

  • 4 северна не нам кво cи

    17 2 Отговор
    ЕС може да не се притеснява за газ у северна мъкадония, ще произведат доста, тъй де газ пик... 😅

    13:15 02.10.2026

  • 5 ДА БЕ

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българи юнаци":

    НИЕ ПЪК ДА ИМ ДАДЕМ КОКАЛИТЕ НА КОНЯ БУЦЕФАЛ

    13:16 02.10.2026

  • 6 До гуша

    14 3 Отговор
    Да ти дойде от професори декани експерти всеки втори се пише такъв пълно е с лентяй в тая държава обикалят студиата и плещят глупости чудното е кой им плаща на тия лежяци и кой им слуша тъпотиите

    13:16 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Верно ли бе":

    Е па то и тва е умение🤣😂🚾

    13:18 02.10.2026

  • 9 Айде сине

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Иди да измиеш някоя тавица в кухнята. Засрами се, другите опъват каиша вместо теб. Хайде синко.

    13:20 02.10.2026

  • 10 Роза

    13 6 Отговор
    С тези мощи нашите политици сега има да се хвалят чак до второто пришествие!Още в древен Рим са го казали:"Дай на народа хляб и зрелища,ако искаш да те харесва и да те държи на власт!"Като няма достатъчно хляб,грижат се са дадат на народа поне зрелища!

    13:20 02.10.2026

  • 11 Зеления

    10 0 Отговор
    Калине,

    най-добре е повече да не пишеш статии.

    13:21 02.10.2026

  • 12 Франсоа Макрон

    11 4 Отговор
    Абе, Вие останките на Балдуин дьо Блоа кога ще ги предадете!?

    Коментиран от #30

    13:26 02.10.2026

  • 13 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор
    АМА ДА НЕ СТАНЕ С....„КОСКИТЕ”
    КАКТО С ОНЕЗИ БЕБЕТА
    ОТ МАЙЧИН ДОМ С ПО ДВЕ..МАKИ...😀

    Коментиран от #33

    13:27 02.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мдаа

    4 9 Отговор
    Скоро ще разберете, че Самуна хляб е по-ценен от костите на Самуил.

    Коментиран от #21

    13:33 02.10.2026

  • 16 Горките

    18 1 Отговор
    Толкова ги е яд, че не могат да си намерят място :))))

    13:34 02.10.2026

  • 17 Хахаха

    7 0 Отговор
    Изкуственото посръбчено образование фиром кви кокали може да иска по принцип😂😂🤣

    13:37 02.10.2026

  • 18 Името на госпожа историчката

    9 1 Отговор
    говори достатъчно за не Ачко ска

    13:37 02.10.2026

  • 19 Авторе,

    9 0 Отговор
    Мицкоски е премиер, не е президент на бившата югорепублика Македония

    13:38 02.10.2026

  • 20 Дакажа

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българи юнаци":

    Ами като дойдат за бг паспорти и ние да се гъбаркаме с тях,а?

    Коментиран от #28

    13:39 02.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смехоран

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той е българомохамеданин,не турчин.Я да му видим какъв е паспорта?

    13:44 02.10.2026

  • 24 Фактиии

    9 0 Отговор
    От къде ги намирате тези писачи??? Пише за средновековна история и политика и в същото време пише” президента на РСМ Християн Мицкоски??? Редактор нямате ли да не се излагате?!

    13:44 02.10.2026

  • 25 Историк

    5 0 Отговор
    Ако тази стрина с мноооого умното изказване им представлява интелигенцията на северните , Бог да им е на помощ! Сега разбирам от къде идва обърканата каша в главите на масите

    13:48 02.10.2026

  • 26 Тъпана

    6 0 Отговор
    Тя "историчка" да си изгори дипломата си сръбско мекере тя е сръбски хан Аспарух ама няма как да стане

    13:49 02.10.2026

  • 27 Перо

    8 0 Отговор
    “Професорката” е с диплома от времето на титовата политикономия! Тоя чугун Мицкоски не разбра ли, че нито Фон дер Лайн ще му помогне, нито господ, да влезне през задния вход в ЕС, по милост с титовизма и АСНОМ! Тоя си мисли, че 27 страни ще седнат да променят правилата на ЕС, да станат удобни за Мицкоски, СЮК, АСНОМ и Тито за членство в ЕС! Въпросът е приключен и не подлежи на промени. Чугунът само бави РСМ с ненормалната си политика! За каква история може да говори чугуна за страна, която официално съществува от 1993 г., в ООН! Освен това промени на правилата се допускат с гласуване и приемане на всичките 27 страни, а минимум 3-4 не са съгласни!

    13:49 02.10.2026

  • 28 Тъпана

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дакажа":

    Не те са разбрали че са българи

    13:51 02.10.2026

  • 29 София

    1 5 Отговор
    Всичко друго ни е наред ама костите трябва да бъдят върнати на руменчо!

    13:53 02.10.2026

  • 30 Тъпана

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Франсоа Макрон":

    Когато осъзнаеш че си българин

    13:54 02.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 На гърчоля вяра нямам

    1 2 Отговор
    Какви са доказателствата, че са на Самуил.

    14:01 02.10.2026

  • 33 Мицкоски

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "НИЩО МУ НЯМА":

    е от стара коза яре ! Дойде ли за костите на Самуил, ще иска да ги трампиме за Г.Делчев....

    14:02 02.10.2026

  • 34 бай Онзи

    1 0 Отговор
    Ало, фактите! Какво има да превеждате бе? Всичките ѝ простотии се разбират прекрасно на западно-българския диалект.

    14:15 02.10.2026

  • 35 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българи юнаци":

    Гъбаркат се грънци. Безсилни се и се чудят каква простотия да измислят, ама не им се получава.

    14:17 02.10.2026

  • 36 Никой обаче не пита,

    0 1 Отговор
    тези кости дали изобщо имат нещо общо с цар Само-илъ (само кал), правена ли е експертиза и дали са им правени ДНК тестове? Не пипат също, какво точно ще дадем на данайците в замяна? Да, точно така, ще се даде златна митра шапка със закотвени диаманти, ценен средновековен артефак, собственост на древнобългарите вярващи в ереса (ареса), струващ десетки милиони! Данайските дарове са горчиви, които никога не са даром, скъпи българчета!

    14:23 02.10.2026